1974年北投查宅滅門血案（三）：媒體用「床上聊天」刻意帶風向「同性戀情」引殺機
我們想讓你知道的是
當《自立晚報》刊出斗大的「同性戀」三個字，而《中國時報》和《聯合報》又欲蓋彌彰地用「床上聊天」、「徹夜聊天」等字眼。媒體刻意報導查名杰的同性戀傾向，可能是他致命的原因等等，吹起一股譴責同性戀的輿論風向。
文：唐墨
因為是上流社會的滅門血案，各種陰謀論甚囂塵上。檢警應接不暇，又有記者搧風點火，一時間「珠海特區」成為眾人目光，昔日的高級住宅區，成為治安最敗壞的黑暗角落。所有的豪宅都會匯聚在城市最精華的地段，翠嶺路出將入相，和鄰近珠海路的豪宅，平分了北投的山光水色，張學良、于右任等名人故居的加持，讓北投的房價扶搖直上。
住在這裡，大屯山系與磺港溪、地熱谷奇觀盡收眼底，公侯將相、富商巨賈的別墅俯拾即是，沒有一點家底聲望，還住不進這溫泉鄉裡幾乎沒有生活機能可言的山邊豪宅。不會停電不會停水，沒有施工噪音，路面絕對平整的名人巷，那個「珠海特區」聲名大噪的年代，中國珠江三角洲的經濟特區甚至都還沒開放。
細究查宅原先迎接外賓的用途，以及後來入住查宅的家庭成員結構，可想而知，查宅應當是相當豪華的物件，再加上傭人司機的配置，時任東海中學校董的查綏之，本來就不是泛泛之輩。
以培育職業學生為目標的私立中學
1961年，台灣教育部規定，省政府辦理公立高級中學，各級縣市政府辦理公立初級中學。由於私立學校不受此限，1962年，查綏之和程慕頤等人，帶領了一群浙江同鄉，在三重創辦了私立東海中學，保有初級中學與高級中學兩個學制，每學制各有兩個班級，第一屆約有100多位學生。
第一任校長程慕頤雖然曾經替國民黨的訓練青年特務，專擅培養職業學生，以滲透共產黨的教育體系的方式，直搗內部核心，奪取重要情資，或進行顛覆工作。但這種以政戰為目標的教學經驗，無法活用於一般國民教育所需，而且校董們多半招攬自家人在校內擔任要職，私相授受的情況非常嚴重。私立東海中學雖然有完全中學的優勢，但起初的校務發展得並不太順利。
後來東海中學的校董股東幾番改組，得查綏之的保舉，查家長子查名仁執掌東海中學的財務經營，次子查名杰負責人事管理，查名婉則是校董事。一家人都仰賴著這間私立學校吃穿，領有高薪，生活優渥到甚至有點花用浪費的程度。
例如兩兄弟長期流連忘返於聲色場所，是當時酒家與賭場的熟客。案發之後，檢警從酒家的小姐口中問出了一些查氏兄弟的個性與習慣，包括查名杰的性情容易豹變，或是他的身家很好，但是小費紅包都給得不甘不願，有時候一個人才50元。查名杰在酒店小姐口中，不是很好的客人。
而查名婉於1973年，成立了一家資本額兩百萬的金鵬企業公司，那還是她的丈夫嚴以勤被起訴的第二年，彷彿沒有受到任何影響。家中遭逢打擊，查名婉還有能力成立企業公司，不管她是掛名或是實質負責人，都展現出查家不容小覷的經濟實力。
嚴以勤不服判決結果，入監之前，他曾揚言要向世人公諸真相、揭發高層官官相護的弊端。或有人認為就是這樣才引發了查宅血案的殺機。但這個說法跟兇嫌彭必成無關，所以只能算是一種合理的臆測。
輿論帶風向「同性戀情」引殺機
查宅血案剛爆發出來的時候，根據查綏之和查名婉的描述，家中總共短缺了新幣12萬餘元，港幣四千餘元與一張日幣萬元鈔。警方便朝殺人取財的方向偵辦，約談了好幾位可能跟查家結怨，或是有財務糾紛的人。
例如嚴以勤和他的前妻並未談妥贍養費的支應、與查名杰來往密切的曹姓女歌星曾獲得查名杰很多資助、被查名杰帶出場過的所有舞女、被密告曾和查名杰過從甚密的印尼吳姓僑生等等。檢方從金錢關係、情感關係著手，希望能過濾查宅所有人的交友關係，以利盡速揪出血案兇手。
最主要被約談的對象，絕大多數都和查名杰有關。這是警方非常大膽的假設，認為兇手可能是衝著查名杰而來，所以才能將之一刀斃命。然而，這個假設並不是來自警方的官方說詞，而是在媒體報導之後，警方調查案件的方向愈來愈趨向和查名杰有關，甚至環繞著查名杰。
渾不知是警方作球給記者，還是記者帶來靈感給警方，當《自立晚報》刊出斗大的「同性戀」三個字，而《中國時報》和《聯合報》又欲蓋彌彰地用「床上聊天」、「徹夜聊天」等字眼。媒體刻意報導查名杰的同性戀傾向，可能是他致命的原因等等，吹起一股譴責同性戀的輿論風向，似乎又更淡化了查宅家族成員結構的重要性。
不只是《自立晚報》靠著系列報導賺了一波聲量與訂閱量，向來針對社會案件穩定輸出，用字遣詞小心謹慎的《中國時報》和《聯合報》也突破新聞局的管制，大篇幅開拓各種關於查宅血案的社論題材，簡直不吐不快。
同性戀被媒體塑造成有錢人的特殊癖好，以及查名杰的死因。警方也這樣順勢辦案，五度傳訊彭必成，將他的背景耙梳乾淨，並且針對他的妻子林玲誼和父親彭煙雲施壓，旁敲側擊。彭必成原先是學烹飪出身，後來考慮轉作計程車司機，但因為沒錢買車，只能作罷。
他和查名杰原來是軍中同袍，兩人退伍後沒有聯絡，卻偶然在西門町相遇，發展出同性之間的性愛關係。他猶記得查名杰的家世背景，所以屢屢向查名杰提出借貸的需求，查名杰沒有回應這樣的要求，但宣稱他在東海中學負責人事管理，可以幫他謀得一份收入頗豐的職業，因此彭必成才進一步地和查名杰往來。
5月3日，警方第五度傳訊彭必成，可能是先前施壓奏效了，彭必成跑到彭家後院空地，割腕割喉自殺，遺書也寫明了他的犯案過程，被警方扣留。根據彭必成的說法，案發當晚，兩人在查宅燕好，因為都喝了一點酒，彭必成提起借貸與謀職之事，引發查名杰不悅，一怒之下，彭必成痛下殺手，並將屋內聽見打鬧聲的查宅家人全部殺死。搜刮了所有的現金後，開著雪佛蘭揚長而去。
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【一圖看懂】民生基礎建設的資安防禦為何重中之重？ACW SOUTH沙崙基地打造天然氣、石化、變電所三大測試場域為大眾保駕護航
我們想讓你知道的是
這幾年的新冠疫情、俄烏戰事奪走許多寶貴生命，讓網路流行一句「你的歲月靜好，是有人為你負重前行。」當我們能夠安居樂業過著恬靜生活，其實是仰賴一群人在社會各個角落堅守崗位，多數人才能享受無虞的生活及安全的家園。
我們在食衣住行許多方面皆與水、電、天然氣等資源息息相關，在高度數位化的現代，臺灣在面對這些資源的基礎建設時，網路安全的防禦為何比其他國家更需謹慎面對？這件事可以從俄烏戰爭獲得啟發。
從俄烏戰爭居安思危，臺灣每月面臨4000萬次的網路攻擊
有人說如果有一天真的發生第三次世界大戰，那一定會發生在網路上。從近期的俄烏戰爭來看，除了使用傳統槍砲坦克，更值得注意的是雙方都派出大量IT駭客，攻擊對方的油水電重要基礎建設的伺服器、通訊設施，企圖阻斷即時資訊，藉此癱瘓敵方的民生設備運作。
事實上，一般駭客不會主動攻擊一個國家的基礎建設，大多是鎖定企業等級為目標，像是美國燃油管線營運公司，受到來自東歐的勒索病毒攻擊，被迫暫停營運同時還要支付新台幣1億4,000萬元的贖金，造成當地民眾恐慌，發生一波搶購燃油熱潮。
而臺灣因為政治戰略的因素，外部駭客總是虎視眈眈，想要癱瘓我國的民生關鍵基礎設施。過去幾年間臺灣每月平均受到2,000萬到4,000萬次外來攻擊，甚至懷疑一起大型惡意軟體攻擊，幕後的駭客是有國家力量在撐腰。
臺灣民生建設資安防禦迫在眉睫，ACW SOUTH沙崙基地扮演關鍵角色
身為島國的臺灣，電力、石油、天然氣及水利等資源設備，是供應國內經濟發展及民生需求的重要資產。面對各項能源設備資安的防護，我國經濟部長王美花過去就曾公開表示，「油電水等關鍵設施假使被破壞，後果不堪設想，所以資安是重要基本功，一定要發展做好防護措施。」
身為國內首屈一指的「ACW SOUTH沙崙資安服務基地」（以下簡稱 ACW SOUTH資安基地），承接起重責大任，提供資安實驗場域，模擬攻防演訓及產品驗測服務；也會邀請資安服務廠商與工控營運業者到沙崙場域，進行實作的技術交流。
ACW SOUTH資安基地計畫團隊表示，「透過資安服務商與工控營運業者的交流分享，有助促進產業對於工控資安了解與場域運用；同時我們也會辦理工控資安等相關課程、研討會及交流會，鏈結資安與工控業者幫助雙方有更深入的技術合作。」
目前ACW SOUTH資安基地的「關鍵基礎設施工控場域」主要有「石化／化工、天然氣及變電所」三套系統，模擬五套攻擊劇本，協助相關基礎設備的管理者，在受到攻擊當下知道該如何反應，及早因應強化資安防禦實力。萬一遭遇偽造工作站監看數據、偽造命令操控電磁閥和空壓機、電驛傳輸通訊中斷等攻擊事件，就能立刻啟動應變流程。
走訪ACW SOUTH資安基地關鍵基礎設施，了解三大測試場域功能有多強
場域一、石化基礎設施
2020年臺灣兩大石化公司接連傳出資安攻擊事件，部分資訊系統感染勒索軟體病毒，造成加油站的支付系統停擺，導致消費者付款機制受到影響。
ACW SOUTH資安基地提供的化工模擬製程實體運作機櫃，是全台首座「石化／化工製程水位控制平台」，模擬情境為一般化工反應槽連續式循環水流水位控制，以水為循環流體模擬，可提供研究測試與訓練使用、自主開發攻防情境。來現場測試的業者，可透過視覺式監控介面與DCS收集現場監測儀表的即時資訊，做到收集完整數據紀錄及警報，具體測試資安防護設備與解決方案。
場域二、天然氣基礎設施
美國一家天然氣壓縮公司曾經受到勒索軟體攻擊，駭客透過魚叉式網釣攻擊入侵IT網路，再找機會滲透到OT網路，並在這兩個網路部署勒索軟體，導致人機介面、伺服器完全失能，公司業務被迫停擺兩天。
ACW SOUTH資安基地的儲槽氣體壓力監控系統，模擬情境為天然氣廠氣體儲槽壓力，使用空壓機模擬天然氣體，當氣體壓力高於或低於警報值時，系統畫面警示工作站主機，並同時記錄數據變化、警報和事件。
場域三、變電所基礎設施
2021年台電董事長說台電遭駭客攻擊幾乎每天發生；俄烏戰爭過程，俄羅斯駭客也曾嘗試對烏克蘭發電廠下手，利用資料破壞軟體發動攻擊，藉此癱瘓高壓變電所，讓烏克蘭當地無電可用。
電力系統無論在發電、輸電及配電的任一部分發生故障，都有可能影響整個供電系統異常，因此保護電驛的作用就在及早隔離故障，避免影響到後續的相關設備。ACW SOUTH資安基地的保護電驛監控系統採用IEC61850標準來進行網路通訊，可用來監視、記錄電驛突發事件，藉此模擬變電所遭受攻擊的危機處理。
要讓臺灣關鍵基礎設施免於駭客襲擊，可說是天方夜譚，但我們能做的是提升資安、強化防禦韌性，更有餘裕時間來防禦或補救攻擊。ACW SOUTH資安基地的關鍵基礎設施，目前打造了三大測試場域，擁有可實際演練的攻防腳本，並進行資安產品的驗測。
ACW SOUTH資安基地深知臺灣以製造業起家，尤其近年半導體領域成為舉世聞名的護國神山；另外因應全球淨零碳排議題，綠能也是前景可期的重要產業。因此在ACW SOUTH資安基地除了有關鍵基礎設施，還設計智慧製造、智慧綠能、半導體及物聯網等主題，可為相關業者做攻防演訓及產品驗測，有助提升我國整體資安防禦力。
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