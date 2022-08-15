《克服倦怠》：當不斷努力總是被打回原點，其實「不處理」也是一種處理

文：彭孟嫻

克服衰竭——克服沮喪失望所造成的動力衰竭

克服倦怠法＋困難突破法

人常常會把職場中的人事物「過度揣測」，認為過度揣測是一種「自我保護機制」。這樣人就會常常感到內心混亂，難以做到淨心，以致容易導致誤判局勢，陷入動力倦怠衰竭。

這樣的內在過度推敲，往往讓人產生內在壓迫，失落與擔憂的情緒也會隨之產生。如果你在心煩意亂的當下，無法區分什麼是事實，什麼是過度擔憂，那麼就把內心雜念全部清空，只讓「不驚、不懼」必須深植心中。

當職場的權益剝削，常常是擊垮有抱負年輕男女的原因之一。其實人遇到不如意的事，只要只要專注做好工作與良善處理人際，之後的際遇就順其自然。因為「太在乎」並無法改變職場的現象。而是需要以「多努力」來突破當中的不如意。

不知道你有沒有經歷過盡心盡力工作，上司卻完全不認同；用心對待家人，卻被視為理所當然；或是曾經對朋友掏心掏肺，卻被朋友出賣；在工作中，職務明升暗降、被冷落、代人受過或勞而無功，種種撲面而來，讓你日復一日愈覺得沉重和疲累。

上述種種是職場的「現象」，但是，有時候在工作中受傷太多，就會形成「過度揣測」，變成是職場的「幻象」，因為很可能有些人事物情節，是為了「防範」而想像出來的。

這些職場困境產生時，無論是「現象」還是「幻象」，都是職場中的「相」。當職場百「相」叢生，內心對於職場所遇到的人事物，常會有過度的擔憂與揣測，而內在的過度推敲衍生內在壓迫，失落與擔憂的情緒便隨之產生。

當職場現象與幻象造成個人壓力，不只情緒內耗，更會讓身體出現異常。當工作中有突發狀況，例如，組織人事糾紛或是裁員等，更是會讓人責備自己為何沒有及早預測。而這類工作過程中的雞毛蒜皮小事，都會讓內心積累的負面情緒轉為病灶，產生職業倦怠的疲憊狀態。

工作造成的壓力與負面情緒，如果不及時調整，與日俱增的「無力感」與「落寞感」，會逐漸侵蝕內在感知，尤其對於工作的期望值與實際情況有落差時，內在焦慮會促使人更加過度揣測後續的發展。原因在於：人會把職場的過度揣測，認定為是一種自我保護機制。可惜的是，這類自我保護機制，只會增加內心混亂，難以「淨心」，導致容易判斷錯誤，陷入惡性循環。

在現實生活中，人們遇到困境或逆境，會想方設法試圖去「扭轉現狀」。殊不知我們就算短期試圖改變現狀，但是如果當中的人事物已成定局，那麼試圖改變，有時候就成為無濟於事的努力扭轉。這樣就會讓人的倦怠感更加深，也會讓人陷入更大的焦慮。

當不斷努力總是打回原點，其實以「不處理」也是一種處理。不處理並不代表不努力，而是不處理代表不把精神放在工作人事物的雞毛蒜皮紛爭。這個世界上真的有部分人，確實能夠做到不被外在逆境所影響。但是能做到的人少之又少，原因在於人對於工作有「期望值」，因此職場問題層出不窮，就會干擾我們看事情的角度，因為人對於工作表現「太在乎」。

這樣的工作在乎，主要來自經濟因素的需求，也有成就感的認定，還有工作人際關係的認定。但是，「太在乎」職場當中的人事物事與願違，就會讓人感覺在工作中無法使力。其實，更好的方法是，只要專注做好工作與良善處理人際，之後的際遇就順其自然。

克服倦怠需要有「不驚不畏」的智慧

職場中有許多超乎我們能控制的因素，有時礙於經濟需求，必須屈服在職場不公不義之下。雖然多數職場仍有公義與正義，但是，不可否認的，部分職場當中的權益剝削，常常是擊垮有抱負年輕男女的原因之一。

面對職場的不如意，「不驚、不懼」必須深植心中，因為這個世界不是只有一個工作。事實上工作的失去被裁員或不順心，換個角度就是可以更換另個工作。但若能夠在工作中盡量做到不驚、不畏，並且讓「相信自己」堅如磐石。

如果人不能在相信自己，就會在心中燃出畏懼與憤恨。這樣的憤恨就會在人的生命中帶來毀壞。當憤恨在心中滋長，就算人有積極向上之心，仍會因憤恨而無法讓結果稱心如意。

在職場若實質權益受損，當然需要說出來，但如果只是因為心中焦慮產生擔憂的幻象，而試圖想說或想抒發，其實倒可不必。換言之，如果職場真的受到權益受損的「事實」，就要為自己伸張正義，但是，如果在職場遇到的現象，讓你「感覺」事與願違，那就盡量不要放在心上。

我們在職場或生活，常常會看到部分人士對目標的「取」虎視眈眈，不擇手段。但是，「取」必須行之有道，如果取之不義，就算短期得到，也很難長期受益。職場中的「說」必須有理有據，如果是以欲說來攻擊對方，這樣的取得就是生命的業障。

生命中有許多「相」，如果職場中試圖掠奪的人以言語攻擊我們，就讓我們在心中產生慌亂之相，那就會讓我們生命長河的意義受阻。面對職場的不公不義，我們需要用對的方式來保障個人的權益，但是不要忘記保障個人權益只是生命過程的驛站，生命長河的真正終點，仍以內在清淨為主。

職場上的委屈，有時訴說不盡，如果因為工作而走進負面驛站，無可取、無可說，離開就是。

倦怠克服需要「無懼困難」

在職場無論是受僱或自僱，要站得穩妥，需要看得透測。這樣的穩妥，不是指自己的職位，也不是自己的單位頭銜，更不是自己的資產淨值，而是自己內心是否能以通透的「淨心」，看清職業對個人生命的意義。