台灣疫情致死率高是因為簽署DNR比率偏高？醫師駁斥：放棄急救不等於放棄治療

據《聯合新聞網》報導，台大兒童醫院院長黃立民認為逾三成六死亡確診個案簽署DNR，比率偏高，可能是導致台灣致死率高的原因之一。然而，新光醫院副院長洪子仁向《TVBS新聞網》表示，DNR比例高低應該跟死亡人數沒有那麼大的相關性，主要還是跟年齡與有無打完整疫苗有關。

DNR：Do-Not-Resuscitate，拒絕心肺復甦術或維生醫療。指揮中心死亡個案說明圖卡中，淺藍色字體DNR標記於死亡個案的備註欄。

去（2021）年7月指揮中心公布，死亡個案中有17.8%簽署DNR；《聯合新聞網》自行統計，今（2022）年5月6日至7月30日，總計8023名死亡個案，2919人簽署DNR，占比已提高至36.4%。

共病纏身者、機構住民簽署DNR占比高

《聯合新聞網》進一步分析簽署DNR的死亡個案，僅22名簽署DNR的死者無任何慢性病或其他共病，占比0.7%，其餘九成九以上簽署DNR的死者共病纏身。包括癌症、慢性腎病、神經系統疾病，而年長者也常患有中風、高血壓、心血管疾病、肝硬化等疾病。

去年7月指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳一句「有些人其實是可以救得回來的」引發爭議，但台大兒童醫院院長黃立民仍向《聯合新聞網》表示，三成六的死亡確診個案簽署DNR比率偏高，這可能是導致台灣致死率高的原因之一。

《聯合新聞網》報導，前疾管局局長蘇益仁補充，養護中心住民染疫致死率偏高，另一個主因為許多住民在住進機構時，就簽署了DNR同意書，比率高達四五成，也就是一旦病情危急，就拒絕緊急處置，在染疫後，即使病危，只能「在地收治」，不會轉送大型醫院緊急搶救。

住院簽署DNR，宛如將確診者硬推向鬼門關

《聯合新聞網》報導，90多歲確診阿嬤住院時簽署DNR同意書，沒多久發燒、呼吸衰竭，醫師採「無為而治」，認為擺著就好，不用給退燒藥，不用插管，一切簡單就好，幾天後，阿嬤變成指揮中心資料庫裡死亡個案中的代號數字。

台北市聯合醫院和平院區專責病房資深護理師透露，每個確診者入院都會被問「如果病情惡化時，是否放棄插管？」，雖按程序醫師、病患須進行30分鐘的「醫療溝通會議」，但疫情嚴峻時連搶救病患的時間都不夠，遑論召開醫療溝通會議；因此，部分護理師只能作假，提早跑流程，確診者常得在5至10分鐘內決定是否簽下「生死狀」。

該護理師認為，去年台北市聯醫重症死亡率偏高，應與院方積極推廣DNR有關。患者簽署DNR，等同簽下了放棄活下去的契約，醫療團隊當然可以消極作為；如又遇到「安寧好走」這派別的醫師，存活機率更低。

DNR不是放棄治療，探討死亡率應回歸年齡與疫苗接種率

《TVBS新聞網》報導，台北市聯醫中興院區醫生姜冠宇認為，若將確診死亡率歸因於DNR，反而會導致台灣對於高齡照護與安寧緩和醫療的觀念倒退10年。他強調，「DNR不是放棄治療聲明，僅是放棄急救聲明」，必要的治療仍然會給藥，只是需要插管暢通呼吸道當然會插管。

DNR必須要有兩名專科醫生判定這病患已經走到生命最後階段。姜冠宇認為，就算因為疫情醫病之間溝通時間變短，兩名以上醫生都說要考慮放棄急救治療，表示病人可能狀況不好，或就算救回來狀況也不好。

新光醫院副院長洪子仁表示，DNR只是一個過程，如果要探討Omicron致死率，還是要回歸年齡與疫苗接種完整率。他剖析，國內長者疫苗注射率沒有像紐西蘭、南韓高，但是在死亡率部分表現仍相當接近，顯示在醫院醫療處置及醫護盡力挽救生命上，還是值得鼓勵。

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責任編輯：劉亭妤

核稿編輯：翁世航