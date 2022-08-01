今日本土新增1萬6352例，死亡36例：確診創93天新低，北部新增2例BA.5，第2例BA.2.75泰國入境陰轉陽
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關於南部船廠職場群聚感染調查，羅一鈞表示，剩餘兩位員工，有一例因病毒量太高無法定序，另一例驗出BA.2病毒株，與此家庭群聚無關。因此本起南部船廠事件並沒有外擴，告一段落。
中央流行疫情指揮中心今（1）日公布國內新增1萬6584例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為1萬6352例本土個案及232例境外移入；另確診個案中新增36例死亡。
指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，自4月30日1萬5033例確定病例後，間隔93天，今（1）日以1萬6352確定病例創下單日新增個案數創最低。目前病例數以緩慢的方式下降，整個疫情趨勢已到相對平穩的階段。
指揮中心表示，今（1）日新增之1萬6352例本土病例，7802例男性，8541例女性，9例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布前五為新北市2831例，臺中市1987例，桃園市1840例，高雄市1622例，臺北市1574例。
指揮中心指出，今（1）日中重症新增39例，包含8例中症與31例重症，但無特殊重症。至於死亡新增36例，為19例男性、17例女性，年齡介於60多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、35例具慢性病史、21例未接種3劑 COVID-19疫苗。
醫療應變組副組長羅一鈞表示，中重症新增39例，是5月4日以來最低。
北部增2例BA.5本土個案，南部船廠群聚案驗出BA.2
指揮中心說明，今日新增2例Omicron亞型變異株BA.5本土個案，分別為北部30多歲男性及30多歲女性，研判均屬社區感染個案。
至於新增2例社區感染的BA.5病例，羅一鈞說明，新增北部BA.5的本土個案為一男一女。其中一名北部30多歲男性（指標個案），曾接種三劑疫苗，半年內無出入境紀錄，7月24日出現發燒等症狀，就醫PCR採檢陽性，Ct值21，基因定序為BA.5，研判數社區感染個案。
進一步匡列二名同住家人，一人陰性、一人陽性，Ct值為32。其中一名陽性家人曾在7月25日開車載送30多歲男就醫，研判是被指標個案傳染，但仍待定序結果。
接著，羅一鈞表示，另一名指標個案為北部30多歲女性，曾接種二劑疫苗，半年內無出入境紀錄。7月23日出現發燒等症狀，快篩為陰性，7月24日因為症狀持續，PCR採檢為陽性，Ct值為19，經過基因定序確定為BA.5，研判屬社區感染個案。
該名個案同住家人有六位，經檢驗皆為陰性，職場匡列三人，二人陰性、一人陽性，Ct值小於30。陽性職場接觸者曾於7月24日曾確診，因兩人同一天確診，之間是否有關還要等定序結果研判。
關於南部船廠職場群聚感染調查，羅一鈞表示，剩餘兩位員工，有一例因病毒量太高無法定序，另一例驗出BA.2病毒株，與此家庭群聚無關。因此本起南部船廠事件並沒有外擴，告一段落。
國內出現第2例BA.2.75，40多歲泰國男入境陰轉陽
羅一鈞公布，國內今（1）日新增一例泰國境外移入個案驗出BA.2.75，為國內第二例個案；首例來自為7月22日公布來自印度的個案。
羅一鈞表示，該名40多歲男性接種過2劑疫苗，7月20日從泰國入境，入境時採檢陰性，23日於防疫旅館居家採檢期間出現頭痛症狀，快篩、PCR檢測均陽性，Ct值13.4，後續病毒定序為BA.2.75，但已於31日解除隔離。原本同行入境者4人也均陰性，正在安排採檢中。
至於同行入境者，羅一鈞說明，原本4人採檢均陰性，現正在進一步安排採檢中。
指揮中心說明，BA.2.75最早於今年5月發現，已於印度快速傳播並成為該國主流株，目前全球已有英國、德國、美國、加拿大、澳洲、紐西蘭、日本、韓國、新加坡、印尼、泰國等至少17國報告病例，其中，日本估計BA.2.75變異株佔比增加至0.6%，並已於東京流行，但因多國檢測量下降，實際傳播情形可能低估。
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責任編輯：藍妮蒨
核稿編輯：翁世航
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抗疫時分，飲食危機更需注意！日常NG飲食調查，看你中了幾個陷阱？
我們想讓你知道的是
TNL Research（關鍵議題研究中心）透過網路問卷進行疫情期間民眾飲食自評調查，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
防疫關在家已經夠悶了，悶熱的盛夏來臨更讓人心情煩躁，不少人得靠喝飲料、吃點心才能維持好心情，但能讓人幸福快樂的美食，吃多了也可能埋下疾病的種子，甚至讓人到老都病痛纏身。西方俗諺：「You are what you eat.」，意思是你吃什麼食物，你就會變成什麼樣子，那麼究竟台灣人普遍「把自己吃成什麼樣貌」呢？TNL Research（關鍵議題研究中心）在2022年6月進行的「飲食習慣調查」，收集360位30-55歲台灣民眾的飲食習慣，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
本次調查中，有72.8%受訪者人自認飲食習慣健康，然而從後續問答中發現，不少自認健康的受訪者，飲食生活其實潛藏著NG危機！這些自認飲食習慣健康的受訪者中，有31.1％常喝乳酸菌飲料、29.8%常喝果汁，這些看似比手搖飲、酒精飲料相對健康的選擇，其實都是含糖量很高的飲品。
你以為的健康飲料真的健康嗎？糖讓健康離你而去
一罐170ml的乳酸菌飲料含有26g的糖，已超過一般人每日糖量建議攝取上限50g的一半；一杯250ml的蘋果汁則含有25g的糖，卻沒辦法提供與同重量蘋果相同的營養價值，而長期喝這些飲料，很可能攝取過多糖分而不自知。
在日常生活看似健康卻隱藏高糖份的食物，還有含糖豆漿、番茄醬等，都可能成為健康的陷阱食物。雖然糖能刺激腦部產生多巴胺，讓心情感到愉悅，但過多的糖分不只使人肥胖，更會造成代謝症候群，讓高血壓、高血脂、糖尿病、腦中風等疾病的風險增加數倍之多！根據國健署統計的國人三高盛行率，18歲以上國人有25.2%比例人口有高血壓、22.5%有高血脂，高血糖則有11.5％，要能夠健康地被排除在三高之外，其實並不容易，不可不慎！
宵夜、點心都是多吃的，吃多負擔跟著多
在本次調查的受訪者中，幾乎人人都有吃點心的習慣（97%），且以餅乾小點、洋芋片為最首要的選項；其次在吃宵夜習慣的調查中，即使是自認健康的受訪者，也有54.6％會吃宵夜。這些點心、宵夜，多半是三餐之外額外攝取的食物，對身體來說已經是額外的熱量，而宵夜最熱門的品項前三名，分別是油炸食物、泡麵、滷味，正分別是高油、高鈉的代表食物，容易造成身體負擔；
高油食物容易使人攝取過多飽和脂肪，會增加血栓、中風、心臟病等心血管疾病的罹患機率，也增加大腸癌風險；高鈉食物則會讓腎臟排鈉負擔增加、身體水腫，也會增加高血壓的風險，進而造成心血管的傷害與疾病，這些美味但不健康的食物，久久吃一次無妨，常常吃可對健康不妙。
即使是看似健康的水果，吃多了一樣攝取過多熱量的風險，例如吃下一整顆芒果，就可能相當於吃了一整碗白飯的碳水化合物含量。縱使日常努力防範，如果不好好注意飲食習慣，就同樣是讓自己暴露在疾病的風險之中。
在忙碌生活中，能夠自己親自調理健康食物的受訪者比例很低，且隨著疫情興起的外送平台服務，讓消費者即使在家也能購買各式各樣的外食。超過八成受訪者（84.2%）每週吃一次以上的外食，每週超過五次外食的受訪者則高達28.6%。縱使盡可能留意自己所吃的食物，但在外食中常見的食材如貢丸、百頁豆腐、五花肉片等也都含有較多的脂肪，這些食材設下的陷阱，也可能讓人不知不覺攝取過多油脂。
正確飲食觀念，為自己的未來做好萬全準備
根據國家發展委員會推估，2025年台灣將邁入「超高齡社會」，屆時將有五分之一的國民為65歲以上的長者，而長者比例也會隨著我們的變老持續增加！人人都會變老。隨著壽命越來越長，想要一生之中常保健康又快樂，謹記「You are what you eat.」，現在就要吃對食物，為自己的未來做好萬全準備。簡單的小訣竅，就能讓人享受美味同時擁有健康。首先謹記「天天五蔬果」，每天吃三份蔬菜與兩份水果，補充天然維生素、礦物質、膳食纖維，既能幫助排便，也不用額外花錢買營養保健品；其次，想吃炸雞、烤肉，不必忌口，只要將頻率降到最低，少吃就能更健康，還能讓美味顯得更珍貴。
另外，喜歡吃點心喝飲料給自己一個痛快，或者大吃大喝感到特別療癒的人，更要留意日常飲食，盡可能避免靠飲食提振心情、消除煩悶，從源頭減少情緒性進食，也能避免從點心飲料中攝取過多的糖分，還給自己更健康的生活。
康健人壽關心每個人的健康，啟動「健康隱憂調查」，希望透過日常生活不經意的飲食習慣，瞭解國人的健康風險，及早準備，為高齡化社會打下健康基礎，完整填寫問卷還有機會得到全家購物金500元！在邁向大齡男女路上的疾病風險，獲得讓一輩子幸福又健康的生活指南。