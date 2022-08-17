人工智慧讓未來戰鬥機更「善解人意」 ，實現與飛行員「人機一體」
我們想讓你知道的是
設計人員希望暴風戰鬥機中的人工智慧發揮守門員的作用，避免出現飛行員面對海量的輸入訊息應接不暇的情況。
在第二次世界大戰中，英國的噴火式戰鬥機（Spitfire）飛行員說，他們的飛機反應靈敏，靈活得就像他們肢體的一部分。
在2030年代，戰鬥機飛行員同他們的噴氣戰鬥機的關係將更加密切，戰鬥機將能讀懂飛行員的思維。
由英國的貝宜系統（BAE），羅爾斯・羅伊斯航空發動機公司，歐洲導彈集團MBDA和義大利的李奧納多公司聯合研發的暴風（Tempest）戰鬥機就配備了人工智慧，在飛行員無力應付多種任務，處於緊張情況下，能為他們提供幫助。
飛行員頭盔中的傳感器能夠監測飛行員的大腦信號和其他身體數據，經過不斷飛行積累，人工智慧就能匯集大量飛行員的生理和心理訊息，建立數據庫。
有飛行員個人特點的數據庫意味著飛機上的人工智慧在傳感器探測到飛行員需要幫助的時候就能夠介入。
例如，在飛行員在高重力作用下喪失意識的時候人工智慧就能夠進行替代操作。
在英國範堡羅航空航天展覽會上，英國的貝宜系統公司表示，在2027年前將試飛一種噴氣式飛機樣機，測試上述技術。
新飛機作為平台，將測試60多種展示項目中的許多種數位技術能力，其中一些新能力完全靠軟體控制。
暴風戰鬥機自從2018年首次公布外形圖像後，外形設計已經成熟化。新改進包括戰機的重量減輕，輪廓外型更加流暢。
在暴風戰機最後升空飛行的時候，它可能經常性地率領無人駕駛戰鬥機伴飛，暴風戰鬥機集團將這些無人機稱作「副手」（adjuncts）。
這些進步將需要一套從零開始開發、全新的檢測和控制系統。
暴風項目研發負責人約翰・斯托克（John Stocker）說，「我們必須要跟上技術變革的步伐。」
「過去防務開支推動進步，商用技術隨後跟上。現在，商用技術經常處於更先進的地位。」
按照斯托克的構想，新型戰鬥機的系統能夠像智慧型手機下載應用軟體那樣方便地進行系統升級。
而製造這種戰鬥機的過程也是自動化的。生產線上的機器人同供應商分享數據，這樣零部件就能快速發貨。
在這個項目中，英國的貝宜系統，義大利的李奧納多和日本的三菱公司合作，三菱的F-X未來戰機項目同暴風戰鬥機項目有很多相似之處。
這對於歐洲的航空航天公司來說是個新體驗，但是因為項目存在於數字領域，同日本方面加大合作成為可能。
約翰・斯托克開玩笑說，「在數位環境下能夠把這些事情更快完成，合作也容易得多。我們沒有在東京和沃頓（貝宜系統在英國的基地）之間提包旅行。」
翻譯和僱員能夠熟練用日語和英語深度探討技術問題，推進同三菱公司的F-X戰鬥機團隊的合作。
李奧納多在愛丁堡的雷達分公司也和三菱公司進行合作。
雷達有旋轉的盤狀天線，對前方掃描尋找接近物體反射的信號這種一般的觀念已經讓位於數字分析傳感器數據。
不過傳感器收集到的詳細數據超過了人腦的處理能力，這就是需要人工智慧在分析和處理數據當中發揮關鍵作用的原因。
設計人員希望暴風戰鬥機中的人工智慧發揮守門員的作用，避免出現飛行員面對海量的輸入信息應接不暇的情況。
在這個項目進展過程中武器製造商MBDA也同時進行設計。從暴風戰鬥機上發射的導彈被交給一個伴飛的無人機進行再指引，優先擊中更緊迫的目標。
為新戰機提供動力的是一種全新的引擎。羅爾斯・羅伊斯不僅需要為暴風戰鬥機提供動力，還要提供戰鬥機的整個複雜的數字系統。飛機上的數據運算可能會像電腦過熱一樣讓飛機過熱不堪重負。
羅爾斯・羅伊斯的工程師正在構想如何讓熱量分流，同時又能產生足夠能量保持暴風飛行機群的數字化工具能夠正常運轉。
羅爾斯・羅伊斯的未來項目負責人約翰・瓦爾德爾（ John Wardell）說，他們希望為系統的所有方面提供動力。
英國政府已經為暴風項目撥款20億英鎊，在戰機服役前投資數目還會翻倍增加。不過仍然有一個明顯的問題，即為什麼不建造更多的現有的颱風戰鬥機？
貝宜系統公司說，在2040年前英國和盟友將要面對新威脅和更先進的武器，這就需要用更合適的技術應對這些挑戰，而這些技術的體系可能就是暴風戰鬥機這類具體的武器平台。
颱風戰機出口成功也解釋了英國政府為什麼熱衷於研發暴風戰機。貝宜系統公司表示，在國家最初投資120億英鎊後，颱風戰機為英國經濟帶來210億英鎊的貢獻，同時還提供兩萬多個就業。
暴風戰鬥機項目聯合體和英國政府都熱衷於從下一代噴氣戰鬥機中獲取同樣的收益。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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【一圖看懂】民生基礎建設的資安防禦為何重中之重？ACW SOUTH沙崙基地打造天然氣、石化、變電所三大測試場域為大眾保駕護航
我們想讓你知道的是
這幾年的新冠疫情、俄烏戰事奪走許多寶貴生命，讓網路流行一句「你的歲月靜好，是有人為你負重前行。」當我們能夠安居樂業過著恬靜生活，其實是仰賴一群人在社會各個角落堅守崗位，多數人才能享受無虞的生活及安全的家園。
我們在食衣住行許多方面皆與水、電、天然氣等資源息息相關，在高度數位化的現代，臺灣在面對這些資源的基礎建設時，網路安全的防禦為何比其他國家更需謹慎面對？這件事可以從俄烏戰爭獲得啟發。
從俄烏戰爭居安思危，臺灣每月面臨4000萬次的網路攻擊
有人說如果有一天真的發生第三次世界大戰，那一定會發生在網路上。從近期的俄烏戰爭來看，除了使用傳統槍砲坦克，更值得注意的是雙方都派出大量IT駭客，攻擊對方的油水電重要基礎建設的伺服器、通訊設施，企圖阻斷即時資訊，藉此癱瘓敵方的民生設備運作。
事實上，一般駭客不會主動攻擊一個國家的基礎建設，大多是鎖定企業等級為目標，像是美國燃油管線營運公司，受到來自東歐的勒索病毒攻擊，被迫暫停營運同時還要支付新台幣1億4,000萬元的贖金，造成當地民眾恐慌，發生一波搶購燃油熱潮。
而臺灣因為政治戰略的因素，外部駭客總是虎視眈眈，想要癱瘓我國的民生關鍵基礎設施。過去幾年間臺灣每月平均受到2,000萬到4,000萬次外來攻擊，甚至懷疑一起大型惡意軟體攻擊，幕後的駭客是有國家力量在撐腰。
臺灣民生建設資安防禦迫在眉睫，ACW SOUTH沙崙基地扮演關鍵角色
身為島國的臺灣，電力、石油、天然氣及水利等資源設備，是供應國內經濟發展及民生需求的重要資產。面對各項能源設備資安的防護，我國經濟部長王美花過去就曾公開表示，「油電水等關鍵設施假使被破壞，後果不堪設想，所以資安是重要基本功，一定要發展做好防護措施。」
身為國內首屈一指的「ACW SOUTH沙崙資安服務基地」（以下簡稱 ACW SOUTH資安基地），承接起重責大任，提供資安實驗場域，模擬攻防演訓及產品驗測服務；也會邀請資安服務廠商與工控營運業者到沙崙場域，進行實作的技術交流。
ACW SOUTH資安基地計畫團隊表示，「透過資安服務商與工控營運業者的交流分享，有助促進產業對於工控資安了解與場域運用；同時我們也會辦理工控資安等相關課程、研討會及交流會，鏈結資安與工控業者幫助雙方有更深入的技術合作。」
目前ACW SOUTH資安基地的「關鍵基礎設施工控場域」主要有「石化／化工、天然氣及變電所」三套系統，模擬五套攻擊劇本，協助相關基礎設備的管理者，在受到攻擊當下知道該如何反應，及早因應強化資安防禦實力。萬一遭遇偽造工作站監看數據、偽造命令操控電磁閥和空壓機、電驛傳輸通訊中斷等攻擊事件，就能立刻啟動應變流程。
走訪ACW SOUTH資安基地關鍵基礎設施，了解三大測試場域功能有多強
場域一、石化基礎設施
2020年臺灣兩大石化公司接連傳出資安攻擊事件，部分資訊系統感染勒索軟體病毒，造成加油站的支付系統停擺，導致消費者付款機制受到影響。
ACW SOUTH資安基地提供的化工模擬製程實體運作機櫃，是全台首座「石化／化工製程水位控制平台」，模擬情境為一般化工反應槽連續式循環水流水位控制，以水為循環流體模擬，可提供研究測試與訓練使用、自主開發攻防情境。來現場測試的業者，可透過視覺式監控介面與DCS收集現場監測儀表的即時資訊，做到收集完整數據紀錄及警報，具體測試資安防護設備與解決方案。
場域二、天然氣基礎設施
美國一家天然氣壓縮公司曾經受到勒索軟體攻擊，駭客透過魚叉式網釣攻擊入侵IT網路，再找機會滲透到OT網路，並在這兩個網路部署勒索軟體，導致人機介面、伺服器完全失能，公司業務被迫停擺兩天。
ACW SOUTH資安基地的儲槽氣體壓力監控系統，模擬情境為天然氣廠氣體儲槽壓力，使用空壓機模擬天然氣體，當氣體壓力高於或低於警報值時，系統畫面警示工作站主機，並同時記錄數據變化、警報和事件。
場域三、變電所基礎設施
2021年台電董事長說台電遭駭客攻擊幾乎每天發生；俄烏戰爭過程，俄羅斯駭客也曾嘗試對烏克蘭發電廠下手，利用資料破壞軟體發動攻擊，藉此癱瘓高壓變電所，讓烏克蘭當地無電可用。
電力系統無論在發電、輸電及配電的任一部分發生故障，都有可能影響整個供電系統異常，因此保護電驛的作用就在及早隔離故障，避免影響到後續的相關設備。ACW SOUTH資安基地的保護電驛監控系統採用IEC61850標準來進行網路通訊，可用來監視、記錄電驛突發事件，藉此模擬變電所遭受攻擊的危機處理。
要讓臺灣關鍵基礎設施免於駭客襲擊，可說是天方夜譚，但我們能做的是提升資安、強化防禦韌性，更有餘裕時間來防禦或補救攻擊。ACW SOUTH資安基地的關鍵基礎設施，目前打造了三大測試場域，擁有可實際演練的攻防腳本，並進行資安產品的驗測。
ACW SOUTH資安基地深知臺灣以製造業起家，尤其近年半導體領域成為舉世聞名的護國神山；另外因應全球淨零碳排議題，綠能也是前景可期的重要產業。因此在ACW SOUTH資安基地除了有關鍵基礎設施，還設計智慧製造、智慧綠能、半導體及物聯網等主題，可為相關業者做攻防演訓及產品驗測，有助提升我國整體資安防禦力。
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