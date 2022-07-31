美眾議院長裴洛西亞洲行：第一站將訪星國見李顯龍，官方新聞稿並未提到台灣

（中央社）美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今（31）日率領國會代表團前往印太地區，將走訪新加坡、馬來西亞、南韓和日本。官方網站發布的新聞稿，並未提到台灣。

美國眾議院議長網站（speaker.gov）最新消息稱，裴洛西此行的重點在於印太地區的共同安全、經濟夥伴關係和民主施政。

裴洛西表示：「今天，我們的國會代表團前往印太地區，以重申美國對該地區盟邦和朋友堅定不移的承諾。在新加坡、馬來西亞、南韓和日本，我們的代表團將舉行高層級會議，討論如何進一步推進我們的共同利益和價值觀，包括和平與安全、經濟成長和貿易、COVID-19疫情、氣候危機、人權和民主施政。」

她又說：「在拜登總統強有力領導下，美國堅定致力於在這個地區進行明智的戰略性接觸，且理解自由和繁榮的印度-太平洋地區對我國和全球的繁榮至關重要。」

裴洛西說：「在夏威夷停留加油時，我們很榮幸聽取了美國印太司令部（USINDOPACOM）領導層的簡報，並參觀珍珠港紀念館和亞利桑那號戰艦（USS Arizona）。代表團成員向在珍珠港殘酷攻擊中喪生的英勇軍人表示敬意。在我們的旅程中，我們將繼續向勇敢的駐外美軍表達國會和國家的無盡感激，他們的付出使這個地區和世界更加穩定和安全。」

I'm leading a Congressional delegation to the Indo-Pacific to reaffirm America’s unshakeable commitment to our allies & friends in the region. In Singapore, Malaysia, South Korea & Japan, we’ll hold high-level meetings to discuss how we can further our shared interests & values. — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) July 31, 2022

亞利桑那號戰艦於1941年12月7日在珍珠港遭日本軍機擊沉，沉艦上方水面目前建有一座戰爭紀念館。

裴洛西還說：「身為議長，我很榮幸率領這群傑出的成員，其中包括幾個委員會和小組委員會的主席，這些委員會管轄和倡導強大的美國-亞太地區夥伴關係。我們期待進行富有成效的會議，繼續為國會的工作提供訊息，以推進我們的價值觀和利益，並強化我們在這個地區的夥伴關係。」

這次出訪的代表團成員皆為民主黨籍，還包括眾議院外交委員會主席米克斯（Gregory Meeks）、眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano）、眾議院歲計委員會副主席戴貝尼（Suzan DelBene）、眾議院情報委員會成員、監督暨改革委員會經濟暨消費政策小組委員會主席克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）、眾議院軍事委員會和外委會成員金安迪（Andy Kim）。

新加坡外交部證實裴洛西的代表團將於8月1日至2日訪問當地，期間將與總統哈莉瑪（Halimah Yacob）和總理李顯龍會面。

連日來，中國不斷警告裴洛西不得訪台，令她此行在國際間備受關注。解放軍空軍發言人申進科今天在新聞發布會上發出最新的警告，宣稱解放軍空軍有意志、信心和能力，捍衛國家主權和領土完整。他強調：「捍衛祖國的大好河山，是人民空軍的神聖使命。」

裴洛西亞洲行8/1抵新加坡，將拜會李顯龍哈莉瑪

（中央社）美國聯邦眾議院議長裴洛西率領國會代表團訪問亞洲，包括新加坡、馬來西亞、韓國及日本。新加坡外交部今（31）日表示，裴洛西將於8月1日至2日訪星，期間將拜會總理李顯龍、總統哈莉瑪等人。

新加坡外交部發言人回覆《中央社》記者詢問表示，由裴洛西率領的美國國會代表團將於8月1日至2日訪問新加坡。

發言人指出，訪團停留新加坡期間將拜會新加坡總理李顯龍、總統哈莉瑪（Halimah Yacob），並將與多名內閣部長會面。裴洛西訪星期間也將出席新加坡美國商會舉辦的酒會。

逾10架美軍軍機飛抵沖繩，日媒研判跟裴洛西有關

（中央社）日本《琉球新報》報導，今（31）日有超過10架非屬美軍駐日本沖繩基地的軍機飛抵沖繩，研判可能跟美國聯邦眾議院議長裴洛西計畫訪問台灣，造成美中間緊張情勢升高有關。

今天有9架隸屬美國國內空軍基地的KC-135空中加油機，相繼降落在駐日本沖繩美軍嘉手納基地。此外，還有2架美軍航空母艦艦載運輸機C-2灰狗式運輸機、1架的黎波里號兩棲突擊艦艦載直升機MH-60，同樣飛抵嘉手納基地。

報導研判，這些美軍軍機飛抵沖繩可能跟裴洛西（Nancy Pelosi）計畫訪問台灣，造成美中間緊張情勢升高有關。

裴洛西擬訪台，中國學者：不主張過度反應

（中央社）美國聯邦眾議院議長裴洛西的亞洲行可能包含台灣，中國中美問題專家朱鋒則認為，在拜習通話後，目前看來裴洛西到訪台灣的可能性不大，同時強調，「不主張中方過度反應」，以免擦槍走火。

《港媒明報》報導，中美問題專家、南京大學國際關係學院執行院長朱鋒受訪時說，在中方密集表態、美中元首通話之後，目前看來裴洛西（Nancy Pelosi）訪台可能性不大。

朱鋒指出，美國11月中期選舉將至，裴洛西本欲透過訪台爭取選票，但事態走向說明她把亞太安全當籌碼，將個人政治利益變成「一場豪賭」。

朱鋒表示，雖說這造成中美軍事緊張，不過他也強調「不主張中方過度反應」，以免擦槍走火。

他強調，透過近日輿論戰、媒體戰，「連美國的前總統都發聲了」，中方威懾其勿訪台的目的已經達到。

裴洛西是否會訪台，引發美國與中國間的言詞交鋒，也使外界日益猜測。美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平28日通話，這通熱線是在裴洛西是否會訪台的熱門議題之下展開，台海議題也成為熱線的重點。

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：楊士範