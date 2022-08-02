裴洛西激怒中國不是第一次，1991年就曾私訪天安門廣場展示抗議橫幅
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多年來，裴洛西還推動將中國的貿易地位與其人權記錄掛鉤，並對中國加入世界貿易組織附加條件。今年，這位眾議院議長再次帶頭呼籲對北京2022年冬奧會進行「外交抵制」，原因是中國的維吾爾族穆斯林受到的待遇。
美國眾議院議長南希・裴洛西（Nancy Pelosi）星期五（7月29日）開啟她的亞洲之行。在當天的例行記者會上，她表示，基於安全理由，不會透露行程內容。
此前，關於她訪問台灣的傳聞激怒了中國，這在外交上讓白宮頭疼不已。其實在批評中國這件事上，裴洛西有著悠久的歷史記錄。
最著名的一次發生在1991年。那是中國鎮壓北京大規模抗議活動兩年後，她訪問天安門廣場，並展示一面旗幟，以紀念身亡的示威者。
中國政府則毫不掩飾對裴洛西的蔑視，曾給她貼上「充滿謊言和虛假信息」的標籤。
中國認為台灣是其一部分，儘管台灣事實上自治，但北京認為它只是一個被分裂出去的省份，並且不排除使用武力來統一台灣。中國施加巨大的壓力，以防止其他國家承認台灣的獨立地位。
中國警告說，如果裴洛西真的訪問台灣，會有嚴重後果。
她是副總統賀錦麗（Kamala Harris）之後的第二順位總統繼承者，如果成行，她將是自己前任紐特・金瑞契（Newt Gingrich）在1997年訪問台灣以來最高級的美國政治家。
據報導，裴洛西計劃在8月初訪問新加坡、印尼和日本，但目前仍不清楚她是否會在台灣停留。
據報導，隨著美中關係持續緊張，白宮官員甚至也試圖勸說她不要這樣做。美國總統拜登最近告訴記者，「軍方認為這不是一個好主意」。
但這並不是裴洛西第一次激怒中國當局。
1991年天安門廣場之訪
北京天安門廣場的抗議者被中共軍隊鎮壓兩年後，這位當時來自加州的眾議員，訪問了中國首都。
她與其他兩名國會議員從官方陪同人員身邊溜走，在沒有得到中國官方允許的情況下來到天安門廣場。
在那裏，他們展開一個小小的黑色橫幅，上面手寫著，「獻給那些為中國民主而犧牲的人」。
警察迅速圍上來，粗暴對待報導這一事件的記者，並將這些議員們趕出廣場。
中國外交部後來譴責這一事件是一場「有預謀的鬧劇」。
一些人批評裴洛西在1991年訪問期間的行為。《CNN》北京分社前社長邁克・奇諾伊（Mike Chinoy）在《外交政策》的一篇專欄文章中寫道，因為裴洛西的行為，使他當場被捕。
奇諾伊說，他不知道裴洛西打算在廣場上做什麼，由於警方無法針對一位來訪的外國政要，導致他被拘留了幾個小時。
他寫道，「這是我第一次體驗到裴洛西為了自己的高姿態，戳了中國共產黨統治者的眼睛而不計後果。」
裴洛西還幫助領導了一項譴責中國1989年行為的決議，多年來，她一直對 「屠殺」示威者的行為發表看法。
下面是2019年「六四」三十週年時她在推特上對當年該事件記錄。
最近，她在今年的天安門廣場抗議活動33週年之際發表了一份聲明，稱示威活動是「最具政治勇氣的行為之一」，並抨擊了共產黨的「壓迫性政權」。
給胡錦濤的信
在2002年與時任中國國家副主席胡錦濤的會晤中，裴洛西試圖向他轉交4封信，對中國和西藏的活動人士被拘留和監禁表示關注，並呼籲釋放他們。
胡錦濤拒絶接受這些信件。
據報導，7年後，裴洛西女士向已成為國家主席的胡錦濤親手遞交了另一封信，呼籲釋放包括著名異見人士劉曉波在內的政治犯。
劉曉波被提名為2010年諾貝爾和平獎得主，但不被允許前往挪威領獎。他於2017年死於癌症，當時仍被中國關押。
反對中國辦奧運
早在1993年，裴洛西就反對中國申辦奧運會，理由是北京涉嫌侵犯人權。
她和其他議員一起敦促當時的美國總統喬治・布希（George H. W. Bush，老布希）抵制2008年北京夏季奧運會，但未獲成功。
今年，這位眾議院議長再次帶頭呼籲對北京2022年冬奧會進行「外交抵制」，原因是中國的維吾爾族穆斯林受到的待遇。
她表示：「當中國正在進行種族滅絶的情況下，國家總統前往中國，當你坐在那裏時，真的讓人懷疑，你有什麼道德權威再去為世界上任何地方的人權問題發聲？」
作為回應，中國駐華盛頓大使館的一位發言人說，美國政治家沒有資格對中國進行「肆意的無端批評」。
多年來，裴洛西還推動將中國的貿易地位與其人權記錄掛鉤，並對中國加入世界貿易組織附加條件。
該政策一直存在爭議。布希數次否決了與此相關的立法，而前總統克林頓最初支持但後來放棄了這一政策，並表示更廣泛的美國戰略利益證明了他改變主意的合理性。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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