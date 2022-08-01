《媽的多重宇宙》全球票房破億美元寫下紀錄，背後操盤的A24電影公司究竟是何方神聖？

今（2022）年4月底在台上映的《媽的多重宇宙》，在國際間不斷傳出好評口碑加持下，票房屢創紀錄。而上週末，《媽的多重宇宙》在美國各地的電影院重新上映，並增加了追加8分鐘的刪減畫面，以及來自影人預錄的訊息，試圖再度吸引觀眾買票進電影院。

在這樣的帶動之下，《媽的多重宇宙》從上週五至週日賺進了65萬美元，也讓美國票房突破6890萬美元，加上美國海外的國際票房也到達3110萬美元，使得此片 全球票房突破1億美元，值得一提的是，這是美國知名獨立電影公司A24，旗下首部破億美元的作品。

Photo Credit: 台北双喜電影提供

《媽的多重宇宙》的奇幻之旅

以首部長片《屍控奇幻旅程》驚豔影壇的雙導演組合檔丹尼爾關（Dan Kwan）、丹尼爾舒奈特（Daniel Scheinert），睽違6年再度於大銀幕聯手，交出同樣腦洞大開的奇幻作品《媽的多重宇宙》，並找來國際巨星楊紫瓊主演，同時集結《七寶奇謀》關繼威、《月光光心慌慌》潔米李寇帝絲（Jamie Lee Curtis）、《尚氣與十環傳奇》史蒂芬妮許（Stephanie Hsu）共同演出。

《媽的多重宇宙》在正式上映之前，就已於北美爆出驚人口碑。此片獲選為美國西南偏南（SXSW）開幕片，於此進行全球首映，而後3月25日在紐約、洛杉磯、舊金山三大城市上映，首週末僅開10個廳就獲得超過50萬美金的票房，單廳平均收下5.1萬美元的成績，坐擁2022年全美單廳票房冠軍，也是疫情以來繼《蜘蛛人：無家日》之後最好的上座率。

而《媽的多重宇宙》到了台灣，先是在4月的金馬奇幻影展擔綱開幕片，售票之際旋即秒殺，最終則是高居觀眾票選排行榜第5名，值得一提的是，觀眾票選排行榜前4名基本上都是「特別活動」的經典舊片，分別是《洛基恐怖秀》、「柯南推理夜」、《萬花嬉春》以及《真善美》；換句話說，倘若僅計算「普通放映」的新片，《媽的多重宇宙》位居所有片子之冠，深受奇幻影展觀眾的熱愛。

上映之後，《媽的多重宇宙》在台灣引爆熱潮，除了「字幕之亂」之外，也引起各大網友的哲學討論，包含存在主義、老莊思潮等等的辯論，讓片子越來越火熱，最終票房突破6500萬台幣，成為上半年疫情下的電影票房奇蹟。

A24到底是何方神聖？

不只在台灣是奇蹟，《媽的多重宇宙》全球的破億美元，也是美國獨立電影公司A24旗下電影的票房奇蹟。

近年，A24以獨到的選片眼光搭配吸引人的社群行銷，成功在美國獨立電影公司的激烈競爭中脫穎而出，而A24主要由丹尼爾卡茲（Daniel Katz）、大衛范科（David Fenkel）與約翰哈吉斯（John Hodges）三人所創立，自2012年至今，就已經發行許多讓人驚艷的獨立製作電影。

從最初的5部片：《變腦漫遊中》、《青春你最薑》、《放浪青春》、《星光大盜》以及《戀夏進行式》，到現今突破雙位數的發片量，逐年遞增，且兼具質量。

A24的爆紅之年，該屬2016年，這一年A24以《不存在的房間》、《人造意識》以及《艾美懷絲》三部不同類型的電影搶進奧斯卡，其中《人造意識》拿下最佳視覺效果、《艾美懷絲》抱回最佳紀錄片，而《不存在的房間》更讓日後的「驚奇隊長」布麗拉森（Brie Larson）奪下奧斯卡影后寶座。A24也逐漸有得獎製造的眼光以及名聲。

Photo Credit: AP / 達志影像 布麗拉森在2016年憑藉《不存在的房間》拿下奧斯卡最佳女主角

之後，野心勃勃的A24不只在美國發行《單身動物園》、《二十世紀的女人》、《屍控奇幻旅程》等讓影評人讚不絕口的獨立電影，同時也與布萊德彼特（Brad Pitt）的製片公司Plan B合作，共同打造《月光下的藍色男孩》，最終在2017年奧斯卡，拿下最佳影片、改編劇本、最佳男配角獎，也讓《月光下的藍色男孩》的聲勢傳出，最終這部成本僅花費150萬美金的小製作電影，在全球收進6500萬美元票房，翻了數十倍，也成為A24至今的代表作。

Photo Credit: AP / 達志影像 《月光下的藍色男孩》從《樂來越愛你》的烏龍事件中，抱回2017年奧斯卡最佳影片

至於A24近期知名的作品，包含由沙夫戴兄弟（Safdie Brothers）執導、亞當山德勒（Adam Sandler）主演的《原鑽》；亞瑞阿斯特（Ari Aster）執導一炮而紅的《宿怨》；文青導演葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）執導、瑟夏羅南（Saoirse Ronan）主演的《淑女鳥》；而上述作品的全球票房也相當不錯，《原鑽》為5000萬美元，《宿怨》有7900萬美元，《淑女鳥》收穫7800萬美元。

此外，包含《燈塔》、《歡迎光臨奇幻城堡》、《深夜裡的美味祕方》、《我們的相愛時光》等片，在美國的發行也都來自A24，A24近年操刀的佳作，族繁不及備載。且值得一提的是，A24近年也樂於推出亞裔的家庭故事，皆引起不小話題，除了《媽的多重宇宙》之外，還包含入圍奧斯卡6項大獎，拿下最佳女配角的《夢想之地》，以及王子逸執導，奧卡菲娜主演的《別告訴她》。

Photo Credit: AP / 達志影像 尹汝貞憑藉《夢想之地》成為韓國首位獲得奧斯卡女配角的影星

而從票房來看，A24原先的紀錄為《宿怨》，今年則被《媽的多重宇宙》一舉超越，且將數字推進至破億美元，而在美國之外，其他收入最高的地區包括英國（620萬美元）、加拿大（510萬美元）、澳洲（450萬美元）、俄羅斯（240萬美元）、台灣（230萬美元）、墨西哥（200萬美元）、香港（170萬美元）、德國（150萬美元）和荷蘭（110萬美元）。