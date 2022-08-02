【電玩】《Stray》不是一部「貓咪模擬」遊戲，而是人類獻給貓咪的一封情書
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公司創辦人Oscar和Jun曾在一輛汽車底下發現流浪貓Murtagh，也是遊戲主角的靈感來源之一。這邊他們也表示這款《Stray》遊戲並不是作為一部「貓咪模擬」的遊戲，而是包含動作、冒險與包含製作團隊給予貓咪的「一封情書」，在虛幻的末日探險中。
文：陸坡（LUPO）
浪貓勇闖地城，與無人機探訪城市真相
沙盒冒險、開放式探索遊戲世界是現在相當主流的遊戲風格，在細緻的場景中不管是享受故事或探索事件細節，是這類冒險遊戲吸引人之處。而如今結合這類細緻場景，冒險主角不再侷限於是人類或能說人話的幻想生物，小動物的大冒險也可以是主軸，例如一隻貓咪。
《Stray》是在2022年推出以探索冒險解謎為主的遊戲，主角是一隻只會喵喵叫的野貓。故事以一隻誤闖底層世界的橘貓，無意間到達一個叫「牆內」的地方，卻遭到不明生物的襲擊，在逃跑過程中牠遇見了一台名為B12的智慧機器，展開了探索與回家長途。
《Stray》是什麼遊戲？
以動物為主角的遊戲從過去就很受歡迎，其中又常以半人形樣貌的獸人為主，例如知名遊戲商任天堂旗下就有許多動物獸人的遊戲，像是初代與馬利歐的反派大金剛就有推出自己的系列遊戲《超級大金剛》、星際戰鬥為主題的《星戰火狐》、還有如索尼跟頑皮狗公司的《袋狼大進擊》等。
而在擬人動物之餘，如今也有許多是以真實動物樣貌為主角的有趣遊戲，但多以休閒類遊戲居多，如讓玩家扮演白鵝騷擾人類的《無名鵝愛搗蛋》、在開放世界大搞破壞的《模擬山羊》並以搞笑為主題。可以看出以真實動物為主角的動物通常會以休閒益智類居多，較少有正統有劇本的大型冒險。
《Stray》以真實橘貓為主，描述墜入不明之地的貓咪在尋找回家道路上，在被奇怪生物菌克追食時，躲進廢棄公寓中，偶遇了人工智慧的B12小型無人機。作為無法正常溝通的貓咪，B12代勞了翻譯功能，幫助橘貓尋找回家的道路，同時也想取回它遺失的記憶。
B12與橘貓很快就發現他們所在之處，是一個叫做「牆內」的地方，裡面充斥著大量有著獨立思考的機器人，透過它的翻譯與貓咪跑跳的搞事能力，牆內的真相好像一點一點浮出檯面，B12也發現自己存在的真相。
《Stray》分析與延伸
《Stray》遊戲開發商「BlueTwelve Studio」，是兩位過去在法國育碧遊戲公司的前員工Viv和Koola獨立創立的遊戲工作室，在2015年所發想出來的遊戲。遊戲背景與城鎮美術以香港九龍寨城啟發，創造一個反烏托邦式日夜通明的混亂樓牌風格，而主角也以公司的橘貓為發想，也因為工作室裡大家都愛貓貓，故決定由貓咪擔任主角。
雖然以真實世界的貓咪為主角，而不是擬人貓咪獸人，對關卡設計帶來很多有趣的創新和嘗試，但他們初起開始其實也對於使用真實的貓咪，如何平衡關卡設計和遊戲玩法方面遇到挑戰。例如與NPC互動和故事深度就受到很大的限制，故後期才會有B12人工智慧的出現。
初期的《Stray》是名為《HK Project》的概念，當時只有場景，製作團隊戲稱這雜亂的城鎮是「貓咪的遊樂園」，但在測試時因為玩遊戲會直覺用人的方式找尋目標，缺少貓咪路線的躍動性，故後期才加上指引和聲音。而採用機器人非人類的設定也是加強貓咪的生物性，而更重要的是：機器人比起人類完成的時間較快速，並且可有更多設計性。
除了工作室的貓、同事的貓等，公司創辦人Oscar和Jun曾在一輛汽車底下發現流浪貓Murtagh，也是遊戲主角的靈感來源之一。這邊他們也表示這款《Stray》遊戲並不是作為一部「貓咪模擬」的遊戲，而是包含動作、冒險與包含製作團隊給予貓咪的「一封情書」，在虛幻的末日探險中。
《Stray》值得一看嗎？
整體而言從遊戲性、故事劇情到貓貓可愛，《Stray》在話題上做為貓主打還有冒險解謎故事來說，是很吸引人且遊玩起來也不困難，甚至也有著很多小彩蛋跟貓咪日常打滾、打翻東西的各種惡作劇的巧思，玩起來會讓眾多貓奴們，有著幸福指數上升的滿足感。
雖然《Stray》在難度和遊戲性，還有故事都有著不錯的表現，但有一些部分可能是它美中不足之處，首先是鏡頭的轉換不是很靈活這點，讓有些死角部分在動作上會卡頓。讀取時間稍久、和一些小破圖與遊戲緩衝等狀況也都有時候會出現，再來就是整體遊戲偏暗，讓一些細節部分不容易察覺。
我覺得故事整體性是可預料的反烏托邦和未來末世風格，但結合貓咪與機器人這點加強了在這硬核世界觀的可愛性，唯一可惜的是遊戲的時間小短，在躲避與追擊敵人的玩法前期和後期兩個部分是分開的，最後沒有再增加新的玩法會讓人小小的失望。
但整體來說作為一個小品動作冒險遊戲《Stray》是很出色的，操縱貓咪來遊玩這個想法替遊戲加分很多，但其他的細節部分也不馬虎，尤其是遊戲故事結合貓咪與人工智慧兩邊的遊玩方式，展現出很出色的互動內容跟世界觀。讓人期待接下來BlueTwelve Studio工作室會為玩家帶來什麼有趣的新遊戲。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep4：疫情戰火雙重挑戰，經濟難民與糧食危機搶救行動刻不容緩
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》Ep4將帶大家關注因委內瑞拉通膨問題產生的經濟難民，透過與兩位來賓的對談深入瞭解問題始末，並從中認識世界展望會如何透過社區發展工作來回應全球經濟與糧食問題。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第4集已於7月12日播出。本集邀請宏都拉斯國防大學榮譽教授楊建平、台灣世界展望會國際事工處主任吳正吉對談，深入委內瑞拉經濟難民問題始末，瞭解背後的政治、經濟脈絡，以及其涵蓋的飢餓、貧窮與兒童保護等迫切需要援助的議題，並從中認識世界展望會在委內瑞拉積極推動的社區發展工作。同時，也邀請各界共同付出行動，與世界展望會一起協助貧窮家庭與兒童回歸正常生活。
從世界展望會的角度來看「多做多得」，我們付出後得到的是兒童豐盛的生命。這些豐盛的生命是必須被協助、被完成的，因為這是兒童本應該有的權利。
經濟數字之下，看不見的兒童飢餓危機
根據聯合國難民署的統計，近年委內瑞拉難民數字不斷飆升，累積至2021年已超過460萬人，僅次於敘利亞的680萬人。但在戰火爭端與氣候變遷影響較少的中南美洲，為何會產生如此多的難民人口？事實上，委內瑞拉歷經國家一連串錯誤的社會及經濟政策後，於2014年爆發惡性通貨膨漲，民眾面臨嚴重的經濟困境，為求生存人們只好被迫出逃成為「經濟難民」。
今年初，世界展望會為了進一步了解委內瑞拉家戶在糧食安全、營養與兒童保護等方面的實際狀況，與當地組織合作展開深入的需求調查。結果發現，委內瑞拉70%的家庭面臨中度以上的飢餓狀況，嚴重的飢餓問題更造成30%的兒童身高年齡比低於平均值，這意味著孩子無法獲得足夠營養，而造成智力與身心靈發展上無可挽回的傷害。此外，調查更發現有20%的出逃難民會將小孩獨自留在國境內，衍生兒童保護、隔代教養等社會問題。這不只如實呈現經濟危機對當地家庭的衝擊，更讓我們看見其中迫切需要幫助孩童的輪廓。
繁華之後：弱勢孩童被剝奪的基本生命權利
或許很令人難以想像，如今面臨經濟困局的委內瑞拉，過去曾擁有包括醫療、教育、住宅等完善的社會福利制度，雖然存在貧富不均的問題，但人民生活仍算安穩。來賓楊建平教授分析道，對比今昔天堂地獄般的差異，其實皆源自於委內瑞拉國家得天獨厚的石油產出：
過去國際油價飆漲的黃金年代，委內瑞拉憑藉石油出口獲取豐厚的利潤來支撐國家的龐大支出，依據國際組織的調查，當時的施政策略確實減少貧富不均問題。但從2010年開始，因為頁岩油技術趨於成熟、國際經濟制裁等一連串的因素，讓國際上包含石油在內的大宗物資價格巨幅下跌，嚴重動搖委內瑞拉賴以為生的經濟命脈。漸漸的，國家開始無法支付各項社會福利的鉅額開支，加上國內政治動盪，最終使得國家經濟完全崩潰。
來賓吳正吉主任也補充，受經濟問題影響最直接、嚴重的就是生活其中的人們，尤其在脆弱的政經環境中，弱勢家庭與兒童更是毫無選擇的權利。就像影片中的Ami一家，孩子的缺陷不只讓家庭先天需要更多資源，母親離家、父親失業的後天影響更是巨大，此時冒險出走並非出於思慮後的決定，而是環境壓迫下不得不的無奈。幸好，世界展望會看見努力掙扎中的弱勢家庭，迅速組織動員發展緊急溫飽及社區發展的救援工作，協助更多與Ami相同境遇的家庭，給予兒童更豐富的營養條件，獲得應有的生命權利。
重建土地關係，世界展望會從社區開始的經濟復健之路
追根究柢，石油究竟算是天賜禮物還是惡魔果實？來賓楊建平教授解釋，這種國家過度依賴單一天然資源的現象被經濟學家稱為「荷蘭病」。就國家經濟發展而言，這就像是雙面刃，天然資源出口獲得的大量外匯拉抬幣值，導致其他產業的出口不利，農業、工業、製造業等產業發展也隨之受限。不過相反的，這表示委內瑞拉仍有尚未開發的肥沃土地可以耕作，所以世界展望會進入委內瑞拉的首要工作，就是回歸根本，恢復當地居民與土地之間的關係，結合社區發展行動與生技發展工作，發展如「家庭菜圃」的長期計畫，陪伴社區成長、鼓勵多元的經濟發展。
家庭菜圃計畫的重點之一，其實是源自於前面提到的兒童飢餓問題。世界展望會透過以下三個漸進式的進程，從糧食援助、技術扶助到地方組織的能力建設，讓許多受益家庭的孩子不只獲得營養改善，家庭的父母也更有自信，而委內瑞拉國家的社區發展更受到莫大的幫助。
一、緊急糧食援助
針對當下經濟困頓、糧食缺乏的家庭與兒童，提供立即性的糧食援助。
二、技術援助，扶助謀生
透過工作坊教導受益家庭種植技法與相關物資，包括種植技巧、種子、糧食技術等，並慢慢建立社區關係，給魚也給釣竿的過程也是在恢復人與人、人與社區、人與土地的多元共存關係。
三、長期兒童保護
經濟蕭條之下，童工、童婚等問題也層出不窮。因此世界展望會也在扶助的過程，加強兒童保護觀念的訓練，教育民眾如何避免兒童受到剝削，以及剝削發生時，如何與相關單位回報加以阻止。
不只委內瑞拉，新冠疫情衝擊全球糧食分配議題
然而，糧食與貧窮問題不只發生在經濟崩潰的國度。隨著俄烏戰爭與新冠疫情的雙重影響，經濟通貨膨脹已經蔓延全球，甚至許多國家開啟進一步的糧食管制措施，這將衝擊國際糧食問題，產生更多潛在危機。
經濟緊縮加上戰爭導致的國際糧食保護政策，都將嚴重影響那些原本就缺乏糧食、仰賴進口糧食的非洲國家。世界展望會也注意到危機將至，救援行動刻不容緩，不只透過飢餓30活動推行全球飢餓的倡議行動；更與世界糧食署合作，進入需要的國家進行緊急糧食發放、社區發展、家庭菜園等事工推行扶助計畫，讓人們擁有推行自己社區、謀求幸福生活的能力，藉此回應糧食缺乏帶來的生存危機！
立即伸出援手，共同面對糧食缺乏的困境！飢餓三十救援專線：（02）8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。