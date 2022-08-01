英國皇室御用「TWININGS 唐寧茶」為今年中秋創造「植/質」感生活

還在為如何選擇中秋禮品而糾結不已嗎？英國皇室御用「TWININGS 唐寧茶」今年中秋聯手四大 「植/質」感生活烘焙店家打破傳統，在今年中秋節為消費者打造四款提升中秋「植/質」感的月餅 禮盒，以「tea pairing」概念作為靈感發想，不只有 Vegan 的選擇，更有提升質感的禮盒，為傳統禮俗注入全新靈魂。如同在城市裡的摩登住宅中，用質感的植栽佈置出的品味生活。

唐寧茶帶來未來「植」感生活 「純素中秋」清爽低負擔掀起中秋新浪潮

呼應純淨永續的未來趨勢，在中秋節選擇素食、蔬食、綠色、「植」感禮盒成為消費市場上的必要 選項。英國皇室御用「TWININGS 唐寧茶」與兩大純素界的精品品牌合作，打造全新中秋禮盒，讓 茶與素食的雙重清爽搭配，在炎熱的中秋為消費者帶來無負擔的「植」感生活。

養心茶樓純素肉燥千層酥(左)、流心金棗酥(中)、XO咖哩酥(右)。Photo Credit：TWININGS 唐寧茶

養心茶樓「唐寧茶 珀心禮盒」

「如果我們能讓吃素變得更為美好」是養心茶樓奉行的宗旨，期許團隊能做出讓葷食者也愛上的餐點。結合港式飲茶與跨界蔬食，開創出蔬食飲茶的無限可能。今年與「TWININGS 唐寧茶」合作推出「唐寧茶 珀心禮盒」，橘紅色的外包裝襯托出金黃色的月亮,以 XO 咖哩酥、流心金棗酥、 以及特別使用植物肉製作的肉燥千層酥，三款全新全素蘇式月餅口味,搭配唐寧茶鉑金系列琥珀焦糖 博士茶、大吉嶺莊園雙芬茶兩款茶包，一口月餅一口茶,讓月餅的香氣與茶香在口中交織，形成中秋完美的搭配。

Green Bakery以大吉嶺莊園雙芬茶融入杏仁煎餅推出純素「大吉嶺莊園雙芬杏仁煎餅禮盒」。Photo Credit：TWININGS 唐寧茶

Green Bakery 綠帶純植物烘焙「大吉嶺莊園雙芬杏仁煎餅禮盒」

Green Bakery 創辦人以純植物 VEGAN 的理念出發，7 年來不斷研發好吃的純植物甜點，讓整個綠色飲食的生態系更加完整，從主餐到甜點，喜餅到節慶禮盒，都能夠有好吃的純植物選擇。今年中秋，Green Bakery 以經典日式煎餅結合唐寧茶-大吉嶺莊園雙芬茶，融合甜美茶香與烘烤過的杏仁堅果香，交織成讓人一片接一片停不了的美味煎餅。

中秋禮盒不撞禮，愛不釋手吃不膩 「起司塔」「雪之樹」打造質感生活選擇

中秋團聚時的首要話題，就是開箱大秀彼此購買或是收到餽贈的各款中秋禮盒。日本質感人氣店家 PABLO 以及巧克力界精品 Feeling18 以「TWININGS 唐寧茶」創新研發，為中秋帶來精緻質感且讓人意想不到的口味與品項，精巧的甜點增添餐桌上的儀式感。

PABLO 巧用經典伯爵玩出珍珠奶茶起司塔新創意

來自日本爆夯半熟起司蛋糕 PABLO，特別為今年推出中秋限定三款唐寧茶口味迷你起司塔，讓起司控在中秋節也能大大滿足嘗鮮慾望。「伯爵茶起司塔」將皇家伯爵茶直接融入奶油乳酪注入起司塔，清新的口感，散發淡淡的佛手柑芬芳；「伯爵茶珍珠起司塔」經典原味起司塔上鋪上黑糖珍珠， 再擠上使用伯爵茶粉製成的卡士達鮮奶油，搭配Q彈珍珠，搖身變成台灣人氣手搖飲品－珍珠奶茶； 「莓果雙重奏起司塔」以莓果茶凍搭配唐寧鉑金款胭脂莓果茶製成的莓果卡士達鮮奶油，微酸莓果 與經典原味起司塔創造多層次的享受。

Feeling18雪之樹英倫伯爵口味。Photo Credit：TWININGS 唐寧茶

當伯爵登高大吉嶺 Feeling18 善用拼配工藝推出「雪之樹禮盒」

南投埔里必訪之處 Feeling18，品牌初期以入口即化的生巧克力站穩伴手禮市場，近年更以柔軟蓬鬆的生吐司在網路爆紅。2022 中秋節更加碼推出只有在中秋節才買得到的冰沁、涼爽「雪之樹」限定禮盒。Q 嫩的麻糬包覆著滑順的生巧克力，與唐寧茶搭配蹦出兩款新口味--「英倫伯爵」 巧克力與唐寧經典英倫早餐茶以黃金比例調和，再由 Q 軟黑糖麻糬皮包覆，濃郁巧克力層次中遇見熟悉的早餐茶香的活潑朝氣，清新不膩的甜蜜；「仕女柚香」則以來自台東的柚香金萱茶，與格雷二世夫人所調製出的唐寧仕女伯爵茶交織中秋節慶的柔和與清爽，第一口柚香蔓延，接著迎接茶香尾韻綿延，甜蜜爽口的風味，讓人一口驚艷！為仍舊熱辣的台灣中秋，帶來清涼微風。

訂購資訊

養心茶樓「唐寧茶 珀心禮盒」禮盒 NT$688；官網 https://www.ysvege.com/

Green Bakery「大吉嶺莊園雙芬杏仁煎餅禮盒」豐月/吉月/巧月 NT$1180/$880/$560；官網 https://www.greenvbakery.com/

PABLO「PABLO&唐寧茶中秋起司塔禮盒」NT$450；官網 https://pablo.com.tw/shop/

Feeling18「雪之樹禮盒」 NT$500；官網 https://www.feeling18c.com/products_02.php?bc=103&sc=&id=505