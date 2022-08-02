阿富汗反塔利班領導人：今天阿富汗對世界的威脅遠大於2001年
我們想讓你知道的是
小馬蘇德（以下稱馬蘇德）說，阿富汗再次成為10幾個恐怖組織的安全避風港，其中包括伊斯蘭國（ISIS）和蓋達組織（al-Qaeda），他們希望向全世界輸出其極端主義的意識形態。
「今天阿富汗對世界的威脅遠大於2001年。」
這是由著名阿富汗反塔利班抵抗運動領導人之子發出的嚴厲警告。
艾哈邁德・馬蘇德（Ahmad Massoud）年僅33歲，他已經在追隨父親的腳步。
而他的父親就是號稱「潘傑希爾之獅」（ 「lion of Panjshir」）的知名將領艾哈邁德・沙阿・馬蘇德（Ahmad Shah Massoud）。潘傑希爾省位於阿富汗首都喀布爾北部，也就是馬蘇德家人的故鄉。
馬蘇德在2001年美國9/11襲擊的兩天前被蓋達組織所殺害。
那也是上次塔利班統治的最後時期，作為阿富汗激進伊斯蘭組織，塔利班允許其他聖戰組織在其領土上生活。
現在，馬蘇德的兒子擔心歷史會重演。
「恐怖分子的安全避風港」
小馬蘇德（以下稱馬蘇德）說，阿富汗再次成為10幾個恐怖組織的安全避風港，其中包括伊斯蘭國（ISIS）和蓋達組織（al-Qaeda），他們希望向全世界輸出其極端主義的意識形態。
去（2021）年8月，在外國軍隊撤離後，由西方國家支持的阿富汗政府垮台。
塔利班在經過20多年的抗爭後重新奪回了政權。
馬蘇德在接受《BBC》專訪時警告世界不要忽略阿富汗，他說阿富汗需要緊急關注和政治穩定。他還說，恐怖主義團體將會利用這一動盪來襲擊外國利益。
他已故的父親沙阿・馬蘇德在9/11前數天也曾發出類似的警告。
馬蘇德說，他父親的警告沒有受到重視，世界自那之後一直為此承受著後果。他形容阿富汗的局勢要比他父親時代糟糕得多。
他說，「我確實希望世界，尤其是歐洲明白來自阿富汗威脅的嚴重性，並以有意義的方式進行干預，以幫助在阿富汗建立一個負責任和合法的政府。」
「被迫作戰」
馬蘇德曾在英國桑德赫斯特皇家軍事學院（the Royal Military Academy Sandhurst）接受過一年的訓練，這是英國培養軍官的地方。他然後在倫敦國王學院完成了戰爭研究學位。
這位年輕的領導人表示，阿富汗的危機必須通過政治協商而不是戰爭來解決。
然而，他說塔利班讓他別無選擇，不得不奮起反抗，抗爭他所稱的塔利班所犯下的「反人類罪」。
去年8月塔利班重新掌權後，馬蘇德撤退到他的家鄉潘傑希爾省，並組建了全國抵抗陣線（也譯民族抵抗陣線，the National Resistance Front）。
目前，馬蘇德指揮三千多名武裝戰士。在過去11個月，他的部隊一直在與塔利班作戰，主要是在潘傑希爾的谷地和山區，以及臨近省份巴格蘭的安達拉布戰略地區。
他們對塔利班聲稱為阿富汗全國帶來安全的說法提出了挑戰，但與他父親在90年代末武裝反對塔利班鬥爭不同的是，到目前為止，還沒有國家公開支持馬蘇德反對塔利班的武裝抵抗運動。
今年6月份，英國政府發表聲明說「他們不支持任何人，包括阿富汗國民，在阿富汗尋求通過暴力，或任何以政治目的而煽動暴力的活動以實現政治變革。」
塔利班對英國的立場表示歡迎。
但馬蘇德說，這應受到「道義上的質疑」。他質問一些全球大國如何能說現在反對塔利班的鬥爭是不可接受的，而西方國家曾長達幾十年支持反對塔利班的軍事行動。
他還說，阿富汗人民有權為正義和自由而戰。
「從道義上說，這是一個值得支持的事業，」他說。
缺乏資金與武器
這位全國抵抗陣線的領導人承認，他部隊的資源要比塔利班少得多。但他說，高昂的士氣和積極性是推動抵抗運動進行下去的動力。
「我們已經到了2022年。新年輕一代想要一個人們可以決定他們未來的新阿富汗，」他說。
馬蘇德敦促包括英國在內的世界大國，與阿富汗人民站在一道，增加對塔利班的壓力，讓他們接受政治解決方案。
自從塔利班在喀布爾掌權以來已經接近一年過去了，還沒有國家承認塔利班政府。但是，包括俄羅斯在內的幾個區域國家和大國已經表示，他們願意與塔利班政府建立正常關係。
馬蘇德警告不要承認塔利班。他說，任何決定這樣做的國家都將應對塔利班的暴政和暴行負責。
他指責塔利班在潘傑希爾、安達拉布以及其他地區開展大規模非法拘捕、酷刑和殺害平民活動。聯合國也強調過這些殺戮行為。
馬蘇德表示，塔利班逮捕的97%的人與他的民族抵抗陣線沒有任何關係。
他說，塔利班這樣做就是要給他們施加心理壓力。馬蘇德向受害者家屬道歉，並說由於資源有限，他無法幫助他們。
呼籲對話
馬蘇德說，政治對話是解決危機的唯一途徑。
馬蘇德曾與塔利班領導人有過幾次接觸，其中包括六個月前與塔利班外交部長阿米爾・汗・穆塔基（Amir Khan Mottaqi）面對面的會談。
但馬蘇德說，會談並不順利。他責備塔利班，並說他們還沒有走到可以達成政治解決方案的地步。
然而，馬蘇德說，有跡象顯示塔利班底層更希望一個更開放和包容的進程。他希望這種想法將能傳達到上層領導人那裡。
但他知道，他面臨的是一場漫長而孤獨的戰鬥。
「世界拋棄了阿富汗人民。它讓我們獨自抗擊全球恐怖主義，」他說。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
延伸閱讀
- 【圖輯】赤貧與戰爭下的阿富汗悲歌：毒癮者與野狗遍布喀布爾山坡，如行屍走肉死活未知
- 塔利班新規：阿富汗女性外出需「覆蓋全身」，若違規男性監護人將受到警告甚至監禁
- 塔利班政權下令禁播BBC、美國之音，無國界記者調查：至少40％阿富汗媒體已經消失
- 《阿富汗文件》推薦序：美國打了20年阿富汗戰爭，為何最後會以恥辱地倉皇撤軍來告終？
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
Tags：
遠傳子公司－博弘雲端科技稱霸台灣，化身「助飛員」幫企業飛上雲端，打造現代化IT架構
我們想讓你知道的是
遠傳2019年聯手博弘雲端科技，提供創新的數位雲端服務，擔起「助飛員」重任，解決疫情及數位浪潮下企業面臨的各式轉型問題，並致力成為企業數位轉型的最佳夥伴，將數位轉型典範輸出國際。
21世紀的企業踏上數位浪潮，紛紛展開「上雲計畫」推動IT雲端化轉型工程。台灣第一家AWS MSP代管服務合作夥伴即為遠傳子公司－博弘雲端科技（以下稱博弘），擔起「助飛員」重任，為各產業客戶提供雲端搬遷、資安防禦、數據資料庫、視覺化圖表、開發工具等一站式雲端解決方案。
博弘年營收成長率達70%，於2019年加入遠傳，將雲端服務結合「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網），為遠傳大人物挹注雲端能量，亦為博弘掀開事業格局新頁。2020年博弘被美國CIO雜誌、國際調研機構ChannelE2E，評選為全球前25大雲端託管服務商。在專業技術與產業經驗上不斷精進的博弘，儼然已成為企業數位轉型不可缺少的雲端夥伴。
聯姻遠傳厚植兩大武力：擴大商業謀略、強化數據技術
博弘總經理何冠生（Shasta）笑談十年的創業「試錯」之旅，數位、遊戲、零售事業試過一輪，當AWS前來叩門談合作，創業經驗化成對客戶痛點的深度同理心，因而將服務不斷延伸，從雲端架構規劃、部署、監控到7×24代管，博弘集團不但取得各雲平台原廠的信任與合作，更與客戶養出共存共榮的夥伴關係。
博弘成為遠傳子公司之後，一方面獲得充沛資源，同時拓展企業價值鏈，進化為全新企業體。何冠生指出，「我們汲取了遠傳深耕產業ICT的整合經驗與集團財務紀律管理，又保留雲端公司的敏捷及彈性，以『雲端為體，大人物為用』，拉高我們經營格局與服務完整度。」另一方面，企業數位轉型專家遠傳聯手博弘，可以豐沛雲端基礎建設等資源搭載各種大數據、人工智慧、物聯網的技術，協助各領域的垂直場域，快速展開智慧創新應用。
除了拔尖商業戰略，博弘也沒有忽略技術本質的耕耘，今年更成立數據應用處，看準疫情迫使越來越多企業佈局現代化、雲端化IT之外，也開始講究數據驅動決策，才能在斷鏈、封城、停工等危機中速戰速決。何冠生表示，「我們此時擴大服務廣度，一部分也是洞察到『大人物』的市場機會」。
理解客戶思維鍛造上雲飛船，挖掘創新技術攻克每場戰役
何冠生解釋，「博弘先天具有致力解决客戶挑戰的DNA，提供面面俱到的服務；不斷挖掘新技術，加上團隊重視當責、不追求個人主義，也是我們在市場持續領先的關鍵！」不僅組織扁平、溝通透明，團隊總是面向同一目標進攻，就像同仁們經常一起登頂百岳、衝破馬拉松終線，練就遇到棘手挑戰，也無所畏懼的膽識。
經典成功戰役，就是協助台灣家樂福搬遷電商架構，助其提升70% 連網速度。何冠生表示，家樂福電商網站原設置於香港機房，但許多服務仍需連回法國，博弘集團協助搬遷至GCP台灣機房，進行架構的調整與優化，結合在地機房優勢，大幅提升消費者線上購物的使用體驗，更導入創新代管服務，提升維運管理效率與服務品質，創造三贏局面。
另受COVID-19影響，線上學習成為必要轉型的選項之一，博弘與遠傳更聯手協助公部門，改善傳統伺服器因學生上網爆量造成的不堪負荷。短短不到2個月時間，快速將大量數位教材從地端拋上雲端、客製化雲端架構，並因應人流離尖峰，自動調整機台負載效能，遠傳與博弘充分發揮綜效以雲端技術量能，幫助莘莘學子在三級警戒期，安全安心落實停校不停學。
在地練兵樹立大人物典範，放眼海外目標亞太第一大
為了持續擴大博弘雲端託管服務的競爭優勢，何冠生說，我們將祭出差異化的殺手鐧。首先博弘把雲端託管技術加以商品化，未來一兩年將以SaaS（軟體即服務）模式，推出自主開發的訂閱商品，同時結合遠傳大人物的相關技術與平台，形成深度、廣度兼具的完整解決方案，再加上遠傳顧問團隊在數位轉型的豐富實踐經驗與科技力，可進一步瞄準更多產業客戶。
博弘除了拓展在地市場，也沒有忽略海外商機，何冠生提到，「這三年我們經營香港、東南亞據點大有斬獲，海外營收大幅成長，特別是在金融保險產業、政府公部門及大型企業，都是我們的客戶群。」這個好成績讓博弘繼續勇敢造夢，下一階段策略聚焦「立足台灣、放眼全球」，何冠生相信與遠傳攜手可以累積更多企業部署「大人物」的成功故事，絕對有助於把數位轉型典範輸出國際。
免費諮詢雲端服務： https://fetnet.tw/c8Fq3h0K3Y
了解更多遠傳大人物： https://fetnet.tw/01Hj4n0K3Z
本文章內容由「遠傳」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。