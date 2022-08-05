中國補習「雙減政策」一周年，學童減少補習了嗎？
我們想讓你知道的是
中國《雙減政策》對校外培訓產業的打壓效果的確顯著，產業總市值從2萬億人民幣跌至3千100億人民幣，更有大規模裁員潮。
去年7月24日，中國政府發表《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》（雙減政策），指示境內各機構減少中、小學生作業量，及將所有已註冊的校外培訓機構轉為非營利機構，限制校外培訓產業收益。
中國政府希望透過這政策減少學童學習壓力和推廣社會平等。《雙減政策》對校外培訓產業的打壓效果的確顯著，產業總市值從2萬億人民幣跌至3千100億人民幣，更有大規模裁員潮。
從前的校外培訓機構，有的已轉型在抖音等網上平台上直播銷售（「帶貨」）周邊商品。龍頭新東方在抖音上提供免費英文課堂，並賣書、鍋和食材等；「好未來」則銷售辭典筆、可攜帶式列印機和智能辭典等。
較小型的機構，因無法與培訓機構龍頭和明星帶貨博主競爭，它們為掙扎求存，有的開始對海外銷售商品，包括圍巾、耳環、指甲裝飾和鉛筆。
不過，一年來，學童是否因政策減少補習？
本年度第2季，中國政府對14萬間補習機構展開調查，發現其中3千間提供違法校外培訓，又因此查封464間機構。不過，家長對校內教學普遍不滿意；官媒《中國青年報》6月的調查顯示，有62%家長認為學校要改進教學。
《Sixth Tone》報導指，《雙減政策》下，中國的校外培訓產業轉向地下化。而這些地下補習，主要的客源是富有、人脈廣闊的家庭。10多位《Sixth Tone》的受訪者則表示因為人脈不足，難以維持兒女補習，有的因此在學業上退步。范（音）姓家長表示，政策開始實施時，她短暫感到放鬆；但現在發現女兒成績下滑，自己要用更多時間輔導女兒的功課，而且效果不如補習中心。
在紐約大學任教中國教育系統的程華宇教授認為，中國政府很難將補習黑市抹除。他說，「當你制定了一個主要影響中上階層家庭的政策，這些家庭會想辦法繞開法規限制；他們是擁有最多資源，而且最懂如何在中國打交道的家庭。」
陶姓家長說，「只要你努力找資源，總能找到提供補習的途徑。」她找到的補習服務「不太容易被發現」，因為都是小規模，或者在網上經營的，而且從不公開宣傳。在朋友口耳相傳下，她為兒女找到中文閱讀、寫作和奧林匹克數學的替代補習課程。
21世紀教育研究院院長熊丙奇向《SCMP》表示，若不改變單以得分決定、學童升讀好大學的考試制度，市場對額外補習的需求將仍然高企；「對校外補習的需求仍然高，是因為大學入學只看考試分數。私人補習轉地下化是很自然的事。」
一位王姓小學學生家長告訴《SCMP》，「據我了解，我女兒所有富裕家庭的同學都在補習。班上有一些所謂天才的男生，其實已經提前讀了中學的物理課程。」她續指，《雙減政策》實際上加重他們的財務負擔，讓一些課程的費用翻倍。
《Sixth Tone》報導，吳曉曉（音）形容為兒女找到英文外教後，猶如「在黑暗中看到光」，「所有大型補習中心都關掉了，我不知道要去哪裡找。但我絕對不會放棄，我的孩子仍能應付，她就不應該停止學習。」
她女兒現在7歲，暑假期間要上兩門英文、一門英文、一門數學課程，還有繪畫、芭蕾、計算機科學和游泳班。政策實施前，她每年花兩萬元人民幣為女兒補習英文，現在私人外教的錢是兩倍，每月補習開銷增加大約1萬元人民幣。
程華宇說，「現在，普通中產階級家庭也無法負擔高昂補習費用，只有中上階級才可以。」他認為雙減政策實施後，關鍵的是配套措施，包括「如何避免菁英家庭得到更大優勢。」
但能為兒女負擔補習費用的家長，也有自身困惑。
吳曉曉感嘆，「有時候，我很懷疑為什麼北京、上海家長要讓孩子學習得這麼瘋狂；但當大環境是這樣，我必須得讓女兒補習。我對這樣的情況不高興，但我必須這樣做。」
新聞來源：
- A year after China’s private tutoring crackdown, classes have moved underground as companies struggle to pivot（SCMP）
- Regulations Forced China’s Tutors Out of a Job. Will TikTok Save Them?（Sixth Tone）
- China Tried to Ban Private Tutoring. It Created a Huge Black Market（Sixth Tone）
- 中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》 （新华网）
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：Will
核稿編輯：Alvin
Tags：
台灣人偏好的威士忌風味？甜美風味是大宗，帶果香、蜜香風味威士忌男女皆愛
我們想讓你知道的是
台灣每人一年平均品飲2.3瓶威士忌。不過，隨著女性愛好者逐年增加、族群年輕化的全球趨勢，威士忌的喜好風向正默默地變化著，更同時影響著國際酒廠推出熱門酒品的未來計劃。TNL Research 關鍵議題研究中心針對普羅大眾進行了威士忌的品飲喜好調查。
每年近800億元規模的台灣酒類市場中，威士忌最是一大重點。然而，近年來品醇族群結構的變化，加上酒友們對風味的求新求變，不少品牌開始尋覓下一個令人沈醉的風味。未來台灣威士忌市場主流，將吹向哪種風味的酒品呢？TNL Research 關鍵議題研究中心針對普羅大眾進行了威士忌的品飲喜好調查。
根據蘇格蘭威士忌協會公佈的2021年國際出口市場表現報告，台灣這個僅2300萬總人口的市場，一年竟進口了將近新台幣85億元的蘇格蘭威士忌，在全球排名第三。若再加上日本、美國等其他產地的酒品，統計資料也顯示全年威士忌市場消費總金額約550億新台幣，台灣每人一年平均品飲2.3瓶威士忌。不過，隨著女性愛好者逐年增加、族群年輕化的全球趨勢，威士忌的喜好風向正默默地變化著，更同時影響著國際酒廠推出熱門酒品的未來計劃。
三分之一女性愛好者 有力影響威士忌市場風潮
根據TNL Research關鍵議題研究中心於7月11~12日，針對年齡分布於30歲以上ShareParty會員所進行的「威士忌品飲習慣調查」，分析376份有效回收問卷之後發現，40.9%受訪者有品飲威士忌的習慣，且男女比例已達逼近2：1之譜，顯見女性在威士忌同好族群中已成長至三分之一的比例，其風味喜好必將更具市場聲量。
然而，再進一步詢問關於威士忌風味的偏好，倒是能從中一窺在男女族群上的異同處。台灣民眾近年來普遍偏好風味較為甜美、順口易入喉的威士忌，而兼具有果香者獲得最多受訪者的喜愛（57.4％），其次則是帶有蜂蜜風味之酒品（36.3％）。至於較具獨特個性的煙燻風味，訪問後倒是出現了35.9％男性喜愛，但僅有14.5%女性能夠接受的明顯差異。
提到風味甜美的威士忌，深諳威士忌的酒友們，腦海中必然會浮現百富單一麥芽威士忌的名稱。百富的傳奇首席調酒師大衛史都華（David C. Stewart），運用將近60年的經驗和深厚的製酒工藝，讓標誌性的「香甜蜂蜜」風味在每一款百富威士忌中都有一致但又獨特的展現。而大衛史都華更令人讚賞不已的，是他於1980年代所發明的「過桶」（Cask Finish）工藝：先將威士忌置於傳統橡木桶中熟成若干年後，再移至另一種橡木桶進行第二次的熟成，而二次熟成的時間並非定數，全靠大衛史都華帶領團隊的耐心定期監控，直到風味達到標準之後方才進行裝瓶。40年來運用「過桶」工藝，百富將酒廠經典的蜂蜜、香草基調，變幻出多樣的迷人風貌，因而廣受全球消費者歡迎。
私聊聚會 最是品飲威士忌的好時機
關於最適合享飲威士忌的生活情境，則有近七成（68.8％）受訪者鍾意於私人會所或家庭聚餐時，與三五好友共享黃金酒液，其次還有「商務應酬場合」（35.9%）及「餐廳等公開場合聚會」（35.6%）成為品飲威士忌的常見場景；也有超過三成（32.8%）受訪者鍾愛與另一伴在家中親密啜飲。
若要在私聚餐會上品飲明顯具有果香風味的威士忌，百富12年雙桶DoubleWood是威士忌愛好者的首選之一。百富首席調酒師大衛史都華精選首次裝桶之Oloroso雪莉桶，陳放9個月過桶的百富12年雙桶單一麥芽威士忌，從1993年販售迄今已近30年，為百富的最經典酒款。此外，百富酒廠歷史上推出的第二種過桶酒款：百富21年波特酒桶PortWood威士忌，經長時間窖藏熟成，醞釀極具深度的風味，是百富獲得首獎最多，也是首席調酒師大衛史都華個人最愛的酒款之一。
首創過桶工藝 讓百富威士忌在甜美蜂蜜風味上 更增添多變的層次
最後，綜合分析威士忌市場的主流風味，果香、蜂蜜、煙燻和花香是台灣民眾鍾愛的四大風味。然而，想要品飲這四種風味，藉由百富首創的過桶工藝，體驗品牌經典的香甜蜂蜜風味之餘，如果想要體驗熱帶水果的果香，就可選擇百富14年加勒比海蘭姆桶單一麥芽威士忌。過桶加勒比海蘭姆酒桶（Rum）的金黃酒液，先帶來熱帶水果、熱帶香料及太妃糖的香氣，再引出香草、橡木桶甜味，口感濃厚圓潤，餘韻柔和且綿長。若是喜歡煙燻泥煤風味，百富故事系列14年泥煤週威士忌是個很好的選擇，溫和的煙燻泥煤融合著細緻奶油蜂蜜氣息與淡雅花香調，品飲時還能感受到些微的柑橘和橡木氣息，猶如天鵝絲絨般的滑順飽滿口感，加上引出水果香氣的尾韻層次變化，怎會不讓人念念難忘。
近來領先全球、在台首發上市的百富16年法國皮諾甜酒桶單一麥芽威士忌，是百富首席調酒師大衛史都華的最新傑作，先在美國橡木桶陳年16年，再經由法國皮諾甜酒桶二次熟成，讓百富的蜂蜜甜香層疊出更多層次感，不僅讓品飲者能嗅聞到美妙平衡的蓮花與天竺葵花香，更有蜂蜜基調和細緻蜜餞、嫩薑辛香，加上清爽順口的尾韻，豐富感受、很是令人著迷。
一心一藝，百富持續以「過桶工藝」在標誌性的香甜蜂蜜風味之上，尋找新的可能。相信只要曾感受過桶工藝的魔幻般奧妙，肯定會為台灣日益增長的威士忌愛好者族群，開拓出更為寬廣多元的嗅味覺體驗疆域。
- 探索更多關於百富一心一藝，歡迎加入 [ 百富The Balvenie ] LINE官方帳號