詹順貴：苗栗坤輿掩埋場開發爭議現形記，社運圈的表現最令人啼笑皆非

文：詹順貴

近來非常熱門的韓劇《非常律師禹英禑》，第7、8集的故事軸線是一個名為「昭德洞」的農村聚落，因為位處兩大都會之間，加上人口稀少、地價便宜，於是一次又一次淪為繁榮都會的犧牲品。先是地鐵路線穿越，繼之興建垃圾焚化爐，接著是該劇中所描述要直接在該村落正中間開腸破肚的開路，這條會直接將「昭德洞」毀村的道路還取名「幸福路」，反諷意味十足。村民終於無法再忍受，在里長的帶領下起身反抗。

在抗爭的同時，里長與村民也找到禹英禑律師所任職的江洋律師事務所，想同步嚐試採取法律訴訟，爭取更多捍衛家園的機會。其實這樣的情節一直殘酷地發生在現實社會，韓國如此，日本如此，美國也如此，台灣不僅沒能例外，案例之多，恐怕絕大部分民主國家都瞠乎其後。

捍衛家園的抗爭行動史不絕書

以知名案例來說，遠如劉政鴻縣長任內的苗栗竹南大埔事件，與後龍灣寶開發的區段徵收，中科二林園區徵收相思寮，台南、高雄、屏東等地軌道建設徵收沿線住家等；近如會產生大規模迫遷、現正進行中的桃園航空城與台北社子島大型開發區段徵收。

以上案例都有當地居民集結抗爭，大部分也都同步採取法律救濟行動，目的皆是為捍衛家園。但主政者卻經常認為居民只是想坐地起價，或刻意透過媒體將之操作成是要漫天喊價的釘子戶。其中最威權也最無恥的是台北市長柯文哲，竟然在議會答詢時公然說，要對反對名不符實的「生態社子島」開發案的社子島居民直接輾壓過去。

至於近日最火熱的，仍舊是發生苗栗縣的坤輿事業掩埋場開發案。造橋鄉龍昇村居民起而抗爭的原因，在於此掩埋場地點位於龍昇村較高的山坡地，而下方距離約300公尺，即有以農業為主的龍昇村民賴以維生的灌溉水源龍昇湖。此一水源一旦遭受污染，除非偷抽地下水，否則村民即難以為生。因此，龍昇村民為維護生存環境與家園，已歷經長達21年的捍衛家園抗爭運動。

坤輿公司於91年間即取得苗栗縣政府設置乙級廢棄物處理機構（即事業掩埋場開發案）的同意函，於93年12月間為辦理地目變更而申請變更計畫。此時同意設置變更申請書定稿本，仍攸關將此案應否環評的聯外道路（面積1992平方公尺）、作進出管制辦公室之用的水泥建物與地磅站（447.94平方公尺）坐落的土地納為開發範圍，但卻刻意不計入開發面積。當時苗栗縣政府於94年2月竟同意變更。同年8月坤輿公司申請試運轉，再次獲得同意並完成測試。

推測坤輿公司辦理變更原因，在於考量當時申請農牧用地地目變更的農地面積如超過2公頃，必須送內政部區域計畫委員會審議，擔心可能無法通過才申請變更計畫，並刻意不計入聯外道路與管制辦公室、地磅站等土地面積。

首圖為自救會日前北上抗議陳情。Photo Credit: 中央社

坤輿作法自斃

坤輿公司自以為聰明之舉，其實反而是埋下此掩埋場難以開發的惡果。94年獲得同意變更並完成試運轉測試後，坤輿公司開始申請事業廢棄物處理許可，直到100年10月遭苗栗縣政府駁回。延宕6年與最後駁回理由，是苗栗縣政府後來又認為聯外道路應計入開發面積。坤輿公司不服提出訴願後，苗栗縣政府訴願答辯書仍堅持此一主張，而環保署則是認同苗栗縣政府的主張，於101年駁回坤輿公司的訴願。

坤輿公司拖到108年3月再次申請事業廢棄物處理許可，苗栗縣政府審查委員以前次試運轉年代久遠，考量掩埋場處理設施、污染防制措施與實際效能等，要求重新進行試運轉。同年8月，坤輿公司提送試運轉計畫，由於未就聯外道路為何沒有納入開發範圍提出合理說明，苗栗縣政府函覆不同意試運轉。

直到109年12月起，苗栗縣政府態度出現180度轉變，強力認為聯外道路、作進出管制辦公室之用的水泥建物與地磅站統統可以不納入掩埋場開發範圍。迫使龍昇村民自110年1月5日起，在掩埋場管制辦公室前的出入口開始埋過造飯，展開這一波歷時1年多的長期抗爭。

其實，聯外道路、作進出管制辦公室之用的水泥建物與地磅站，應否計入掩埋場開發面積，並非自救會原告與苗栗縣政府、坤輿公司單純的各說各話。台中高等行政法院是依據筆者律師事務所詳細閱讀坤輿公司所提出歷來申請計畫書後，勾稽出來的證據做出判斷。

詹順貴提供 廢棄物處理處置設施表

如前所述，坤輿公司在93年以前所提出的計畫書，自己載明開發範圍都包括聯外道路、作進出管制辦公室之用的水泥建物與地磅站，而且還明確編列相關工程細項所需經費。如今為了規避環評，無論如何睜眼瞎說，也無法說服承審法官。

詹順貴提供 工程經費概估表

何況，筆者還請助理去申請可以對照掩埋場施工前後的91年、93年航測圖，提供法官比對出聯外道路、作進出管制辦公室之用的水泥建物，都是與掩埋場本身同時興建。聯外道路的終點即是掩埋場，而且兩側並無住家，但坤輿公司卻硬說是供公眾通行的現有巷道。另外耙梳相關事業廢棄物處理機構設置的相關法令，論證地磅站乃是廢棄物進出管制秤重所不可或缺的設備。

詹順貴提供 91年航測圖

雖然坤輿公司刻意將聯外道路、作進出管制辦公室之用的水泥建物與地磅站坐落的土地所有權移轉給其他人，但一查卻都是坤輿公司的重要關係人。因此，無論苗栗縣政府與坤輿公司如何答辯或撇清，根本無法說服承審法官。

詹順貴提供 93年航測圖

現形記之一：坤輿公司偷雞不著，滿盤皆輸

一如台東杉原美麗灣案，坤輿公司雖妄想切割開發面積來規避環評，但凡走過必留下痕跡。只要詳細閱讀坤輿公司歷年的計畫書，就可以得到明確的事證，無法理解為何坤輿公司為何還想走歪路行險？官司敗訴，掩埋場不得營運，加上動輒雇用大批黑衣人對村民與民意代表施暴的畫面，登上各類媒體新聞畫面或顯著版面，可以說是滿盤皆輸。

現形記之二：苗栗縣政府態度180度轉變，其中有無弊端？