「大翻譯運動」推特帳號疑遭小粉紅檢舉關閉；胡錫進抱怨帳號被封，中國網友質疑：你怎麼上得了推特？
我們想讓你知道的是
中共官媒先前就將「大翻譯運動」定性為「蓄意抹黑中國，煽動對華仇恨」的運動，是「敵對勢力發動的對華認知戰」，成員則是「典型的境外反華人群，持反共、反中的極端立場。」
（中央社）將中國內部反西方言論廣為翻譯成外語的「大翻譯運動」推特（Twitter）帳號，29日疑遭中國小粉紅檢舉被短暫凍結1天。凍結前，帳號曾翻譯前環時總編胡錫進主張中國派軍機伴飛裴洛西訪台專機的文章。
美國之音（VOA）中文網報導，台北時間29日凌晨3時左右，「大翻譯運動」帳號遭推特以「違反規則」為由凍結，直到30日凌晨2時30分左右才恢復，凍結時間近24小時。
根據報導，被凍結期間，多名「大翻譯運動」帳號管理員向推特方面提出申訴；在帳號解封後，推特並未針對解封原因提供解釋。
報導直指，儘管沒有確鑿證據，但「大翻譯運動」帳號異常的原因，基本上來自中國小粉紅、網軍的舉報。「大翻譯運動」一名核心成員表示，「幾乎每天都有人在舉報我們，他們一直在罵我們，這可能也是躲不掉的一個結果吧。」
這名核心成員指出，「大翻譯運動」帳號4月曾被短暫屏蔽過1天；但屏蔽（block）和這次的凍結（suspend）是有區別的，一旦被凍結，就代表網友打不開這個帳號了。
他提到，誰也不知道這次或上次的屏蔽和凍結是怎麼回事，「大翻譯運動」帳號總是沒有理由地被封及解封，然後就會有一群小粉紅幸災樂禍，另一方面則會有人聲援。然後一切回歸正常，如同循環一樣。
「大翻譯運動」興起於3月間俄羅斯入侵烏克蘭之後。當時，一群立場屬於自由派乃至於反共的中國年輕人，開始將中國網路上的反西方及反智言論、報導、評論文章翻譯成英語及相關外語，特別是當時普遍挺俄的大量網路貼文。
除翻譯中國網友對俄烏戰爭的大量挺俄言論外，「大翻譯運動」還在已故日本前首相安倍晉三遇刺後，將中國網路及街頭出現的大量幸災樂禍貼文及橫幅翻譯成日語及英語，引起不少日本及他國網友的不滿及側目。
美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）計劃訪台後，引起中國官方強烈不滿。其中，胡錫進率先主張中國應派遺軍機伴飛裴洛西訪台專機，並藉此直接飛入台灣領空的言論，成為「大翻譯運動」最新一波翻譯的作品，引起注意外，也遭到不少中國小粉紅翻牆留言攻擊。
胡錫進的相關文章被翻成英語後，近日曾被一些美國媒體的談話性節目作為討論話題，成為參與訪談的美方人士一致訕笑的對象。部分人士認為，「大翻譯運動」這次被中國小粉紅大量檢舉遭凍結，可能與胡錫進的文章被翻譯後引發的負面反應有關。
中共官媒先前就將「大翻譯運動」定性為「蓄意抹黑中國，煽動對華仇恨」的運動，是「敵對勢力發動的對華認知戰」，成員則是「典型的境外反華人群，持反共、反中的極端立場。」甚至主張「依託海外愛國華僑，就地以當地法律為武器」，對大翻譯運動「展開線下鬥爭」。
胡錫進抱怨帳號被封，中國網友：你怎麼上得了推特
前《環球時報》總編輯胡錫進在推特上針對美國眾議院議長裴洛西擬訪台一事發表鷹派言論，遭到推特封鎖。事後，他在網上唉聲帳號被封，但是中國網友反而質疑他，「你怎麼上得了推特」。
裴洛西是否訪台引起國際社會關注。
發言一向鷹派的胡錫進在近日也針對此事頻繁地發表看法。29日他在網路上揚言，如果美軍戰機護送裴洛西訪台，解放軍驅離無效就可以「擊落」。這席評論他分別發表在中國社交平台微博、推特上。
不過，30日下午他在微博發文稱，因為警告美軍不要護航裴洛西訪台，推特帳號被鎖住，除非他刪除那則推文，否則不能繼續使用推特帳號。
胡錫進表示，推特說是他發的這則推文違反規則，必須刪除。「有什麼辦法，人在屋簷下，不得不低頭。我只好點擊刪除，給自己的推特帳號解鎖。」
他還感嘆地說，「唉，美麗國的言論自由看來也真是有邊界的，而且類似遭遇已非我在推特上的第一次了。天下的『規則』真是有幾分相似啊。」
這則微博的留言區，有大量中國網友對胡錫進能上推特發出質疑。
中國網友留言，「老胡怎麼上推特的」、「推特是什麼，上外網不是犯法的嗎」、「為什麼我們不能上推特」、「你為什麼可以用推特」、「多大點事？你這情況我在國內經常遇到」、「老胡，我也想要一個推特號，幫幫我」、「其實，大家心裡面都知道推特和微博誰更壞」等留言。
儘管作風引發質疑，胡錫進仍熱衷於評論政治。
他在31日又於微博上宣稱，「如果裴洛西最終飛台，民進黨當局同樣罪責難逃」，揚言稱「最終要警告民進黨當局，無論解放軍實施什麼反制行為，他們都必須忍著，不得採取對抗行動。」
新聞來源
延伸閱讀
- 我希望胡錫進能明白，他的安全，是因為有人為他擋住了唾沫和刀劍
- 張學友與成龍被小粉紅出征，這種看似與官方主流輿論不合的「噪音」，其實只是假象
- 小粉紅與「大翻譯運動」：俄軍順利就是天下無敵，受阻就是在下一盤很大的棋
- 小粉紅為何「躺平」？在狼窩裡，戰狼也是會打盹的
- 裴洛西訪台是為展現對台灣人的愛，而不是中國輿論那些敵意甚深的理由
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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想20年後坐擁3,000萬退休，45歲單親媽媽該如何危機入市？
我們想讓你知道的是
面對現金動盪的經濟狀況與股票市場變化，VI College價值投資學院台灣區總經理黃士豪以雅雯的案例出發，提供一些資金分配的建議給所有容易陷入投資焦慮的投資人。
最近投資人見面時互相問候的話語大多都是：你昨晚有睡嗎？虛擬貨幣、全球股市紛紛進入熊市，美國聯準會接連兩個月共升息5碼，台灣三月及六月雖然僅升息共1.5碼且低於市場預估，但對房貸族產生的壓力也不小。
股市跟房地產是許多台灣人投資的優先選擇，這也讓大家開始對於究竟該退場還是危機入市、房貸又該如何調整充滿焦慮及不安，而雅雯就是其中一個活脫脫的實例。
身為單親媽媽，雅雯靠著工作累積下400萬可活用資金，同時名下還有一間總價值700多萬的房產，小孩也已經讀大學。目前45歲的她最希望的是能在20年後累積3,000萬資產，並利用每年約莫150萬的被動收入度過退休生活。就當雅雯準備行動時，卻遇上疫情和戰爭帶來全球市場變化，加上近期屆滿寬限期的房貸又將面對升息帶來的額外壓力，都讓雅雯不知該如何走出下一步而裹足不前。
分析雅雯目前問題，雖然手邊有不少資金可以用來投資，但是躊躇不前的壓力也讓她必須在既有正職工作外，每天還要靠直播跟兼差寫文章的斜槓生活，才能避免當月入不敷出。
如果你也跟雅雯有相同急切的投資需求，卻因目前市場不明朗而不知該如何是好？或許以下3個危機入市的建議就相當適合你。
給雅雯的建議一：面對升息帶來房貸壓力，善用寬限期保留資金
雅雯目前最大問題還是一直只有還息沒還本的房貸，眼見兩年寬限期即將到期，回顧這兩年房貸只還了3萬多本金，每月多留下的錢也沒真正投入市場產生獲利，不知接下來該繼續只還息就好、或是本利攤還？
房貸利息該如何償還？這個問題的答案並沒有好或不好，而是該往有沒有符合目標的方向來做思考。對自住、不想有負債或是不會投資的人來說，本利攤還當然是最好選擇。而對於像雅雯這種有明確投資目標的人來說，降低每月房貸支出、把錢留下用於增加未來應用機會，是更該思考的事。有相當多房地產投資者都在兩年寬限期後，又找另一家銀行換約，繼續利用寬限期以繳房租形式持有房產。雖然升息後房貸利息也會增加，但「只繳息不還本」還是能減輕不少月負擔。
給雅雯的建議二：投資概念及選股混亂，就放緩腳步留住現金觀察
雅雯對現況最大焦慮便是過去將大把現金留在身上，表面上看似都沒有產生任何投資現金流。但就我觀察，目前掌握許多可動用資金就是她的最大優勢，也不需要急著找標的投入過多資金。
在熊市中，選擇穩定目標公司極為重要。簡單來說，就是將資金集中於那些倒了會對全球產生相當大影響的公司。雖然全球股市相對不明朗，但這時反而更能過濾出價值被低估的企業。
在市場相對低迷時不需要急著「危機入市」，好好挑選幾家企業，觀察這些公司營收跟美股收入有無增長，包含營運現金流、負債、收益資料。先了解目前股價是被高估還是低估，做好評估之後再進行投資。
全球股市進入熊市，給大家的4點資金分配建議
面對近期市場，如果你也跟雅雯一樣屬於比較容易焦慮的投資人，首先可將手邊預留現金提高至能維持一至一年半沒工作也可以無憂生活的標準，如此即使在全球市場動盪的局勢下，現金也足以承受市場重回水平這一段時間的風險。
再者，當對目標公司研究透徹時，應對市場保持信心，等候大局契機。第三點也是最重要一點，因為本身資產及財務配置屬於健全狀態，只要靜待市場回穩，無須焦慮。最後，嚴守投資紀律，不把資金全部all in一家公司，而是做好風險分散配置於不同公司。
資產配置要依據年紀、財務目標及收入來做判斷，一般容易焦慮之保守投資人，我都會建議防守型資產投入50%或60%。如果已經掌握進階投資知識，甚至可只放置20%資產於進攻型標的，80%用於防守，這時進攻型獲利也可能超越防守型，即使遇到熊市，80%防守型資產也相對穩固，能讓你不輕易做出錯誤決定和判斷。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。