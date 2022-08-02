【電玩】《Stray》不是一部「貓咪模擬」遊戲，而是人類獻給貓咪的一封情書

文：陸坡（LUPO）

浪貓勇闖地城，與無人機探訪城市真相

沙盒冒險、開放式探索遊戲世界是現在相當主流的遊戲風格，在細緻的場景中不管是享受故事或探索事件細節，是這類冒險遊戲吸引人之處。而如今結合這類細緻場景，冒險主角不再侷限於是人類或能說人話的幻想生物，小動物的大冒險也可以是主軸，例如一隻貓咪。

《Stray》是在2022年推出以探索冒險解謎為主的遊戲，主角是一隻只會喵喵叫的野貓。故事以一隻誤闖底層世界的橘貓，無意間到達一個叫「牆內」的地方，卻遭到不明生物的襲擊，在逃跑過程中牠遇見了一台名為B12的智慧機器，展開了探索與回家長途。

圖片來源：《Stray》

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《Stray》是什麼遊戲？

以動物為主角的遊戲從過去就很受歡迎，其中又常以半人形樣貌的獸人為主，例如知名遊戲商任天堂旗下就有許多動物獸人的遊戲，像是初代與馬利歐的反派大金剛就有推出自己的系列遊戲《超級大金剛》、星際戰鬥為主題的《星戰火狐》、還有如索尼跟頑皮狗公司的《袋狼大進擊》等。

而在擬人動物之餘，如今也有許多是以真實動物樣貌為主角的有趣遊戲，但多以休閒類遊戲居多，如讓玩家扮演白鵝騷擾人類的《無名鵝愛搗蛋》、在開放世界大搞破壞的《模擬山羊》並以搞笑為主題。可以看出以真實動物為主角的動物通常會以休閒益智類居多，較少有正統有劇本的大型冒險。

圖片來源：《Stray》

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《Stray》以真實橘貓為主，描述墜入不明之地的貓咪在尋找回家道路上，在被奇怪生物菌克追食時，躲進廢棄公寓中，偶遇了人工智慧的B12小型無人機。作為無法正常溝通的貓咪，B12代勞了翻譯功能，幫助橘貓尋找回家的道路，同時也想取回它遺失的記憶。

B12與橘貓很快就發現他們所在之處，是一個叫做「牆內」的地方，裡面充斥著大量有著獨立思考的機器人，透過它的翻譯與貓咪跑跳的搞事能力，牆內的真相好像一點一點浮出檯面，B12也發現自己存在的真相。

圖片來源：《Stray》

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《Stray》分析與延伸

《Stray》遊戲開發商「BlueTwelve Studio」，是兩位過去在法國育碧遊戲公司的前員工Viv和Koola獨立創立的遊戲工作室，在2015年所發想出來的遊戲。遊戲背景與城鎮美術以香港九龍寨城啟發，創造一個反烏托邦式日夜通明的混亂樓牌風格，而主角也以公司的橘貓為發想，也因為工作室裡大家都愛貓貓，故決定由貓咪擔任主角。

雖然以真實世界的貓咪為主角，而不是擬人貓咪獸人，對關卡設計帶來很多有趣的創新和嘗試，但他們初起開始其實也對於使用真實的貓咪，如何平衡關卡設計和遊戲玩法方面遇到挑戰。例如與NPC互動和故事深度就受到很大的限制，故後期才會有B12人工智慧的出現。

圖片來源：《Stray》

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初期的《Stray》是名為《HK Project》的概念，當時只有場景，製作團隊戲稱這雜亂的城鎮是「貓咪的遊樂園」，但在測試時因為玩遊戲會直覺用人的方式找尋目標，缺少貓咪路線的躍動性，故後期才加上指引和聲音。而採用機器人非人類的設定也是加強貓咪的生物性，而更重要的是：機器人比起人類完成的時間較快速，並且可有更多設計性。

除了工作室的貓、同事的貓等，公司創辦人Oscar和Jun曾在一輛汽車底下發現流浪貓Murtagh，也是遊戲主角的靈感來源之一。這邊他們也表示這款《Stray》遊戲並不是作為一部「貓咪模擬」的遊戲，而是包含動作、冒險與包含製作團隊給予貓咪的「一封情書」，在虛幻的末日探險中。

圖片來源：《Stray》

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《Stray》值得一看嗎？

整體而言從遊戲性、故事劇情到貓貓可愛，《Stray》在話題上做為貓主打還有冒險解謎故事來說，是很吸引人且遊玩起來也不困難，甚至也有著很多小彩蛋跟貓咪日常打滾、打翻東西的各種惡作劇的巧思，玩起來會讓眾多貓奴們，有著幸福指數上升的滿足感。

雖然《Stray》在難度和遊戲性，還有故事都有著不錯的表現，但有一些部分可能是它美中不足之處，首先是鏡頭的轉換不是很靈活這點，讓有些死角部分在動作上會卡頓。讀取時間稍久、和一些小破圖與遊戲緩衝等狀況也都有時候會出現，再來就是整體遊戲偏暗，讓一些細節部分不容易察覺。

圖片來源：《Stray》

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我覺得故事整體性是可預料的反烏托邦和未來末世風格，但結合貓咪與機器人這點加強了在這硬核世界觀的可愛性，唯一可惜的是遊戲的時間小短，在躲避與追擊敵人的玩法前期和後期兩個部分是分開的，最後沒有再增加新的玩法會讓人小小的失望。

但整體來說作為一個小品動作冒險遊戲《Stray》是很出色的，操縱貓咪來遊玩這個想法替遊戲加分很多，但其他的細節部分也不馬虎，尤其是遊戲故事結合貓咪與人工智慧兩邊的遊玩方式，展現出很出色的互動內容跟世界觀。讓人期待接下來BlueTwelve Studio工作室會為玩家帶來什麼有趣的新遊戲。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航