「陽明書屋」化身戶外版密室逃脫，遊客扮1970年巡守士兵揭開「中興賓館」神秘面紗
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中興賓館的聯外道路中興路，當初開闢時因頭尾兩端都設有哨所管制，當地居民都知道總統就在這裡，因此被稱為「總統路」；過去曾有傳說，只要民眾誤闖就會被帶進哨所，進行身家調查後才會釋放，士兵也會監視是否有閒雜人等闖入。
陽明書屋誤闖恐遭身家調查？解說員揭神秘面紗
（中央社）陽明書屋前身是故總統蔣中正接待重要外賓的「中興賓館」，中華民國退出聯合國時，更曾在此召開4次緊急會議；聯外道路中興路設哨所管制，被稱為「總統路」，不小心誤闖還會遭身家調查。
陽明書屋座落在陽明山上的熔岩台地，三面地形相對獨立，面對台北盆地的左右兩側是溪流、南面是懸崖，防禦系統利用此特殊地形，建構全長約1.3到1.6公里的巡守步道。
陽明書屋解說員林加豐表示，當年外圍的樹木沒有這麼高，護衛人員巡視外圍場域時的對外視野非常好，而對內又不會讓中興賓館裡的國家元首、外賓，有受到監視的感覺，既可享受寧靜、又能確保安全。
中興賓館的聯外道路中興路，當初開闢時因頭尾兩端都設有哨所管制，當地居民都知道總統就在這裡，因此被稱為「總統路」；過去曾有傳說，只要民眾誤闖就會被帶進哨所，進行身家調查後才會釋放，士兵也會監視是否有閒雜人等闖入。
林加豐介紹說，當初內衛系統駐守兵力是以3個區隊、1個加強火力班部署，一個區隊約60人、總共不到200人；在巡守步道內的每個據點，約可住15到20人，兵營內有廁所、洗手台、曬衣架等設施，官兵的生活起居、護衛勤務等都可在據點內完成。
根據史料記載，蔣中正是在1970年5月9日入住中興賓館，直至1972年因身體不適才回到士林官邸，之後就再也沒上來過；林加豐推測，蔣中正雖然很重視中興賓館，但實際使用時間應該不到半年。
至於興建賓館背景，起因1970年代，中華民國受到中華人民共和國的挑戰，蔣中正決定興建中興賓館作為接待重要外賓、召開會議以及住宿的複合型辦公處所；1971年中華民國宣布退出聯合國時，更曾在此召開4次緊急會議，隨後才出現「漢賊不兩立」的論述。
1970年代的中興賓館是作為國家元首接待外賓使用，但1979年到1997年間轉為存放重要檔案，因此改稱「陽明書屋」，國家檔案放在地下室，二、三樓則存放中華民國建國至民國60年的發展歷程等史料。
林加豐表示，目前館內的陳設，是採國民黨黨史委員會以符合當時使用習慣所作配置，但蔣中正強調空間要靈活運用，例如一樓的門板可拆開成為大型開放空間；若從不同時期照片看，空間配置、傢俱位置都有所不同，會以外賓人數、是否有特殊場合而調整擺設。
陽明書屋神秘巡守步道，化身戶外版密室逃脫
（中央社）「吼！蝙蝠大便是什麼鬼啦！」在故總統蔣中正昔日位於陽明山的行館維安巡守步道邊，由《中央社》記者臨時編組的「闖關戰隊」，正絞盡腦汁試圖破解陽明書屋所推出的「巡行者」實境遊戲關卡；無奈，謎題似乎比想像要難。
《巡行者》巡守步道實境解謎：
陽明書屋前身是中興賓館，陽明山國家公園管理處接手管理後，設置旅客服務中心，開放民眾參觀外，並提供遊憩資訊、導覽解說等服務；為吸引更多年輕人能認識、了解歷史，解說員們發想出「巡行者」實境解謎遊戲。
玩家採組隊事先報名，透過手機下載APP後就能登入加入遊戲，報到時陽管處會準備S腰帶、手電筒、登山杖等裝備，讓玩家化身1970年代的巡守士兵；遊戲關卡共7個，起點是陽明書屋服務中心，解謎後可比對手機顯示的路線圖，沿著當年北面巡守路線逐一破關。
由於採實境解謎設計，巡行者遊戲現場感十足。以第1關的服務中心為例，解說空間內安排3個「紅色」指標，其中1個是正確答案，解謎後可拿到進入第2關的「鑰匙」；對於一時尚未進入情境的「記者戰隊」，單是在服務櫃臺附近瞎找，就讓解說員們「看不下去」，欲言又止地想透露線索。
巡行者遊戲走北面防線，背後有縝密的維安邏輯規劃。解說員林加豐指出，當年中興賓館會選此位置，主因是位處陽明山熔岩台地，東西兩側有溪流護衛，南面是地勢陡峭懸崖，僅北面面向七星山，地形易守難近；故巡守重點設置在北面，步道長約750公尺左右。
儘管當年中興賓館的相關建築設施，距今已超過50年，但實地解謎時仍可一窺昔日奧妙。以第2關為例，因位處賓館最高點，當年在此興建水塔供應賓館用水；林加豐說，這座水塔現在還可儲水運作，亦是防守的重要制高點。
作為解謎關卡的當年守衛兵營建築，也頗具防衛巧思。現場可看見四方形兵營建築均搭配圓形碉堡，主建築朝北面的牆面，小小的窗戶採上下各兩個布局，內部有軍官寢室、小廚房等設施。
林加豐解釋說，當年朝北的屋內牆面，曾裝設鋼板以強化保護力，而巡守士兵床鋪則安排在窗戶邊，分為上下鋪、槍枝隨身在側；當遇到攻擊時，槍枝隨手一拿就可在床上從窗戶往外射擊，屋內陳設都是從防衛角度作設計。
不過，這幾座當年的巡守兵營，現已成為蝙蝠的棲身之處。在現場往屋內搜尋，可看到房舍內地板上一點一點的蝙蝠排遺（大便），而「巡行者」遊戲為挑戰玩家功力，則設計從「蝙蝠視角」破解摩斯密碼的關卡；林加豐也提醒遊客，避免干擾蝙蝠的生活棲地。
事實上，若不追求破關時效，整段巡守步道還可欣賞生態之美。林加豐指出，由於軍事管制戒備森嚴，陽明書屋仍保留部分原始林區，除了潺潺水聲，可聽見蟲鳴鳥叫，看到蝴蝶、足節蟲身影以及穿山甲所挖的地洞，夏夜更可見到螢火蟲穿梭林間。
就連「小矮人」也見過，林加豐透露，有次午後前往管制步道探查，鐵柵欄一關、步道躺著一隻睡午覺「大松鼠」，被驚擾後一臉不爽地飛咻離去；他事後方知是台灣最大體型的大赤鼯鼠，因夜晚車燈照到飛鼠眼睛會反光成紅色，可能被陽明山當地民眾誤以為是「小矮人」。
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想20年後坐擁3,000萬退休，45歲單親媽媽該如何危機入市？
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面對現金動盪的經濟狀況與股票市場變化，VI College價值投資學院台灣區總經理黃士豪以雅雯的案例出發，提供一些資金分配的建議給所有容易陷入投資焦慮的投資人。
最近投資人見面時互相問候的話語大多都是：你昨晚有睡嗎？虛擬貨幣、全球股市紛紛進入熊市，美國聯準會接連兩個月共升息5碼，台灣三月及六月雖然僅升息共1.5碼且低於市場預估，但對房貸族產生的壓力也不小。
股市跟房地產是許多台灣人投資的優先選擇，這也讓大家開始對於究竟該退場還是危機入市、房貸又該如何調整充滿焦慮及不安，而雅雯就是其中一個活脫脫的實例。
身為單親媽媽，雅雯靠著工作累積下400萬可活用資金，同時名下還有一間總價值700多萬的房產，小孩也已經讀大學。目前45歲的她最希望的是能在20年後累積3,000萬資產，並利用每年約莫150萬的被動收入度過退休生活。就當雅雯準備行動時，卻遇上疫情和戰爭帶來全球市場變化，加上近期屆滿寬限期的房貸又將面對升息帶來的額外壓力，都讓雅雯不知該如何走出下一步而裹足不前。
分析雅雯目前問題，雖然手邊有不少資金可以用來投資，但是躊躇不前的壓力也讓她必須在既有正職工作外，每天還要靠直播跟兼差寫文章的斜槓生活，才能避免當月入不敷出。
如果你也跟雅雯有相同急切的投資需求，卻因目前市場不明朗而不知該如何是好？或許以下3個危機入市的建議就相當適合你。
給雅雯的建議一：面對升息帶來房貸壓力，善用寬限期保留資金
雅雯目前最大問題還是一直只有還息沒還本的房貸，眼見兩年寬限期即將到期，回顧這兩年房貸只還了3萬多本金，每月多留下的錢也沒真正投入市場產生獲利，不知接下來該繼續只還息就好、或是本利攤還？
房貸利息該如何償還？這個問題的答案並沒有好或不好，而是該往有沒有符合目標的方向來做思考。對自住、不想有負債或是不會投資的人來說，本利攤還當然是最好選擇。而對於像雅雯這種有明確投資目標的人來說，降低每月房貸支出、把錢留下用於增加未來應用機會，是更該思考的事。有相當多房地產投資者都在兩年寬限期後，又找另一家銀行換約，繼續利用寬限期以繳房租形式持有房產。雖然升息後房貸利息也會增加，但「只繳息不還本」還是能減輕不少月負擔。
給雅雯的建議二：投資概念及選股混亂，就放緩腳步留住現金觀察
雅雯對現況最大焦慮便是過去將大把現金留在身上，表面上看似都沒有產生任何投資現金流。但就我觀察，目前掌握許多可動用資金就是她的最大優勢，也不需要急著找標的投入過多資金。
在熊市中，選擇穩定目標公司極為重要。簡單來說，就是將資金集中於那些倒了會對全球產生相當大影響的公司。雖然全球股市相對不明朗，但這時反而更能過濾出價值被低估的企業。
在市場相對低迷時不需要急著「危機入市」，好好挑選幾家企業，觀察這些公司營收跟美股收入有無增長，包含營運現金流、負債、收益資料。先了解目前股價是被高估還是低估，做好評估之後再進行投資。
全球股市進入熊市，給大家的4點資金分配建議
面對近期市場，如果你也跟雅雯一樣屬於比較容易焦慮的投資人，首先可將手邊預留現金提高至能維持一至一年半沒工作也可以無憂生活的標準，如此即使在全球市場動盪的局勢下，現金也足以承受市場重回水平這一段時間的風險。
再者，當對目標公司研究透徹時，應對市場保持信心，等候大局契機。第三點也是最重要一點，因為本身資產及財務配置屬於健全狀態，只要靜待市場回穩，無須焦慮。最後，嚴守投資紀律，不把資金全部all in一家公司，而是做好風險分散配置於不同公司。
資產配置要依據年紀、財務目標及收入來做判斷，一般容易焦慮之保守投資人，我都會建議防守型資產投入50%或60%。如果已經掌握進階投資知識，甚至可只放置20%資產於進攻型標的，80%用於防守，這時進攻型獲利也可能超越防守型，即使遇到熊市，80%防守型資產也相對穩固，能讓你不輕易做出錯誤決定和判斷。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。