義大利街頭黑人小販遭毆打致死，圍觀者拍下影片卻無人伸出援手

文：德國之聲中文網（綜合報導）

週五（7月29日）下午在亞得里亞海沿岸城市奇維塔諾瓦－馬爾凱（Civitanova Marche），一名街頭小販在光天化日之下遭到致命的襲擊。

當地警察在週六的新聞發布會上描述事件過程，義大利籍嫌犯尾隨39歲的奈及利亞裔受害者Alika O.，以對方用於行走的枴杖毆打他，然後搶走他的手機。警方以涉嫌預謀殺人和搶劫的罪名逮捕了這名32歲的男子。儘管有人質疑該小販被殺只是因為他的膚色，但警方強調沒有任何種族主義行為的跡象。

兜售商品引起糾紛

調查人員懷疑，當受害者試圖向該男子與其伴侶出售商品、索取零錢時，嫌犯的反應過於激烈，因此導致這起悲劇。據義大利媒體報導，死者是當地一個著名的街頭小販，已經在義大利生活了十年，目前與妻子和小孩定居在該城市。

一位目擊者告訴《共和國報》：「沒人有辦法將兩者分開，這傢伙很殘忍。」他曾對他大喊說：「住手，你會害死他的！」，並且將枴杖踢開，但嫌犯繼續徒手攻擊受害者。這起犯罪事件在繁忙的商店街上持續了幾分鐘，網上流傳的一段影片顯示，嫌犯襲擊倒在地上的受害者，旁邊的路人喊著「住手！」和「誰快去報警啊！」

凶手被拘留、向死者家屬道歉

後來拍攝的錄像顯示，受害者躺在地上一動不動，全身被白布覆蓋。警方透過街頭攝影機追蹤襲擊者的行蹤，拘留了Filippo F.。他通過律師向死者的家人表示歉意。《共和國報》報導，律師表示他的客戶有心理問題。

此案在全國範圍內引起了熱議，因為事發當時沒有人前去幫助受害者。一些圍觀者拍下了這一事件，卻沒有任何明顯的干預意圖。

政治人物同聲譴責

奇維塔諾瓦－馬爾凱所在的馬爾凱地區主席在社群媒體上稱這是「瘋狂和前所未見的暴力」。該市市長恰拉皮卡（Fabrizio Ciarapica）週六會見了死者的妻子，他在臉書上寫道：「這個城市被震撼了，被痛苦所標記。」

人們在案發現場獻上鮮花和標語牌，其中一個寫著「停止種族主義」。數十名非裔人士也到該地點進行抗議，高呼「我們要公正」。

義大利正準備迎接9月25日的選舉，該國右翼聯盟已經將移民視為一個問題。但這次政治家們不分黨派，都對此事件表示驚訝，並向死者家屬表示哀悼。

義大利代理衛生部長斯佩蘭薩（Roberto Speranza）抨擊在場的旁觀者，稱「冷漠與暴力一樣嚴重。」左翼民主黨黨魁萊塔（Enrico Letta）在推特上寫道：「Alika O. 的謀殺令人沮喪，聞所未聞的凶殘、根深蒂固的冷漠，無法推托。」

直言不諱反對移民的極右翼領導人薩爾維尼（Matteo Salvini）和梅洛尼（Giorgia Meloni）也譴責了這起殺人事件，並希望能對凶手「從重審判」。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航