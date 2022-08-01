《媽的多重宇宙》全球票房破億美元寫下紀錄，背後操盤的A24電影公司究竟是何方神聖？
我們想讓你知道的是
《媽的多重宇宙》全球票房突破1億美元，而除了票房之外，在各大知名影評網站也獲得極高的評價，截稿至今（1）日，IMDb拿下8.2分的驚人分數；爛番茄擁有95%新鮮度，觀眾分數也來到89%，可說是讓電影公司A24面子、裡子雙贏。
今（2022）年4月底在台上映的《媽的多重宇宙》，在國際間不斷傳出好評口碑加持下，票房屢創紀錄。而上週末，《媽的多重宇宙》在美國各地的電影院重新上映，並增加了追加8分鐘的刪減畫面，以及來自影人預錄的訊息，試圖再度吸引觀眾買票進電影院。
在這樣的帶動之下，《媽的多重宇宙》從上週五至週日賺進了65萬美元，也讓美國票房突破6890萬美元，加上美國海外的國際票房也到達3110萬美元，使得此片全球票房突破1億美元，值得一提的是，這是美國知名獨立電影公司A24，旗下首部破億美元的作品。
《媽的多重宇宙》的奇幻之旅
以首部長片《屍控奇幻旅程》驚豔影壇的雙導演組合檔丹尼爾關（Dan Kwan）、丹尼爾舒奈特（Daniel Scheinert），睽違6年再度於大銀幕聯手，交出同樣腦洞大開的奇幻作品《媽的多重宇宙》，並找來國際巨星楊紫瓊主演，同時集結《七寶奇謀》關繼威、《月光光心慌慌》潔米李寇帝絲（Jamie Lee Curtis）、《尚氣與十環傳奇》史蒂芬妮許（Stephanie Hsu）共同演出。
《媽的多重宇宙》在正式上映之前，就已於北美爆出驚人口碑。此片獲選為美國西南偏南（SXSW）開幕片，於此進行全球首映，而後3月25日在紐約、洛杉磯、舊金山三大城市上映，首週末僅開10個廳就獲得超過50萬美金的票房，單廳平均收下5.1萬美元的成績，坐擁2022年全美單廳票房冠軍，也是疫情以來繼《蜘蛛人：無家日》之後最好的上座率。
而《媽的多重宇宙》到了台灣，先是在4月的金馬奇幻影展擔綱開幕片，售票之際旋即秒殺，最終則是高居觀眾票選排行榜第5名，值得一提的是，觀眾票選排行榜前4名基本上都是「特別活動」的經典舊片，分別是《洛基恐怖秀》、「柯南推理夜」、《萬花嬉春》以及《真善美》；換句話說，倘若僅計算「普通放映」的新片，《媽的多重宇宙》位居所有片子之冠，深受奇幻影展觀眾的熱愛。
上映之後，《媽的多重宇宙》在台灣引爆熱潮，除了「字幕之亂」之外，也引起各大網友的哲學討論，包含存在主義、老莊思潮等等的辯論，讓片子越來越火熱，最終票房突破6500萬台幣，成為上半年疫情下的電影票房奇蹟。
A24到底是何方神聖？
不只在台灣是奇蹟，《媽的多重宇宙》全球的破億美元，也是美國獨立電影公司A24旗下電影的票房奇蹟。
近年，A24以獨到的選片眼光搭配吸引人的社群行銷，成功在美國獨立電影公司的激烈競爭中脫穎而出，而A24主要由丹尼爾卡茲（Daniel Katz）、大衛范科（David Fenkel）與約翰哈吉斯（John Hodges）三人所創立，自2012年至今，就已經發行許多讓人驚艷的獨立製作電影。
從最初的5部片：《變腦漫遊中》、《青春你最薑》、《放浪青春》、《星光大盜》以及《戀夏進行式》，到現今突破雙位數的發片量，逐年遞增，且兼具質量。
A24的爆紅之年，該屬2016年，這一年A24以《不存在的房間》、《人造意識》以及《艾美懷絲》三部不同類型的電影搶進奧斯卡，其中《人造意識》拿下最佳視覺效果、《艾美懷絲》抱回最佳紀錄片，而《不存在的房間》更讓日後的「驚奇隊長」布麗拉森（Brie Larson）奪下奧斯卡影后寶座。A24也逐漸有得獎製造的眼光以及名聲。
之後，野心勃勃的A24不只在美國發行《單身動物園》、《二十世紀的女人》、《屍控奇幻旅程》等讓影評人讚不絕口的獨立電影，同時也與布萊德彼特（Brad Pitt）的製片公司Plan B合作，共同打造《月光下的藍色男孩》，最終在2017年奧斯卡，拿下最佳影片、改編劇本、最佳男配角獎，也讓《月光下的藍色男孩》的聲勢傳出，最終這部成本僅花費150萬美金的小製作電影，在全球收進6500萬美元票房，翻了數十倍，也成為A24至今的代表作。
至於A24近期知名的作品，包含由沙夫戴兄弟（Safdie Brothers）執導、亞當山德勒（Adam Sandler）主演的《原鑽》；亞瑞阿斯特（Ari Aster）執導一炮而紅的《宿怨》；文青導演葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）執導、瑟夏羅南（Saoirse Ronan）主演的《淑女鳥》；而上述作品的全球票房也相當不錯，《原鑽》為5000萬美元，《宿怨》有7900萬美元，《淑女鳥》收穫7800萬美元。
此外，包含《燈塔》、《歡迎光臨奇幻城堡》、《深夜裡的美味祕方》、《我們的相愛時光》等片，在美國的發行也都來自A24，A24近年操刀的佳作，族繁不及備載。且值得一提的是，A24近年也樂於推出亞裔的家庭故事，皆引起不小話題，除了《媽的多重宇宙》之外，還包含入圍奧斯卡6項大獎，拿下最佳女配角的《夢想之地》，以及王子逸執導，奧卡菲娜主演的《別告訴她》。
而從票房來看，A24原先的紀錄為《宿怨》，今年則被《媽的多重宇宙》一舉超越，且將數字推進至破億美元，而在美國之外，其他收入最高的地區包括英國（620萬美元）、加拿大（510萬美元）、澳洲（450萬美元）、俄羅斯（240萬美元）、台灣（230萬美元）、墨西哥（200萬美元）、香港（170萬美元）、德國（150萬美元）和荷蘭（110萬美元）。
Tags：
每一次消費都是改變世界的選擇！聯邦綠卡教你做「五件小事」就能支持永續生活圈
我們想讓你知道的是
為了地球資源的永續利用，永續消費理念早已是全球主流。要改變世界其實一點都不難，只要透過你每一次的消費選擇，或是申辦一張聯邦綠卡，就能為你想要的世界投票，並且獲得綠色消費10％超高回饋。怎麼選，都環保。
Every time you spend money, you're casting a vote for the kind of world you want .（你每一次的消費，都是在為你想要的世界投票。）——Anna Lappé（生態環保倡議者安娜．拉佩）
從早晨的第一杯咖啡、中午的便當餐盒、下午茶的美味蛋糕，甚至是旅途中不可或缺的電動汽、機車，到入住舒適旅店、網購美妝產品，每一次的消費行動都構築了我們的日常生活。你能想像嗎？如今，這一次次的消費選擇竟都能讓你參與世界改變。
你每一次的消費，都是對你想要的世界投票
由聯邦銀行推出的「綠卡」，便是透過綠色消費的通路回饋，創造金融、綠能的跨界合作。無論任何一筆消費，聯邦銀行都會在每一季結算綠卡持卡人的消費金額，並提撥0.1％回饋給「台灣環境資訊協會」，透過綠色公益團體資源，從事更多環保、推廣環境教育等相關公益活動，帶領持卡人從日常消費中做出對環境更友善的選擇。
同時，若持卡人申辦電子化帳單，更可以從下列通路享10％回饋：
- 友善電動車族群：TESLA充電費用、Gogoro電池資費、車麻吉市區停車
- 共享交通新生活：iRent、GoShare、WeＭo Scooter
- 低碳飲食愛地球：蔬食餐廳、生機選品
就連一般信用卡不回饋的水、電、瓦斯、電信等公用付費，只要經由綁定聯邦綠卡自動代扣繳，也可獲0.5％無上限回饋；為鼓勵民眾搭乘大眾運輸，綠卡使用一卡通票證功能，不限通路自動加值，可獲每次回饋五元。
透過聯邦綠卡，每一次消費都能成為加入世界綠色行動浪潮的轉變動能。尤其，指定綠色消費的通路回饋，讓信用卡的回饋金，也能成為金流回饋到人文與土地友善的社會企業，使永續生活圈有機會被實踐。改變世界不一定非得透過宏偉的大計畫，只要透過每一次的日常消費，就能為自己想要的世界投票。
為什麼我們該支持永續消費理念？
根據「關鍵議題研究中心」調查，現今16至40歲受全球暖化最劇烈的「暖世代」，約有八 成願意以行動支持永續目標或消費於永續企業，並購買重視企業社會責任的企業所生產的產品，永續消費越來越重要。
「永續消費理念」是1992年聯合國《21世紀議程》，首度提出的概念與行動方針。近期聯合國更推出「懶人救世界指南」（The Lazy Person's Guide to Saving the World），旨在告訴大家，支持永續生活圈並非只有國際組織才能做得到，即使是躺在沙發上的懶人也可以是其中一員。
我們可以在日常生活中選用一些超級簡單的方法，其中，有五件小事，我們現在就可以做：
- 減塑生活：購買最小包裝的商品。
- 挑選真心喜歡的物品：計畫購物清單，減少不必要的購物浪費。
- 在地購物：支持具環保概念的品牌以及在地企業，促進環保又能提升就業率。
- 搭乘電動車或利用共享交通：尤其是一群人出遊時，避免大量汽車旅行。
- 申辦一張聯邦綠卡：這件事雖然沒有在指南上，但可以促使你更想完成上述四件事。因為綠卡有綠色消費指定回饋，且每一筆消費都會提撥回饋環境公益團體。
申辦一張聯邦綠卡，竟是支持永續消費最簡單的方式
聯邦綠卡不單純只是綠色消費回饋，連卡片本身都是採PETG環保材質製作，並結合虛擬卡技術，讓卡號可安全便利的儲存在手機中，不僅提升使用者的體驗，也減少卡片在生產過程中對環境造成的負擔。
如何讓消費成為幫助世界更好的解方？改變是可以由你開始的！除了不浪費食物、重複使用物品，換一張聯邦銀行信用卡可能會是你最簡單的選擇。一起練習對地球更好、讓世界美好的綠色生活方式吧。