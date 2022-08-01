針對「裴洛西訪台」中共出乎意料的低調，是否在醞釀第四次台海危機？
我們想讓你知道的是
中國反應是否過激，可自中國政府這10天來對此事的回應看出些端倪。持平而論，中國到目前為止相當地低調與節制。因此更重要的問題是，為什麼中國對裴洛西訪台採取如此低姿態？
文：陳宥樺（日本國際教養大學助理教授）
近來美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的訪台計畫，佔據了台灣國際新聞版面。相關評論可粗略分成兩類，一是美國行政部門與軍方對於裴洛西台灣行的影響評估，二是在中美角力下裴洛西的訪台計畫最終能否成行。這兩類評論通常有著相似的結論──裴洛西訪台會導致中美軍事衝突升級。
因此有評論預測裴洛西訪台計畫成行，將會引爆第四次台海危機，甚至會造成中美核子大戰。這類預測的共同缺陷在於其不完美的假設──中國對裴洛西訪台一事有過激之反應。然而，這假設目前並不成立。
中國反應是否過激，可自中國政府這10天來對此事的回應看出些端倪。先從外交部來看，7月19日裴洛西訪台之消息一出，一向被認作中國戰狼外交代表的趙立堅在例行記者會上說：「中方對此堅決反對。如果美方一意孤行，中方必將採取堅決有力措施，堅定捍衛國家主權和領土完整。」20日的記者會沒有談及此事。
21日的說法是：「如果美方一意孤行，中方必將採取有力措施予以堅決應對和反制。我們說到做到。」22日、25日、26日又避談此事。到了27日才再次談及此事，然而卻只是重複上星期一樣的外交辭令：「這幾天你恐怕沒來吧。我們已經多次表明堅決反對裴洛西眾議長訪台的嚴正立場。」堅決反對、有力回應、維護國家主權等詞彙事實上是中國外交官員常用的「熱門關鍵字」，並不新鮮。
中國駐美大使秦剛在7月21日的「ASPEN Security Forum」上談到台灣問題時，也沒有透過該論壇借題發揮談裴洛西訪台，只是了無新意地重複中國希望兩岸和平統一之立場。
中國軍方的反應也相差不大。中國國防部並不像外交部一樣有每天召開例行記者會的慣例，只有在重要議題出現時國防部才會出來表態。而國防部在19日當日對裴洛西訪台之事並無回應，直到26日新聞發言人譚克才表示：「如果美方一意孤行，中國軍隊絕不會坐視不管，必將採取強有力措施挫敗任何外部勢力干涉和『台獨』分裂圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整。」此番言論看似強硬，但仍不出中國軍方多年來一直使用的外交辭令，令人並無威脅上升之感。
對照中國國防部7月8日對於美國議員訪台的發言：「中國人民解放軍全時待戰、隨時能戰，採取一切必要措施，堅決挫敗外部勢力干涉和『台獨』分裂圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整。」兩者並無顯著不同。進一步檢視解放軍這兩週入侵台灣西南空域的情況，以7月22日6架次為最多，其他日均在兩架次左右，與先前大規模入侵相比，這兩星期反倒節制很多。中國似乎並無增加對台軍事恫嚇以施壓美國之意。
中國新聞媒體的風向亦相去不遠。欲摸清中國政府的實際態度，《新華網》及《人民日報》是較具權威性的指標。按過往經驗，當中國想釋放出強硬的立場，《新華網》或《人民日報》便會開始對特定政治人物進行人格特質的人身攻擊，對台灣則會出現「美國將台灣視為不沉的航空母艦」一詞。但，過去兩個星期以來，關於裴洛西訪台之事並沒有被中國官媒大肆渲染，更沒有對任何相關政治人物進行人身攻擊。
《環球時報》前總編胡錫進確實不斷在社交媒體上宣傳中美即將一戰之言論，但那僅是個人言論，並不該被解讀為中國官方立場。另外，中國社交媒體相較於安倍晉三過世時的大肆狂歡，對裴洛西訪台的熱度顯然冷靜許多。
當然，沒有人有魔力水晶球可以精準預測中國將來會如何反應，以至於中美關係會如何變化。然上述分析主要是要說明中國有過激反應的假設正確性仍待商榷，持平而論，中國到目前為止相當地低調與節制。
因此更重要的問題是，為什麼中國對裴洛西訪台採取如此低姿態？一種可能的解釋是，因為中國決策系統的設計就是黨、政、軍分離，在高度爭議的議題出現時，三方往往需要一點時間達成共識，在共識未達成前中國便容易進入一種低調無回應的狀態。但，比起胡錦濤，習近平過去10年內已相當程度將這三方的權力集中在自己手中，軍權不受控制之現象已大幅減少，故上述論點的解釋力較薄弱。
第二種可能的解釋是，中國本身就想低調處理。在中共二十大即將召開之際，內外交困，習近平不想在涉台或涉美問題上節外生枝，中國對於賴清德訪日的低調處理是這一解釋的另一個佐證。
第三種解釋是中國正在準備另一波「反應式強硬」（Reactive Assertiveness）。反應式強硬是中國研究者近年來分析中國對東海與南海問題上發現的行為模式。中國會先低調地讓對方以為中國對有爭議的議題不會有太大的反對，事後再以此為理由來正當化其後續破壞現狀之行為，若此解釋為真，第四次台海危機才有被引爆之可能。
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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為什麼該替孩子選擇有機棉？營養師高敏敏「3招」挑對敏感肌衣物，毒物不殘留
我們想讓你知道的是
穿在孩子身上的衣服，除了品牌、版型、舒適度以外，別忘了注意染料及材質，尤其是敏感肌膚型的孩子，往往對於透氣性和有毒化學物質特別敏感。到底該如何挑選，才能好穿、時尚又親膚不致敏呢？
「媽咪，我的手好癢。」「衣服會一直黏在我身上，爹地，我好不舒服。」台灣夏天又濕又悶熱，最怕孩子身上穿的衣服不透氣，一不小心就會長濕疹，這一句句哀嚎幾乎是家長們的夢魘。
市售衣料百百款，選錯材質讓寶貝好難受
衣服是肌膚對外的第一層接觸，尤其是學齡前的孩子，肌膚往往非常敏感、脆弱，若是又不小心挑到含有致毒染劑的衣物，除了造成肌膚不適，誘發過敏現象，引起異位性皮膚炎，更有可能會致癌。因此，衣服的材質對於肌膚健康就扮演著相當重要的角色。
一般來說，挑選吸水性高、通透性佳的天然棉麻布料遠勝於人造化學纖維或混紡纖維，像是化學物質、溶劑、皂類、清潔劑、芳香劑等，含有化學染劑及螢光劑殘留的紡織品，都會對孩童的敏感肌膚造成刺激。
然而，現今世上約四分之一的農藥都用在棉花，但棉花只佔農產品的三成不到，換算下來，用在棉花上的農藥幾乎等同一般農產品的八倍；加上使用落葉劑加快棉花採收速度，殘留在布料上的化學藥劑也更容易造成敏感肌膚不適。
有機棉也有分好壞，100%天然有機棉親膚又安全
人氣營養師高敏敏分享，從第一胎開始她就相當重視小孩貼身衣物的品質和安全，「以前常看著朋友的小孩，每到夏天就抓著渾身癢，尤其台灣夏天又濕又悶熱，常常因為服裝透氣性不足一不小心就全身紅疹、發癢，看著就好讓人心疼。」
由於高敏敏的先生有過敏體質的遺傳基因，因此大女兒「小蜜瓜」一出生時，高敏敏就特別注意，「過敏通常都是從皮膚開始，且衣服是除了尿布以外，與寶寶接觸最長時間的物品，因此挑選衣服就得更嚴謹。」
高敏敏提到，有一次，她看見小蜜瓜身上出現莫名紅腫痕跡，「女兒一直抓腿、抓肚子，有時還會自己把衣服掀開來抓，整塊紅紅一片。」原以為可能是絨毛娃娃或其他過敏原造成，之後幾次穿到同一件上衣，小蜜瓜拼命抓癢的行為就會很明顯。「這才讓我意識到，原來不是材質摸起來舒服就沒有問題，往往是穿久了才會有感。」高敏敏指出，原來有機棉也是有分等級的，一般傳統有機棉，品質良莠不齊，所以造成布料容易破損，為了耐用進而混紡其他紗線，造成不夠親膚容易引起刺激與搔癢。
為了根絕大女兒身上的紅疹，高敏敏往後在挑選孩童衣物時，特別會挑選100%天然無毒有機棉的材質，其所製成的衣服更為舒適、透氣，更加親膚也不容易引起過敏反應，小女兒出生後，也比照辦理。
高敏敏三招挑對敏感肌衣物：挑材質、無車標、選剪裁
高敏敏建議，孩童的皮膚角質層薄，挑選衣物時，家長可多注意以下三點：
- 挑材質：挑選100%天然有機棉的材質，比較不容易刺激皮膚。
- 無車標：衣服標籤是造成異物感的潛在因素，也容易造成摩擦，可挑選無車標衣服，或是買回來前先剪標。
- 選剪裁：避免過緊或有鬆緊帶的衣服，可選擇有立體剪裁者，除突顯衣服本身質感，也能增加穿衣的舒適度及透氣。
高敏敏提醒，若衣服材質有國際、國家毒物檢測合格標章更好，能避免選用到含有甲醛、人工染料、螢光劑等傷害健康的化學物質，不僅避免刺激皮膚，也可預防小孩接觸衣服時不會吃進毒素；另外，新衣服一定要洗過再穿，以避免接觸到毒化物殘留。
有機棉精品童裝bbc，舒適好穿又時尚
「我自己很喜歡baby baby cool的原創設計100%有機棉童裝，它同時符合我對於衣服要安全又好看的要求。」高敏敏說，bbc是台灣有機棉精品童裝，符合歐盟最高標準GOTS認證，確保有機紡織品從收獲、原材料、到加工，以及最後產品的包裝都符合環境與人道規範，同時在衣服領口、袖口、大腿處則以彈性織帶增加耐用度和美觀。
高敏敏提到，車標、鈕扣與拉鍊是不少人會忽視的挑選小細節，卻是造成皮膚物理性刺激的重點之一，「車標是造成異物感的潛在因素，也容易造成摩擦；而鈕扣及拉鍊造成的金屬過敏案例也很常見，肚臍周圍容易有接觸性皮膚炎，而拉鍊若拉到頂端就會碰觸到下巴。」BBC使用進口副料、無鎳無重金屬的訂製扣子，衣服設計上沒有車標，穿起來也不會有異物感。
最讓高敏敏情有獨鍾的一點是，bbc採用3D立體剪裁，大量使用立裁、幾何拼貼等設計手法，強調線條與比例，每件樣衣都經過孩童試穿並修改多次才可完成，「合身舒適又兼具美感，大量使用立裁、幾何拼貼等設計手法，小蜜瓜穿起來合身舒適又可愛，看她穿得舒適不抓癢，我也安心很多。」bbc有適合長期穿搭的經典款式和品質，不論送禮自用都相當和宜大方。