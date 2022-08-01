2022/08/01,
歐洲

英國保守黨黨魁選舉本週開始黨員投票，前財相蘇納克政策「髮夾彎」祭減稅牛肉攏絡民意

英國保守黨黨魁選舉本週開始黨員投票，前財相蘇納克政策「髮夾彎」祭減稅牛肉攏絡民意
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特拉斯的減稅相關主張屢遭蘇納克批評為編織「童話」、短視近利債留子孫。她的支持者紛借題發揮表示，欣見蘇納克再一次「髮夾彎」、承諾減稅，可惜他在財相任內未這麼做。

（中央社）英國執政黨保守黨黨魁選舉，黨員本週可開始投票。黨員民調落後的候選人之一、前財相蘇納克（Rishi Sunak）今天（英國時間31日）推出減稅政策，與他原本先控制通貨膨脹、降低赤字再減稅的政見明顯不同。

蘇納克宣布，若當選黨魁、也就是英國的新首相，他將在下一屆國會結束前，讓所得稅基本稅率由20％下修至16％；減稅幅度相當於20％，堪稱近30年來最大。

本屆英國國會任期最遲應於2024年12月結束，大選也預計在同一年舉行。國會一屆最長達5年，這意味再下一次的大選最遲將於2029年舉行，因此蘇納克的減稅政見自今年起算，最長有長達約7年（2022－2029）時間可落實。

他今年稍早在財相任內已承諾，2024年4月之前，將下修所得稅基本稅率一個百分點，即由20％降至19％。在2029年之前，他還得再下調3個百分點。

蘇納克表示，他將透過經濟成長、而非輕率舉債補貼減稅造成財政負擔。根據受財政部支持運作的預算責任辦公室（OBR）3月發布的報告，英國在2024至2025、2025至2026以及2026至2027年的國內生產毛額（GDP）成長率將分別達2.1％、1.7％以及1.7％。

蘇納克競選團隊提供的資料顯示，下修所得稅基本稅率一個百分點的財政成本約為一年60億英鎊。只要國內經濟成長趨勢一如OBR預測、且GDP成長率在2028和2029年都能維持1.7％左右的水準，英國財政就經得起減稅，並同時確保低負債。

蘇納克聲明強調，他提出的減稅願景雖然激進，卻十分務實。他絕不會為了減稅不惜讓通膨惡化， 也絕不作他無法承擔成本的承諾，且絕對會誠實告知民眾國家面對的挑戰。

不過，競選團隊強調，解決通膨仍是蘇納克優先要務；「一旦成功打擊通膨」，蘇納克就會藉由明確的步驟「還富於民」。

蘇納克也承諾提高資本稅減免額，以刺激英國境內的商業投資活動。英國國家統計局（ONS）6月底發布的數據顯示，英國今年第一季的商業投資額僅達2019年季度平均的90.9％，且低於經濟合作暨發展組織（OECD）成員國平均。

不過，蘇納克任內針對年營業利潤超過25萬英鎊的企業，將企業所得稅率由19％拉升至25％，達近50年來最高，明年4月實施。這遭部分人士質疑恐妨礙經濟成長。

儘管競選團隊強調蘇納克「立場前後一貫」，包括他原本就主張在通膨獲控制後可合理減稅，並拒絕舉債支付減稅成本，他的最新政見確實有不少可與黨魁選舉對手、外交大臣特拉斯（Liz Truss）相互呼應之處。

根據英國《輿觀》（YouGov）等市調公司和Smarkets等博彩公司的資訊，特拉斯贏得黨魁選舉的機率遠高於蘇納克。蘇納克近日也向媒體坦承，正努力試圖追上黨員對特拉斯的支持度。

特拉斯一向力主減稅，以利儘快減輕納稅人負擔、確保經濟成長動能，並透過經濟成長帶動的稅收增加，滿足償債、公共支出等需求。她認為英國尚有本錢擴大舉債並拉長債務攤提的時間。儘管減稅的政策成本預估高達300億英鎊，她堅持國庫至少扛得起一部分。

特拉斯的減稅相關主張屢遭蘇納克批評為編織「童話」、短視近利債留子孫。她的支持者今天紛借題發揮表示，欣見蘇納克再一次「髮夾彎」、承諾減稅，可惜他在財相任內未這麼做。

保守黨在2019年大選期間曾向選民承諾任內不增稅，但首相強森（Boris Johnson）領導的政府以疫情導致的經濟難題、國民保健署（NHS）資源不足等為由，數次推動增稅。

特拉斯的競選政見還包括取消調升企業所得稅率、國民保險費率，以及徵收綠色能源稅等蘇納克任內推動的政策。

無獨有偶，今天推出新一波減稅政見前，蘇納克本週稍早也承諾將減免家戶能源費用增值稅一年，雖然他任內反對採取相關措施。強森隨後在一場活動致詞暗酸蘇納克，「原來這麼做比我們想得容易」。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


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與孤兒男孩納伊姆一同對抗童婚與兒童受暴事件

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Photo Credit：台灣世界展望會

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Photo Credit：台灣世界展望會

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