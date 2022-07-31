紐西蘭鎖國逾2年、今全面開放免簽國旅客入境，臺灣也入列
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紐西蘭曾是疫情爆發以後，中國以外施行最嚴格防疫政策的國家，去年因應Delta變異株爆發更一度封城長達3個月。如今疫情趨緩，紐西蘭宣布即日起將全面開放國際旅客入境，此舉不但吸引大量觀光客上網查詢旅遊資訊，奧克蘭機場更舉辦大型徵才，準備迎接來自各地的觀光客。
（中央社）紐西蘭經過2年多鎖國，宣布將於7月31日起全面開放邊境，歡迎所有國際旅客，較原定計畫提早約3個月。
《CNBC》報導，紐西蘭今年稍早曾為全面開放邊境暖身，率先開放澳洲公民，以及60個與紐西蘭有免簽協議的國家旅客入境，包括台灣、新加坡、美國和英國。
紐西蘭在2021年執行全世界最嚴格的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）防疫措施，包括封鎖邊境、普篩，以及數不清的公衛指令。
由於極具傳染性的Delta變異株疫情爆發，紐西蘭最大城市奧克蘭（Auckland）自2021年8月至12月，一度封城長達107天。
目前許多限制已被解除，期待觀光客回流。根據紐西蘭政府的入境資訊，現在除了紐西蘭公民，以及住在紐西蘭的澳洲人以外，入境人士必須出示完整接種疫苗證明，電子或紙本證明均可。
紐西蘭衛生部表示，入境旅客需要在抵達日進行抗原快篩，但不需要在機場內進行。入境第5或第6天必須進行第2次快篩。目前紐西蘭在戶外不用佩戴口罩，但在博物館、超市或藥店等室內場所需要戴口罩。
紐西蘭《先驅報》（The New Zealand Herald）報導，為迎接全面開放邊境，奧克蘭機場開放3000個職缺，引發大批求職潮。
機場30日舉辦徵才博覽會，吸引數百人應聘機場營運、保安、行李員、政府單位、航空公司、餐飲與零售業等職缺。開展頭一個小時就吸引多達900人參加。
此外，儘管紐西蘭本月公布第2季通貨膨脹率衝上7.3%，創下32年來新高，但旅遊公司Navigate Travel表示，目前到紐西蘭旅遊的價格和疫情前持平，甚至更便宜。
紐西蘭觀光局（Tourism New Zealand）表示，自從紐西蘭5月預告將在7月底全面開放邊境後，旅客對到紐西蘭旅遊展現了強烈興趣。相比疫情前，網路上查詢到紐西蘭國際航班的次數上升了39%，當中超過60%來自澳洲。
不過，Navigate Travel表示，亞洲旅客前往紐西蘭的需求仍低。紐西蘭大多亞洲旅客來自新加坡。
新加坡旅遊公司Chan Brothers Travel表示，新加坡到紐西蘭的航班稀少或許是因素之一。
但Chan Brothers Travel也表示，經歷多年無法前往紐西蘭旅遊之後，旅客現在傾向在紐西蘭多待幾天。過去8天旅程較受歡迎，現在更多人詢問及預定11天旅程。
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：楊士範
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與孤兒男孩納伊姆一同對抗童婚與兒童受暴事件
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在孟加拉，販賣兒童、童婚、童工是種如同受詛咒般的存在，摧毀當地一代又一代的孩童。17歲的納伊姆（Nayeem）是一位受到資助的兒童論壇領袖，目前已經阻止37起童婚、協助2名性騷擾受害者、解救1件兒童販賣等兒童保護事件。
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