「大翻譯運動」推特帳號疑遭小粉紅檢舉關閉；胡錫進抱怨帳號被封，中國網友質疑：你怎麼上得了推特？

（中央社）將中國內部反西方言論廣為翻譯成外語的「大翻譯運動」推特（Twitter）帳號，29日疑遭中國小粉紅檢舉被短暫凍結1天。凍結前，帳號曾翻譯前環時總編胡錫進主張中國派軍機伴飛裴洛西訪台專機的文章。

美國之音（VOA）中文網報導，台北時間29日凌晨3時左右，「大翻譯運動」帳號遭推特以「違反規則」為由凍結，直到30日凌晨2時30分左右才恢復，凍結時間近24小時。

根據報導，被凍結期間，多名「大翻譯運動」帳號管理員向推特方面提出申訴；在帳號解封後，推特並未針對解封原因提供解釋。

報導直指，儘管沒有確鑿證據，但「大翻譯運動」帳號異常的原因，基本上來自中國小粉紅、網軍的舉報。「大翻譯運動」一名核心成員表示，「幾乎每天都有人在舉報我們，他們一直在罵我們，這可能也是躲不掉的一個結果吧。」

這名核心成員指出，「大翻譯運動」帳號4月曾被短暫屏蔽過1天；但屏蔽（block）和這次的凍結（suspend）是有區別的，一旦被凍結，就代表網友打不開這個帳號了。

他提到，誰也不知道這次或上次的屏蔽和凍結是怎麼回事，「大翻譯運動」帳號總是沒有理由地被封及解封，然後就會有一群小粉紅幸災樂禍，另一方面則會有人聲援。然後一切回歸正常，如同循環一樣。

「大翻譯運動」興起於3月間俄羅斯入侵烏克蘭之後。當時，一群立場屬於自由派乃至於反共的中國年輕人，開始將中國網路上的反西方及反智言論、報導、評論文章翻譯成英語及相關外語，特別是當時普遍挺俄的大量網路貼文。

除翻譯中國網友對俄烏戰爭的大量挺俄言論外，「大翻譯運動」還在已故日本前首相安倍晉三遇刺後，將中國網路及街頭出現的大量幸災樂禍貼文及橫幅翻譯成日語及英語，引起不少日本及他國網友的不滿及側目。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）計劃訪台後，引起中國官方強烈不滿。其中，胡錫進率先主張中國應派遺軍機伴飛裴洛西訪台專機，並藉此直接飛入台灣領空的言論，成為「大翻譯運動」最新一波翻譯的作品，引起注意外，也遭到不少中國小粉紅翻牆留言攻擊。

胡錫進的相關文章被翻成英語後，近日曾被一些美國媒體的談話性節目作為討論話題，成為參與訪談的美方人士一致訕笑的對象。部分人士認為，「大翻譯運動」這次被中國小粉紅大量檢舉遭凍結，可能與胡錫進的文章被翻譯後引發的負面反應有關。

中共官媒先前就將「大翻譯運動」定性為「蓄意抹黑中國，煽動對華仇恨」的運動，是「敵對勢力發動的對華認知戰」，成員則是「典型的境外反華人群，持反共、反中的極端立場。」甚至主張「依託海外愛國華僑，就地以當地法律為武器」，對大翻譯運動「展開線下鬥爭」。

胡錫進抱怨帳號被封，中國網友：你怎麼上得了推特

前《環球時報》總編輯胡錫進在推特上針對美國眾議院議長裴洛西擬訪台一事發表鷹派言論，遭到推特封鎖。事後，他在網上唉聲帳號被封，但是中國網友反而質疑他，「你怎麼上得了推特」。

裴洛西是否訪台引起國際社會關注。

發言一向鷹派的胡錫進在近日也針對此事頻繁地發表看法。29日他在網路上揚言，如果美軍戰機護送裴洛西訪台，解放軍驅離無效就可以「擊落」。這席評論他分別發表在中國社交平台微博、推特上。

不過，30日下午他在微博發文稱，因為警告美軍不要護航裴洛西訪台，推特帳號被鎖住，除非他刪除那則推文，否則不能繼續使用推特帳號。

胡錫進表示，推特說是他發的這則推文違反規則，必須刪除。「有什麼辦法，人在屋簷下，不得不低頭。我只好點擊刪除，給自己的推特帳號解鎖。」

他還感嘆地說，「唉，美麗國的言論自由看來也真是有邊界的，而且類似遭遇已非我在推特上的第一次了。天下的『規則』真是有幾分相似啊。」

這則微博的留言區，有大量中國網友對胡錫進能上推特發出質疑。

中國網友留言，「老胡怎麼上推特的」、「推特是什麼，上外網不是犯法的嗎」、「為什麼我們不能上推特」、「你為什麼可以用推特」、「多大點事？你這情況我在國內經常遇到」、「老胡，我也想要一個推特號，幫幫我」、「其實，大家心裡面都知道推特和微博誰更壞」等留言。

儘管作風引發質疑，胡錫進仍熱衷於評論政治。

他在31日又於微博上宣稱，「如果裴洛西最終飛台，民進黨當局同樣罪責難逃」，揚言稱「最終要警告民進黨當局，無論解放軍實施什麼反制行為，他們都必須忍著，不得採取對抗行動。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航