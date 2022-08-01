林智堅論文門：陳明通提供給余正煌的資料數據，為何刻意「留一手」？

文：蕭智讚（政治學門研究助理）

桃園市長參選人林智堅「論文門」事件如火如荼，桃園市長鄭文燦便公開表示，這份民調資料及研究的方法設計，確實是陳明通提供給余正煌，「不能事情過了之後，前面感謝，後面拆橋，這樣也是違反學術倫理」。而全黨護一人的動員，令也使民進黨支持者大多主張「過河拆橋」、「忘恩負義」等論述，於網路討論激烈，試圖從道德面脫離抄襲爭議的泥淖。

本文將從余的論文內爬梳脈絡，嘗試理解陳明通先生究竟提供余怎樣的研究資料。

陳明通提供給余正煌的支持率數據，並不完全

綜觀余正煌整本論文研究，最大的缺憾剛好就來自於資料提供本身。

若是翻閱全文，就可看出林智堅當時轉交給余正煌的資料，是經過處理過後的資料，在支持率的部分僅留下林智堅在民調內的數據，但卻把蔡仁堅、許明財、未表態的支持率做了加總，變成「不支持或未表態」後給了余正煌。

正因為如此，余正煌所得的數據就只有林智堅的支持率，剩下的就是不支持或未表態，看不到蔡仁堅和許明財各別的支持率，後續當然就無法去跑許和蔡的各別分析做對照，導致余正煌無法進行更多元的橫向比較（論文第40頁、第63頁）。

作者提供

唯一有提供的三人比較數據只有「誰比較能為新竹帶來改變」這個參數（論文第50頁），這限制了余正煌的研究成果。

所以我們會看到余正煌的研究裡，出現的研究方式多半是「林智堅自己和自己比」，例如第55頁，想證明林智堅更受年輕選民支持的方式，是用年齡分段後呈現支持林智堅的選民中，年輕選民比年長選民比例高的方式，但卻無法同時比較許明財及蔡仁堅的支持者，是否也有類似的趨勢。

舉例來說，蔡仁堅的支持者分布也可能呈現年輕選民比年長選民更支持蔡的趨勢，這時就會影響林智堅受益於年輕形象，而更受年輕選民支持的假設是否成立，但由於沒給予相關的數據，所以余正煌雖然下了結論，但卻無法完整論證，這在余的許多研究驗證裡，都出現了類似的情況（例如區位分析等），從而降低了學術價值。

也因此，余正煌在第62到第63頁談起研究限制時，就特別說明無法從中比較與許明財及蔡仁堅支持度的差異。

完整資料明明存在，當時「留一手」的用意是什麼？

從附件的民調問卷資料當中，可看出許明財及蔡仁堅的調查有完整的資料，而這些部分也完整出現在林智堅的論文當中，可說是陳明通刻意「留了一手」。

綜觀整本研究裡，雖然可說余正煌受惠於原始民調資料從而開展研究，但也由於獲得的資料並不完整，導致許多研究推論在驗證階段可能會受到挑戰，可說是若指導教授或口委針對這些不夠牢靠的結論加以挑戰時，論文是否能夠過關恐怕還不一定。

Photo Credit: 中央社

如果指導教授陳明通真的提供余正煌不完整的資料，還要說這算是「過河拆橋」，那麼一開始給的橋，應該也是搖晃殘破的橋。

明明原本是可以給座正常安全的橋，最後只讓余正煌能勉強拿到學位，卻無法發揮足夠學術價值，這個恩惠還真有如此之大嗎？其背後的動機是否真如陳明通宣稱只為「協助余正煌」，恐頗有可議之處。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航