1974年北投查宅滅門血案（三）：媒體用「床上聊天」刻意帶風向「同性戀情」引殺機

文：唐墨

因為是上流社會的滅門血案，各種陰謀論甚囂塵上。檢警應接不暇，又有記者搧風點火，一時間「珠海特區」成為眾人目光，昔日的高級住宅區，成為治安最敗壞的黑暗角落。所有的豪宅都會匯聚在城市最精華的地段，翠嶺路出將入相，和鄰近珠海路的豪宅，平分了北投的山光水色，張學良、于右任等名人故居的加持，讓北投的房價扶搖直上。

住在這裡，大屯山系與磺港溪、地熱谷奇觀盡收眼底，公侯將相、富商巨賈的別墅俯拾即是，沒有一點家底聲望，還住不進這溫泉鄉裡幾乎沒有生活機能可言的山邊豪宅。不會停電不會停水，沒有施工噪音，路面絕對平整的名人巷，那個「珠海特區」聲名大噪的年代，中國珠江三角洲的經濟特區甚至都還沒開放。

細究查宅原先迎接外賓的用途，以及後來入住查宅的家庭成員結構，可想而知，查宅應當是相當豪華的物件，再加上傭人司機的配置，時任東海中學校董的查綏之，本來就不是泛泛之輩。

以培育職業學生為目標的私立中學

1961年，台灣教育部規定，省政府辦理公立高級中學，各級縣市政府辦理公立初級中學。由於私立學校不受此限，1962年，查綏之和程慕頤等人，帶領了一群浙江同鄉，在三重創辦了私立東海中學，保有初級中學與高級中學兩個學制，每學制各有兩個班級，第一屆約有100多位學生。

第一任校長程慕頤雖然曾經替國民黨的訓練青年特務，專擅培養職業學生，以滲透共產黨的教育體系的方式，直搗內部核心，奪取重要情資，或進行顛覆工作。但這種以政戰為目標的教學經驗，無法活用於一般國民教育所需，而且校董們多半招攬自家人在校內擔任要職，私相授受的情況非常嚴重。私立東海中學雖然有完全中學的優勢，但起初的校務發展得並不太順利。

後來東海中學的校董股東幾番改組，得查綏之的保舉，查家長子查名仁執掌東海中學的財務經營，次子查名杰負責人事管理，查名婉則是校董事。一家人都仰賴著這間私立學校吃穿，領有高薪，生活優渥到甚至有點花用浪費的程度。

例如兩兄弟長期流連忘返於聲色場所，是當時酒家與賭場的熟客。案發之後，檢警從酒家的小姐口中問出了一些查氏兄弟的個性與習慣，包括查名杰的性情容易豹變，或是他的身家很好，但是小費紅包都給得不甘不願，有時候一個人才50元。查名杰在酒店小姐口中，不是很好的客人。

而查名婉於1973年，成立了一家資本額兩百萬的金鵬企業公司，那還是她的丈夫嚴以勤被起訴的第二年，彷彿沒有受到任何影響。家中遭逢打擊，查名婉還有能力成立企業公司，不管她是掛名或是實質負責人，都展現出查家不容小覷的經濟實力。

嚴以勤不服判決結果，入監之前，他曾揚言要向世人公諸真相、揭發高層官官相護的弊端。或有人認為就是這樣才引發了查宅血案的殺機。但這個說法跟兇嫌彭必成無關，所以只能算是一種合理的臆測。

輿論帶風向「同性戀情」引殺機

查宅血案剛爆發出來的時候，根據查綏之和查名婉的描述，家中總共短缺了新幣12萬餘元，港幣四千餘元與一張日幣萬元鈔。警方便朝殺人取財的方向偵辦，約談了好幾位可能跟查家結怨，或是有財務糾紛的人。

例如嚴以勤和他的前妻並未談妥贍養費的支應、與查名杰來往密切的曹姓女歌星曾獲得查名杰很多資助、被查名杰帶出場過的所有舞女、被密告曾和查名杰過從甚密的印尼吳姓僑生等等。檢方從金錢關係、情感關係著手，希望能過濾查宅所有人的交友關係，以利盡速揪出血案兇手。

最主要被約談的對象，絕大多數都和查名杰有關。這是警方非常大膽的假設，認為兇手可能是衝著查名杰而來，所以才能將之一刀斃命。然而，這個假設並不是來自警方的官方說詞，而是在媒體報導之後，警方調查案件的方向愈來愈趨向和查名杰有關，甚至環繞著查名杰。

渾不知是警方作球給記者，還是記者帶來靈感給警方，當《自立晚報》刊出斗大的「同性戀」三個字，而《中國時報》和《聯合報》又欲蓋彌彰地用「床上聊天」、「徹夜聊天」等字眼。媒體刻意報導查名杰的同性戀傾向，可能是他致命的原因等等，吹起一股譴責同性戀的輿論風向，似乎又更淡化了查宅家族成員結構的重要性。

不只是《自立晚報》靠著系列報導賺了一波聲量與訂閱量，向來針對社會案件穩定輸出，用字遣詞小心謹慎的《中國時報》和《聯合報》也突破新聞局的管制，大篇幅開拓各種關於查宅血案的社論題材，簡直不吐不快。

同性戀被媒體塑造成有錢人的特殊癖好，以及查名杰的死因。警方也這樣順勢辦案，五度傳訊彭必成，將他的背景耙梳乾淨，並且針對他的妻子林玲誼和父親彭煙雲施壓，旁敲側擊。彭必成原先是學烹飪出身，後來考慮轉作計程車司機，但因為沒錢買車，只能作罷。

他和查名杰原來是軍中同袍，兩人退伍後沒有聯絡，卻偶然在西門町相遇，發展出同性之間的性愛關係。他猶記得查名杰的家世背景，所以屢屢向查名杰提出借貸的需求，查名杰沒有回應這樣的要求，但宣稱他在東海中學負責人事管理，可以幫他謀得一份收入頗豐的職業，因此彭必成才進一步地和查名杰往來。

Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

5月3日，警方第五度傳訊彭必成，可能是先前施壓奏效了，彭必成跑到彭家後院空地，割腕割喉自殺，遺書也寫明了他的犯案過程，被警方扣留。根據彭必成的說法，案發當晚，兩人在查宅燕好，因為都喝了一點酒，彭必成提起借貸與謀職之事，引發查名杰不悅，一怒之下，彭必成痛下殺手，並將屋內聽見打鬧聲的查宅家人全部殺死。搜刮了所有的現金後，開著雪佛蘭揚長而去。