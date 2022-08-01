台中彩虹眷村遭塗漆抗議，文創業者強調擁有彩繪牆面版權，彩虹爺爺：他是壞人

《中央社》報導，台中市知名文化景點彩虹眷村有部分牆面週五（30日）傍晚遭人刻意破壞，包含利用其他顏色的油漆潑灑原有創作，台中市文化局發現後，立即派人清除，努力恢復原樣，同時報警處理，強調一定對惡意破壞者提告。

文化局長陳佳君接受《中央社》記者電訪指出，目前彩虹眷村內有彩虹文創業者販售文創品，但合約將在7月31日前終止，市府已在7月25日發文通知業者，因8月份將進行加固工程，需在期限前遷出並保持彩繪牆面現狀。但彩虹文創業者30日陸續搬走財物後，疑似以油漆塗抹遮蓋現有彩繪牆面。

Photo Credit: 中央社 台中市知名文化景點彩虹眷村，部分牆面30日傍晚被發現遭人刻意破壞，初估約有6大面彩繪牆面被以油漆漆成藍色、紅色、紫色等，行為相當惡劣。台中市府表示，對於毀損公有財產者絕不寬貸，強調一定提告。

《聯合新聞網》報導，警方帶回涉案彩虹文創的魏姓父子與員工等14人。據查，魏因不滿市府加固修繕工程，且強調彩繪牆面是其版權，以塗漆「表達抗議」。

第四警分局表示，雖然彩虹眷村仍有智慧財產權的法律爭訟中，但市府文化局已提告毀損，警方以現行犯認定，帶回涉案的彩虹文創魏姓父子與員工14人，全案在31日警詢後，將依毀損罪移送台中地檢署由檢察官訊問。

《中央社》報導，位於台中市南屯區的知名景點彩虹眷村，由今年98歲的黃永阜自2008年間開始，因閒暇而拿著畫筆彩繪房舍與圍牆而成，綺麗具特色的繪畫讓他獲得「彩虹爺爺」的封號。

Photo Credit: 中央社 「彩虹爺爺」黃永阜

黃永阜在得知創作遭毀損後，今天接受媒體聯訪時以手寫聲明表示，在得知彩虹村的畫被魏男帶頭塗掉很難過、很傷心，一輩子的創作都被他毀了，「他是壞人、大壞蛋」。

《中央社》報導，彩虹文創公司負責人魏丕仁昨日重回現場接受媒體聯訪時表示，民國2013年他就進到彩虹村，並拿到創作者黃永阜的著作版權，他自費新台幣約300萬元整建彩虹村，還將彩虹眷村推廣到全世界，黃永阜因年事已高無法親自創作，現在彩虹村有近9成的作品都是他的團隊所創作。

魏丕仁說，中市府稱8月起將進行加固工程，要求7月底前團隊必須將所有物品搬遷，且7月25日才發公文通知，團隊近日與市府文化局溝通希望給寬限期未果，只好出此下策向市府抗議。市府既然要求要恢復原狀，這次用油漆覆蓋的都是團隊的創作，但是黃永阜的原作以及有紀念性的作品都有完整保留。

Photo Credit: 中央社 彩虹文創公司負責人魏丕仁（圖）31日表示，這次用油漆覆蓋的都是團隊的創作，但是「彩虹爺爺」黃永阜的原作，以及有紀念性的作品都有完整保留。

《TVBS新聞網》報導，對此，文化局指出，依據《民法》第811條規定「動產因附合而為不動產之重要成分者，不動產所有人，取得動產所有權。」彩虹村的房舍屬於不動產，所有人為市政府。牆面上的彩繪為動產，雖為黃永阜及業者所繪，但「彩繪」附合於「房舍」上，且已成為房舍的重要成分，所以彩虹村的彩繪所有權為市府所有。

文化局表示：「無論如何，都不應該改變彩虹村彩繪牆面的現狀。」彩虹文創已破壞原彩繪，並喪失觀賞價值，文化局將主張構成《刑法》354條的毀損罪，後續將會向彩虹文創請求損害賠償。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航