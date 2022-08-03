請把路還給大家：不偏袒任何一種移動方式，才是「道路平權」的核心
我們想讓你知道的是
道路平權主張是在說：「請把路還給大家」。還給社會共同體中的所有使用者，讓道路這個公共空間，拾回它的公共性。
文：胡芷嫣
很久以前看過一本書，那是1982年洪範出版社的散文集，名叫《文學台北》。裡頭集結了余光中、白先勇、楊牧等當代作家，書寫他們成長的台北城。當中有一篇叫〈和平東路的故事〉，作者亮軒用一種念舊的筆調，悼念他幼時的、即將不復記憶的、當時年輕人不曾看過的和平東路。
根據我稀薄的印象，亮軒說，他幼時居住的和平東路路段，本來不是和平東路，甚至本來不是路。他形容那個他自小長大的區域，是一片金黃稻田，陽光總是將稻穗映照得金黃耀眼；附近的孩子們放學後，在紅藍揉雜的魔幻天色中，乘著涼風，一邊款款地沿著田埂路走，一邊逗弄路邊蟋蟀、蜻蜓，嘻嘻笑笑和同學結伴回家。
亮軒也想不起來，自什麼時候，周遭的稻田消失了，有著蟋蟀蜻蜓的田埂小徑消失了。緊接著，漆黑平直的柏油路出現了，新到發亮的和平東路X段路牌也架起來了。隨後，路上疾駛的大卡車開始出現了。隨後，在放學回家路上被車撞死的孩子屍體出現了。隨後，再也沒有父母親敢讓孩子放學自己走回家了。
我記得，當時攤在圖書館沙發上翻閱的時候，只覺得是篇充滿上一世紀鄉愁的優美讀物。這陣子不知道為什麼又突然想起這篇文章，驚覺它不只是一個關於時代汰換的故事，它更是一個關於機動化車輛，在1970年代後綁架大量城市公共空間的，血淋淋的第一手見證。
那是台灣經濟最蓬勃的時代，本國國土開始大把大把舖設道路。但說是道路，實則「行車」才是唯一目的。原本的稻田樹林，被不由分說地填平鏟除，清一色嘩啦啦地鋪上滾燙的黑色柏油，上面再添幾畫筆直鮮明的車道線，完成「這裡是給車走的」的主權宣示。
那些（車）道路最重要的任務，是為各種現代化建設都在起飛進行式的台灣社會，提供所需人力物資流通的管道。而原本在這裡行走、逗留、建立生活連結的居民孩童，其存在與通行的權利，也就這樣被不痛不癢地排除在嶄新劃設的（車）道路公共空間之外。
直到2009年，台灣政府才規定道路必須劃設人行道。在此之前，行人幾乎完全被排擠在「如虎口」的道路之外。即使在那之後，直到如今，行人仍然是台灣道路中最弱勢的族群。
宏觀來看，這個公共空間被特別是汽車等機動車輛「綁架」的過程，全世界大同小異。二戰後隨著歐洲加入汽車工業戰場，全球已開發國家人民的日常移動模式，從原本的步行、單車、馬車、人力三輪車，急遽轉向私家現代化汽車，這個過程約莫在1970年代達到鼎盛。
於此同步進展的都市交通規劃──什麼三線道四線道，什麼高速公路快速道路──也專為城市中大量湧現的汽車，以及它們所象徵的「現代」、「新穎」、「效率化移動」等高級文明概念俯首服務。道路建設的多寡，更是堂而皇之地，成為一個國家開發程度的評估指標。
當然，前人也鋪路，只是前人並未禁止其他車種與行人共享道路。而現代當政者在地理空間中，劃出一個連續網狀線，作上標牌標線指示號誌，獨斷地將這些公共空間指定給特定交通工具移動使用，亦即政府花費全民公帑去鋪路、修路、維護道路，然後只給車走。
至於其他車種和行人，雖然你們都有乖乖繳稅，但抱歉，路不是給你們用的。
這件事表面以「道路安全」之名為掩護，骨子裡其實是現代社會對「效率移動力之神」的崇拜（語出法國哲學家 Paul Virilio ）。在這個崇拜底下，擁有最高移動力的車種，汽車，可以最理直氣壯地享有最多線的車道，最寬敞的移動空間，但同時造成最高肇事率。
進入21世紀，隨著全世界越來越多人（包含汽車駕駛人）發現此事有蹊蹺，自1970年代以來成形的汽車道路霸權，近年才遭到越來越嚴正的質疑挑戰，以及由下而上的積極修正。
台灣近年開始（而且隨著選舉將屆越吵越兇）的道安與路權爭議，可以視為這波反汽車霸權全球洪潮的一個支流，且有屬於自己的獨特問題待解。例如，作為已開發國家，台灣機車密度竟然是全世界第一名。這點許多人覺得不合理，特別在覺得四輪最大的汽車駕駛眼中，路上橫行的機車，就是台灣交通亂源。
再一次，我們看到20世紀中期以來，私家汽車＝現代、新穎、效率化移動＝高級文明的觀念遺毒。想當初，戒嚴政府也曾以為，台灣這麼多人騎機車一定是收入問題，以為只要經濟起飛，國家富強，這種「落後」的玩意兒就會消失。
因此，當機車數量大增、路上開始出現汽機車交通事故時，當那時仍有機會因地制宜調整美國式大公路主義的道路設計時，政府選擇睜一隻眼閉一隻眼。甚至邏輯粗暴幼稚地規定車種分流、道路內側禁行機車，像鴕鳥一樣等待問題有朝一日自行消失。
這樣的陳舊觀點，與荒謬的道路設計規劃，忽視了台灣各種文化、技術、環境條件相乘下的獨特歷史背景。自戰後開始積極發展機車工業以來（因為被排除在汽車經濟大餅外，但這是另外一個故事），台灣國產機車技術越來越紮實，逐步培養出全球前三大機車出口國的實力；加上國土地小人稠，巷弄小又難停車，除非天氣太熱，民眾日常移動，往往偏好機動性較強又有國產選擇的速可達。
直到今天，即使人均GDP已經破3萬5000美元，全球排名第26位，台灣人日常還是相當依賴「落後」的機車作為代步工具。然而直到今天，1431萬台機車主，他們的用路權益還是停留在戒嚴時空，被制度性排擠在食物鏈最下層，被迫與自行車、行人彼此弱弱相殘，造成更嚴重、更致命的交通事故。
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep4：疫情戰火雙重挑戰，經濟難民與糧食危機搶救行動刻不容緩
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep4將帶大家關注因委內瑞拉通膨問題產生的經濟難民，透過與兩位來賓的對談深入瞭解問題始末，並從中認識世界展望會如何透過社區發展工作來回應全球經濟與糧食問題。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第4集已於7月12日播出。本集邀請宏都拉斯國防大學榮譽教授楊建平、台灣世界展望會國際事工處主任吳正吉對談，深入委內瑞拉經濟難民問題始末，瞭解背後的政治、經濟脈絡，以及其涵蓋的飢餓、貧窮與兒童保護等迫切需要援助的議題，並從中認識世界展望會在委內瑞拉積極推動的社區發展工作。同時，也邀請各界共同付出行動，與世界展望會一起協助貧窮家庭與兒童回歸正常生活。
從世界展望會的角度來看「多做多得」，我們付出後得到的是兒童豐盛的生命。這些豐盛的生命是必須被協助、被完成的，因為這是兒童本應該有的權利。
經濟數字之下，看不見的兒童飢餓危機
根據聯合國難民署的統計，近年委內瑞拉難民數字不斷飆升，累積至2021年已超過460萬人，僅次於敘利亞的680萬人。但在戰火爭端與氣候變遷影響較少的中南美洲，為何會產生如此多的難民人口？事實上，委內瑞拉歷經國家一連串錯誤的社會及經濟政策後，於2014年爆發惡性通貨膨漲，民眾面臨嚴重的經濟困境，為求生存人們只好被迫出逃成為「經濟難民」。
今年初，世界展望會為了進一步了解委內瑞拉家戶在糧食安全、營養與兒童保護等方面的實際狀況，與當地組織合作展開深入的需求調查。結果發現，委內瑞拉70%的家庭面臨中度以上的飢餓狀況，嚴重的飢餓問題更造成30%的兒童身高年齡比低於平均值，這意味著孩子無法獲得足夠營養，而造成智力與身心靈發展上無可挽回的傷害。此外，調查更發現有20%的出逃難民會將小孩獨自留在國境內，衍生兒童保護、隔代教養等社會問題。這不只如實呈現經濟危機對當地家庭的衝擊，更讓我們看見其中迫切需要幫助孩童的輪廓。
繁華之後：弱勢孩童被剝奪的基本生命權利
或許很令人難以想像，如今面臨經濟困局的委內瑞拉，過去曾擁有包括醫療、教育、住宅等完善的社會福利制度，雖然存在貧富不均的問題，但人民生活仍算安穩。來賓楊建平教授分析道，對比今昔天堂地獄般的差異，其實皆源自於委內瑞拉國家得天獨厚的石油產出：
過去國際油價飆漲的黃金年代，委內瑞拉憑藉石油出口獲取豐厚的利潤來支撐國家的龐大支出，依據國際組織的調查，當時的施政策略確實減少貧富不均問題。但從2010年開始，因為頁岩油技術趨於成熟、國際經濟制裁等一連串的因素，讓國際上包含石油在內的大宗物資價格巨幅下跌，嚴重動搖委內瑞拉賴以為生的經濟命脈。漸漸的，國家開始無法支付各項社會福利的鉅額開支，加上國內政治動盪，最終使得國家經濟完全崩潰。
來賓吳正吉主任也補充，受經濟問題影響最直接、嚴重的就是生活其中的人們，尤其在脆弱的政經環境中，弱勢家庭與兒童更是毫無選擇的權利。就像影片中的Ami一家，孩子的缺陷不只讓家庭先天需要更多資源，母親離家、父親失業的後天影響更是巨大，此時冒險出走並非出於思慮後的決定，而是環境壓迫下不得不的無奈。幸好，世界展望會看見努力掙扎中的弱勢家庭，迅速組織動員發展緊急溫飽及社區發展的救援工作，協助更多與Ami相同境遇的家庭，給予兒童更豐富的營養條件，獲得應有的生命權利。
重建土地關係，世界展望會從社區開始的經濟復健之路
追根究柢，石油究竟算是天賜禮物還是惡魔果實？來賓楊建平教授解釋，這種國家過度依賴單一天然資源的現象被經濟學家稱為「荷蘭病」。就國家經濟發展而言，這就像是雙面刃，天然資源出口獲得的大量外匯拉抬幣值，導致其他產業的出口不利，農業、工業、製造業等產業發展也隨之受限。不過相反的，這表示委內瑞拉仍有尚未開發的肥沃土地可以耕作，所以世界展望會進入委內瑞拉的首要工作，就是回歸根本，恢復當地居民與土地之間的關係，結合社區發展行動與生技發展工作，發展如「家庭菜圃」的長期計畫，陪伴社區成長、鼓勵多元的經濟發展。
家庭菜圃計畫的重點之一，其實是源自於前面提到的兒童飢餓問題。世界展望會透過以下三個漸進式的進程，從糧食援助、技術扶助到地方組織的能力建設，讓許多受益家庭的孩子不只獲得營養改善，家庭的父母也更有自信，而委內瑞拉國家的社區發展更受到莫大的幫助。
一、緊急糧食援助
針對當下經濟困頓、糧食缺乏的家庭與兒童，提供立即性的糧食援助。
二、技術援助，扶助謀生
透過工作坊教導受益家庭種植技法與相關物資，包括種植技巧、種子、糧食技術等，並慢慢建立社區關係，給魚也給釣竿的過程也是在恢復人與人、人與社區、人與土地的多元共存關係。
三、長期兒童保護
經濟蕭條之下，童工、童婚等問題也層出不窮。因此世界展望會也在扶助的過程，加強兒童保護觀念的訓練，教育民眾如何避免兒童受到剝削，以及剝削發生時，如何與相關單位回報加以阻止。
不只委內瑞拉，新冠疫情衝擊全球糧食分配議題
然而，糧食與貧窮問題不只發生在經濟崩潰的國度。隨著俄烏戰爭與新冠疫情的雙重影響，經濟通貨膨脹已經蔓延全球，甚至許多國家開啟進一步的糧食管制措施，這將衝擊國際糧食問題，產生更多潛在危機。
經濟緊縮加上戰爭導致的國際糧食保護政策，都將嚴重影響那些原本就缺乏糧食、仰賴進口糧食的非洲國家。世界展望會也注意到危機將至，救援行動刻不容緩，不只透過飢餓30活動推行全球飢餓的倡議行動；更與世界糧食署合作，進入需要的國家進行緊急糧食發放、社區發展、家庭菜園等事工推行扶助計畫，讓人們擁有推行自己社區、謀求幸福生活的能力，藉此回應糧食缺乏帶來的生存危機！
立即伸出援手，共同面對糧食缺乏的困境！飢餓三十救援專線：（02）8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。