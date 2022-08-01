台灣疫情致死率高是因為簽署DNR比率偏高？醫師駁斥：放棄急救不等於放棄治療
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簽署DNR（拒絕心肺復甦術或維生醫療）是確診死亡率高的原因嗎？36.4%死亡確診個案簽署DNR，當中有慢性病者、機構住民，也有醫院推廣安寧緩和政策後的簽署者。部分醫療人員認為DNR簽署比例高，可能影響國內致死率，但也有醫師認為DNR並非不治療，討論死亡率應回歸年齡及疫苗接種率。
據《聯合新聞網》報導，台大兒童醫院院長黃立民認為逾三成六死亡確診個案簽署DNR，比率偏高，可能是導致台灣致死率高的原因之一。然而，新光醫院副院長洪子仁向《TVBS新聞網》表示，DNR比例高低應該跟死亡人數沒有那麼大的相關性，主要還是跟年齡與有無打完整疫苗有關。
DNR：Do-Not-Resuscitate，拒絕心肺復甦術或維生醫療。指揮中心死亡個案說明圖卡中，淺藍色字體DNR標記於死亡個案的備註欄。
去（2021）年7月指揮中心公布，死亡個案中有17.8%簽署DNR；《聯合新聞網》自行統計，今（2022）年5月6日至7月30日，總計8023名死亡個案，2919人簽署DNR，占比已提高至36.4%。
共病纏身者、機構住民簽署DNR占比高
《聯合新聞網》進一步分析簽署DNR的死亡個案，僅22名簽署DNR的死者無任何慢性病或其他共病，占比0.7%，其餘九成九以上簽署DNR的死者共病纏身。包括癌症、慢性腎病、神經系統疾病，而年長者也常患有中風、高血壓、心血管疾病、肝硬化等疾病。
去年7月指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳一句「有些人其實是可以救得回來的」引發爭議，但台大兒童醫院院長黃立民仍向《聯合新聞網》表示，三成六的死亡確診個案簽署DNR比率偏高，這可能是導致台灣致死率高的原因之一。
《聯合新聞網》報導，前疾管局局長蘇益仁補充，養護中心住民染疫致死率偏高，另一個主因為許多住民在住進機構時，就簽署了DNR同意書，比率高達四五成，也就是一旦病情危急，就拒絕緊急處置，在染疫後，即使病危，只能「在地收治」，不會轉送大型醫院緊急搶救。
住院簽署DNR，宛如將確診者硬推向鬼門關
《聯合新聞網》報導，90多歲確診阿嬤住院時簽署DNR同意書，沒多久發燒、呼吸衰竭，醫師採「無為而治」，認為擺著就好，不用給退燒藥，不用插管，一切簡單就好，幾天後，阿嬤變成指揮中心資料庫裡死亡個案中的代號數字。
台北市聯合醫院和平院區專責病房資深護理師透露，每個確診者入院都會被問「如果病情惡化時，是否放棄插管？」，雖按程序醫師、病患須進行30分鐘的「醫療溝通會議」，但疫情嚴峻時連搶救病患的時間都不夠，遑論召開醫療溝通會議；因此，部分護理師只能作假，提早跑流程，確診者常得在5至10分鐘內決定是否簽下「生死狀」。
該護理師認為，去年台北市聯醫重症死亡率偏高，應與院方積極推廣DNR有關。患者簽署DNR，等同簽下了放棄活下去的契約，醫療團隊當然可以消極作為；如又遇到「安寧好走」這派別的醫師，存活機率更低。
DNR不是放棄治療，探討死亡率應回歸年齡與疫苗接種率
《TVBS新聞網》報導，台北市聯醫中興院區醫生姜冠宇認為，若將確診死亡率歸因於DNR，反而會導致台灣對於高齡照護與安寧緩和醫療的觀念倒退10年。他強調，「DNR不是放棄治療聲明，僅是放棄急救聲明」，必要的治療仍然會給藥，只是需要插管暢通呼吸道當然會插管。
DNR必須要有兩名專科醫生判定這病患已經走到生命最後階段。姜冠宇認為，就算因為疫情醫病之間溝通時間變短，兩名以上醫生都說要考慮放棄急救治療，表示病人可能狀況不好，或就算救回來狀況也不好。
新光醫院副院長洪子仁表示，DNR只是一個過程，如果要探討Omicron致死率，還是要回歸年齡與疫苗接種完整率。他剖析，國內長者疫苗注射率沒有像紐西蘭、南韓高，但是在死亡率部分表現仍相當接近，顯示在醫院醫療處置及醫護盡力挽救生命上，還是值得鼓勵。
新聞來源
- 疫情8千死 36%簽DNR 恐是致死率高原因之一（聯合新聞網）
- DNR恐是致死率高原因之一？ 第一線醫點「兩理由」駁斥（TVBS新聞網）
- 疫情DNR 1／36.4%死亡案例簽DNR 放棄急救紅線在哪？（聯合新聞網）
- 疫情DNR 7／疫情大爆發推廣安寧緩和 醫護：匪夷所思（聯合新聞網）
延伸閱讀
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責任編輯：劉亭妤
核稿編輯：翁世航
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想20年後坐擁3,000萬退休，45歲單親媽媽該如何危機入市？
我們想讓你知道的是
面對現金動盪的經濟狀況與股票市場變化，VI College價值投資學院台灣區總經理黃士豪以雅雯的案例出發，提供一些資金分配的建議給所有容易陷入投資焦慮的投資人。
最近投資人見面時互相問候的話語大多都是：你昨晚有睡嗎？虛擬貨幣、全球股市紛紛進入熊市，美國聯準會接連兩個月共升息5碼，台灣三月及六月雖然僅升息共1.5碼且低於市場預估，但對房貸族產生的壓力也不小。
股市跟房地產是許多台灣人投資的優先選擇，這也讓大家開始對於究竟該退場還是危機入市、房貸又該如何調整充滿焦慮及不安，而雅雯就是其中一個活脫脫的實例。
身為單親媽媽，雅雯靠著工作累積下400萬可活用資金，同時名下還有一間總價值700多萬的房產，小孩也已經讀大學。目前45歲的她最希望的是能在20年後累積3,000萬資產，並利用每年約莫150萬的被動收入度過退休生活。就當雅雯準備行動時，卻遇上疫情和戰爭帶來全球市場變化，加上近期屆滿寬限期的房貸又將面對升息帶來的額外壓力，都讓雅雯不知該如何走出下一步而裹足不前。
分析雅雯目前問題，雖然手邊有不少資金可以用來投資，但是躊躇不前的壓力也讓她必須在既有正職工作外，每天還要靠直播跟兼差寫文章的斜槓生活，才能避免當月入不敷出。
如果你也跟雅雯有相同急切的投資需求，卻因目前市場不明朗而不知該如何是好？或許以下3個危機入市的建議就相當適合你。
給雅雯的建議一：面對升息帶來房貸壓力，善用寬限期保留資金
雅雯目前最大問題還是一直只有還息沒還本的房貸，眼見兩年寬限期即將到期，回顧這兩年房貸只還了3萬多本金，每月多留下的錢也沒真正投入市場產生獲利，不知接下來該繼續只還息就好、或是本利攤還？
房貸利息該如何償還？這個問題的答案並沒有好或不好，而是該往有沒有符合目標的方向來做思考。對自住、不想有負債或是不會投資的人來說，本利攤還當然是最好選擇。而對於像雅雯這種有明確投資目標的人來說，降低每月房貸支出、把錢留下用於增加未來應用機會，是更該思考的事。有相當多房地產投資者都在兩年寬限期後，又找另一家銀行換約，繼續利用寬限期以繳房租形式持有房產。雖然升息後房貸利息也會增加，但「只繳息不還本」還是能減輕不少月負擔。
給雅雯的建議二：投資概念及選股混亂，就放緩腳步留住現金觀察
雅雯對現況最大焦慮便是過去將大把現金留在身上，表面上看似都沒有產生任何投資現金流。但就我觀察，目前掌握許多可動用資金就是她的最大優勢，也不需要急著找標的投入過多資金。
在熊市中，選擇穩定目標公司極為重要。簡單來說，就是將資金集中於那些倒了會對全球產生相當大影響的公司。雖然全球股市相對不明朗，但這時反而更能過濾出價值被低估的企業。
在市場相對低迷時不需要急著「危機入市」，好好挑選幾家企業，觀察這些公司營收跟美股收入有無增長，包含營運現金流、負債、收益資料。先了解目前股價是被高估還是低估，做好評估之後再進行投資。
全球股市進入熊市，給大家的4點資金分配建議
面對近期市場，如果你也跟雅雯一樣屬於比較容易焦慮的投資人，首先可將手邊預留現金提高至能維持一至一年半沒工作也可以無憂生活的標準，如此即使在全球市場動盪的局勢下，現金也足以承受市場重回水平這一段時間的風險。
再者，當對目標公司研究透徹時，應對市場保持信心，等候大局契機。第三點也是最重要一點，因為本身資產及財務配置屬於健全狀態，只要靜待市場回穩，無須焦慮。最後，嚴守投資紀律，不把資金全部all in一家公司，而是做好風險分散配置於不同公司。
資產配置要依據年紀、財務目標及收入來做判斷，一般容易焦慮之保守投資人，我都會建議防守型資產投入50%或60%。如果已經掌握進階投資知識，甚至可只放置20%資產於進攻型標的，80%用於防守，這時進攻型獲利也可能超越防守型，即使遇到熊市，80%防守型資產也相對穩固，能讓你不輕易做出錯誤決定和判斷。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。