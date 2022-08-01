針對「裴洛西訪台」中共出乎意料的低調，是否在醞釀第四次台海危機？

文：陳宥樺（日本國際教養大學助理教授）

近來美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的訪台計畫，佔據了台灣國際新聞版面。相關評論可粗略分成兩類，一是美國行政部門與軍方對於裴洛西台灣行的影響評估，二是在中美角力下裴洛西的訪台計畫最終能否成行。這兩類評論通常有著相似的結論──裴洛西訪台會導致中美軍事衝突升級。

因此有評論預測裴洛西訪台計畫成行，將會引爆第四次台海危機，甚至會造成中美核子大戰。這類預測的共同缺陷在於其不完美的假設──中國對裴洛西訪台一事有過激之反應。然而，這假設目前並不成立。

中國反應是否過激，可自中國政府這10天來對此事的回應看出些端倪。先從外交部來看，7月19日裴洛西訪台之消息一出，一向被認作中國戰狼外交代表的趙立堅在例行記者會上說：「中方對此堅決反對。如果美方一意孤行，中方必將採取堅決有力措施，堅定捍衛國家主權和領土完整。」20日的記者會沒有談及此事。

21日的說法是：「如果美方一意孤行，中方必將採取有力措施予以堅決應對和反制。我們說到做到。」22日、25日、26日又避談此事。到了27日才再次談及此事，然而卻只是重複上星期一樣的外交辭令：「這幾天你恐怕沒來吧。我們已經多次表明堅決反對裴洛西眾議長訪台的嚴正立場。」堅決反對、有力回應、維護國家主權等詞彙事實上是中國外交官員常用的「熱門關鍵字」，並不新鮮。

中國駐美大使秦剛在7月21日的「ASPEN Security Forum」上談到台灣問題時，也沒有透過該論壇借題發揮談裴洛西訪台，只是了無新意地重複中國希望兩岸和平統一之立場。

中國軍方的反應也相差不大。中國國防部並不像外交部一樣有每天召開例行記者會的慣例，只有在重要議題出現時國防部才會出來表態。而國防部在19日當日對裴洛西訪台之事並無回應，直到26日新聞發言人譚克才表示：「如果美方一意孤行，中國軍隊絕不會坐視不管，必將採取強有力措施挫敗任何外部勢力干涉和『台獨』分裂圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整。」此番言論看似強硬，但仍不出中國軍方多年來一直使用的外交辭令，令人並無威脅上升之感。

Photo Credit: AP / 達志影像

對照中國國防部7月8日對於美國議員訪台的發言：「中國人民解放軍全時待戰、隨時能戰，採取一切必要措施，堅決挫敗外部勢力干涉和『台獨』分裂圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整。」兩者並無顯著不同。進一步檢視解放軍這兩週入侵台灣西南空域的情況，以7月22日6架次為最多，其他日均在兩架次左右，與先前大規模入侵相比，這兩星期反倒節制很多。中國似乎並無增加對台軍事恫嚇以施壓美國之意。

中國新聞媒體的風向亦相去不遠。欲摸清中國政府的實際態度，《新華網》及《人民日報》是較具權威性的指標。按過往經驗，當中國想釋放出強硬的立場，《新華網》或《人民日報》便會開始對特定政治人物進行人格特質的人身攻擊，對台灣則會出現「美國將台灣視為不沉的航空母艦」一詞。但，過去兩個星期以來，關於裴洛西訪台之事並沒有被中國官媒大肆渲染，更沒有對任何相關政治人物進行人身攻擊。

《環球時報》前總編胡錫進確實不斷在社交媒體上宣傳中美即將一戰之言論，但那僅是個人言論，並不該被解讀為中國官方立場。另外，中國社交媒體相較於安倍晉三過世時的大肆狂歡，對裴洛西訪台的熱度顯然冷靜許多。

當然，沒有人有魔力水晶球可以精準預測中國將來會如何反應，以至於中美關係會如何變化。然上述分析主要是要說明中國有過激反應的假設正確性仍待商榷，持平而論，中國到目前為止相當地低調與節制。

因此更重要的問題是，為什麼中國對裴洛西訪台採取如此低姿態？一種可能的解釋是，因為中國決策系統的設計就是黨、政、軍分離，在高度爭議的議題出現時，三方往往需要一點時間達成共識，在共識未達成前中國便容易進入一種低調無回應的狀態。但，比起胡錦濤，習近平過去10年內已相當程度將這三方的權力集中在自己手中，軍權不受控制之現象已大幅減少，故上述論點的解釋力較薄弱。

第二種可能的解釋是，中國本身就想低調處理。在中共二十大即將召開之際，內外交困，習近平不想在涉台或涉美問題上節外生枝，中國對於賴清德訪日的低調處理是這一解釋的另一個佐證。

第三種解釋是中國正在準備另一波「反應式強硬」（Reactive Assertiveness）。反應式強硬是中國研究者近年來分析中國對東海與南海問題上發現的行為模式。中國會先低調地讓對方以為中國對有爭議的議題不會有太大的反對，事後再以此為理由來正當化其後續破壞現狀之行為，若此解釋為真，第四次台海危機才有被引爆之可能。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航