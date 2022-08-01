【藝遊嚮導】8/02-8/08：台灣文博會高雄見、新北市兒童藝術節、胡德夫音樂會＠台東藝術節，本週精彩藝文活動別錯過！

近期在社群上分享率極高的心理測驗「你是什麼形狀的人」，是由2022年台灣文博會所推出。此次文博會是一場總和島嶼文化的展覽，也是一個能與喜歡的人、事、物共振體驗的活動。做完測驗，找到最適合自己的文博會逛展路線和旅伴，一起到高雄流行音樂中心共襄盛舉吧！

台灣民謠之父胡德夫以一首卑南民謠〈美麗的稻穗〉開啟台灣校園民歌的運動，撼動台灣當代華語樂壇，影響了無數音樂人。如今，《山谷的呼喚音樂會》將在2022台東藝術節中登場。跟著【藝遊嚮導】一起到台東，透過胡德夫的詠嘆來領略山谷裡的美好。

【表演藝術】

名稱｜【百年巷聲】茶館劇場

時間｜ 2022/8/6 （六） - 2022/8/14 （日）

地點｜蘭室茶坊（桃園市大溪區中山路13號）

備註｜本活動為售票活動

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「訪古蹟 x 聽相聲 x 品茗茶」沉浸式茶館劇場，100%實境節目，一票玩到底！

2022年全新製作【百年巷聲】茶館劇場，駐點桃園百年古蹟—大溪蘭室茶坊，打造「沉浸式」演出情境，帶領觀眾穿越時空--「走進百年巷弄，聽見百年相聲」。

演出現場將佈置復古童玩「彈珠台」、「打陀螺」、「賣字畫」…等互動場景，並鼓勵觀眾穿著古裝參與本活動，不僅好玩好看好拍，也讓人更快投入演出情境。好戲開鑼，台上演員說書唱曲，台下觀眾喝茶聽相聲，我們將傳統藝術之美保存在人與人的互動當中，打造相聲喜劇帶來的「復古新時尚」。

【展覽】

名稱｜2022台灣文博會Creative Expo Taiwan

時間｜2022/8/05（五）- 2022/8/14（日）

地點｜高雄流行音樂中心（ 高雄市鹽埕區真愛路1號）

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2022台灣文化創意博覽會首度移師高雄，以群島共振為題展開文化動態想像，建構出全新的觀展路徑，展現輕快爽朗的文博體驗。

今年8月台灣文博會將為期10天展出，其中，8月5日至8月14日擇定高雄流行音樂中心規劃『文化策展區』、8月10日至8月14日則於高雄展覽館規劃『文創品牌展區』及『IP授權展區』。

文化策展區「熱烈島嶼」，五大展館，象徵每一場創造都是親身體驗的壯遊。主題館，眾人共創故事；工藝館，物中之旅漫遊；嘉義館，摩登當代小城；馬祖館，釀造島嶼時光；響應館，飛越台灣夢境。

名稱｜2022新北市兒童藝術節

時間｜2022/7/29（五）- 2022/8/14（日）

地點｜新北市市民廣場、新板藝廊、新北市藝文中心、線上活動（新北市板橋區中山路一段161號）

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怪獸宇宙正式登場

2022新北市兒童藝術節在新北市市民廣場正式登場，主題「怪獸宇宙」，特別將市府1F大廳變身「星際中繼站」，除了有「光年跑步機」絢麗的光圈跑步裝置，邀大家一同挑戰太空訓練。

其中「21號漫畫店星際分店」巨型漫畫書，帶領民眾一窺「躍演劇團」的小故事；另有「黑影王國奇幻箱」帶小朋友一窺沉浸皮影戲國度的故事情境。

名稱｜「歡迎光臨，第一天上班嗎？」互動式靜態展

時間｜2022/8/04（四）- 2022/8/13（六）

地點｜濕地venue（台北市中山區林森北路107巷10號B1）

備註｜本活動為售票活動

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你去過酒店嗎？你認識酒店公關嗎？ –––或許你能在這裡找到一些線索。

相信各位對於「酒店」和「酒店公關」這兩個名詞都不陌生，但是你知道酒店公關在酒店裡的日常嗎？上檯時光鮮亮麗的酒店公關離開包廂以後又是什麼樣子呢？在無數個夜晚陪著你唱歌喝酒談心的酒店公關心裡又在想些什麼呢？

酒與妹仔的日常這次將推出「歡迎光臨，第一天上班嗎？」互動式靜態展，與多位設計師及藝術家以七個不同的展間，帶你走闖酒店公關的日常與心路歷程。

名稱｜Peter Mann 「《芭樂歌》出版紀念展」

時間｜2022/7/29（五）- 2022/8/29（一）

地點｜Mangasick（台北市中正區羅斯福路三段244巷10弄2號B1）

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「芭樂歌」原本被用於形容傳唱度高的流行抒情歌，是親民、沒有門檻、有所共鳴而朗朗上口的歌曲。

《芭樂歌》書中的四個短篇內容，則藉由四首不同的歌曲，融合PETER細膩而大膽的筆觸及無厘頭的劇情鋪陳，穿梭現實與奇幻、視覺與聽覺之間，勾勒出人們心裡最深層、卻最有共感的感動。

不過不說你不知，芭之狂不僅在書頁中，也在書頁外。

Peter這次化身PeterP，統籌了漫畫 x 原聲帶的發行計畫，無限接近原稿但不是原稿的恐怖谷展覽，超豪華版大家來找碴。還會有陸續公佈的驚喜。今年芭月，你不來看展的理由，已經死了。

【影視】

名稱｜未來犯罪 Crimes of the Future

上映時間｜2022/08/05（五）

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《變蠅人》科幻恐怖名導大衛柯能堡睽違8年最新的劇情長片，《幸福綠皮書》維果莫天森睽違4年再度主演電影。

一種名為「加速器官症候群」的疾病在世間蔓延，當紅表演藝術家索爾（維果莫天森 飾）樂於擁抱這種疾病，他的身體中長出了各種意想不到的新器官，他和搭檔凱普瑞絲（蕾雅瑟杜 飾）將移除這些器官當作表演時的噱頭，因此讓政府單位盯上他……。

【音樂】

名稱｜2022年台東藝術節：《山谷的呼喚》音樂會．胡德夫

時間｜2022/8/06（六）19:30

地點｜台東藝文中心演藝廳（ 台東縣台東市南京路25號）

備註｜本活動為售票活動

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台灣民謠之父-胡德夫對生命與大地的讚頌

胡德夫唱遍世界各地，從大武山美麗的媽媽、匆匆、牛背上的小孩、太平洋的風、最最遙遠的路這些經典創作開始，到來甦、看海、太巴塱等古謠的詠嘆，再到美麗島、橄欖樹等民歌的作品，故鄉是一直驅使著歌者不斷向前追尋的原點。

胡德夫《山谷的呼喚音樂會》，將在2022台東藝術節登場，讓我們一起領略那山谷裡的詠嘆與美好。

《台東藝術節》今年共有戲劇、音樂、舞蹈、新馬戲和親子等多元10檔節目，表演節目特別精選輕鬆、療癒的題材，望觀眾帶著滿滿歡笑、感動和正能量走出台東藝文中心，9月起還有在各種開放場域推出的《台東藝穗節》！

名稱｜《日日是好日_天生音籟兒童合唱團-台日友好系列音樂會》

時間｜2022/8/04（四）19:30

地點｜衛武營國家藝術文化中心（高雄市鳳山區三多一路1號）

備註｜本活動為售票活動

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