請把路還給大家：不偏袒任何一種移動方式，才是「道路平權」的核心

文：胡芷嫣

很久以前看過一本書，那是1982年洪範出版社的散文集，名叫《文學台北》。裡頭集結了余光中、白先勇、楊牧等當代作家，書寫他們成長的台北城。當中有一篇叫〈和平東路的故事〉，作者亮軒用一種念舊的筆調，悼念他幼時的、即將不復記憶的、當時年輕人不曾看過的和平東路。

根據我稀薄的印象，亮軒說，他幼時居住的和平東路路段，本來不是和平東路，甚至本來不是路。他形容那個他自小長大的區域，是一片金黃稻田，陽光總是將稻穗映照得金黃耀眼；附近的孩子們放學後，在紅藍揉雜的魔幻天色中，乘著涼風，一邊款款地沿著田埂路走，一邊逗弄路邊蟋蟀、蜻蜓，嘻嘻笑笑和同學結伴回家。

亮軒也想不起來，自什麼時候，周遭的稻田消失了，有著蟋蟀蜻蜓的田埂小徑消失了。緊接著，漆黑平直的柏油路出現了，新到發亮的和平東路X段路牌也架起來了。隨後，路上疾駛的大卡車開始出現了。隨後，在放學回家路上被車撞死的孩子屍體出現了。隨後，再也沒有父母親敢讓孩子放學自己走回家了。

我記得，當時攤在圖書館沙發上翻閱的時候，只覺得是篇充滿上一世紀鄉愁的優美讀物。這陣子不知道為什麼又突然想起這篇文章，驚覺它不只是一個關於時代汰換的故事，它更是一個關於機動化車輛，在1970年代後綁架大量城市公共空間的，血淋淋的第一手見證。

那是台灣經濟最蓬勃的時代，本國國土開始大把大把舖設道路。但說是道路，實則「行車」才是唯一目的。原本的稻田樹林，被不由分說地填平鏟除，清一色嘩啦啦地鋪上滾燙的黑色柏油，上面再添幾畫筆直鮮明的車道線，完成「這裡是給車走的」的主權宣示。

那些（車）道路最重要的任務，是為各種現代化建設都在起飛進行式的台灣社會，提供所需人力物資流通的管道。而原本在這裡行走、逗留、建立生活連結的居民孩童，其存在與通行的權利，也就這樣被不痛不癢地排除在嶄新劃設的（車）道路公共空間之外。

Photo Credit: 中央社

直到2009年，台灣政府才規定道路必須劃設人行道。在此之前，行人幾乎完全被排擠在「如虎口」的道路之外。即使在那之後，直到如今，行人仍然是台灣道路中最弱勢的族群。

宏觀來看，這個公共空間被特別是汽車等機動車輛「綁架」的過程，全世界大同小異。二戰後隨著歐洲加入汽車工業戰場，全球已開發國家人民的日常移動模式，從原本的步行、單車、馬車、人力三輪車，急遽轉向私家現代化汽車，這個過程約莫在1970年代達到鼎盛。

於此同步進展的都市交通規劃──什麼三線道四線道，什麼高速公路快速道路──也專為城市中大量湧現的汽車，以及它們所象徵的「現代」、「新穎」、「效率化移動」等高級文明概念俯首服務。道路建設的多寡，更是堂而皇之地，成為一個國家開發程度的評估指標。

當然，前人也鋪路，只是前人並未禁止其他車種與行人共享道路。而現代當政者在地理空間中，劃出一個連續網狀線，作上標牌標線指示號誌，獨斷地將這些公共空間指定給特定交通工具移動使用，亦即政府花費全民公帑去鋪路、修路、維護道路，然後只給車走。

至於其他車種和行人，雖然你們都有乖乖繳稅，但抱歉，路不是給你們用的。

這件事表面以「道路安全」之名為掩護，骨子裡其實是現代社會對「效率移動力之神」的崇拜（語出法國哲學家 Paul Virilio ）。在這個崇拜底下，擁有最高移動力的車種，汽車，可以最理直氣壯地享有最多線的車道，最寬敞的移動空間，但同時造成最高肇事率。

進入21世紀，隨著全世界越來越多人（包含汽車駕駛人）發現此事有蹊蹺，自1970年代以來成形的汽車道路霸權，近年才遭到越來越嚴正的質疑挑戰，以及由下而上的積極修正。

台灣近年開始（而且隨著選舉將屆越吵越兇）的道安與路權爭議，可以視為這波反汽車霸權全球洪潮的一個支流，且有屬於自己的獨特問題待解。例如，作為已開發國家，台灣機車密度竟然是全世界第一名。這點許多人覺得不合理，特別在覺得四輪最大的汽車駕駛眼中，路上橫行的機車，就是台灣交通亂源。

Photo Credit: 中央社 台灣機車路權促進會等團體9日下午在台北發起交通解嚴大遊行，吸引大批機車騎士到場響應，眾人高喊口號，為爭取道路平權發聲。 中央社記者趙世勳攝 111年7月9日

再一次，我們看到20世紀中期以來，私家汽車＝現代、新穎、效率化移動＝高級文明的觀念遺毒。想當初，戒嚴政府也曾以為，台灣這麼多人騎機車一定是收入問題，以為只要經濟起飛，國家富強，這種「落後」的玩意兒就會消失。

因此，當機車數量大增、路上開始出現汽機車交通事故時，當那時仍有機會因地制宜調整美國式大公路主義的道路設計時，政府選擇睜一隻眼閉一隻眼。甚至邏輯粗暴幼稚地規定車種分流、道路內側禁行機車，像鴕鳥一樣等待問題有朝一日自行消失。

這樣的陳舊觀點，與荒謬的道路設計規劃，忽視了台灣各種文化、技術、環境條件相乘下的獨特歷史背景。自戰後開始積極發展機車工業以來（因為被排除在汽車經濟大餅外，但這是另外一個故事），台灣國產機車技術越來越紮實，逐步培養出全球前三大機車出口國的實力；加上國土地小人稠，巷弄小又難停車，除非天氣太熱，民眾日常移動，往往偏好機動性較強又有國產選擇的速可達。

直到今天，即使人均GDP已經破3萬5000美元，全球排名第26位，台灣人日常還是相當依賴「落後」的機車作為代步工具。然而直到今天，1431萬台機車主，他們的用路權益還是停留在戒嚴時空，被制度性排擠在食物鏈最下層，被迫與自行車、行人彼此弱弱相殘，造成更嚴重、更致命的交通事故。