「陽明書屋」化身戶外版密室逃脫，遊客扮1970年巡守士兵揭開「中興賓館」神秘面紗

陽明書屋誤闖恐遭身家調查？解說員揭神秘面紗

（中央社）陽明書屋前身是故總統蔣中正接待重要外賓的「中興賓館」，中華民國退出聯合國時，更曾在此召開4次緊急會議；聯外道路中興路設哨所管制，被稱為「總統路」，不小心誤闖還會遭身家調查。

陽明書屋座落在陽明山上的熔岩台地，三面地形相對獨立，面對台北盆地的左右兩側是溪流、南面是懸崖，防禦系統利用此特殊地形，建構全長約1.3到1.6公里的巡守步道。

陽明書屋解說員林加豐表示，當年外圍的樹木沒有這麼高，護衛人員巡視外圍場域時的對外視野非常好，而對內又不會讓中興賓館裡的國家元首、外賓，有受到監視的感覺，既可享受寧靜、又能確保安全。

Photo Credit: 中央社 陽明書屋前身是中興賓館，內衛巡守重點設在北面， 步道長約750公尺左右。圖為當年守衛兵營建築，現已成為蝙蝠棲身處。

Photo Credit: 中央社 圖為當年守衛兵營建築，內部牆面曾安裝鋼板，窗戶兼具防衛射擊窗口用途。

中興賓館的聯外道路中興路，當初開闢時因頭尾兩端都設有哨所管制，當地居民都知道總統就在這裡，因此被稱為「總統路」；過去曾有傳說，只要民眾誤闖就會被帶進哨所，進行身家調查後才會釋放，士兵也會監視是否有閒雜人等闖入。

林加豐介紹說，當初內衛系統駐守兵力是以3個區隊、1個加強火力班部署，一個區隊約60人、總共不到200人；在巡守步道內的每個據點，約可住15到20人，兵營內有廁所、洗手台、曬衣架等設施，官兵的生活起居、護衛勤務等都可在據點內完成。

根據史料記載，蔣中正是在1970年5月9日入住中興賓館，直至1972年因身體不適才回到士林官邸，之後就再也沒上來過；林加豐推測，蔣中正雖然很重視中興賓館，但實際使用時間應該不到半年。

至於興建賓館背景，起因1970年代，中華民國受到中華人民共和國的挑戰，蔣中正決定興建中興賓館作為接待重要外賓、召開會議以及住宿的複合型辦公處所；1971年中華民國宣布退出聯合國時，更曾在此召開4次緊急會議，隨後才出現「漢賊不兩立」的論述。

1970年代的中興賓館是作為國家元首接待外賓使用，但1979年到1997年間轉為存放重要檔案，因此改稱「陽明書屋」，國家檔案放在地下室，二、三樓則存放中華民國建國至民國60年的發展歷程等史料。

林加豐表示，目前館內的陳設，是採國民黨黨史委員會以符合當時使用習慣所作配置，但蔣中正強調空間要靈活運用，例如一樓的門板可拆開成為大型開放空間；若從不同時期照片看，空間配置、傢俱位置都有所不同，會以外賓人數、是否有特殊場合而調整擺設。

陽明書屋神秘巡守步道，化身戶外版密室逃脫

（中央社）「吼！蝙蝠大便是什麼鬼啦！」在故總統蔣中正昔日位於陽明山的行館維安巡守步道邊，由《中央社》記者臨時編組的「闖關戰隊」，正絞盡腦汁試圖破解陽明書屋所推出的「巡行者」實境遊戲關卡；無奈，謎題似乎比想像要難。

《巡行者》巡守步道實境解謎：

陽明書屋前身是中興賓館，陽明山國家公園管理處接手管理後，設置旅客服務中心，開放民眾參觀外，並提供遊憩資訊、導覽解說等服務；為吸引更多年輕人能認識、了解歷史，解說員們發想出「巡行者」實境解謎遊戲。

玩家採組隊事先報名，透過手機下載APP後就能登入加入遊戲，報到時陽管處會準備S腰帶、手電筒、登山杖等裝備，讓玩家化身1970年代的巡守士兵；遊戲關卡共7個，起點是陽明書屋服務中心，解謎後可比對手機顯示的路線圖，沿著當年北面巡守路線逐一破關。

由於採實境解謎設計，巡行者遊戲現場感十足。以第1關的服務中心為例，解說空間內安排3個「紅色」指標，其中1個是正確答案，解謎後可拿到進入第2關的「鑰匙」；對於一時尚未進入情境的「記者戰隊」，單是在服務櫃臺附近瞎找，就讓解說員們「看不下去」，欲言又止地想透露線索。

巡行者遊戲走北面防線，背後有縝密的維安邏輯規劃。解說員林加豐指出，當年中興賓館會選此位置，主因是位處陽明山熔岩台地，東西兩側有溪流護衛，南面是地勢陡峭懸崖，僅北面面向七星山，地形易守難近；故巡守重點設置在北面，步道長約750公尺左右。

儘管當年中興賓館的相關建築設施，距今已超過50年，但實地解謎時仍可一窺昔日奧妙。以第2關為例，因位處賓館最高點，當年在此興建水塔供應賓館用水；林加豐說，這座水塔現在還可儲水運作，亦是防守的重要制高點。

作為解謎關卡的當年守衛兵營建築，也頗具防衛巧思。現場可看見四方形兵營建築均搭配圓形碉堡，主建築朝北面的牆面，小小的窗戶採上下各兩個布局，內部有軍官寢室、小廚房等設施。

Photo Credit: 中央社 陽明書屋前身是中興賓館，為吸引更多年輕人認識與了解歷史，書屋解說員們發想出「巡行者」實境解謎遊戲，帶領玩家透過解謎了解書屋的故事。

Photo Credit: 中央社 兵營建築可見蜂群忙碌身影。

林加豐解釋說，當年朝北的屋內牆面，曾裝設鋼板以強化保護力，而巡守士兵床鋪則安排在窗戶邊，分為上下鋪、槍枝隨身在側；當遇到攻擊時，槍枝隨手一拿就可在床上從窗戶往外射擊，屋內陳設都是從防衛角度作設計。

不過，這幾座當年的巡守兵營，現已成為蝙蝠的棲身之處。在現場往屋內搜尋，可看到房舍內地板上一點一點的蝙蝠排遺（大便），而「巡行者」遊戲為挑戰玩家功力，則設計從「蝙蝠視角」破解摩斯密碼的關卡；林加豐也提醒遊客，避免干擾蝙蝠的生活棲地。

事實上，若不追求破關時效，整段巡守步道還可欣賞生態之美。林加豐指出，由於軍事管制戒備森嚴，陽明書屋仍保留部分原始林區，除了潺潺水聲，可聽見蟲鳴鳥叫，看到蝴蝶、足節蟲身影以及穿山甲所挖的地洞，夏夜更可見到螢火蟲穿梭林間。

就連「小矮人」也見過，林加豐透露，有次午後前往管制步道探查，鐵柵欄一關、步道躺著一隻睡午覺「大松鼠」，被驚擾後一臉不爽地飛咻離去；他事後方知是台灣最大體型的大赤鼯鼠，因夜晚車燈照到飛鼠眼睛會反光成紅色，可能被陽明山當地民眾誤以為是「小矮人」。