【藝遊嚮導】8/02-8/08：台灣文博會高雄見、新北市兒童藝術節、胡德夫音樂會＠台東藝術節，本週精彩藝文活動別錯過！
我們想讓你知道的是
2022臺灣文化創意博覽會首度移師高雄，以群島共振為題展開文化動態想像，建構出全新的觀展路徑，展現輕快爽朗的文博體驗。
近期在社群上分享率極高的心理測驗「你是什麼形狀的人」，是由2022年台灣文博會所推出。此次文博會是一場總和島嶼文化的展覽，也是一個能與喜歡的人、事、物共振體驗的活動。做完測驗，找到最適合自己的文博會逛展路線和旅伴，一起到高雄流行音樂中心共襄盛舉吧！
台灣民謠之父胡德夫以一首卑南民謠〈美麗的稻穗〉開啟台灣校園民歌的運動，撼動台灣當代華語樂壇，影響了無數音樂人。如今，《山谷的呼喚音樂會》將在2022台東藝術節中登場。跟著【藝遊嚮導】一起到台東，透過胡德夫的詠嘆來領略山谷裡的美好。
【表演藝術】
名稱｜【百年巷聲】茶館劇場
時間｜ 2022/8/6 （六） - 2022/8/14 （日）
地點｜蘭室茶坊（桃園市大溪區中山路13號）
備註｜本活動為售票活動
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「訪古蹟 x 聽相聲 x 品茗茶」沉浸式茶館劇場，100%實境節目，一票玩到底！
2022年全新製作【百年巷聲】茶館劇場，駐點桃園百年古蹟—大溪蘭室茶坊，打造「沉浸式」演出情境，帶領觀眾穿越時空--「走進百年巷弄，聽見百年相聲」。
演出現場將佈置復古童玩「彈珠台」、「打陀螺」、「賣字畫」…等互動場景，並鼓勵觀眾穿著古裝參與本活動，不僅好玩好看好拍，也讓人更快投入演出情境。好戲開鑼，台上演員說書唱曲，台下觀眾喝茶聽相聲，我們將傳統藝術之美保存在人與人的互動當中，打造相聲喜劇帶來的「復古新時尚」。
【展覽】
名稱｜2022台灣文博會Creative Expo Taiwan
時間｜2022/8/05（五）- 2022/8/14（日）
地點｜高雄流行音樂中心（ 高雄市鹽埕區真愛路1號）
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2022台灣文化創意博覽會首度移師高雄，以群島共振為題展開文化動態想像，建構出全新的觀展路徑，展現輕快爽朗的文博體驗。
今年8月台灣文博會將為期10天展出，其中，8月5日至8月14日擇定高雄流行音樂中心規劃『文化策展區』、8月10日至8月14日則於高雄展覽館規劃『文創品牌展區』及『IP授權展區』。
文化策展區「熱烈島嶼」，五大展館，象徵每一場創造都是親身體驗的壯遊。主題館，眾人共創故事；工藝館，物中之旅漫遊；嘉義館，摩登當代小城；馬祖館，釀造島嶼時光；響應館，飛越台灣夢境。
名稱｜2022新北市兒童藝術節
時間｜2022/7/29（五）- 2022/8/14（日）
地點｜新北市市民廣場、新板藝廊、新北市藝文中心、線上活動（新北市板橋區中山路一段161號）
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怪獸宇宙正式登場
2022新北市兒童藝術節在新北市市民廣場正式登場，主題「怪獸宇宙」，特別將市府1F大廳變身「星際中繼站」，除了有「光年跑步機」絢麗的光圈跑步裝置，邀大家一同挑戰太空訓練。
其中「21號漫畫店星際分店」巨型漫畫書，帶領民眾一窺「躍演劇團」的小故事；另有「黑影王國奇幻箱」帶小朋友一窺沉浸皮影戲國度的故事情境。
名稱｜「歡迎光臨，第一天上班嗎？」互動式靜態展
時間｜2022/8/04（四）- 2022/8/13（六）
地點｜濕地venue（台北市中山區林森北路107巷10號B1）
備註｜本活動為售票活動
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你去過酒店嗎？你認識酒店公關嗎？ –––或許你能在這裡找到一些線索。
相信各位對於「酒店」和「酒店公關」這兩個名詞都不陌生，但是你知道酒店公關在酒店裡的日常嗎？上檯時光鮮亮麗的酒店公關離開包廂以後又是什麼樣子呢？在無數個夜晚陪著你唱歌喝酒談心的酒店公關心裡又在想些什麼呢？
酒與妹仔的日常這次將推出「歡迎光臨，第一天上班嗎？」互動式靜態展，與多位設計師及藝術家以七個不同的展間，帶你走闖酒店公關的日常與心路歷程。
名稱｜Peter Mann 「《芭樂歌》出版紀念展」
時間｜2022/7/29（五）- 2022/8/29（一）
地點｜Mangasick（台北市中正區羅斯福路三段244巷10弄2號B1）
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「芭樂歌」原本被用於形容傳唱度高的流行抒情歌，是親民、沒有門檻、有所共鳴而朗朗上口的歌曲。
《芭樂歌》書中的四個短篇內容，則藉由四首不同的歌曲，融合PETER細膩而大膽的筆觸及無厘頭的劇情鋪陳，穿梭現實與奇幻、視覺與聽覺之間，勾勒出人們心裡最深層、卻最有共感的感動。
不過不說你不知，芭之狂不僅在書頁中，也在書頁外。
Peter這次化身PeterP，統籌了漫畫 x 原聲帶的發行計畫，無限接近原稿但不是原稿的恐怖谷展覽，超豪華版大家來找碴。還會有陸續公佈的驚喜。今年芭月，你不來看展的理由，已經死了。
【影視】
名稱｜未來犯罪 Crimes of the Future
上映時間｜2022/08/05（五）
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《變蠅人》科幻恐怖名導大衛柯能堡睽違8年最新的劇情長片，《幸福綠皮書》維果莫天森睽違4年再度主演電影。
一種名為「加速器官症候群」的疾病在世間蔓延，當紅表演藝術家索爾（維果莫天森 飾）樂於擁抱這種疾病，他的身體中長出了各種意想不到的新器官，他和搭檔凱普瑞絲（蕾雅瑟杜 飾）將移除這些器官當作表演時的噱頭，因此讓政府單位盯上他……。
【音樂】
名稱｜2022年台東藝術節：《山谷的呼喚》音樂會．胡德夫
時間｜2022/8/06（六）19:30
地點｜台東藝文中心演藝廳（ 台東縣台東市南京路25號）
備註｜本活動為售票活動
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台灣民謠之父-胡德夫對生命與大地的讚頌
胡德夫唱遍世界各地，從大武山美麗的媽媽、匆匆、牛背上的小孩、太平洋的風、最最遙遠的路這些經典創作開始，到來甦、看海、太巴塱等古謠的詠嘆，再到美麗島、橄欖樹等民歌的作品，故鄉是一直驅使著歌者不斷向前追尋的原點。
胡德夫《山谷的呼喚音樂會》，將在2022台東藝術節登場，讓我們一起領略那山谷裡的詠嘆與美好。
《台東藝術節》今年共有戲劇、音樂、舞蹈、新馬戲和親子等多元10檔節目，表演節目特別精選輕鬆、療癒的題材，望觀眾帶著滿滿歡笑、感動和正能量走出台東藝文中心，9月起還有在各種開放場域推出的《台東藝穗節》！
名稱｜《日日是好日_天生音籟兒童合唱團-台日友好系列音樂會》
時間｜2022/8/04（四）19:30
地點｜衛武營國家藝術文化中心（高雄市鳳山區三多一路1號）
備註｜本活動為售票活動
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疫情籠罩全球，生活型態與步調都隨之改變，不變的是我們持續堅定期待，希冀陰霾過去，陽光進來。
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為什麼該替孩子選擇有機棉？營養師高敏敏「3招」挑對敏感肌衣物，毒物不殘留
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穿在孩子身上的衣服，除了品牌、版型、舒適度以外，別忘了注意染料及材質，尤其是敏感肌膚型的孩子，往往對於透氣性和有毒化學物質特別敏感。到底該如何挑選，才能好穿、時尚又親膚不致敏呢？
「媽咪，我的手好癢。」「衣服會一直黏在我身上，爹地，我好不舒服。」台灣夏天又濕又悶熱，最怕孩子身上穿的衣服不透氣，一不小心就會長濕疹，這一句句哀嚎幾乎是家長們的夢魘。
市售衣料百百款，選錯材質讓寶貝好難受
衣服是肌膚對外的第一層接觸，尤其是學齡前的孩子，肌膚往往非常敏感、脆弱，若是又不小心挑到含有致毒染劑的衣物，除了造成肌膚不適，誘發過敏現象，引起異位性皮膚炎，更有可能會致癌。因此，衣服的材質對於肌膚健康就扮演著相當重要的角色。
一般來說，挑選吸水性高、通透性佳的天然棉麻布料遠勝於人造化學纖維或混紡纖維，像是化學物質、溶劑、皂類、清潔劑、芳香劑等，含有化學染劑及螢光劑殘留的紡織品，都會對孩童的敏感肌膚造成刺激。
然而，現今世上約四分之一的農藥都用在棉花，但棉花只佔農產品的三成不到，換算下來，用在棉花上的農藥幾乎等同一般農產品的八倍；加上使用落葉劑加快棉花採收速度，殘留在布料上的化學藥劑也更容易造成敏感肌膚不適。
有機棉也有分好壞，100%天然有機棉親膚又安全
人氣營養師高敏敏分享，從第一胎開始她就相當重視小孩貼身衣物的品質和安全，「以前常看著朋友的小孩，每到夏天就抓著渾身癢，尤其台灣夏天又濕又悶熱，常常因為服裝透氣性不足一不小心就全身紅疹、發癢，看著就好讓人心疼。」
由於高敏敏的先生有過敏體質的遺傳基因，因此大女兒「小蜜瓜」一出生時，高敏敏就特別注意，「過敏通常都是從皮膚開始，且衣服是除了尿布以外，與寶寶接觸最長時間的物品，因此挑選衣服就得更嚴謹。」
高敏敏提到，有一次，她看見小蜜瓜身上出現莫名紅腫痕跡，「女兒一直抓腿、抓肚子，有時還會自己把衣服掀開來抓，整塊紅紅一片。」原以為可能是絨毛娃娃或其他過敏原造成，之後幾次穿到同一件上衣，小蜜瓜拼命抓癢的行為就會很明顯。「這才讓我意識到，原來不是材質摸起來舒服就沒有問題，往往是穿久了才會有感。」高敏敏指出，原來有機棉也是有分等級的，一般傳統有機棉，品質良莠不齊，所以造成布料容易破損，為了耐用進而混紡其他紗線，造成不夠親膚容易引起刺激與搔癢。
為了根絕大女兒身上的紅疹，高敏敏往後在挑選孩童衣物時，特別會挑選100%天然無毒有機棉的材質，其所製成的衣服更為舒適、透氣，更加親膚也不容易引起過敏反應，小女兒出生後，也比照辦理。
高敏敏三招挑對敏感肌衣物：挑材質、無車標、選剪裁
高敏敏建議，孩童的皮膚角質層薄，挑選衣物時，家長可多注意以下三點：
- 挑材質：挑選100%天然有機棉的材質，比較不容易刺激皮膚。
- 無車標：衣服標籤是造成異物感的潛在因素，也容易造成摩擦，可挑選無車標衣服，或是買回來前先剪標。
- 選剪裁：避免過緊或有鬆緊帶的衣服，可選擇有立體剪裁者，除突顯衣服本身質感，也能增加穿衣的舒適度及透氣。
高敏敏提醒，若衣服材質有國際、國家毒物檢測合格標章更好，能避免選用到含有甲醛、人工染料、螢光劑等傷害健康的化學物質，不僅避免刺激皮膚，也可預防小孩接觸衣服時不會吃進毒素；另外，新衣服一定要洗過再穿，以避免接觸到毒化物殘留。
有機棉精品童裝bbc，舒適好穿又時尚
「我自己很喜歡baby baby cool的原創設計100%有機棉童裝，它同時符合我對於衣服要安全又好看的要求。」高敏敏說，bbc是台灣有機棉精品童裝，符合歐盟最高標準GOTS認證，確保有機紡織品從收獲、原材料、到加工，以及最後產品的包裝都符合環境與人道規範，同時在衣服領口、袖口、大腿處則以彈性織帶增加耐用度和美觀。
高敏敏提到，車標、鈕扣與拉鍊是不少人會忽視的挑選小細節，卻是造成皮膚物理性刺激的重點之一，「車標是造成異物感的潛在因素，也容易造成摩擦；而鈕扣及拉鍊造成的金屬過敏案例也很常見，肚臍周圍容易有接觸性皮膚炎，而拉鍊若拉到頂端就會碰觸到下巴。」BBC使用進口副料、無鎳無重金屬的訂製扣子，衣服設計上沒有車標，穿起來也不會有異物感。
最讓高敏敏情有獨鍾的一點是，bbc採用3D立體剪裁，大量使用立裁、幾何拼貼等設計手法，強調線條與比例，每件樣衣都經過孩童試穿並修改多次才可完成，「合身舒適又兼具美感，大量使用立裁、幾何拼貼等設計手法，小蜜瓜穿起來合身舒適又可愛，看她穿得舒適不抓癢，我也安心很多。」bbc有適合長期穿搭的經典款式和品質，不論送禮自用都相當和宜大方。