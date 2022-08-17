喝銀耳湯補充膠原蛋白？ 營養師：吃這些食物才補得到

文：陳如頤（NOW健康）

喝起來「滑溜溜」的銀耳湯近年來大受歡迎，認為其中富含「膠原蛋白」，不僅能養顏美容，對於皮膚、骨骼也大有益處，但果真如此嗎？

營養師李瑄妮說：「膠原蛋白就像膠水，可以支撐著身體結構。」但是當年紀越大、膠原蛋白流失越多，最明顯的就是皮膚缺乏彈性、膝蓋軟骨也隨之退化。

李瑄妮表示，銀耳屬於蔬菜類中的菇類，脂肪與蛋白質含量不高，但含有豐富的多醣體，為水溶性纖維，能吸收水分、增加飽足感、延緩血糖上升，好處多多，而這也是口感滑溜的原因。

然而實際上，膠原蛋白多存在於動物中，以豬腳、蹄膀、魚皮、海參、魚肚、軟骨等食物含膠原蛋白較多，但吃多了攝取過多熱量反而容易造成身體負擔，每週以不超過三次為原則。

此外，膠原蛋白是大分子的蛋白質，進入腸道後會先分解成較小的胺基酸，人體合成膠原蛋白時，需仰賴甘胺酸、脯胺酸、羥脯氨酸以及維生素C、鋅、銅等幫助才能合成。

食藥署指出，人體可自行合成膠原蛋白，以不同形式存在於皮膚、骨骼、軟骨、韌帶、肌腱、血管壁和及結締組織等部位，這是維持肌膚彈性的要素之一。

人體雖可自行合成膠原蛋白，但隨著年齡老化，就會造成膠原蛋白流失，導致皮膚粗糙、鬆弛、皺紋，且骨骼強度也會因缺乏膠原蛋白張力而降低，容易發生骨折情形。

究竟該如何正確補充膠原蛋白？李瑄妮建議，除了魚皮、軟骨之外，應多攝取豆類、魚類等優質蛋白質，加上豐富多元的蔬菜、水果、堅果等，均衡飲食對膠原蛋白的合成更有幫助。

由於蛋白質經過轉化可製造膠原蛋白，建議多吃脂肪較少的魚肉、雞肉、牛奶、蛋、豆類等食物分解後的胺基酸，藉此合成膠原蛋白。

此外，人體自由基過多時，將加速膠原蛋白流失速度，建議少吃油炸品與加工品，減少身體發炎。另補充足夠的水分，均衡的營養，並養成良好的運動習慣，才能減緩膠原蛋白的流失，讓皮膚與骨骼維持在最佳狀態。

至於市售膠原蛋白粉，食藥署表示，口服膠原蛋白食品未必能在體內重新合成膠原蛋白，而膠原蛋白化粧品只能達到表面保濕潤膚的效果。

本文經《NOW健康》授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航