和孩子同遊繪本國度—林真美老師

文：見域CitiLens／張耕佾

繪本作為兒童文學的一環，自英國發源至今已有百年多的歷史，在歐美與日本文化中經過數代傳承，不僅成為兒童生活中的一種必然存在，親子共讀更深耕為一種文化形式。

究竟繪本有何魅力？親子共讀又在台灣社會形塑出何種風景？本專題邀請台灣繪本閱讀重要推手林真美老師，分享在地親子共讀發展的歷程與觀察，並帶領讀者一探繪本的閱讀力量。

在生活中閱讀 從繪本展開閱讀人生

「閱讀繪本時，兒童是在聆聽文學，體驗何謂美的事物，甚至藉由不同故事認識這個世界。」真美老師提到，繪本作為一種以文圖共奏、傳遞有趣故事或重要訊息的創作載體，對於主要的閱讀對象——兒童來說，可說是他們的重要精神食糧。

那麼大人該如何陪伴孩子同遊繪本國度呢？關鍵在於回歸生活、忠實於文本的閱讀，亦即由大人如實唸出故事、小孩專心聆聽賞圖的共讀形式。

「讓兒童藉由讀圖與聆聽，同步接收作者想要傳遞的內容與情感，他們才能真正進入自己的閱讀。」真美老師解釋，這種將閱讀主體性還予兒童的方式，體現了閱讀的本質，也是讓孩子如「泡溫泉」般放鬆，進而愛上閱讀的起點；而大人除去閱讀過程中過多的提問與表演後，相信也能體會到共讀當下無價的親子共處時光。

Photo Credit: 林真美提供 兒童文化研究社定期在新北市永和青年住宅舉辦0到3歲的「YOYO 親子讀書會」課程，帶領新手（祖）父母為兒童展開閱讀人生

親子共讀在台灣 三個十年與行動開展

林真美老師於1980年代赴日深造時，幸運打開了繪本的閱讀之窗，並受到日本親子讀書運動啟發，回台後於1992年著手推動親子共讀讀書會，並在1997年正式成立「小大讀書會聯盟」； 2000年時更與夥伴在於台中創設「小大繪本館」，逐步引動全台乃至東南亞地區的繪本共讀風氣，至今已有30餘年。

回顧這段歷程，老師分享起步的第一個十年，從出版品與社會認知不足的篳路藍縷，到1990年代後期受到出版興起的加持，逐漸為親子共讀累積能量。

走入第二個十年，隨著社會對共讀意識的提升，更多故事媽媽願意走入校園，各地的讀書會也遍地開花，加上出版界的推波助瀾，終於使得親子共讀在台灣開枝散葉。

不過時代造成媒體與閱讀型態的大幅變革，使得第三個十年的共讀風氣轉為下滑，繪本市場飽和的現狀亦導致出版品質參差不齊，在地的共讀歷史該如何走向下一個十年，老師坦言這是一大隱憂。

儘管親子共讀的未來深受時代考驗，過去以共讀為起點發展出的其他行動能量仍持續滾動，例如：老師深度陪伴的公共性社團「兒童文化研究社」，該研究社就持續對外推出幼兒的共讀課程，近年更積極推廣兒童權利，進而促成一群小孩組成「大人思想研究社」。

這群小孩不僅研究大人與自身權利，也參與擺攤倡議兒童人權、世代正義等議題，呈現出共讀社群的自發性，深具連結社會與當代議題的可能。

Photo Credit: 林真美提供 除了舉辦共讀讀書會，真美老師也從1996年開始與遠流出版社合作策劃、翻譯「大手牽小手」繪本系列，引介國外的優質繪本

由下而上 為下一代創作有深度的故事

觀察到當今公部門積極投入議題繪本的出版，老師提醒「由下而上的創作」，才是繪本力量得以展現的理想途徑。以國家人權博物館辦理的「人權繪本種子師資培訓工作坊」為例，老師建議透過議題的深度踏查與討論，以及繪本工作坊的共學形式，來陪伴創作者完成作品。這樣的創作過程，才能醞釀出深刻的故事，同時也為台灣培力新一代創作者。

繪本如同小說、電影得以浸潤於生活之中，一本兼具文學、藝術及普世性的好繪本，都將觸動、滋養我們的生命；對於成人而言，能解除僵固的思想框架，並可重拾兒童自由及奔放的生命態度。

此外，除了優游於繪本賞讀，真美老師也鼓勵透過繪本這種相對容易入手的創作形式，記錄自身的故事，讓多元與深刻的內容成為兒童的養分，促進不同世代與群體的相互理解。

Photo Credit: 林真美提供 回應2021年國際兒童人權日「氣候危機就是兒童權利危機」主題，孩子們寫下字卡勇敢表達自己的想法

本篇文章出自國立新竹生活美學館發行之《巢兼代》刊物 Vol.5

指導單位｜文化部

出版單位｜國立新竹生活美學館

執行單位｜城市透鏡文化有限公司

圖片提供｜林真美

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航