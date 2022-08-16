1974年北投查宅滅門血案（二）：兩種不同的血腳印和受害者家人詭異的反應

文：唐墨

請再說一次，什麼地址？翠嶺路啦，翠嶺路15號。

警方一聽到案發地點是「翠嶺路15號」，迅速地掛上電話，用救火的速度趕到現場，而且連小隊長都親自出馬。由於還不是最尖峰的時間，路況尚算暢通，三輛警車為了避免造成民眾恐慌，三分鐘左右的行車過程關燈不鳴笛，抵達「翠嶺路15號」的時候，報案的司機和住在翠嶺路的鄰居，都守在查宅門口，不敢離開也不敢進去。

小隊長的座車停在查宅門口，另外還各有一輛警車守在翠嶺路的頭尾，嚴陣以待。雖然還不清楚是什麼樣的案件，但這個「翠嶺路15號」的地址太過敏感，警方佈署急行軍，幸好翠嶺路的寬度僅有三公尺左右，又是坡度路段，警方很快就封鎖並掌握了整個局面。

位於「翠嶺路15號」的查宅，原先是租給日本駐台大使板垣修，作為大使的居住處所之用。1972年，台灣與日本斷交，而早在斷交之前，板垣修就已經返回母國，因此屋主查綏之便將宅子收回自用，攜妻子曹學珍、長子查名仁、次子查名杰、以及帶著三位子女的長女查名婉，與傭人司機等人同住。

查名婉帶著子女與父母同住，乃因丈夫嚴以勤於1972年擔任警備總部基隆的業管處處長時，豫源輪從中國走私了7.8噸中藥材與南北乾貨的重大走私案件。由於牽連甚重，數人被判死刑或無期徒刑，嚴以勤也因收受賄賂的罪名被判入監12年，查名婉為避風頭，才帶著子女暫時投靠父母，繭居北投查宅。

Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

機警的司機與令人不寒而慄的似曾相識

小隊長帶隊進入查宅，一樓除了櫥櫃裡的東西有被翻動的跡象之外，家具物品大致上還算整齊，地毯式的搜索並無所獲。小隊長帶隊上二樓，留一位警員在樓下待命，命他向司機和鄰居蒐集證詞，以協助辦案。

根據司機和鄰居的證詞，屋主查綏之和他的妻子曹雪珍在美國考察中學教育，長女查名婉和長子查名仁昨晚都不在家中，至今未歸。 早上7點左右，查宅的司機說，他來接查名婉的三位子女上學，卻發現查宅大門敞開，院子裡浮盪著一股濃厚的詭譎氛圍，再往裡走，查宅家屋的鐵門也是虛掩的，裡頭卻毫無動靜。

按照每天的例行工作習慣，勤勞的女傭陳玉珍本來都會在這個時候開門迎接司機，手裡還會提著書包便當，目送三位少爺小姐上學。而今日，查宅只有一室的淒清冷淡，司機把門輕輕推開，看見客廳茶几上凌亂的模樣，立刻就察覺異樣，轉身退出查宅。為了不要破壞現場，司機沒有繼續深入，而是機警地請鄰居協助報警。

「所以現在裡面有誰？」 「女傭陳玉珍，大小姐的三位子女，和二少爺查名杰，總共五人。」司機鎮定地說：「女傭主要是照顧大小姐最小的女兒王筱芬的，大小姐不在家的時候，她們就睡在大小姐的房間裡。」 「其他人都不在？查名婉跟查名仁？」 「對，昨天晚上我有跟玉珍通過電話，大小姐不知道去哪裡，但大少爺可能是在小鳳仙那裡打牌。」

附近的鄰居也七嘴八舌憶起午夜至凌晨的事情，對於協助員警重建當時的狀況，多少是有點幫助的：「那個查名杰他昨天開一輛藍色的轎車，大概11點多回來的，他常常在外面跟朋友喝酒喝到很晚。」「還有，半夜一點的時候，這裡有停電。」「你們家也有嗎？」「對啊，怎麼會停電呢，真奇怪。」「該不會是有人破壞電纜吧？」 「嗯，我們到時候會請台電匯報一下情況，看看是怎麼回事。還有呢？」

鄰居們很快就抖出一堆零星片段的瑣碎事件，員警鉅細靡遺地記錄下所有的情報，深怕魔鬼就藏在細節中。正在討論停電的事情時，本來在二樓搜查的小隊長和兩名員警急匆匆跑下樓來，臉色鐵青，冷汗涔涔，小隊長使了眼色，手裡還拿著記事本的員警趕緊摒退了所有閒雜人等，包括查宅的司機。

小隊長低聲地說：「封鎖現場，立刻通知分局，加派人手，還要請法醫到現場。樓上非常慘烈，查家所有人都死了。」

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兇殘的命案現場

小隊長親自帶隊，上了二樓，小心翼翼地打開一間間房門，而每一道門後的景象都讓他開始懷疑自己的眼睛。自他服勤以來，經手的刑事案件少說也有個7、8件，但從未見過像查宅臥室裡的慘況，簡直用人間煉獄都不足以形容。

首先推開查名婉的房門，地上的血漬就像瀝青沾在地毯上一樣，讓人行走困難，不小心就會踩到血水，在木地板上黏出一個個血腳印。小隊長和兩位員警小心翼翼地檢視床上跟地上的死者，撲面而來腥鏽的血味，在凝滯的空氣中濃得化不開。

與樓下員警問到的資訊交叉比對，躺在床上的，應該是過繼給姨丈而改姓王的么女王筱芬，身中11刀，失血過多身亡。而身中九刀，倒臥地上的血泊，手裡還拿著電話話筒，似乎正準備報案求救的，則是照顧王筱芬的女傭陳玉珍。如查宅司機所說的一樣，案發當晚，她們兩人都睡在查名婉的房間，死狀也最為慘烈。

知名法醫楊日松博士趕到的時候，查宅門外已經拉好了封鎖線。根據法醫的鑑定，查名杰左腕部受刀創一處，應該是為了抵擋兇手行刺，而左胸致命一刀，深達胸腔，因流血過多，在床邊休克而亡。兇手下刀十分狠準，不留生機，不排除是職業殺手，或是親近熟識之人所為。

從查名杰生前的穿著來看，輕軟的睡衣睡褲，衣領帶有一點酒精氣味，研判查名杰應該是在極度放鬆帶點醉意的情況下，被兇手突如其來的刺殺奪走性命，根本來不及反抗。

查名婉的長子嚴興中左胸中了致命的三刀，死在臥室的椅子上；長女嚴筱梅，右背留有一道刀痕，但是刀痕非常輕淺，不可能致人於死，嚴筱梅真正的死因是窒息，而她的下體更驗出了O型精液，證明她生前遭到兇手的凌辱，是被兇嫌掐死的。