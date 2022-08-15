《罪與罰，誰說了算？》：武則天當政告密之風盛行？從法律的角度來看，真是冤枉了這位女皇帝

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四匭的形制與命名正合陰陽五行思想，同時凸顯了武則天濃濃的個人審美與政治權威；而論其功能則不僅僅局限於告密，更有勸農之事、諫論時政之得失、自陳屈抑、告以謀智等。
文：江隱龍
女皇的匣子：銅匭裡的盛唐直訴制度
做為中國歷史上唯一「正統」的女皇帝，武則天可謂家喻戶曉，但做為「發明家」的武則天恐怕就少有人知了。這裡說的發明可不是漢字史上的奇觀——「則天文字」，而是一樣影響了中國司法制度數百年的法律器物：銅匭。武則天稱帝後，曾命人在朝堂東西南北四面分別放置了四個顏色各異的銅匭，用來收集各類情報，這些透過銅匭遞交的情報就是匭函。有些人認為這幾個銅匭就是官方的「舉報箱」，更是武則天一朝告密之風盛行的重要縮影。然而從法律角度來看，還真是冤枉了武則天：第一，匭函不僅僅是「舉報」，除用於告密外，更在於暢通言路；第二，「舉報箱」也不是武則天的首創，不然你以為「誹謗木」是派什麼用場的？
做為中國歷史上唯一「正統」的女皇帝，武則天稱得上是一位偉大的政治家。她獎勵農桑，改革吏治，拔擢賢才，廣開言路，開創了長達十餘年的武周之治；與此同時，她還是一位「發明家」——這裡指的可不是曇花一現、華而不實的則天文字，而是影響了中國司法制度數百年的法律器物：銅匭。
匭，就是小匣子。當然，武則天的這些小匣子並不簡單，它背後代表著一整套匭函制度，正符合武則天廣開言路的執政理念。那麼，這些小匣子究竟有什麼玄機，居然能在中國法制史中留下不可磨滅的印記？這要從武則天當政時的特殊時代背景開始說起。
給女皇的打小報告
中國古代的女皇不止一人，但能稱上「正統」二字的唯有武則天。即使如此，武則天對自己執政依然顯得有些底氣不足，所以終其一朝都大開告密之門。為了加強耳目，武則天於垂拱二年（六八六年）在朝堂東、西、南、北四面分置了青、丹、白、黑色四個銅匭，以收集各路情報。
這四個銅匭具有告密的功能，但其意義遠遠不止告密，更帶有「申天下之冤滯，達萬人之情狀」的目標。對於它們的敘述，以《唐會要》最為詳盡：
置匭四枚，共為一室，列於廟堂。東方木位，主春，其色青，配仁。仁者以亭育為本，宜以青匭置之於東。有能告朕以養人及勸農之事者，可投書於青匭，名之曰「延恩匭」。南方火位，主夏，其色赤，配信。信者風化之本，宜以丹匭置之於南。有能正諫論時政之得失者，可投書於丹匭，名之曰「招諫匭」。西方金位，主秋，其色白，配義。義者以決斷為本，宜以素匭置之於西。有欲自陳屈抑者，可投書於素匭，名之曰「申冤匭」。北方水位，主冬，其色玄，配智。智者謀慮之本，宜以玄匭置之於北，有能告朕以謀智者，可投書於玄匭，名之曰「通玄匭」。
四匭的形制與命名正合陰陽五行思想，同時凸顯了武則天濃濃的個人審美與政治權威；而論其功能則不僅僅局限於告密，更有勸農之事、諫論時政之得失、自陳屈抑、告以謀智等。《資治通鑑》對四匭的解釋更為簡潔明瞭：「延恩匭」為求仕進者投之，「招諫匭」為言朝政得失者投之，「申冤匭」為有冤抑者投之，「通玄匭」為言天象災變及軍機祕計者投之。由此看來，四匭已然是各路民情政事直達天聽的資訊中樞。
銅匭設在光順門內，武則天設置了專門的知匭使院，其中知匭使進行分揀，理匭使負責進一步的審閱。文書中關係重大的直接交與武則天本人，普通事務則轉發到宰相或其他有關部門處理，再上奏武則天決斷。
四匭雖然顏色各異，但其基本形制均是「以受表疏，可入不可出」，以保護投書者的隱私。從政治角度來看，匭函制度或許與武則天的「酷吏政治」相得益彰，使得告密行為愈加盛行；但從法制角度來看，其的確承擔了大量「通冤滯」、「知民情」的職責，功效十分顯著。比如名臣狄仁傑被來俊臣誣陷謀反後，正是透過申冤匭得到平反；著名詩人陳子昂也是透過延恩匭進呈〈諫靈駕入京書〉而授麟臺正字。
武則天以其獨特的事蹟受到後世小說家的喜愛，而種種宮廷祕聞中，匭函制度往往沾染了濃厚的陰謀色彩。其實在唐朝，這一制度不乏支持者，如韓愈〈贈唐衢〉詩中便寫道：「當今天子急賢良，匭函朝出開明光。」白居易更認為「匭使之職舉，則天下之壅蔽所由通也」，對其「通壅滯」、「達下情」給予極高的評價。這四個用來向女皇打小報告的小匣子，在中國法制史中的地位是絕對不容忽視的。
匭函的前世今生
匭函制度的確由武則天首創，但說這位女皇帝兼「發明家」是站在前人的肩膀上也不假，早在唐朝之前，歷朝就已出現了形式各異的舉報箱，從形制與功用上來看，武則天的銅匭可以看作這些舉報箱的加強版。
不過舉報箱誕生於哪個時代，史學界尚有爭議。相對古老的說法是，最早的舉報箱由號稱「法家始祖」的李悝發明，名為「蔽竹」。西元前四○三年，魏文侯任李悝為相主持變法，為鼓勵百姓舉奸揭凶，李悝遂在偏僻的巷道中設置蔽竹。蔽竹是個圓柱形的竹筒，上留小口，民眾可以將寫有檢舉內容的竹簡投入其中。一旦查證確實，官府將「嚴律治之」。
提及蔽竹的法學論文或未列出蔽竹的出處，或認為其記載於李悝所制定的《法經》。無出處者自不足為憑，蔽竹出於《法經》之說也大有可探討之處。據董說《七國考》中引桓譚《新論》所載，《法經》全文在南宋時就已散佚，其內容為何不為後人所知。最早提到《法經》的史料是三國時期的《晉書・刑法志》所引的《魏律・序》，此時距戰國時期已經過去整整六百年。如《法經》這麼重要的文獻，六百年來居然不見於史書，實在不算正常。力主《法經》存在的當代學者何勤華提出「對於流傳下來的文獻史料，只要沒有明確的證據證明其是偽造的，一般都應認可其真實性。對《法經》亦應如此」，可見也沒有確鑿的證據。皮之不存，毛將焉附，對於蔽竹究竟是不是存在，的確要畫上一個問號。
秦朝設有公車司馬令，凡吏民上章皆由其轉達；漢朝又有「詣闕上書」的制度，但這些都不是祕密的檢舉。真正具備舉報箱功能的，要數西漢宣帝時期潁川太守趙廣漢發明的缿筩（通「缿筒」）。
《漢書・趙廣漢傳》載：「（趙廣漢）教吏為缿筒，及得投書，削其主名，而托以為豪傑大姓子弟所言。其後強宗大族家家結為仇讎，奸黨散落，風俗大改。吏民相告訐，廣漢得以為耳目，盜賊以故不發，發又輒得。」
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