食藥署專案核准輝瑞BNT嬰幼兒疫苗，需施打3劑，每劑0.2毫升
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食藥署表示，在臨床試驗中，6個月至未滿2歲兒童接種任一劑疫苗最常見的不良反應包括躁動、食慾下降、注射部位壓痛、注射部位發紅、發燒和注射部位腫脹等。
衛福部食藥署於今（1）日宣布，專家會議已核准輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗適用於6個月至4歲兒童接種，接種方式為施打3劑、每劑0.2毫升，前2劑施打間隔至少21天，第2劑後間隔至少8週再施打第3劑。確切開放接種的日期，待中央流行疫情指揮中心宣布。
食藥署今日上午發布新聞稿，指出已於7月29日日召開專家會議，討論是否同意核准輝瑞BNT疫疫苗適用於6個月至4歲兒童的主動免疫接種，以預防COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）。
食藥署表示，經審查輝瑞BNT疫疫苗在6個月至4歲兒童所進行的一項第一、二、三期臨床試驗結果，試驗結果顯示6個月至4歲兒童試驗組所誘發的中和抗體免疫原性結果，不劣於青少年及成人試驗組的免疫原性結果；安全性方面，與其他年齡組別相比，沒有新增的安全性疑慮。
食藥署表示，考量國內緊急公共衛生需求，與會專家建議專案核准輝瑞BNT疫幼兒疫苗適用於6個月至4歲兒童的基礎接種，用法用量為施打3劑，每劑0.2毫升（含3微克的mRNA），前2劑施打間隔至少21天，第2劑後間隔至少8週再施打第3劑。
食藥署表示，在臨床試驗中，6個月至未滿2歲兒童接種任一劑疫苗最常見的不良反應包括躁動、食慾下降、注射部位壓痛、注射部位發紅、發燒和注射部位腫脹等，而2至4歲兒童最常見的不良反應包括注射部位疼痛、疲勞、注射部位發紅、發燒和頭痛等，臨床試驗中沒有發現有心肌炎、心包膜炎或死亡案例。
指揮中心疫情監測組組長周志浩，7月27日曾在記者會上表示，輝瑞BNT嬰幼兒疫苗幾乎已到簽約的最後階段，希望盡快完成程序，讓疫苗及早到貨。
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我相信未來一切會更好──約哈娜與媽媽的小豬農場
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在瓜地馬拉偏遠的山上，約哈娜和媽媽相依為命，母女兩人不懼低溫與遙遠路途，努力經營著小豬農場。透過參與世界展望會兒童資助計畫，他們也確信未來一切將充滿希望。
在瓜地馬拉山上一個偏遠的小村莊，9歲的約哈娜（Johana）和媽媽一起生活著，約哈娜的爸爸在約哈娜2歲時拋棄了她和媽媽，甚至當時媽媽的肚子裡還懷著妹妹。每個市集日，約哈娜和媽媽會在清晨4點出門，將飼養的豬隻運往市場販售，儘管一大早的天氣很寒冷，但這並沒有阻礙他們前進，約哈娜也說，「想一直支持媽媽做的所有事」。
「我會幫忙餵小豬，也會幫著媽媽一起蓋豬窩，我很喜歡這種感覺，因為我跟媽媽是一起的，當我們在市集，我會幫媽媽把小豬裝進麻布袋，我也喜歡跟小豬一起工作，我希望長大可以成為像媽媽一樣的人。」
約哈娜跟媽媽妹妹住在一間破爛小木屋，他們工作很努力，希望可以改善生活條件。當媽媽被問及希望女兒們有什麼樣的未來時，媽媽說：「我希望幫助我的女兒們有成功的人生，我會按照上帝的心意，盡可能地支持她們，並鼓勵她們不停學習。」
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