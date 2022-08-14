《紅線：我的性紀錄》：陰蒂的感知一旦在床上開啟，性愛不再只是插入
我們想讓你知道的是
從關於墮胎經驗的證詞開始，到第一次性行為、第一次自慰、第一次高潮、性工作、多邊戀等經驗，以及遭受約會暴力、性騷擾、性侵害等等因太過私密而遭掩埋的故事。作者之所以將種種私密經驗公諸於世，是為了讓人們意識到禁錮自身的「紅線」，並給予人們掙脫束縛的勇氣。
文：洪承喜（홍칼리／Hong Kali）
陰蒂感知：被性愛冷落的高潮
十三歲時第一次自慰，我還一邊好奇人們是不是為了感受這樣的高潮才做愛。如果說做愛就是和喜歡的人肌膚相親、一起享受高潮的話，我真想快點嘗試。
然而，現實並非如此。我的第一次性經驗，不對，是第一次被侵犯的時候，只覺得又痛又不爽，還談什麼高潮。現在回想起來，那些令人不悅的性交幾乎都可稱作強姦，這種事我從青春期到二十歲出頭經歷了無數次。我經常為自己的身體感到羞恥，羞恥心淹沒了開啟感官的鑰匙。不知道從什麼時候開始，性愛變得跟A片、色情圖片一樣，總讓我覺得不潔又不自在，甚至令人感到厭惡。對我而言，高潮和性愛天差地別，只能在大門深鎖的單人房裡獨自體驗。
性愛跟自慰感覺就像是兩座相隔千里的島。在性愛這塊大陸上，我只以男人的射精為中心，配合動作並發出呻吟；而在自慰這塊大陸上，我能全然依靠自己的手指，自在地登上快樂的山巔。做愛時要以男人的射精及他的高潮為主；自慰時則能完全沉浸在自己的高潮之中。這就是自慰的好處。
二十歲初時，我的性愛就像在A片裡看到的那樣，在激昂的氛圍下激烈地愛撫、抽插，皺著眉頭直到滿身大汗的男人射精，結束。過程中雖然有「好爽」、「輕一點」、「再用力」、「再快一點」之類的對話，卻沒有餘裕，也並不從容。我們是為了什麼，我是為了什麼如此急迫呢？男人陰莖進到陰道裡的那種被塞滿的異物感就是快感嗎？陰莖這樣反覆插入又抽出，就能讓我到達撫摸陰蒂時的那種高潮嗎？我也不清楚。
很多人建議我要多跟對方溝通，但這對我來說真的不容易。「摸這邊」、「碰那裡」、「這樣摸我的陰蒂」，我試過一、兩次，最後還是放棄了。我從沒想過要在性交時達到高潮是如此困難，不過跟我上床的人都以為我發出呻吟就是高潮。
通常跟男友做完回到家後，我還是會自慰。因為在做的時候並沒有感受到高潮。現在想想，其實很多男人都努力想滿足我，但他們更專注在發洩自己的性慾，朝著他們的高潮全速前進。換句話說，他們和我做愛的時候跟自慰沒什麼兩樣，那我何必回到家裡再獨自自慰呢？
太露骨地談論自慰和高潮還是讓我感到恐懼又羞恥。我小心翼翼，只怕別人覺得我很奇怪，也擔心我的發言會讓人不舒服。是不是我太奇葩？我不斷質疑自己的感受。就這樣過了好幾年，我的高潮一直被排除在性愛之外。我們的性愛以「他的射精及高潮」為中心裝點敘事的巔峰，而我的高潮卻不在其中。
不知從何時開始，我已不抱希望，就算做愛到不了高潮也不以為意。進行插入式性行為時，會不經意地刺激到陰蒂以及陰道入口處突起的小細胞，這可以帶來些許快感，我滿足於這樣的快感，滿足於他的喘息、他的體味和柔軟的肌膚，滿足於他的溫熱。我一邊自慰，一邊告訴自己：「比起肉體的高潮，心靈的交流更加重要。」
自慰與性愛的相遇
在認識那位朋友前，高潮對我來說是在獨自一人的自慰中感受到的隱密快感。喜歡馬光洙和色女人的他，將女性視為神祕的存在，這點讓我不太舒服，但他確實是我唯一能夠坦然傾訴私密話題的異性朋友。我們經常相約碰面，提供彼此性方面的諮詢。
那天，我在他家靠著牆抬腿，聊起關於高潮的事。朋友問我「你也會自慰嗎？」「當然啊。你以為女人就不會自慰嗎？」「嗯，因為身邊的朋友都沒提過。原來你也會啊！」很多男人以為女人沒有性慾，也不會自慰。他也一樣。「女人要怎麼自慰？」我告訴那位好奇心很重的朋友，只要撫摸陰蒂就可以了。
「要不然，我們試試一起高潮？」我向朋友提議。我們說好了不做插入式性行為，而是在各自的位子上自慰。我舒服地躺下並把腿靠到牆上，開始自慰。陽光穿透白色窗簾灑進來，令人愉悅的風也吹了進來。隨著手速加快，我不知為何開始感到害羞，卻如同登頂般，停不下來。我們聽著彼此的呻吟，不時轉頭看向身旁。「我好像快到了。」幾乎同時高潮的我們幸福地望著對方。這是我第一次在他人面前自慰。這麼舒服的事，怎麼以前都沒試過呢？為什麼只在一個人的時候做呢？自慰算什麼，高潮又算什麼。在那之後，我跟那個朋友也經常見面，一起自慰。我們這樣算做愛嗎？我們進行了深入的交流，只不過性器官沒有直接接觸。
從那之後，我跟喜歡的人做愛時都會看著對方的雙眼自慰；甚至會摸著彼此的性器官一起自慰。慢慢地，自慰變得不再羞恥，我也能更自在地表達我的歡愉。當然，在知道我也跟他們一樣擁有性慾且喜歡高潮後，有些人會感到驚慌，認為女人不會自慰而且性慾也比男性低的男人就是這樣。不過大多數人還是變得更豁達、更自在，和我一起享受快感。
當我隨著我的感知舞動身體時，對方也隨著我的快感舞動。為了刺激我分布在陰蒂及陰道口的那些突起細胞，我會看著對方的雙眼，全神貫注，稍稍抬起腰部和臀部，享受那個觸感。就像自慰時一樣，腰部自然地上下擺動，臀部也自然施力。就算對方還沒勃起或因為先行射精而無法抽插，也可以運用我的手指或者他身體的起伏來達到高潮。
自從曾經形同陌路的自慰與性愛相遇之後，我的陰蒂不再被排除於性愛之外。陰蒂的感知一旦在床上開啟，將誕生更多元的感受與敘事，性愛不再只是插入。而對方也能拋開「如果無法勃起怎麼辦」、「必須讓女人滿意」、「應該更持久」之類的負擔，享受性愛。誰也不必假裝，這一點很不錯。
我的感覺，就是「我」
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BMW i智慧電能生活圈， 給你最便利與智慧的未來生活
我們想讓你知道的是
「電動車」毫無疑問的成為當前汽車市場最夯的話題與名詞，無論豪華抑或平價汽車品牌皆推出代表各自電動世代的最新電動車款。身為全球豪華汽車品牌領導者BMW，如何再次於此嶄新的電動世代再次領先？【BMW i 智慧電能生活圈】，是BMW端出的秘密武器。
接軌嶄新的電動世代，BMW直接為用車者描繪最便利的生活願景，名為「BMW i智慧電能生活圈」，從用車者的使用情境思考，無論是家中、工作場域、外出旅途與目的地等，都是「BMW i智慧電能生活圈」中相當重要的電量補充站點，規劃的多種電量補充方式包含【BMW家用充電】、【BMW目的地充電】、【BMW i高速充電站】等，讓車主可以輕鬆擁抱BMW電動車所帶來的嶄新電動生活。
【BMW家用充電】
就像許多人使用手機的習慣，回到家開始充電，每次出門前都是滿滿的電力。將BMW Wallbox壁掛式交流充電座安裝於家中車庫或車位註一，車輛停妥後插上充電槍，人回到家中休息充電時車輛同時也在充電，還可利用智慧型手機應用程式(My BMW App)進行充電相關設定。隔日出門前車輛已經備滿電力，以iX xDrive50為例，代表每天出門都有最高630km續航里程註二供使用，可滿足絕大多數的用車里程需求。
【BMW目的地充電】
若前一天晚上忘了充電，或是有著不同於平常通勤的路程安排，也無需擔心，此時可充分利用目的地充電裝置來補充續航里程。早從2014年開始，BMW總代理汎德便在台灣建置超過百座的公用交流充電座，像是公用停車場、飯店、經銷商展示中心都有；不僅如此，2022年開始總代理汎德更啟動經銷商與外部場域合作建置目的地交流充電站，再加上現有的公用交流充電座，迄今全台已有超過兩千座BMW電動車可使用的交流電充電座，只要透過「My BMW App」或「BMW充電App」就可以查詢充電站點資訊，大幅增加外出時的用車便利與行程規劃彈性。
【BMW i高速充電站】
若有著長里程的旅程規劃，或是行程間需要快速的補充電力，此時就可以充分利用BMW i高速充電站來進行電力補充。2022年底前BMW規劃將在全台經銷商建置14座BMW i高速充電站，最大充電功率高達350kW。以iX xDrive50為例，最快6分鐘就可以補充100公里的續航里程，一點也不用擔心旅程因此中斷、壞了出遊興致。
要如何知道BMW i高速充電站的位置？只要透過車主專屬的「BMW充電App」就可以查詢完整的充電站資訊、掃描QR Code便可以快速啟動充電，並綁定信用卡付款。便利的數位化充電服務，清楚展現BMW積極開拓BMW i智慧電能生活圈的企圖心。
超高速充電效能
除了三種不同的電能補充方式，車輛本身更需要擁有高速的充電能力。以當前BMW旗下最熱銷的iX豪華純電旗艦休旅車款而言，導入了第五代eDrive電能科技，以能量密度更高的新世代鋰電池模組，加上最高可達200kW的充電功率註三，最快10分鐘就可以補充150km續航里程註二，大幅縮減充電所需時間，便利性不言而喻。
BMW i智慧電能生活圈從實用性思考 有效破除里程焦慮
在電動車百家爭鳴之際，有別於其他品牌僅強調電動車本身技術，BMW不僅以先進科技作為基礎，更從用車者的角度與生活習慣思考，以三種電量補充方式再加上超高速的車輛充電效能，不論是在家中安裝交流充電座每天為車輛充電, 外出時的目的地充電, 以及長途旅行時藉由BMW i高速充電站在最短的時間內補充最多的電量，相信對於車主而言，大幅降低里程焦慮，取而代之的是更便利、更經濟的用車成本，當然，BMW招牌的駕馭樂趣，仍然在旗下電動車款上完美體現。
註一：需專人到府評估安裝可行性
註二：WLTP測試規範下所測得之數據
註三：BMW iX xDrive50車款。
註四: 詳細銷售辦法請洽BMW i指定授權經銷商