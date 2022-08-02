美國老夫婦用數學破解樂透，10年贏得2600萬美元，傳奇故事被好萊塢搬上大銀幕

中樂透獎是許多人的美夢，但美國老夫婦利用簡單的數學計算，再仔細研究樂透的遊戲規則，在10年之間合法贏得數十次樂透，彩金高達2600萬美元（約新台幣7億8000萬元），他們究竟是如何做到的？

從2003到2012年將近10年的時間裡，塞爾比夫婦（Jerry and Marge Selbee）在美國兩個州的樂透彩不斷地贏得彩金，塞爾比先生說他中獎的秘密其實就是很簡單的算術，只花了他「三分鐘」，而且完全沒有違法。

他們兩人中樂透的傳奇故事，也被好萊塢改編拍成電影《傑瑞和瑪姬生活闊綽》（Jerry & Marge Go Large），並在上個月上映。

該片導演是《穿著Prada的惡魔》（The Devil Wears Prada）的導演大衛．法蘭科（David Frankel），由布萊恩．科蘭斯頓（Bryan Cranston）和安妮特．貝寧（Annette Bening）飾演塞爾比夫婦。

導演大衛．法蘭科表示，這部影片為塞爾比夫婦的傳奇故事增添了一些創意，但影片忠實反映出塞爾比夫婦的簡單生活，以及他們並沒有因贏過那麼多次樂透而被沖昏頭。

「基本算術」

和好萊塢電影《華爾街之狼》（The Wolf of Wall Street）裡面人物的紙醉金迷和奢華放浪相比，塞爾比夫婦的故事完全平凡無奇。

Photo Credit: Paramount+ / BBC News 塞爾比夫婦的故事被好萊塢改編拍成電影

他們兩人一輩子都住在密西根州（Michigan）的小鎮埃弗里特（Everett），小鎮上沒有什麼重要大事，他們在小鎮的大街上經營一家小小的便利店。

故事從2003年開始，將六名子女撫養成人之後，塞爾比夫婦決定把小店轉手賣掉，凖備退休安享晚年，突然一天塞爾比先生看到Windfall樂透廣告。

他仔細研讀了那個樂透的遊戲規則，並很快的在心裡默算了一下，結果發現中獎的機率很大。

塞爾比先生2019年接受美國《CBS》電視採訪時表示：「我發現了一個破綻。」

要贏得Windfall樂透，玩家必須對中所有六個樂透號碼，如果沒有人六個號碼全中，彩金將分配給對中五個號碼、四個號碼和三個號碼的人。

按照這個規則，分享彩金的中獎率要比一人獨中頭獎的機率高出很多。

塞爾比先生以此推論，如果他大量買彩券那麼中獎機率就會很高，他計算出如果花1100美元（約新台幣3萬3000元）買彩券，他很有可能至少會有一張彩券選中四個得獎號碼。

Photo Credit: Paramount+ / BBC News 塞爾比夫婦投入大量時間和金錢買樂透彩券

「我中了一張四個號碼贏了1000美元，18張三個號碼，每張贏50美元，那就是900美元。」

「所以我花了1100美元，贏回來1900美元。這只是基本的算術而已。」

開公司買彩券

美國普查局（US Census Bureau）的資料顯示，美國人每年花大約700億美元買州立樂透彩券，平均下來每人花230美元。

塞爾比先生花在買彩券上面的錢要比這個數字高很多，但是中獎機率也更高。

他越買越多，有一次花了3600美元，結果贏了6300美元，還有一次花了8000美元買彩券，卻贏回了16000美元。

他跟妻子說他買樂透贏錢的事情，於是夫妻兩人開始投資成千上萬元買彩券，到後來還成立GS投資策略公司（GS Investment Strategies LLC）專門來管理資源。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 和許多其他樂透不同，密歇根州和馬薩諸塞州的樂透，如果沒有人六個號碼全中，頭獎獎金就由對中其他號碼的人分享

後來他們決定邀請小鎮其他人一起來投資他們成立的買彩券公司，投資500美元可以獲得公司股票一股。

埃弗里特小鎮上的農夫和律師都來投資，贏得的樂透獎金越來越高，據公司帳簿記載，有一次還贏了85.3萬美元。

公司盈利很好，但這也意味著塞爾比夫婦必須花很多時間來買彩券，管理帳務和其他公司瑣事，等於兩人又重新全職工作了。

後來密西根州的Windfall樂透結束了，不過一位朋友告訴他們麻薩諸塞州（Massachusetts）也有類似的樂透，叫做Cash Windfall。

他們花了幾分鐘簡單算了一下，就知道他們可以繼續靠著這個模式贏錢，只是現在要花更多時間來回數千公里買彩券。

在六年的時間裡，塞爾比夫婦跨越六個州到位於馬薩諸塞州的兩個投注站買Cash Windfall彩券，平均每次花60萬美元買彩券，一年玩七次。

在這個跨越六個州買彩券的浩大工程中，他們每次必須在酒店裡待上10天，每天花10個小時人工整理彩券，絶對是個全職工作。

80歲的塞爾比先生表示：「這給你一種成就感、滿足感，而且不只是對我們自己，對我們朋友和家人也很值得。」

是否違法？

《波士頓環球報》（Boston Globe）2012年發現有數家樂透投注站每次都開出許多中獎彩券，他們調查後發現，不只是塞爾比夫婦大規模買彩券，一群麻省理工學院的高材生也發現這個高額投注贏獎金的方法。

Photo Credit: Paramount+ / BBC News 電影描述塞爾比夫婦贏獎的歷程

馬薩諸塞州州政府對此展開調查，但他們並沒有發現任何違法的事情。

州政府調查人員蘇利文（Greg Sullivan）表示，一開始大家都以為這一定涉及組織犯罪或貪污舞弊等不法行為，但調查之後發現就是幾個數學天才找到合法的方式撈了數百萬美元。

基本上，任何算出得獎機率的人都能用相同方式贏得彩金，但只有在沒有任何人六個號碼全中的情況下，這種大規模買樂透的中獎模式才有效，否則就只是頭獎一人獨得所有彩金。