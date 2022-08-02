不引進Hesco沙網工事系統，非要叫基層士兵揮汗如雨裝沙包？那些陸軍長官的腦袋有問題
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Hesco沙網這種工事簡單、有效率，裝備可以折疊存放、運送，撤收簡單，不佔空間，價格又便宜，台灣完全可以自製。人家美軍已經用了2、30年了，不知為何我國軍方高層就是不用，非要叫一堆基層士兵揮汗如雨的去裝沙包，防禦效果又不好。
吐完戰壕，今天來吐槽地面工事。先聲明，這不是基層的問題，是那些陸軍長官的腦袋有問題。八里與台北港區防禦，幾乎沒多少土地可以挖戰壕，一線接戰區幾乎全是水泥地或柏油路，所以更需要這種簡易地面防禦工事。
下圖是這次國軍在八里築的沙袋工事，就薄薄一至兩層，也許擋得住5.56子彈，但7.62或以上就難說了。而且因為沒有支撐，RPG或火砲一炸就垮，防禦效果有限。
下圖是美軍用的Hesco沙網工事系統，約1公尺～1.5公尺見方，基本結構就是鐵絲網加高強度織物，原理跟堵堤防時用的鐵絲網加太空包一樣，Hesco原本也是拿來堵洪水的。Hesco大約在1990年代進入美軍，至少2003年起已在伊拉克及阿富汗大量使用，施工簡易快速，效果又好，網上可以找到影片，擋得住RPG及迫擊砲的直射攻擊。
下圖據說是俄軍在烏克蘭，用類似Hesco做的堡壘系統。
我在六、七年前，便跟軍方建議過採用Hesco系統或自製類似系統來做地面防禦主力，淘汰沙包系統。據美軍估計，一個人一個小時大約只能裝20個沙袋，若如韓戰800高地那個連用掉20多萬個沙袋，那就需要100個人連續100小時裝沙袋，構工時間約需一週。但用Hesco，配上推土機和小山貓，一個小時以內便可做好一個堡壘，一個連陣地20多個堡壘，一台推土機24個工時就可以搞定了。構工效率最少是沙袋10倍，且防護效果好得多。
網上Hesco的影片中，還有推土機倒一鏟沙土，一個美軍在上面踩的畫面，那就是中國的「夯土」，墊塊木板加點水，兩個人下去踩，土牆會更密實。如果怕下雨流失或想做半永久性工事，一層一層澆糯米漿或也可加強硬度，中國城牆就是這麼蓋的。阿富汗美軍整個前哨站，幾乎都是用Hesco加貨櫃屋蓋起來的。
這種工事簡單、有效率，裝備可以折疊存放、運送，撤收簡單，不佔空間，價格又便宜，台灣完全可以自製。人家美軍已經用了2、30年了，不知為何我國軍方高層就是不用，非要叫一堆基層士兵揮汗如雨的去裝沙包，防禦效果又不好。我國陸軍高階長官們的腦袋，怎麼老停在二戰或以前時代，這種簡單有效的東西不用，非要花大錢去買高大上的裝備，豈不本末倒置？
我沒有要責怪基層，現在還在表演沙袋工事，是高階長官的問題，不是基層軍官可以決定的。
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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我相信未來一切會更好──約哈娜與媽媽的小豬農場
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在瓜地馬拉偏遠的山上，約哈娜和媽媽相依為命，母女兩人不懼低溫與遙遠路途，努力經營著小豬農場。透過參與世界展望會兒童資助計畫，他們也確信未來一切將充滿希望。
在瓜地馬拉山上一個偏遠的小村莊，9歲的約哈娜（Johana）和媽媽一起生活著，約哈娜的爸爸在約哈娜2歲時拋棄了她和媽媽，甚至當時媽媽的肚子裡還懷著妹妹。每個市集日，約哈娜和媽媽會在清晨4點出門，將飼養的豬隻運往市場販售，儘管一大早的天氣很寒冷，但這並沒有阻礙他們前進，約哈娜也說，「想一直支持媽媽做的所有事」。
「我會幫忙餵小豬，也會幫著媽媽一起蓋豬窩，我很喜歡這種感覺，因為我跟媽媽是一起的，當我們在市集，我會幫媽媽把小豬裝進麻布袋，我也喜歡跟小豬一起工作，我希望長大可以成為像媽媽一樣的人。」
約哈娜跟媽媽妹妹住在一間破爛小木屋，他們工作很努力，希望可以改善生活條件。當媽媽被問及希望女兒們有什麼樣的未來時，媽媽說：「我希望幫助我的女兒們有成功的人生，我會按照上帝的心意，盡可能地支持她們，並鼓勵她們不停學習。」
當問到約哈娜如何看待自己的未來時，她害羞卻又滿懷盼望地告訴我們：「我希望將來我們有很多頭又大又肥的豬，用媽媽的專業，開一家專門賣豬肉的商店，成為這個村莊的先驅。媽媽為我們辛苦了！ 我相信未來一切都會更好」。
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