炎炎夏日躲進冷氣房降溫，就不會中暑嗎？｜又！賈芯文S1EP24

文：蕭汎如

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台灣的夏日向來炎熱，動輒超過35度的高溫，讓許多人躲進冷氣房消暑。在如此高溫下，專家常會建議在烈日下不要長時間曝曬，並留意水分的補充，以免中暑。不過其實不只是待在室外要注意，即使是待在冷氣房中，仍然有可能發生中暑症狀，這是為什麼呢？

室內室外溫差過大，進出冷氣房仍可能中暑

當人們從炎熱的戶外，回到涼爽的冷氣房時，因為室內室外溫度差距極大，會讓身體毛孔劇烈收縮，體內熱能無法順利排出去，造成身體無法順利調節體溫的狀況。另外，「喝水喝不夠」，也有可能讓身體調節溫度的功能失靈。因此明明很少在室外活動、躲在冷氣房工作的上班族，還是可能產生頭暈、疲倦、頭痛，甚至腸胃不適的中暑症狀。

吃退燒藥、擦酒精可以緩解中暑？此為錯誤觀念

雖然中暑和發燒都有身體發熱的情況，但是兩者的原因大不相同。中暑主要是體溫調節中樞出狀況，使身體產熱與散熱失調。發燒則是人體發炎或感染時，免疫系統自然的反應。

而退燒藥的原理，是利用藥物，讓大腦體溫中樞所設定的溫度，可以暫時降低，並刺激血管擴張，利用「發汗」來幫助身體降溫。因此，吃退燒藥對於中暑並沒有幫助。

另外，坊間流傳「在身體表面擦酒精」，可以達到快速散熱的做法，也是錯誤觀念。如果在體表擦酒精，反而會引起表層血管急速收縮、讓身體的熱散不出去。

不論在室外或室內，注意讓身體正常散熱、多補充水分，還是避免中暑的最佳做法。但要注意避免用酒精、含糖飲料來解渴，因為這些飲品會利尿，容易造成脫水，過度攝取反而增加中暑機會。

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責任編輯：陳韻安

核稿編輯：楊士範