1974年北投查宅滅門血案（四）：面對疑點重重的「證據」，兇嫌給了另一套劇本

文：唐墨

新聞從來不會寫出「異性戀兇手無情滅門」之類的標題，好像異性戀殺人不是什麼新鮮事，很不值得寫。一旦案件嫌疑人可能是同性戀或雙性戀等任何少數性傾向的時候，媒體記者就會爭相報導、大書特書。然而意在言外的歧視，暗示少數性傾向就有可能發展成暴力、變態，不符合社會倫常規矩的異類等等，幾十年過去了，新聞媒體的素養依然如是低下。

翠嶺路15號的查宅滅門血案，如今看來疑點重重，彭必成究竟是獨力完成，還是另有幫凶，又或者根本未涉其中，似乎都有不同的線索可以探討。偶聞歌頌兩蔣時代治安良好的謬論，便深感人類記憶力的不可靠，以及對往日時光的過度美化與無視他人苦難的自私性格，都是錯誤的偏見與幻想。

彭必成畏罪自殺失敗，留下的遺書和自白，以及他妻子與父親的證言，雖然都可以證明他就是查宅血案的兇手，但是這無法解釋為何查宅有兩種血跡腳印、兩種不同血型的精液、兩把不同厚薄的兇刀。彷彿是安置好的機關，剛好有那麼一個無法辨別像煙霧一樣的人，在4月27日凌晨一點，幽幽潛入查宅，配合了彭必成借貸不成臨時起意的殺機，滅了剛好留在查宅的五人。

該在的不在，不該在的都在，兇手彷彿就是專為要殺了這五人而來。那日子看起來像是挑選過的，查名婉像是被看不見的一股力量支開，她無法說出當晚的行蹤，但整起滅門慘案死的卻都是她的子女。她就算拿不出不在場證明，警檢就算要質疑她，也幾乎沒有任何可靠的著力點。

從這個角度來看彭必成的畏罪自殺，以及彭必炎的越獄行為，彷彿像一套寫好的劇本。這兩名演員演到一半，突然感到渾身不自在，不想繼續演下去了，但又不得已被導演抓回來，硬是把這齣戲給演完。彭必炎在獄中上吊後，他的遺族將骨灰奉在中和的圓通禪寺，但因為牽連重大社會案件，他的後代都改從母姓，而且不屑談論這個父親，更唾棄那個被槍決的大伯。

當我在網路上看到彭家遺族的憤慨怨怒，我忽然有個想法。會不會，彭必成跟查名杰的同性戀情誼，也只是一個巨大的煙霧彈而已？彭必成雖然有遺書和自白，但他曾經在法庭上給出一套截然不同的說詞。這也是蕭順水檢察官顧忌之處。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

彭必成給的另一種劇本是這樣的

他與查名杰的確有肉體關係，但他並沒有殺害查名杰，因為查名杰的確會幫助他，不管是謀職或借貸，他們都在主臥房的床上談妥了。大概凌晨不到一點，家裡忽然停電，彭必成起身要去找蠟燭或手電筒，忽然閃進一個渾身黑衣的蒙面人，他手上拿著那把尺餘尖刀，喝令他們不准出聲，否則就要殺害查宅全家。

查名杰聽從他的指揮，起身到衣櫃那裡，拿出了12萬餘的新台幣與美金等財物，正要交給蒙面人的時候，蒙面人突然就朝著查名杰的胸口猛刺一刀，查名杰用左手擋住，但蒙面人第二刀再度瞄準，用盡全力殺向查名杰，查名杰中刀倒地，當場死亡。

彭必成說，當時的他根本不知道該怎麼辦，一心只想保命，他不敢違抗蒙面人，他急中生智，忽然想到查名杰曾經跟他說過嚴以勤的事情，心想這應該是人家來尋仇，所以他趕緊拿出學生證，證明自己跟查家無關，只是查名杰的一般朋友。蒙面人聽信其言，抄下了他的姓名和地址，警告彭必成不許報案。彭必成知道事情嚴重性，唯唯稱是，這時候忽然出現另一個蒙面人，他們兩個眼神交流了一下，就要彭必成把查名杰拿出來現金，全部帶走。

「沒什麼好可是的，所有值錢的東西你都帶走。車子你也開走，你要怎麼處理，那是你家的事情，我們任務已經結束。」「記住，你的地址我們都知道，你家有幾個人我們一查就曉得了。」說罷，兩個蒙面人就揚長離去。然後，電就來了，燈也亮了。

不能報警，看著自己的愛人查名杰死去，但想到家中的老父與妻子，還有在軍中服役的弟弟彭必炎，彭必成心頭一橫，把查家的支票、現金、印鑑、貴重珠寶、四枝高檔人蔘、收錄音機等輕型家電，全都按照蒙面人說的，打算塞進雪佛蘭後車廂。他盤算著可以先把車子開到遠東戲院的馬路上棄置，然後貴重的財物分成三趟，運到自己家和父親家中。

正當他走出二樓主臥室，他又想到，查名杰曾跟他說，今天晚上家裡有人，所以凡事動靜都要小聲一點，於是他就悄悄走到其他房的門口去窺看。他看到的，就是後來北投分局小隊長看到的那種驚悚血腥的畫面。彭必成說，他回家吐了三天，每天晚上都作噩夢，會選擇自殺，其實是因為這個原因，絕對不是因為他殺人的關係。

檢察官聽完他的說詞，雖然有很多地方符合命案現場的狀況，包括兩個血腳印中，蒙面人可能為了不要讓鞋印被當作線索而故意只穿襪子進入查宅，至於打赤腳的則確定是彭必成的；例如法醫也曾懷疑，第一個死的可能是女傭陳玉珍，而不是查名杰。但是，彭必成始終無法解釋為何那兩個蒙面人犯案所使用的卡賓槍刺刀，居然就是彭必炎從營區偷來的。

一切彷彿是從彭必炎那裡先開始的，只是後來被鬧大的事件是彭必成跟查宅滅門血案。對應著軍方包庇彭必炎，處處偏袒的作法，彭必成的槍決，愈來愈像某種斷尾犧牲的判斷。而先前提到過的、當時的警察局長王魯翹後來發生了重大的車禍，在台大醫院躺了一個月後腦溢血身亡。王魯翹當時的害怕與堅持，似乎有他的道理。

本文經重大歷史懸疑案件調查辦公室授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航