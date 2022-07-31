總統與日代表同籲台日為夥伴關係、立委團訪加國，各方力促台入CPTPP
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台日重量級學術論壇「脫古改新：預約台日下一個50年」於台北登場，總統蔡英文在會中提到三期許，包括CPTPP的經貿合作，文化交流以及安保協訂。日台交流協會代表泉裕泰也在會中發言，表示他到台灣以來，給自己最大的任務就是全力支持台灣進入CPTPP。對台灣而言，進入CPTPP是台灣要維持現狀、確保生存地位的重要一環。立法院的CPTPP策進會訪團也在29日抵達加拿大，就CPTPP議題與台加經貿關係進行雙邊交流。
（中央社）總統蔡英文今（31）日說，台灣與日本在產業價值鏈上的角色是夥伴而不是競爭者，繼續深化未來的經貿合作，相信可以讓台日共同在國際分工上取得優勢；台灣也已做好準備符合高規格的國際貿易標準，期待未來能夠正式加入CPTPP。
蔡總統今天出席李登輝基金會主辦的「脫古改新：預約台日下一個50年」學術論壇。
蔡總統說，李登輝畢生致力於台灣民主化，推動台灣政治轉型所帶來的深刻影響，依然是所有台灣人民共享的重要資產；最近不幸離世的前日本首相安倍晉三也和李登輝相知相惜、亦師亦友，長達近30年。
蔡總統提到，李登輝說過，台灣與日本都是亞洲最民主的國家，也最重視人權與和平，都四面環海有許多利害一致的地方，台日是生命共同體，應該緊密合作。
蔡總統認為，台日關係近幾年來的發展，進入史上最友好的新紀元，無論遭遇天災、疫情，台日總是攜手互助，度過重重困難挑戰。
蔡總統說，對於台日關係未來發展，她有三期許，第一，強化實質的經貿交流合作，日本是台灣的第三大貿易夥伴，也是外資、技術的主要來源之一，台灣也是日本第三大貿易夥伴，從政府民間、中央地方等多元管道，積極促進各項產業的實質合作，共同打造更安全的供應鏈。
她表示，台積電將與SONY合作在熊本縣設廠，就是一個很好的例子，面對國際經濟局勢快速變遷，台灣與日本在產業價值鏈上的角色是夥伴而不是競爭者，所以繼續深化未來的經貿合作，相信可以讓台灣日本共同在國際分工上取得優勢；台灣也已做好準備符合高規格的國際貿易標準，期待未來能夠正式加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。
其次是繼續加深公民社會以及教育文化領域的協力，除了經貿之外，台灣與日本人民在文化、教育、民間團體都建立緊密深厚互動，也不斷展開許多新的合作計畫，今年很多知名的日本藝術大師，包括奈良美智等來台舉辦展覽，引起廣大迴響；每年透過日本青年台灣研習營，邀請日本議員、國會助理等年輕世代與台灣互訪，希望台日友好進展，透過這些互動，繼續向下扎根。
蔡總統的第三個期許是，用更常態化方式，進行區域安全保障方面的合作，感謝日本近年來在許多國際場域多次強調台海和平穩定的重要性，日前她與日本前防衛大臣石破茂帶領的訪團對區域安全議題有交流，彼此都認為，台灣日本都處於第一島鏈上關鍵防線，正因為如此，台日更應該深化合作，共同維護印太區域的和平穩定。
蔡總統認為，台日可以建立更緊密、更常態化的合作模式，進而更穩定運作；她相信，繼續深化民主、發揚自由人權的信念，將所有共享普世價值的國家和人民團結在一起、攜手合作，共同守護印太區域內的和平穩定，是這一代人的挑戰與使命。
泉裕泰：安倍晉三建CPTPP時已考量台灣 會盡一切協助加入
泉裕泰說，安倍的「台灣有事就是日本有事，也是日美同盟有事」這句話，明確表達了對日美而言，台灣是絕不容失去的存在。很可惜現階段，日本無法像美國一樣直接接觸台灣的安全問題。
為紀念前總統李登輝對台日關係的貢獻，李登輝基金會今天主辦「脫古改新：預約台日下一個50年」學術論壇。這場論壇原規劃邀請日本前首相安倍晉三發表開幕演講，因安倍不幸遇刺身亡，改由泉裕泰專題演講「李登輝與台日關係」；論壇一開始，與會者起立為安倍默哀1分鐘。
泉裕泰說，今年6月政治大學選舉研究中心進行調查，得知撇除未來變化，認為台灣維持現狀比較好的人占了近9成；9成中除了想永久維持現狀外，也包含未來想獨立或是想與中國統一者，但不論立場如何，都可以清楚知道「現階段希望維持現狀」的想法占台灣社會的絕大多數。
他說，該怎麼做才能夠維持台灣的「現狀」，答案就是要強化李登輝畢生心血打造的「台灣認同」。
泉裕泰說，他赴任交流協會台北事務所代表3年間，親眼見證台灣人對於自己生於台灣這件事越來越有自信的過程，包括台灣被譽為「防疫優等生」，並交出疫情期間唯一一張經濟正成長的成績單；台灣在國際間的半導體供應鏈占有無法被取代的一席之地，世界經濟少了台灣的半導體就無法運作，這不爭的事實向世界宣達了台灣的價值，同時也牽動了台灣人的自信心。
泉裕泰認為，台灣人保有「台灣認同」，且強化這個認同意識是台灣維持現狀最重要的手段；如李登輝所述，只要台灣人以家鄉為榮的心情越強烈，就會越積極守護台灣的主權，避免失去身為台灣人的尊嚴。
泉裕泰強調，在日本最拿手的經濟領域上，日本與台灣可以互補、進一步強化彼此連結的事務其實非常多。
他說，日本擁有的世界頂級技術和積攢數十年的化學材料開發實力舉世無雙，造就日本的強大優勢，只要結合日本的優勢和台灣的先進技術，半導體產業上日台的合作關係能夠向上提升一個層次。
泉裕泰指出，日本在許多領域上都能夠為台灣做出貢獻，在日本還有太多值得與台灣強化合作的領域，他相信日台關係的深化就隱藏在這無限的可能性中。
此外，泉裕泰表示，他深信安倍在建立CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）時，便已經將未來台灣加入的可能性考量在內；安倍以自由貿易為基礎打造了環太平洋地區經濟體，其中必定有堅定的政治信念，也就是自由與民主之名的崇高理念在背後支持。
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每一次消費都是改變世界的選擇！聯邦綠卡教你做「五件小事」就能支持永續生活圈
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為了地球資源的永續利用，永續消費理念早已是全球主流。要改變世界其實一點都不難，只要透過你每一次的消費選擇，或是申辦一張聯邦綠卡，就能為你想要的世界投票，並且獲得綠色消費10％超高回饋。怎麼選，都環保。
Every time you spend money, you're casting a vote for the kind of world you want .（你每一次的消費，都是在為你想要的世界投票。）——Anna Lappé（生態環保倡議者安娜．拉佩）
從早晨的第一杯咖啡、中午的便當餐盒、下午茶的美味蛋糕，甚至是旅途中不可或缺的電動汽、機車，到入住舒適旅店、網購美妝產品，每一次的消費行動都構築了我們的日常生活。你能想像嗎？如今，這一次次的消費選擇竟都能讓你參與世界改變。
你每一次的消費，都是對你想要的世界投票
由聯邦銀行推出的「綠卡」，便是透過綠色消費的通路回饋，創造金融、綠能的跨界合作。無論任何一筆消費，聯邦銀行都會在每一季結算綠卡持卡人的消費金額，並提撥0.1％回饋給「台灣環境資訊協會」，透過綠色公益團體資源，從事更多環保、推廣環境教育等相關公益活動，帶領持卡人從日常消費中做出對環境更友善的選擇。
同時，若持卡人申辦電子化帳單，更可以從下列通路享10％回饋：
- 友善電動車族群：TESLA充電費用、Gogoro電池資費、車麻吉市區停車
- 共享交通新生活：iRent、GoShare、WeＭo Scooter
- 低碳飲食愛地球：蔬食餐廳、生機選品
就連一般信用卡不回饋的水、電、瓦斯、電信等公用付費，只要經由綁定聯邦綠卡自動代扣繳，也可獲0.5％無上限回饋；為鼓勵民眾搭乘大眾運輸，綠卡使用一卡通票證功能，不限通路自動加值，可獲每次回饋五元。
透過聯邦綠卡，每一次消費都能成為加入世界綠色行動浪潮的轉變動能。尤其，指定綠色消費的通路回饋，讓信用卡的回饋金，也能成為金流回饋到人文與土地友善的社會企業，使永續生活圈有機會被實踐。改變世界不一定非得透過宏偉的大計畫，只要透過每一次的日常消費，就能為自己想要的世界投票。
為什麼我們該支持永續消費理念？
根據「關鍵議題研究中心」調查，現今16至40歲受全球暖化最劇烈的「暖世代」，約有八 成願意以行動支持永續目標或消費於永續企業，並購買重視企業社會責任的企業所生產的產品，永續消費越來越重要。
「永續消費理念」是1992年聯合國《21世紀議程》，首度提出的概念與行動方針。近期聯合國更推出「懶人救世界指南」（The Lazy Person's Guide to Saving the World），旨在告訴大家，支持永續生活圈並非只有國際組織才能做得到，即使是躺在沙發上的懶人也可以是其中一員。
我們可以在日常生活中選用一些超級簡單的方法，其中，有五件小事，我們現在就可以做：
- 減塑生活：購買最小包裝的商品。
- 挑選真心喜歡的物品：計畫購物清單，減少不必要的購物浪費。
- 在地購物：支持具環保概念的品牌以及在地企業，促進環保又能提升就業率。
- 搭乘電動車或利用共享交通：尤其是一群人出遊時，避免大量汽車旅行。
- 申辦一張聯邦綠卡：這件事雖然沒有在指南上，但可以促使你更想完成上述四件事。因為綠卡有綠色消費指定回饋，且每一筆消費都會提撥回饋環境公益團體。
申辦一張聯邦綠卡，竟是支持永續消費最簡單的方式
聯邦綠卡不單純只是綠色消費回饋，連卡片本身都是採PETG環保材質製作，並結合虛擬卡技術，讓卡號可安全便利的儲存在手機中，不僅提升使用者的體驗，也減少卡片在生產過程中對環境造成的負擔。
如何讓消費成為幫助世界更好的解方？改變是可以由你開始的！除了不浪費食物、重複使用物品，換一張聯邦銀行信用卡可能會是你最簡單的選擇。一起練習對地球更好、讓世界美好的綠色生活方式吧。