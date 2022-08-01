曾發起「#我的論文是真的」，國民黨副發言人林杏兒遭爆論文英翻中抄襲，自請調查捍衛清白

《鏡週刊》報導，台北市議員參選人、國民黨副發言人林杏兒的銘傳大學碩士論文疑似抄襲，至少有22處整段文章以中翻英方式政治大學教授林日璇的英文論文。對此，林杏兒與律師翁詩淳澄清，論文每字每句都是她本人所寫，並自請調查，要求銘傳大學召開論文審查會議。

林杏兒7月初曾針對林智堅論文爭議發表看法，並發起「#我的論文是真的」hashtag（標籤）運動。

如今，林杏兒卻遭某國立大學研究生向《鏡週刊》爆料，林杏兒在銘傳大學公共事務學系碩士在職專班的論文《FB網路媒體使用與政治參與關係之研究》，與現為政治大學倫理審查委員會召集人的教授林日璇於《亞洲傳播雜誌》（Asian Journal of Communication）發表的英文論文及國科會研究，幾乎是直接英翻中照抄。

據《鏡週刊》報導，疑似因為英翻中的關係，避過論文比對系統。

經比對發現，林杏兒在研究背景與動機、研究範圍與流程、文獻回顧、資料統計分析等，至少有22處整段文章以中文抄襲林日璇的英文論文，其餘不少引文及論述也高度雷同，再拼裝於不同頁數及段落，但都沒附上引述註解。此外，原著林日璇的英文論文共20頁，扣除統計資料分析及參考文獻，剩下10頁幾乎100%被林杏兒抄襲，完全是複製貼上。

對此，林杏兒回應《鏡週刊》，論文是她寫的，確實有參考林日璇的著作，並在文獻參考中列出。他強調，兩論文在措辭、用語上或統計樣本、研究架構及數據等均不同，絕對不是抄襲。雖然當時銘傳審查論文時，沒有用比對系統，但她另外送去比對，結果顯示也僅有16%。

今日林杏兒也與律師翁詩淳召開記者會，澄清論文每字每句都是她本人所寫，並大力駁斥抄襲一說，秀出在論文第一頁摘要，指出文中已標明研究參考林日璇著作，對於爆料指稱抄襲22段，他也認為遭到惡意扭曲，「說我有22段重複，請問一下哪22段？兩句話也算一段？」

同時，他也向銘傳大學要求召開論文審查會議，自請調查，「學校請盡快召開委員會，我要捍衛我的清白，如果真的有抄襲，我寧可不要這本論文。」

《聯合新聞網》報導，政治大學發表簡短聲明，表示論文認定的相關問題，依照《學位授予法》權責單位為原授予學位的學校（指銘傳大學），政大尊重該畢業生所屬學校後續處理。

而前政大校長、法學院教授郭明參與國立大學卸、新任校長聯合交接暨致送續任校長聘書典禮時受訪表示，學術事情過度政治化、讓學術變成政治議題，都不是好事，對整個學術的發展與健康有所影響。

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責任編輯：劉亭妤

核稿編輯：翁世航