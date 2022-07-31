總統與日代表同籲台日為夥伴關係、立委團訪加國，各方力促台入CPTPP

（中央社）總統蔡英文今（31）日說，台灣與日本在產業價值鏈上的角色是夥伴而不是競爭者，繼續深化未來的經貿合作，相信可以讓台日共同在國際分工上取得優勢；台灣也已做好準備符合高規格的國際貿易標準，期待未來能夠正式加入CPTPP。

蔡總統今天出席李登輝基金會主辦的「脫古改新：預約台日下一個50年」學術論壇。

蔡總統說，李登輝畢生致力於台灣民主化，推動台灣政治轉型所帶來的深刻影響，依然是所有台灣人民共享的重要資產；最近不幸離世的前日本首相安倍晉三也和李登輝相知相惜、亦師亦友，長達近30年。

蔡總統提到，李登輝說過，台灣與日本都是亞洲最民主的國家，也最重視人權與和平，都四面環海有許多利害一致的地方，台日是生命共同體，應該緊密合作。

蔡總統認為，台日關係近幾年來的發展，進入史上最友好的新紀元，無論遭遇天災、疫情，台日總是攜手互助，度過重重困難挑戰。

蔡總統說，對於台日關係未來發展，她有三期許，第一，強化實質的經貿交流合作，日本是台灣的第三大貿易夥伴，也是外資、技術的主要來源之一，台灣也是日本第三大貿易夥伴，從政府民間、中央地方等多元管道，積極促進各項產業的實質合作，共同打造更安全的供應鏈。

她表示，台積電將與SONY合作在熊本縣設廠，就是一個很好的例子，面對國際經濟局勢快速變遷，台灣與日本在產業價值鏈上的角色是夥伴而不是競爭者，所以繼續深化未來的經貿合作，相信可以讓台灣日本共同在國際分工上取得優勢；台灣也已做好準備符合高規格的國際貿易標準，期待未來能夠正式加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

其次是繼續加深公民社會以及教育文化領域的協力，除了經貿之外，台灣與日本人民在文化、教育、民間團體都建立緊密深厚互動，也不斷展開許多新的合作計畫，今年很多知名的日本藝術大師，包括奈良美智等來台舉辦展覽，引起廣大迴響；每年透過日本青年台灣研習營，邀請日本議員、國會助理等年輕世代與台灣互訪，希望台日友好進展，透過這些互動，繼續向下扎根。

蔡總統的第三個期許是，用更常態化方式，進行區域安全保障方面的合作，感謝日本近年來在許多國際場域多次強調台海和平穩定的重要性，日前她與日本前防衛大臣石破茂帶領的訪團對區域安全議題有交流，彼此都認為，台灣日本都處於第一島鏈上關鍵防線，正因為如此，台日更應該深化合作，共同維護印太區域的和平穩定。

Photo Credit: 中央社 日本前防衛大臣石破茂帶領訪團來台訪問。

蔡總統認為，台日可以建立更緊密、更常態化的合作模式，進而更穩定運作；她相信，繼續深化民主、發揚自由人權的信念，將所有共享普世價值的國家和人民團結在一起、攜手合作，共同守護印太區域內的和平穩定，是這一代人的挑戰與使命。

泉裕泰：安倍晉三建CPTPP時已考量台灣 會盡一切協助加入

日本台灣交流協會代表泉裕泰今（31）日說，他深信日本前首相安倍晉三在建立CPTPP時，便已將未來台灣加入可能性考量在內；加入CPTPP是台灣要維持現狀、確保生存地位重要一環，他會盡一切所能協助台灣加入。

泉裕泰說，安倍的「台灣有事就是日本有事，也是日美同盟有事」這句話，明確表達了對日美而言，台灣是絕不容失去的存在。很可惜現階段，日本無法像美國一樣直接接觸台灣的安全問題。

為紀念前總統李登輝對台日關係的貢獻，李登輝基金會今天主辦「脫古改新：預約台日下一個50年」學術論壇。這場論壇原規劃邀請日本前首相安倍晉三發表開幕演講，因安倍不幸遇刺身亡，改由泉裕泰專題演講「李登輝與台日關係」；論壇一開始，與會者起立為安倍默哀1分鐘。

泉裕泰說，今年6月政治大學選舉研究中心進行調查，得知撇除未來變化，認為台灣維持現狀比較好的人占了近9成；9成中除了想永久維持現狀外，也包含未來想獨立或是想與中國統一者，但不論立場如何，都可以清楚知道「現階段希望維持現狀」的想法占台灣社會的絕大多數。

他說，該怎麼做才能夠維持台灣的「現狀」，答案就是要強化李登輝畢生心血打造的「台灣認同」。

泉裕泰說，他赴任交流協會台北事務所代表3年間，親眼見證台灣人對於自己生於台灣這件事越來越有自信的過程，包括台灣被譽為「防疫優等生」，並交出疫情期間唯一一張經濟正成長的成績單；台灣在國際間的半導體供應鏈占有無法被取代的一席之地，世界經濟少了台灣的半導體就無法運作，這不爭的事實向世界宣達了台灣的價值，同時也牽動了台灣人的自信心。

泉裕泰認為，台灣人保有「台灣認同」，且強化這個認同意識是台灣維持現狀最重要的手段；如李登輝所述，只要台灣人以家鄉為榮的心情越強烈，就會越積極守護台灣的主權，避免失去身為台灣人的尊嚴。

泉裕泰強調，在日本最拿手的經濟領域上，日本與台灣可以互補、進一步強化彼此連結的事務其實非常多。

他說，日本擁有的世界頂級技術和積攢數十年的化學材料開發實力舉世無雙，造就日本的強大優勢，只要結合日本的優勢和台灣的先進技術，半導體產業上日台的合作關係能夠向上提升一個層次。

泉裕泰指出，日本在許多領域上都能夠為台灣做出貢獻，在日本還有太多值得與台灣強化合作的領域，他相信日台關係的深化就隱藏在這無限的可能性中。

此外，泉裕泰表示，他深信安倍在建立CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）時，便已經將未來台灣加入的可能性考量在內；安倍以自由貿易為基礎打造了環太平洋地區經濟體，其中必定有堅定的政治信念，也就是自由與民主之名的崇高理念在背後支持。