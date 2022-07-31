美眾議院長裴洛西亞洲行：第一站將訪星國見李顯龍，官方新聞稿並未提到台灣
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美國眾議院院長裴洛西今（31）日率領國會代表團正式踏上亞洲行，首站將於8月1日、2日停留新加坡，將拜會總理李顯龍與總統哈莉瑪。然而在官方公布的新聞稿及裴洛西本人的推特中，除了看到新加坡、馬來西亞、南韓和日本以外，目前並沒有看到要參訪臺灣的相關資訊。
（中央社）美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今（31）日率領國會代表團前往印太地區，將走訪新加坡、馬來西亞、南韓和日本。官方網站發布的新聞稿，並未提到台灣。
美國眾議院議長網站（speaker.gov）最新消息稱，裴洛西此行的重點在於印太地區的共同安全、經濟夥伴關係和民主施政。
裴洛西表示：「今天，我們的國會代表團前往印太地區，以重申美國對該地區盟邦和朋友堅定不移的承諾。在新加坡、馬來西亞、南韓和日本，我們的代表團將舉行高層級會議，討論如何進一步推進我們的共同利益和價值觀，包括和平與安全、經濟成長和貿易、COVID-19疫情、氣候危機、人權和民主施政。」
她又說：「在拜登總統強有力領導下，美國堅定致力於在這個地區進行明智的戰略性接觸，且理解自由和繁榮的印度-太平洋地區對我國和全球的繁榮至關重要。」
裴洛西說：「在夏威夷停留加油時，我們很榮幸聽取了美國印太司令部（USINDOPACOM）領導層的簡報，並參觀珍珠港紀念館和亞利桑那號戰艦（USS Arizona）。代表團成員向在珍珠港殘酷攻擊中喪生的英勇軍人表示敬意。在我們的旅程中，我們將繼續向勇敢的駐外美軍表達國會和國家的無盡感激，他們的付出使這個地區和世界更加穩定和安全。」
亞利桑那號戰艦於1941年12月7日在珍珠港遭日本軍機擊沉，沉艦上方水面目前建有一座戰爭紀念館。
裴洛西還說：「身為議長，我很榮幸率領這群傑出的成員，其中包括幾個委員會和小組委員會的主席，這些委員會管轄和倡導強大的美國-亞太地區夥伴關係。我們期待進行富有成效的會議，繼續為國會的工作提供訊息，以推進我們的價值觀和利益，並強化我們在這個地區的夥伴關係。」
這次出訪的代表團成員皆為民主黨籍，還包括眾議院外交委員會主席米克斯（Gregory Meeks）、眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano）、眾議院歲計委員會副主席戴貝尼（Suzan DelBene）、眾議院情報委員會成員、監督暨改革委員會經濟暨消費政策小組委員會主席克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）、眾議院軍事委員會和外委會成員金安迪（Andy Kim）。
新加坡外交部證實裴洛西的代表團將於8月1日至2日訪問當地，期間將與總統哈莉瑪（Halimah Yacob）和總理李顯龍會面。
連日來，中國不斷警告裴洛西不得訪台，令她此行在國際間備受關注。解放軍空軍發言人申進科今天在新聞發布會上發出最新的警告，宣稱解放軍空軍有意志、信心和能力，捍衛國家主權和領土完整。他強調：「捍衛祖國的大好河山，是人民空軍的神聖使命。」
裴洛西亞洲行8/1抵新加坡，將拜會李顯龍哈莉瑪
（中央社）美國聯邦眾議院議長裴洛西率領國會代表團訪問亞洲，包括新加坡、馬來西亞、韓國及日本。新加坡外交部今（31）日表示，裴洛西將於8月1日至2日訪星，期間將拜會總理李顯龍、總統哈莉瑪等人。
新加坡外交部發言人回覆《中央社》記者詢問表示，由裴洛西率領的美國國會代表團將於8月1日至2日訪問新加坡。
發言人指出，訪團停留新加坡期間將拜會新加坡總理李顯龍、總統哈莉瑪（Halimah Yacob），並將與多名內閣部長會面。裴洛西訪星期間也將出席新加坡美國商會舉辦的酒會。
逾10架美軍軍機飛抵沖繩，日媒研判跟裴洛西有關
（中央社）日本《琉球新報》報導，今（31）日有超過10架非屬美軍駐日本沖繩基地的軍機飛抵沖繩，研判可能跟美國聯邦眾議院議長裴洛西計畫訪問台灣，造成美中間緊張情勢升高有關。
今天有9架隸屬美國國內空軍基地的KC-135空中加油機，相繼降落在駐日本沖繩美軍嘉手納基地。此外，還有2架美軍航空母艦艦載運輸機C-2灰狗式運輸機、1架的黎波里號兩棲突擊艦艦載直升機MH-60，同樣飛抵嘉手納基地。
報導研判，這些美軍軍機飛抵沖繩可能跟裴洛西（Nancy Pelosi）計畫訪問台灣，造成美中間緊張情勢升高有關。
裴洛西擬訪台，中國學者：不主張過度反應
（中央社）美國聯邦眾議院議長裴洛西的亞洲行可能包含台灣，中國中美問題專家朱鋒則認為，在拜習通話後，目前看來裴洛西到訪台灣的可能性不大，同時強調，「不主張中方過度反應」，以免擦槍走火。
《港媒明報》報導，中美問題專家、南京大學國際關係學院執行院長朱鋒受訪時說，在中方密集表態、美中元首通話之後，目前看來裴洛西（Nancy Pelosi）訪台可能性不大。
朱鋒指出，美國11月中期選舉將至，裴洛西本欲透過訪台爭取選票，但事態走向說明她把亞太安全當籌碼，將個人政治利益變成「一場豪賭」。
朱鋒表示，雖說這造成中美軍事緊張，不過他也強調「不主張中方過度反應」，以免擦槍走火。
他強調，透過近日輿論戰、媒體戰，「連美國的前總統都發聲了」，中方威懾其勿訪台的目的已經達到。
裴洛西是否會訪台，引發美國與中國間的言詞交鋒，也使外界日益猜測。美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平28日通話，這通熱線是在裴洛西是否會訪台的熱門議題之下展開，台海議題也成為熱線的重點。
新聞來源
- 裴洛西亞洲行啟程：自由印太對全球繁榮至關重要（中央社）
- 裴洛西亞洲行8/1抵新加坡 將拜會李顯龍哈莉瑪（中央社）
- 逾10架美軍軍機飛抵沖繩 日媒研判跟裴洛西有關（中央社）
- 裴洛西擬訪台 中國學者：不主張過度反應（中央社）
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：楊士範
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抗疫時分，飲食危機更需注意！日常NG飲食調查，看你中了幾個陷阱？
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TNL Research（關鍵議題研究中心）透過網路問卷進行疫情期間民眾飲食自評調查，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
防疫關在家已經夠悶了，悶熱的盛夏來臨更讓人心情煩躁，不少人得靠喝飲料、吃點心才能維持好心情，但能讓人幸福快樂的美食，吃多了也可能埋下疾病的種子，甚至讓人到老都病痛纏身。西方俗諺：「You are what you eat.」，意思是你吃什麼食物，你就會變成什麼樣子，那麼究竟台灣人普遍「把自己吃成什麼樣貌」呢？TNL Research（關鍵議題研究中心）在2022年6月進行的「飲食習慣調查」，收集360位30-55歲台灣民眾的飲食習慣，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
本次調查中，有72.8%受訪者人自認飲食習慣健康，然而從後續問答中發現，不少自認健康的受訪者，飲食生活其實潛藏著NG危機！這些自認飲食習慣健康的受訪者中，有31.1％常喝乳酸菌飲料、29.8%常喝果汁，這些看似比手搖飲、酒精飲料相對健康的選擇，其實都是含糖量很高的飲品。
你以為的健康飲料真的健康嗎？糖讓健康離你而去
一罐170ml的乳酸菌飲料含有26g的糖，已超過一般人每日糖量建議攝取上限50g的一半；一杯250ml的蘋果汁則含有25g的糖，卻沒辦法提供與同重量蘋果相同的營養價值，而長期喝這些飲料，很可能攝取過多糖分而不自知。
在日常生活看似健康卻隱藏高糖份的食物，還有含糖豆漿、番茄醬等，都可能成為健康的陷阱食物。雖然糖能刺激腦部產生多巴胺，讓心情感到愉悅，但過多的糖分不只使人肥胖，更會造成代謝症候群，讓高血壓、高血脂、糖尿病、腦中風等疾病的風險增加數倍之多！根據國健署統計的國人三高盛行率，18歲以上國人有25.2%比例人口有高血壓、22.5%有高血脂，高血糖則有11.5％，要能夠健康地被排除在三高之外，其實並不容易，不可不慎！
宵夜、點心都是多吃的，吃多負擔跟著多
在本次調查的受訪者中，幾乎人人都有吃點心的習慣（97%），且以餅乾小點、洋芋片為最首要的選項；其次在吃宵夜習慣的調查中，即使是自認健康的受訪者，也有54.6％會吃宵夜。這些點心、宵夜，多半是三餐之外額外攝取的食物，對身體來說已經是額外的熱量，而宵夜最熱門的品項前三名，分別是油炸食物、泡麵、滷味，正分別是高油、高鈉的代表食物，容易造成身體負擔；
高油食物容易使人攝取過多飽和脂肪，會增加血栓、中風、心臟病等心血管疾病的罹患機率，也增加大腸癌風險；高鈉食物則會讓腎臟排鈉負擔增加、身體水腫，也會增加高血壓的風險，進而造成心血管的傷害與疾病，這些美味但不健康的食物，久久吃一次無妨，常常吃可對健康不妙。
即使是看似健康的水果，吃多了一樣攝取過多熱量的風險，例如吃下一整顆芒果，就可能相當於吃了一整碗白飯的碳水化合物含量。縱使日常努力防範，如果不好好注意飲食習慣，就同樣是讓自己暴露在疾病的風險之中。
在忙碌生活中，能夠自己親自調理健康食物的受訪者比例很低，且隨著疫情興起的外送平台服務，讓消費者即使在家也能購買各式各樣的外食。超過八成受訪者（84.2%）每週吃一次以上的外食，每週超過五次外食的受訪者則高達28.6%。縱使盡可能留意自己所吃的食物，但在外食中常見的食材如貢丸、百頁豆腐、五花肉片等也都含有較多的脂肪，這些食材設下的陷阱，也可能讓人不知不覺攝取過多油脂。
正確飲食觀念，為自己的未來做好萬全準備
根據國家發展委員會推估，2025年台灣將邁入「超高齡社會」，屆時將有五分之一的國民為65歲以上的長者，而長者比例也會隨著我們的變老持續增加！人人都會變老。隨著壽命越來越長，想要一生之中常保健康又快樂，謹記「You are what you eat.」，現在就要吃對食物，為自己的未來做好萬全準備。簡單的小訣竅，就能讓人享受美味同時擁有健康。首先謹記「天天五蔬果」，每天吃三份蔬菜與兩份水果，補充天然維生素、礦物質、膳食纖維，既能幫助排便，也不用額外花錢買營養保健品；其次，想吃炸雞、烤肉，不必忌口，只要將頻率降到最低，少吃就能更健康，還能讓美味顯得更珍貴。
另外，喜歡吃點心喝飲料給自己一個痛快，或者大吃大喝感到特別療癒的人，更要留意日常飲食，盡可能避免靠飲食提振心情、消除煩悶，從源頭減少情緒性進食，也能避免從點心飲料中攝取過多的糖分，還給自己更健康的生活。
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