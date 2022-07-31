北市長選戰內湖交通成戰場：黃珊珊提松機是瓶頸，陳時中則批8年執政沒進展

民進黨台北市長候選人陳時中，近期提到內湖交通問題時，表示市長柯文哲曾脫口「內湖交通沒救了」，因此可以換人做做看，一起把交通救起來。但這一席話引發另外兩位候選人黃珊珊與蔣萬安的不滿，認為陳時中應該提出具體方案，才具有說服力。

陳時中稱救內湖交通，黃珊珊：問題是松機請提解方

（中央社）民進黨台北市長參選人陳時中26日表示，市長換人做做看，把內湖交通救起來；有意參選的台北市副市長黃珊珊表示，內湖交通最大的問題是松山機場，請陳時中提出解方。

黃珊珊27日上午出席樂群臨時平面停車場啟用快充充電服務儀式後接受媒體聯訪表示，她看了半天，陳時中好像沒有針對問題提出解方，如果陳時中只是要再詢問其他人的意見，可能等到問完再來選市長。

黃珊珊強調，內湖的交通是都市計畫的問題，她還是議員時，內湖的設計是工業區，只能容納6萬人生活，後來變成許多企業的辦公室與總部，現在每天湧入將近15萬人，但道路面積、停車空間沒有增加，所以一定會造成交通壅塞。

黃珊珊說，內湖近來不斷興建新大樓，人口越來越多，市府這幾年也做了幾件事來改善，例如廣設智慧號誌、擴增幹線公車，同時改善環境，包含港墘路、成功橋及民權大橋拓寬。

黃珊珊指出，其實內湖交通最大的問題與瓶頸一直是松山機場，中央已經講了很多年，包含民進黨每次要選市長都提出要遷建，卻遲未提出真正的改善方式，所以請陳時中說出換他做做看的話，要用什麼方式解決。

陳時中提內湖交通弊病，各候選人陷口水戰

對於外界質疑改善內湖交通的具體方案，陳時中在28日出席活動受訪時提出說明。《中央社》報導，陳時中認為，短期內先解決可解決的問題，同時擘劃長期能讓整體解決的方法，中間做得好不好則看誰有眼光、有執行力，他強調要加快速度，意思就是要簡化各項審查程序、展現效率，因為耽誤太多時間是全體市民的損失。

陳時中也補充，短期先以管理方式改善擁擠的情況，此外邊緣要有延伸的道路，最後就是捷運線的完整，他若當選市長一定跟中央強力溝通儘速完成。

當被問到黃珊珊提出的松山機場遷建是否想法時，陳時中說這是大問題，需要大家討論，因此不會在選舉時突然拋出來。

《聯合新聞網》報導，陳時中也評論競選對手台北市副市長黃珊珊，他認為黃珊珊擔任議員這麼久，內湖、南港是她的選區，卻對內湖交通沒有真正的建議或完整的思考。

陳時中進一步表示，台北市的基礎好、人才多，卻比別人進步慢，捷運8年沒蓋好一條，連行經內湖、南港的環狀線東環段都看不到方向，被點出這個問題就開始牽拖松山機場遷建，但市府已經執政8年，有這個想法早就該拿出來討論了。

《中央社》報導，對於喊出8年完成民生汐止線、環狀線等捷運路網，陳時中說，台北市長柯文哲曾在競選時講過一句話，就是如果任何事情一開始就認為不可能而不思索改進，那永遠就沒有改進的可能，這句話讓他非常感動。

陳時中指出，每一件事情都可能有改善的空間，他當然有與專家、業者討論過是否有縮短捷運開通時間的方法，把這個當作努力的目標，而縮短工程時間相信也是全體市民的希望。

《TVBS新聞網》報導，蔣萬安批評，他27日就針對內湖交通問題提出加速建置新的捷運路線、闢建聯外道路、以大數據讓用路人自主分流等解方，陳時中要參選卻提不出政見「那我看他就好好當市民就好」。

馬辦：內湖交通不應都推給前朝

（中央社）台北市內湖交通問題成市長選戰話題，前總統馬英九辦公室今（31）日表示，台北市副市長黃珊珊曾任市議員多年，若認為內科交通出現問題，是否早該優化，還是多年來都選擇視而不見。

台北市內湖交通問題近日成為市長選戰的熱門話題，各參選人激烈交鋒。有意參選台北市長的副市長黃珊珊日前在臉書粉絲團發文表示，內科問題是都市計畫問題，前總統馬英九、前台北市長郝龍斌在台北市執政16年，讓輕工業區開放商辦進駐，但沒有同步交通配套。

馬英九辦公室今（31）日發布新聞稿表示，市政建設不能僅仰賴前人的基礎，黃珊珊擔任台北市議員這麼多年，現在又是台北市副市長，如果認為內科交通出現問題，是否早該優化，還是黃珊珊多年來都選擇視而不見。

馬辦指出，馬英九在台北市長任內完工5條捷運，動工7條捷運，規劃3條捷運，將台北市往後10至15年的路線都規劃完成，對台北市交通建設貢獻良多，甚至將懸宕多年的文湖線定案，為內湖、內科交通問題解決基本問題，文湖線更於郝龍斌任內完成興建。

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：楊士範