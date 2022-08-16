1974年北投查宅滅門血案（二）：兩種不同的血腳印和受害者家人詭異的反應
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面對3名親生子女的慘死，都沒有紀錄。查名婉應該是整起案件感受最深，最悲痛的人，但她卻是最安靜面對的那一個，淡然得有點冷酷。
文：唐墨
請再說一次，什麼地址？翠嶺路啦，翠嶺路15號。
警方一聽到案發地點是「翠嶺路15號」，迅速地掛上電話，用救火的速度趕到現場，而且連小隊長都親自出馬。由於還不是最尖峰的時間，路況尚算暢通，三輛警車為了避免造成民眾恐慌，三分鐘左右的行車過程關燈不鳴笛，抵達「翠嶺路15號」的時候，報案的司機和住在翠嶺路的鄰居，都守在查宅門口，不敢離開也不敢進去。
小隊長的座車停在查宅門口，另外還各有一輛警車守在翠嶺路的頭尾，嚴陣以待。雖然還不清楚是什麼樣的案件，但這個「翠嶺路15號」的地址太過敏感，警方佈署急行軍，幸好翠嶺路的寬度僅有三公尺左右，又是坡度路段，警方很快就封鎖並掌握了整個局面。
位於「翠嶺路15號」的查宅，原先是租給日本駐台大使板垣修，作為大使的居住處所之用。1972年，台灣與日本斷交，而早在斷交之前，板垣修就已經返回母國，因此屋主查綏之便將宅子收回自用，攜妻子曹學珍、長子查名仁、次子查名杰、以及帶著三位子女的長女查名婉，與傭人司機等人同住。
查名婉帶著子女與父母同住，乃因丈夫嚴以勤於1972年擔任警備總部基隆的業管處處長時，豫源輪從中國走私了7.8噸中藥材與南北乾貨的重大走私案件。由於牽連甚重，數人被判死刑或無期徒刑，嚴以勤也因收受賄賂的罪名被判入監12年，查名婉為避風頭，才帶著子女暫時投靠父母，繭居北投查宅。
機警的司機與令人不寒而慄的似曾相識
小隊長帶隊進入查宅，一樓除了櫥櫃裡的東西有被翻動的跡象之外，家具物品大致上還算整齊，地毯式的搜索並無所獲。小隊長帶隊上二樓，留一位警員在樓下待命，命他向司機和鄰居蒐集證詞，以協助辦案。
根據司機和鄰居的證詞，屋主查綏之和他的妻子曹雪珍在美國考察中學教育，長女查名婉和長子查名仁昨晚都不在家中，至今未歸。 早上7點左右，查宅的司機說，他來接查名婉的三位子女上學，卻發現查宅大門敞開，院子裡浮盪著一股濃厚的詭譎氛圍，再往裡走，查宅家屋的鐵門也是虛掩的，裡頭卻毫無動靜。
按照每天的例行工作習慣，勤勞的女傭陳玉珍本來都會在這個時候開門迎接司機，手裡還會提著書包便當，目送三位少爺小姐上學。而今日，查宅只有一室的淒清冷淡，司機把門輕輕推開，看見客廳茶几上凌亂的模樣，立刻就察覺異樣，轉身退出查宅。為了不要破壞現場，司機沒有繼續深入，而是機警地請鄰居協助報警。
「所以現在裡面有誰？」 「女傭陳玉珍，大小姐的三位子女，和二少爺查名杰，總共五人。」司機鎮定地說：「女傭主要是照顧大小姐最小的女兒王筱芬的，大小姐不在家的時候，她們就睡在大小姐的房間裡。」 「其他人都不在？查名婉跟查名仁？」 「對，昨天晚上我有跟玉珍通過電話，大小姐不知道去哪裡，但大少爺可能是在小鳳仙那裡打牌。」
附近的鄰居也七嘴八舌憶起午夜至凌晨的事情，對於協助員警重建當時的狀況，多少是有點幫助的：「那個查名杰他昨天開一輛藍色的轎車，大概11點多回來的，他常常在外面跟朋友喝酒喝到很晚。」「還有，半夜一點的時候，這裡有停電。」「你們家也有嗎？」「對啊，怎麼會停電呢，真奇怪。」「該不會是有人破壞電纜吧？」 「嗯，我們到時候會請台電匯報一下情況，看看是怎麼回事。還有呢？」
鄰居們很快就抖出一堆零星片段的瑣碎事件，員警鉅細靡遺地記錄下所有的情報，深怕魔鬼就藏在細節中。正在討論停電的事情時，本來在二樓搜查的小隊長和兩名員警急匆匆跑下樓來，臉色鐵青，冷汗涔涔，小隊長使了眼色，手裡還拿著記事本的員警趕緊摒退了所有閒雜人等，包括查宅的司機。
小隊長低聲地說：「封鎖現場，立刻通知分局，加派人手，還要請法醫到現場。樓上非常慘烈，查家所有人都死了。」
兇殘的命案現場
小隊長親自帶隊，上了二樓，小心翼翼地打開一間間房門，而每一道門後的景象都讓他開始懷疑自己的眼睛。自他服勤以來，經手的刑事案件少說也有個7、8件，但從未見過像查宅臥室裡的慘況，簡直用人間煉獄都不足以形容。
首先推開查名婉的房門，地上的血漬就像瀝青沾在地毯上一樣，讓人行走困難，不小心就會踩到血水，在木地板上黏出一個個血腳印。小隊長和兩位員警小心翼翼地檢視床上跟地上的死者，撲面而來腥鏽的血味，在凝滯的空氣中濃得化不開。
與樓下員警問到的資訊交叉比對，躺在床上的，應該是過繼給姨丈而改姓王的么女王筱芬，身中11刀，失血過多身亡。而身中九刀，倒臥地上的血泊，手裡還拿著電話話筒，似乎正準備報案求救的，則是照顧王筱芬的女傭陳玉珍。如查宅司機所說的一樣，案發當晚，她們兩人都睡在查名婉的房間，死狀也最為慘烈。
知名法醫楊日松博士趕到的時候，查宅門外已經拉好了封鎖線。根據法醫的鑑定，查名杰左腕部受刀創一處，應該是為了抵擋兇手行刺，而左胸致命一刀，深達胸腔，因流血過多，在床邊休克而亡。兇手下刀十分狠準，不留生機，不排除是職業殺手，或是親近熟識之人所為。
從查名杰生前的穿著來看，輕軟的睡衣睡褲，衣領帶有一點酒精氣味，研判查名杰應該是在極度放鬆帶點醉意的情況下，被兇手突如其來的刺殺奪走性命，根本來不及反抗。
查名婉的長子嚴興中左胸中了致命的三刀，死在臥室的椅子上；長女嚴筱梅，右背留有一道刀痕，但是刀痕非常輕淺，不可能致人於死，嚴筱梅真正的死因是窒息，而她的下體更驗出了O型精液，證明她生前遭到兇手的凌辱，是被兇嫌掐死的。
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新國科會主委吳政忠：部會協力串聯，打造不只科技部的科技，回應社會多元需求
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國家科學及技術委員會揭牌及主任委員布達儀式7月27日於科技大樓舉行，原科技部部長吳政忠出任首任主任委員，承接過去使命再提出四點精進方向，期待透過跨部會協力，布局新興科技與產業。
科技部改制為「國家科學及技術委員會」（以下稱「新國科會」），7月27日於科技大樓舉行揭牌及主任委員布達儀式，與會貴賓不只涵蓋產官學界，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌也親臨會場，共同見證我國科研事務推動最高權責機關成立，為政府組織改造立下重要的里程碑。
新國科會打造不只是科技部的科技，建立科技與臺灣社會的多元聯繫
臺灣的科技不應該只有科技部，而是還有經濟部、衛福部等所有部會在一起，但是用科技部的名稱出去國外，好像就變成全臺灣的科技都是科技部的。所以我說，科技不會只有科技部的科技，應該是所有部會的總合。
新國科會首任主委吳政忠在致詞開頭即強調「部會合作」的組織核心，表示「科技不只是科技，科技與經濟、社會、環境等面相都有密切的關係」，也因此不應侷限於某個部分，應當是多個部會、學術界、產業界等攜手合作推動。
有別於過去科技部與行政院科技會報辦公室以合作關係來協調部會，未來新國科會改以委員會的組織形式運行，透過每月主要部會的首長共同商議策略方向，能夠整合部會資源，協作共達目標，此舉不只立下我國科技發展全新的里程碑，也讓臺灣能夠更靈敏的面對國際競爭。
新國科會前身是1959年行政院國家科學委員會，又於2014年改制為科技部，過去肩負推動全國整體科技發展、支援學術基礎研究，以及發展科學園區等三大使命，在歷任部長的努力下，更將創新創業加入推動目標。如今的新國科會不只承接過去使命，主任委員吳政忠更提出以下四點未來新國科會所精進的方向：
一、跨部會協力，布局新興科技與產業
儘管臺灣小、科技預算不如國外，但臺灣部會之間高效率、精準連結的合作模式，將成為與國外競爭時的最大優勢，而「跨部會」溝通不只是未來新國科會的努力目標，也是新國科會最核心的思考架構。
二、基礎學術研究奠基
回顧過去兩年臺灣新冠疫情的防疫成果，無論在病毒醫學還是疫苗研發領域，基礎科學研究一直都是技術開發的堅強後盾；所以在臺灣邁向國際頂尖的路上，無論半導體、太空、還是人工智慧，科技的基礎研究與國際互動都將是新國科會注重的發展方向。
三、打造精緻多元的生活科學園區
過去半導體產業已替臺灣打下堅實的基礎，科技園區的產值從2.7兆成長到去（2021）年3.7兆，但除了半導體，其他的產業也需要布局，尤其是精準健康、智慧農醫、電動車、太空科技、低軌衛星等「接近生活」的重點產業。
四、實踐科技的人文社會價值
隨著科技與生活拉近距離，未來的科技發展必然需要與社會需求、環境永續連結，回應外在社會環境的變化；此外，科技人才培育、加強臺灣女性在科技面的投入比例，都將是未來新國科會欲強化的目標。
進一步探究，就會發現上述新國科會的策略方針並非憑空發想，而是源自對產業發展的細微觀察與豐富的知識、經驗的珍貴結晶。早在吳政忠任職行政院科技顧問組副執行秘書時，就已觀察到「當科技更接近生活，產品價值就會大幅度的翻倍成長」的現象，再回顧臺灣善於代工製造零件的發展歷史，才萌生「將臺灣強而有力的製造技術與創新想法整合」的初步想法。
但是「整合」一詞的背後，需要的是基礎研究、應用研究，產業實務之間的環環相扣，過程不只涉及公私跨部門、跨領域的協調，也是一個漫長轉換的過程，並非一蹴可及。最後，在數年醞釀及無數人的共同努力下，儘管過程困難重重，以「部會合作」思考為核心的組織架構「新國科會」終於順利誕生，讓整體國家的科技發展得以提升至行政院層級的高度，向下整合上中游的基礎研究、下游的應用研究及產業實務的連接，創造更多的商機與價值。
新國科會的挑戰與期許，後疫情時代的科技人文關懷
如今全球進入後疫情時代，國際關係變動不定，更面臨供應鏈重組、數位轉型等產業挑戰，科技作為國家發展重要的中堅力量，勢必需要更快速的布局因應，在變動中搶得先機。但除了研究與創新，科技與人文社會的結合也是新國科會的一大核心。
隨著人工智慧、太空等科技發展，生活中科技將無所不在，因此未來傳統產業必然將被完全翻轉，此時人文社會科學就扮演嫁接技術與生活文化的重要橋樑，彰顯科學研究成果對人類福祉的巨大貢獻。但這一切的前提是科技與社會必須主動伸手，彼此接觸、相互了解，攜手促進社會總體的福祉發展。新國科會成立之日，同時也是「國科會職場互助教保服務中心[註]」揭牌日，便能看見國科會對人文的用心，除了前述四大重點外，對於女性人才的培育、原住民教育的深耕、環境永續，都將是國科會的重點目標，如何透過科技連結社會的需求，正是新國科會追求的核心，因此新國科會不只是部會整合、資源分配與未來展望而已，更是將科技應用在民間的推動者，同時成為科技與人文交流的平台，最大化科技對總體社會福祉的貢獻。
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[註]：國科會職場互助教保服務中心於110年8月開辦，位於科技大樓1樓，是臺灣公共托育協會承接的第一間職場教保中心。以平價、優質、非營利、社區化之方向營運，希望透過政府與公益法人團體協力的方式，結合民間團體資源，提供孩子優質的教保品質，減輕社區家庭照顧負擔，提升教保人員工作環境與權益。資料來源：財團法人彭婉如文教基金會。