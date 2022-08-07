和孩子同遊繪本國度—林真美老師
我們想讓你知道的是
繪本如同小說、電影得以浸潤於生活之中，一本兼具文學、藝術及普世性的好繪本，都將觸動、滋養我們的生命；對於成人而言，能解除僵固的思想框架，並可重拾兒童自由及奔放的生命態度。
文：見域CitiLens／張耕佾
繪本作為兒童文學的一環，自英國發源至今已有百年多的歷史，在歐美與日本文化中經過數代傳承，不僅成為兒童生活中的一種必然存在，親子共讀更深耕為一種文化形式。
究竟繪本有何魅力？親子共讀又在台灣社會形塑出何種風景？本專題邀請台灣繪本閱讀重要推手林真美老師，分享在地親子共讀發展的歷程與觀察，並帶領讀者一探繪本的閱讀力量。
在生活中閱讀 從繪本展開閱讀人生
「閱讀繪本時，兒童是在聆聽文學，體驗何謂美的事物，甚至藉由不同故事認識這個世界。」真美老師提到，繪本作為一種以文圖共奏、傳遞有趣故事或重要訊息的創作載體，對於主要的閱讀對象——兒童來說，可說是他們的重要精神食糧。
那麼大人該如何陪伴孩子同遊繪本國度呢？關鍵在於回歸生活、忠實於文本的閱讀，亦即由大人如實唸出故事、小孩專心聆聽賞圖的共讀形式。
「讓兒童藉由讀圖與聆聽，同步接收作者想要傳遞的內容與情感，他們才能真正進入自己的閱讀。」真美老師解釋，這種將閱讀主體性還予兒童的方式，體現了閱讀的本質，也是讓孩子如「泡溫泉」般放鬆，進而愛上閱讀的起點；而大人除去閱讀過程中過多的提問與表演後，相信也能體會到共讀當下無價的親子共處時光。
親子共讀在台灣 三個十年與行動開展
林真美老師於1980年代赴日深造時，幸運打開了繪本的閱讀之窗，並受到日本親子讀書運動啟發，回台後於1992年著手推動親子共讀讀書會，並在1997年正式成立「小大讀書會聯盟」； 2000年時更與夥伴在於台中創設「小大繪本館」，逐步引動全台乃至東南亞地區的繪本共讀風氣，至今已有30餘年。
回顧這段歷程，老師分享起步的第一個十年，從出版品與社會認知不足的篳路藍縷，到1990年代後期受到出版興起的加持，逐漸為親子共讀累積能量。
走入第二個十年，隨著社會對共讀意識的提升，更多故事媽媽願意走入校園，各地的讀書會也遍地開花，加上出版界的推波助瀾，終於使得親子共讀在台灣開枝散葉。
不過時代造成媒體與閱讀型態的大幅變革，使得第三個十年的共讀風氣轉為下滑，繪本市場飽和的現狀亦導致出版品質參差不齊，在地的共讀歷史該如何走向下一個十年，老師坦言這是一大隱憂。
儘管親子共讀的未來深受時代考驗，過去以共讀為起點發展出的其他行動能量仍持續滾動，例如：老師深度陪伴的公共性社團「兒童文化研究社」，該研究社就持續對外推出幼兒的共讀課程，近年更積極推廣兒童權利，進而促成一群小孩組成「大人思想研究社」。
這群小孩不僅研究大人與自身權利，也參與擺攤倡議兒童人權、世代正義等議題，呈現出共讀社群的自發性，深具連結社會與當代議題的可能。
由下而上 為下一代創作有深度的故事
觀察到當今公部門積極投入議題繪本的出版，老師提醒「由下而上的創作」，才是繪本力量得以展現的理想途徑。以國家人權博物館辦理的「人權繪本種子師資培訓工作坊」為例，老師建議透過議題的深度踏查與討論，以及繪本工作坊的共學形式，來陪伴創作者完成作品。這樣的創作過程，才能醞釀出深刻的故事，同時也為台灣培力新一代創作者。
繪本如同小說、電影得以浸潤於生活之中，一本兼具文學、藝術及普世性的好繪本，都將觸動、滋養我們的生命；對於成人而言，能解除僵固的思想框架，並可重拾兒童自由及奔放的生命態度。
此外，除了優游於繪本賞讀，真美老師也鼓勵透過繪本這種相對容易入手的創作形式，記錄自身的故事，讓多元與深刻的內容成為兒童的養分，促進不同世代與群體的相互理解。
本篇文章出自國立新竹生活美學館發行之《巢兼代》刊物 Vol.5
指導單位｜文化部
出版單位｜國立新竹生活美學館
執行單位｜城市透鏡文化有限公司
圖片提供｜林真美
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
Tags：
抗疫時分，飲食危機更需注意！日常NG飲食調查，看你中了幾個陷阱？
我們想讓你知道的是
TNL Research（關鍵議題研究中心）透過網路問卷進行疫情期間民眾飲食自評調查，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
防疫關在家已經夠悶了，悶熱的盛夏來臨更讓人心情煩躁，不少人得靠喝飲料、吃點心才能維持好心情，但能讓人幸福快樂的美食，吃多了也可能埋下疾病的種子，甚至讓人到老都病痛纏身。西方俗諺：「You are what you eat.」，意思是你吃什麼食物，你就會變成什麼樣子，那麼究竟台灣人普遍「把自己吃成什麼樣貌」呢？TNL Research（關鍵議題研究中心）在2022年6月進行的「飲食習慣調查」，收集360位30-55歲台灣民眾的飲食習慣，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
本次調查中，有72.8%受訪者人自認飲食習慣健康，然而從後續問答中發現，不少自認健康的受訪者，飲食生活其實潛藏著NG危機！這些自認飲食習慣健康的受訪者中，有31.1％常喝乳酸菌飲料、29.8%常喝果汁，這些看似比手搖飲、酒精飲料相對健康的選擇，其實都是含糖量很高的飲品。
你以為的健康飲料真的健康嗎？糖讓健康離你而去
一罐170ml的乳酸菌飲料含有26g的糖，已超過一般人每日糖量建議攝取上限50g的一半；一杯250ml的蘋果汁則含有25g的糖，卻沒辦法提供與同重量蘋果相同的營養價值，而長期喝這些飲料，很可能攝取過多糖分而不自知。
在日常生活看似健康卻隱藏高糖份的食物，還有含糖豆漿、番茄醬等，都可能成為健康的陷阱食物。雖然糖能刺激腦部產生多巴胺，讓心情感到愉悅，但過多的糖分不只使人肥胖，更會造成代謝症候群，讓高血壓、高血脂、糖尿病、腦中風等疾病的風險增加數倍之多！根據國健署統計的國人三高盛行率，18歲以上國人有25.2%比例人口有高血壓、22.5%有高血脂，高血糖則有11.5％，要能夠健康地被排除在三高之外，其實並不容易，不可不慎！
宵夜、點心都是多吃的，吃多負擔跟著多
在本次調查的受訪者中，幾乎人人都有吃點心的習慣（97%），且以餅乾小點、洋芋片為最首要的選項；其次在吃宵夜習慣的調查中，即使是自認健康的受訪者，也有54.6％會吃宵夜。這些點心、宵夜，多半是三餐之外額外攝取的食物，對身體來說已經是額外的熱量，而宵夜最熱門的品項前三名，分別是油炸食物、泡麵、滷味，正分別是高油、高鈉的代表食物，容易造成身體負擔；
高油食物容易使人攝取過多飽和脂肪，會增加血栓、中風、心臟病等心血管疾病的罹患機率，也增加大腸癌風險；高鈉食物則會讓腎臟排鈉負擔增加、身體水腫，也會增加高血壓的風險，進而造成心血管的傷害與疾病，這些美味但不健康的食物，久久吃一次無妨，常常吃可對健康不妙。
即使是看似健康的水果，吃多了一樣攝取過多熱量的風險，例如吃下一整顆芒果，就可能相當於吃了一整碗白飯的碳水化合物含量。縱使日常努力防範，如果不好好注意飲食習慣，就同樣是讓自己暴露在疾病的風險之中。
在忙碌生活中，能夠自己親自調理健康食物的受訪者比例很低，且隨著疫情興起的外送平台服務，讓消費者即使在家也能購買各式各樣的外食。超過八成受訪者（84.2%）每週吃一次以上的外食，每週超過五次外食的受訪者則高達28.6%。縱使盡可能留意自己所吃的食物，但在外食中常見的食材如貢丸、百頁豆腐、五花肉片等也都含有較多的脂肪，這些食材設下的陷阱，也可能讓人不知不覺攝取過多油脂。
正確飲食觀念，為自己的未來做好萬全準備
根據國家發展委員會推估，2025年台灣將邁入「超高齡社會」，屆時將有五分之一的國民為65歲以上的長者，而長者比例也會隨著我們的變老持續增加！人人都會變老。隨著壽命越來越長，想要一生之中常保健康又快樂，謹記「You are what you eat.」，現在就要吃對食物，為自己的未來做好萬全準備。簡單的小訣竅，就能讓人享受美味同時擁有健康。首先謹記「天天五蔬果」，每天吃三份蔬菜與兩份水果，補充天然維生素、礦物質、膳食纖維，既能幫助排便，也不用額外花錢買營養保健品；其次，想吃炸雞、烤肉，不必忌口，只要將頻率降到最低，少吃就能更健康，還能讓美味顯得更珍貴。
另外，喜歡吃點心喝飲料給自己一個痛快，或者大吃大喝感到特別療癒的人，更要留意日常飲食，盡可能避免靠飲食提振心情、消除煩悶，從源頭減少情緒性進食，也能避免從點心飲料中攝取過多的糖分，還給自己更健康的生活。
康健人壽關心每個人的健康，啟動「健康隱憂調查」，希望透過日常生活不經意的飲食習慣，瞭解國人的健康風險，及早準備，為高齡化社會打下健康基礎，完整填寫問卷還有機會得到全家購物金500元！在邁向大齡男女路上的疾病風險，獲得讓一輩子幸福又健康的生活指南。