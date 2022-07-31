陳明通2000字聲明救火：雙方都無抄襲意圖，是他先修正林智堅論文，再供余正煌參考

面對前新竹市長現民進黨桃園市長候選人林智堅的論文抄襲疑雲愈滾愈大，身為論文指導教授的國安局長陳明通繼7月23日的4000字聲明，今（31）日再發2000字聲明對外發聲，表示是自己將林智堅的論文修改後供余正煌做參考，余正煌以為是陳明通的建議就直接使用，因此雙方都沒有抄襲問題。

陳明通在聲明稿開頭便寫道，7月23日的聲明已就林、余兩人的論文研究設計雷同做出解釋，也說明是自己在教學以及論文指導的風格所導致，但外界仍討論熱度不斷，許多內容與論點與事實不符，因此再次發表聲明。

陳明通首先再次重申，雖然余正煌畢業時間早於林智堅，但事先有「屬於林智堅」的2014選舉民調資料與論文寫作，才有余正煌的論文寫作，雙方是在同一個民調資料的基礎上，進行不同問題意識、不同研究對象的研究。

陳明通接著說明，因為是使用同樣的研究資料，因此在研究方法上的設計，必然會有些雷同，「有些還是我要求要一致，如『操作性定義』。」

補充完論文類似的脈絡之後，陳明通切入目前最受外界質疑的點，也就是出現相同錯字的「多明尼肯大學／多明尼克肯大學」。余正煌先前透過律師表示這個學歷資料是從國民黨網站所獲取，與林智堅的來源不同卻都錯相同的地方，這也是外界指控林智堅論文抄襲的最有力證據。

對此，陳明通表示「多明尼克肯大學」的錯誤資訊不僅出現在國民黨網站，事實上2014年的「選舉黃頁」網站，也出現此錯誤，因此不能作為抄襲的證明。

至於兩本論文有關蔡仁堅、許明財、林智堅的教育程度等描述幾乎完全一樣的質疑，陳明通說，這些描述最早出現於2016年2月1日林智堅的研究計畫，包含余正煌2016年3月8日email的研究計畫中也有出現，這兩個檔案在信箱都可以找到，也都完成公證。

陳明通也指出，「准碩士」一詞是因個人的建議加上的，且雙方都有收到一樣的建議，由於兩位學生事後在校對時都沒有發現，所以這個錯字便會同時出現在兩人的論文當中。

在聲明的最後，陳明通也感嘆，現今社會一直糾結在兩處錯別字的雷同，而不是著眼在兩篇論文個字的貢獻，他個人覺得實在沒有意義。用一兩個錯別字來指控論文抄襲，對兩位學生而言都不公平，令人感嘆。

林智堅公布提交台大資料：讓關心人士檢視

（中央社） 民進黨桃園市長參選人林智堅今（31）表示，把送入台大學術倫理審定會的答辯書及相關附件資料都公開在臉書（Facebook）上，就是希望讓所有關心的人士可以公開檢視資料。

林智堅今天上午出席新屋區111年度模範父親表揚活動後，接受媒體聯訪。媒體詢問，為何昨（30）日會率先公布提交台大學術倫理審定會的資料。

對此，林智堅表示，這是用行動表達對於自己在台大論文學位上的捍衛，也希望未來學倫會委員們在審定過程中，藉由已送到學倫會的資料，還有公證的資料進行公平公正的審定。

記者追問，如何看待國民黨對於所提資料的質疑。林智堅回答，這裡面有幾個是滿烏龍的說法，例如遭質疑的1個檔案，其實是台大碩士論文的格式範本，這是一個公版。

林智堅表示，從他與指導教授陳明通的書信可以證明，他先交付第一版研究設計的草稿，指導教授看到草稿後指導修正回傳，裡面特別提到還要再申論及發揮。這些資料更可證實，他的研究設計是先於碩士生余正煌。透過書信也可證明，現在看到所謂雷同的部分，就是在初稿的內容。

與會的桃園市長鄭文燦接受媒體採訪時指出，把論文形成的過程攤在陽光下接受學倫會檢視，也接受社會大眾檢視，相信就可以讓大家了解，為什麼會一本先寫一本先交，這個過程是如何形成的。

鄭文燦表示，這裡面包括與指導教授往返的書信，討論的原始文字都呈現出來，證明就是這樣寫出來的，而且在那個時候另一本論文還沒有寫。

鄭文燦說，有些側翼想抹黑但沒做好功課，台大碩士論文的公版，是論文的格式；交論文的時會有電子檔、Word檔，公開時採取PDF檔，PDF檔是今年7月才上檔，所以會有時間差，只要把原來的Word檔時間點找來看，就知道是當時論文上傳的時間。

鄭文燦表示，用所謂網友抓包進行惡意宣傳是沒有必要的，論文當然是真的，論文也是在真實過程形成的，他覺得這是攤在陽光下、可以接受檢視，林智堅的論文寫在前，這是一個基本事實，可以查得很清楚。

記者追問，對於民眾黨桃園市長參選人賴香伶提到民進黨立委高嘉瑜說實話反而遭打壓的看法。對此，鄭文燦指出，他覺得選舉要拿出政見、主張，蹭議題、蹭熱度是沒有必要的。