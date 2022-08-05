中國補習「雙減政策」一周年，學童減少補習了嗎？

去年7月24日，中國政府發表《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》（雙減政策），指示境內各機構減少中、小學生作業量，及將所有已註冊的校外培訓機構轉為非營利機構，限制校外培訓產業收益。

中國政府希望透過這政策減少學童學習壓力和推廣社會平等。《雙減政策》對校外培訓產業的打壓效果的確顯著，產業總市值從2萬億人民幣跌至3千100億人民幣，更有大規模裁員潮。

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從前的校外培訓機構，有的已轉型在抖音等網上平台上直播銷售（「帶貨」）周邊商品。龍頭新東方在抖音上提供免費英文課堂，並賣書、鍋和食材等；「好未來」則銷售辭典筆、可攜帶式列印機和智能辭典等。

較小型的機構，因無法與培訓機構龍頭和明星帶貨博主競爭，它們為掙扎求存，有的開始對海外銷售商品，包括圍巾、耳環、指甲裝飾和鉛筆。

不過，一年來，學童是否因政策減少補習？

本年度第2季，中國政府對14萬間補習機構展開調查，發現其中3千間提供違法校外培訓，又因此查封464間機構。不過，家長對校內教學普遍不滿意；官媒《中國青年報》6月的調查顯示，有62%家長認為學校要改進教學。

《Sixth Tone》報導指，《雙減政策》下，中國的校外培訓產業轉向地下化。而這些地下補習，主要的客源是富有、人脈廣闊的家庭。10多位《Sixth Tone》的受訪者則表示因為人脈不足，難以維持兒女補習，有的因此在學業上退步。范（音）姓家長表示，政策開始實施時，她短暫感到放鬆；但現在發現女兒成績下滑，自己要用更多時間輔導女兒的功課，而且效果不如補習中心。

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在紐約大學任教中國教育系統的程華宇教授認為，中國政府很難將補習黑市抹除。他說，「當你制定了一個主要影響中上階層家庭的政策，這些家庭會想辦法繞開法規限制；他們是擁有最多資源，而且最懂如何在中國打交道的家庭。」

陶姓家長說，「只要你努力找資源，總能找到提供補習的途徑。」她找到的補習服務「不太容易被發現」，因為都是小規模，或者在網上經營的，而且從不公開宣傳。在朋友口耳相傳下，她為兒女找到中文閱讀、寫作和奧林匹克數學的替代補習課程。

21世紀教育研究院院長熊丙奇向《SCMP》表示，若不改變單以得分決定、學童升讀好大學的考試制度，市場對額外補習的需求將仍然高企；「對校外補習的需求仍然高，是因為大學入學只看考試分數。私人補習轉地下化是很自然的事。」

一位王姓小學學生家長告訴《SCMP》，「據我了解，我女兒所有富裕家庭的同學都在補習。班上有一些所謂天才的男生，其實已經提前讀了中學的物理課程。」她續指，《雙減政策》實際上加重他們的財務負擔，讓一些課程的費用翻倍。

《Sixth Tone》報導，吳曉曉（音）形容為兒女找到英文外教後，猶如「在黑暗中看到光」，「所有大型補習中心都關掉了，我不知道要去哪裡找。但我絕對不會放棄，我的孩子仍能應付，她就不應該停止學習。」

她女兒現在7歲，暑假期間要上兩門英文、一門英文、一門數學課程，還有繪畫、芭蕾、計算機科學和游泳班。政策實施前，她每年花兩萬元人民幣為女兒補習英文，現在私人外教的錢是兩倍，每月補習開銷增加大約1萬元人民幣。

程華宇說，「現在，普通中產階級家庭也無法負擔高昂補習費用，只有中上階級才可以。」他認為雙減政策實施後，關鍵的是配套措施，包括「如何避免菁英家庭得到更大優勢。」

但能為兒女負擔補習費用的家長，也有自身困惑。

吳曉曉感嘆，「有時候，我很懷疑為什麼北京、上海家長要讓孩子學習得這麼瘋狂；但當大環境是這樣，我必須得讓女兒補習。我對這樣的情況不高興，但我必須這樣做。」

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責任編輯：Will

核稿編輯：Alvin