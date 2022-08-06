有毒雞尾酒：現在我們所有人的血液中都有數百種（合成）化學物質

今（2022）年3月，科學家首次在人類血液中發現塑膠微粒。在接受測試的22個人中，有80%的人體內發現這些微小物質——這些人都是匿名的普通人。樣本量很小，目前還沒有明確的證據證明塑膠微粒會對人類健康造成任何直接傷害，但隨著進一步的研究，我們會了解更多。

塑膠微粒隨處可見。無論我們去哪裡，都能見到他們。然而，還有其他一些不那麼明顯的污染物應該被關注，它們已經在我們的血液中存在了幾十年。

化學污染已經波及全球，就像氣候變化和動植物棲息地喪失一樣，威脅著環境系統。來自瑞典、英國、加拿大、丹麥和瑞士的科學家最近進行了一項研究，強調了從源頭上減少污染的緊迫性。許多被稱為持久性有機污染物（POPs）的有毒化學物質不容易降解。它們可以在自然界和我們體內逗留多年——主要是在我們的血液和脂肪組織中。

我很好奇自己的血液中是否有這些化學物質，當我為我的書《去毒：減少化學污染的簡單和可持續的方法》（Go Toxic Free: Easy and Sustainable Ways to Reduce Chemical Pollution）做研究時，我聯繫了一位挪威的環境化學教授，他叫伯特・範・巴維爾（Bert van Bavel）。他的研究重點是持久性有機污染物，這些污染物在人體內存在長達20-30年，甚至50年，他分析了人群接觸持久性有機污染物的程度與癌症、心臟病和糖尿病等疾病之間的關係。

巴維爾為「安全星球」（Safe Planet）計劃開發了一套血液檢測方案，該計劃是由聯合國環境署（UN Environmental Programme）建立的一項全球運動，監測全球人口中有毒化學物質的水平。

安全星球計劃著重阻燃劑和農藥等危險化學品的生產、使用和處置所造成的危害，其中許多化學品已被禁用。巴維爾設計了一種測量「身體負擔」的測試，即檢測在體內積累的這些持久性合成化學污染物的數量。自2010年以來，這種測試已經在歐洲、北美和南美、非洲和南亞等地對10多萬人進行了測試。

現在，輪到我了。我預約了全科醫生，抽了血，小心翼翼地把試管包裝好，送到挪威的一家專業實驗室——他們花了六周時間分析我血液中大約100種持久性有機污染物。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 人類血液中的塑膠微粒已經引起了很大的關注，我們許多人攜帶的其他化學物質也會持續幾十年。

我最終通過電子郵件收到結果時，感到非常不安。這份長達八頁的檢測報告詳細列出了這些化學物質的濃度，每一種化學物質都有一個拗口的名字。我需要查資料來理解它們意味著什麼，並弄清楚需要擔心的問題，或者有些數據是否低到可以不去管它。

我因此打電話給巴維爾，他解釋說，報告上的大部分化學物質都是我們體內「有毒雞尾酒」的組成部分。

這些持久性有機污染物中，有許多（但不是全部）受到聯合國《斯德哥爾摩公約》（Stockholm Convention）的監管。該公約是一項全球條約，禁止或限制使用某些有毒合成化學品，如殺蟲劑、阻燃劑、多氯聯苯（PCBs，polychlorinated biphenyls），這些化學品在1981年之前在英國一直是機械和電子產品冷卻液中的成分。

他解釋說，「在你的血液樣本中，我們研究了傳統的持久性有機污染物，這些污染物已經受到監管，並且已經在市場上消失，所以已經很多年沒有被使用了。」我的結果顯示了微量的DDE，一種農藥DDT的代謝物，一直使用到20世紀70年代，以及低水平的多氯聯苯。「有點可怕的是，如果你之前接觸過這些化學物質，就很難徹底清除它們。」儘管已經很罕見，這些化學物質仍然存在你身體裡，因為不容易降解。

他驚訝地發現我體內有一種叫做氧化氯丹（oxychlordane）的化學物質含量相對較高，這種物質通常比DDT要罕見，而且在美國和亞洲更常見，英國較少。1981年，我出生一年後，氯丹（chlordane）殺蟲劑在英國被禁止使用。氯丹一旦進入體內，就會代謝成氧化氯丹。我的血液中氧化氯丹水平，只有80年代出生人群平均含量的5%。但這種化學物質的「半衰期」——也就是它在我血液中的濃度減半所需的時間——約為30年。所以，它不僅可能是通過母親子宮傳給我的，而且我也會把這種有毒遺產傳給我自己的兩個孩子。

一些最危險化學物質的影響已經延續了幾代，氯丹至今仍在一些發展中國家使用。氯丹本來是有毒的——它可以殺死昆蟲，但也會傷害蚯蚓、魚類和鳥類。對人類來說，它可以破壞肝功能、大腦發育和免疫系統，而且它是一種人類致癌物。巴維爾對我血液中目前的氧氯丹濃度並不感到震驚，但他強調了禁止有毒化學物質的重要性，以免它們在全球流行並在人類體內積累。

巴維爾最擔心的化學物質實際上來自一種更新的類別，稱為含氟表面活性劑（PFAS）。數千種不同的PFAS化學物質被用於日常產品中，以防止污垢和水。防水服裝、抗污紡織品、不粘炊具都使用PFAS，又被稱為「永久化學物質」，因為它們非常持久。

我應該擔心嗎？

「你血液中的PFAS水平沒有那麼高，但還是要小心。你血液樣本中還發現了PFOS（全氟辛烷磺酸）、PFNA（全氟壬酸）以及較低水平的PFOA（全氟辛酸）。測試發現，都處於『合理水平』，不必擔憂，但關於這些物質的監管都尚不健全。」巴維爾評論道。