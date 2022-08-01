斯里蘭卡7月通膨達60.8％再創新高，新總統邀請所有政黨加入團結政府展開痛苦改革
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斯里蘭卡政府統計局29日公布數據顯示，國內7月通膨率飆升至60.8％，寫下歷年新高。深陷經濟危機的斯里蘭卡，6月通膨率才達創紀錄的54.6％，事隔一個月再創新高。
斯里蘭卡經濟加速崩潰，7月通膨率達60.8％再創新高
斯里蘭卡政府統計局29日公布數據顯示，國內7月通膨率飆升至60.8％，寫下歷年新高。深陷經濟危機的斯里蘭卡，6月通膨率才達創紀錄的54.6％，事隔一個月再創新高。
路透社報導，斯里蘭卡政府統計局（Census and Statistics Department）發表聲明指出，食物通膨攀升90.9％，推動可倫坡消費者物價指數（Colombo Consumer Price Index）大幅升高。
斯里蘭卡深陷經濟危機，引發民怨四起，致使前總統拉賈帕克薩被迫下台，由時任總理威克瑞米辛赫接任。
斯里蘭卡已宣告破產，目前全國仍處於緊急狀態，且發生債務違約，已尋求印度、中國與國際貨幣基金（IMF）協助。
斯里蘭卡總統籌組團結政府 邀各黨國會議員加入
（中央社）斯里蘭卡新總統威克瑞米辛赫辦公室指出，總統已經正式邀請國會議員加入由所有政黨參與的團結政府，以展開痛苦改革，圖振興破產經濟。
法新社報導，島國斯里蘭卡歷來最嚴重經濟危機引起人民公憤，前總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）被迫出逃海外並且辭職，威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）7月稍早繼任。
威克瑞米辛赫30日與中部坎地（Kandy）佛教聖寺佛牙寺（Temple of the Tooth）舉足輕重的僧侶開會時概述治國計畫。
那是他就任後首度會見這些具影響力的佛教僧侶。辦公室引述他告訴對方說：「做為總統，我期盼展開新的旅程。我想要聚集各政黨共同開展此一旅程，組成由所有政黨參與的政府。」
他已致函所有議員請求他們參與團結政府。
拉賈帕克薩胞兄馬興達・拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）5月間辭去總理後無人接替，已經73歲、本來是在野黨國會議員的威克瑞米辛赫因而第6度出馬擔任總理。
經濟危機引發民怨沸騰，數以萬計抗議人士攻破總統府，拉賈帕克薩7月9日出逃後，威克瑞米辛赫又被選為總統。
逃到新加坡的拉賈帕克薩於5天後辭職，威克瑞米辛赫先成為代理總統，後來經國會表決確認接掌政權。
斯里蘭卡2200萬人口忍受著停電、創紀錄的高通貨膨脹，以及糧食、燃料、藥品短缺，時間長達數月之久。
自從去（2021）年底以來，斯里蘭卡就用光外匯存底，無法支付最基本進口物資。政府4月份外債債務違約達510億美元，並與國際貨幣基金（IMF）就紓困方案進行談判。
威克瑞米辛赫告訴僧侶，今（2022）年經濟將進一步下滑，估將收縮7％，不過明（2023）年可望復甦。
他說：「我正致力重新穩定經濟，以2023年、2024年之前國家能夠增長的作法重整經濟。這是個艱難任務，但如果現在不做，將會變得更困難。我們應該思考該不該試著提供藥方把病人醫好，還是就這麼讓病患撒手人寰。」
他提到，當前通膨率已飆升至60.8％，而且恐怕還會繼續升高。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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