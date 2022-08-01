今日本土新增1萬6352例，死亡36例：確診創93天新低，北部新增2例BA.5，第2例BA.2.75泰國入境陰轉陽

中央流行疫情指揮中心今（1）日公布國內新增1萬6584例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為1萬6352例本土個案及232例境外移入；另確診個案中新增36例死亡。

指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，自4月30日1萬5033例確定病例後，間隔93天，今（1）日以1萬6352確定病例創下單日新增個案數創最低。目前病例數以緩慢的方式下降，整個疫情趨勢已到相對平穩的階段。

指揮中心表示，今（1）日新增之1萬6352例本土病例，7802例男性，8541例女性，9例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布前五為新北市2831例，臺中市1987例，桃園市1840例，高雄市1622例，臺北市1574例。

指揮中心指出，今（1）日中重症新增39例，包含8例中症與31例重症，但無特殊重症。至於死亡新增36例，為19例男性、17例女性，年齡介於60多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、35例具慢性病史、21例未接種3劑 COVID-19疫苗。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，中重症新增39例，是5月4日以來最低。

北部增2例BA.5本土個案，南部船廠群聚案驗出BA.2

指揮中心說明，今日新增2例Omicron亞型變異株BA.5本土個案，分別為北部30多歲男性及30多歲女性，研判均屬社區感染個案。

至於新增2例社區感染的BA.5病例，羅一鈞說明，新增北部BA.5的本土個案為一男一女。其中一名北部30多歲男性（指標個案），曾接種三劑疫苗，半年內無出入境紀錄，7月24日出現發燒等症狀，就醫PCR採檢陽性，Ct值21，基因定序為BA.5，研判數社區感染個案。

進一步匡列二名同住家人，一人陰性、一人陽性，Ct值為32。其中一名陽性家人曾在7月25日開車載送30多歲男就醫，研判是被指標個案傳染，但仍待定序結果。

接著，羅一鈞表示，另一名指標個案為北部30多歲女性，曾接種二劑疫苗，半年內無出入境紀錄。7月23日出現發燒等症狀，快篩為陰性，7月24日因為症狀持續，PCR採檢為陽性，Ct值為19，經過基因定序確定為BA.5，研判屬社區感染個案。

該名個案同住家人有六位，經檢驗皆為陰性，職場匡列三人，二人陰性、一人陽性，Ct值小於30。陽性職場接觸者曾於7月24日曾確診，因兩人同一天確診，之間是否有關還要等定序結果研判。

關於南部船廠職場群聚感染調查，羅一鈞表示，剩餘兩位員工，有一例因病毒量太高無法定序，另一例驗出BA.2病毒株，與此家庭群聚無關。因此本起南部船廠事件並沒有外擴，告一段落。

Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心

國內出現第2例BA.2.75，40多歲泰國男入境陰轉陽

羅一鈞公布，國內今（1）日新增一例泰國境外移入個案驗出BA.2.75，為國內第二例個案；首例來自為7月22日公布來自印度的個案。

羅一鈞表示，該名40多歲男性接種過2劑疫苗，7月20日從泰國入境，入境時採檢陰性，23日於防疫旅館居家採檢期間出現頭痛症狀，快篩、PCR檢測均陽性，Ct值13.4，後續病毒定序為BA.2.75，但已於31日解除隔離。原本同行入境者4人也均陰性，正在安排採檢中。

至於同行入境者，羅一鈞說明，原本4人採檢均陰性，現正在進一步安排採檢中。

指揮中心說明，BA.2.75最早於今年5月發現，已於印度快速傳播並成為該國主流株，目前全球已有英國、德國、美國、加拿大、澳洲、紐西蘭、日本、韓國、新加坡、印尼、泰國等至少17國報告病例，其中，日本估計BA.2.75變異株佔比增加至0.6%，並已於東京流行，但因多國檢測量下降，實際傳播情形可能低估。

Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心

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責任編輯：藍妮蒨

核稿編輯：翁世航