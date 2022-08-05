經濟放緩下求職難，現今中國大學生畢業後有何出路？

《Fortune》指中國大規模的經濟放緩，與一代失落、失業的年輕人，令中國面臨計時炸彈。中國今年有近1千1百萬大學生畢業，為史上最多；但中國沒有足夠高學歷勞工需求，他們當中很多人或面臨失業。

這一方面反映中國的教育政策很成功，因爲它將大量人口培育至高學歷；現在有近6成中國年輕人能從大學畢業，數字與已發展國家接近。可是，以今年的情況來看，近半求職者有大學學位，但只有2成工作空缺需要高學歷。

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面對窘境，中國政府提供貸款和稅務優惠，鼓勵畢業生到鄉郊創業；又承諾提供更好的職涯諮詢服務。近年應屆畢業生也開始調整職業期望，官媒《CGTN》指，去年有27%畢業生選擇到非一線城市求職。可是，近年連非一線城市的求職競爭也非常劇烈。Lily告訴《Fortune》，她半年間寄出超過100份履歷，卻苦無回音。

上個月，中國的青年失業率破紀錄升至19%。智庫Young China Group的創辦人Zak Dychtwald表示，「根本沒有足夠的白領工作」，而這不平衡的求職和職缺結構，「讓僱主可把低級職位申請人視為即棄品（disposable）」。

中國勞工學者、康乃爾大學工業及勞工關係學院國際專案主任Eli Friedman表示，中國青年已不期望攀登上流階梯；從前年輕人認為政府承諾提升生活水平，只要對政治默不作聲。但這隱性契約已經走到盡頭。

畢業生Victor很擔心畢業後的生涯，他說很多朋友就連第一份工作也很難找到，而找到工作的，也有部份因為受不了（burnt out）而辭職。「中國社會觀念認為唯一成功的途徑是讀好學校、做收入高和高層的工作，還有買房。但這現在都幾乎不可能了。」

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年輕人逐漸幻滅（disllusioned），失去在私人企業就職的希望，轉而投身工資較低的國企。中國就業研究所所長曾湘泉向《Bloomberg》表示，中國經濟現在的結構轉型需要更多企業家和努力，求職者降低期望將影響產業創新，浪費年輕勞動力。

中國中央政府今年資助地方政府，以國企吸納更多大學畢業生。國家主席習近平六月到訪四川一間大學，建議畢業生避免在不適合較高職位時，不願接受較低職位；又指一夜成名和致富不切實際。與主席的訊息相呼應，智聯招聘調查指應屆畢業生的期望起薪跌6%至6,295元人民幣，而國企也成為受歡迎的選項。

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Victor認為在國企工作等於「躺平」，因為很多國企貪腐問題嚴重、效率低下和缺乏創意；但這些工作也被不少畢業生視為職涯穩定和工時合理的選項。在政府數波整頓私人企業下，不少公司裁員，很多現職僱員也面臨失業；連科技大集團騰訊也不例外，僅上月就裁員2至3成。

而仍在堅持的「清零」防疫方針，也讓私人企業難以求存。當政府正指示國企增加聘雇，私人企業卻容易因封城或封控，和嚴格防疫措施損失慘重，繼而無奈裁員。《Bloomberg》指，22歲的許晁棍（音）在疫情前希望進入創意產業，但疫情下很多私人企業營運不穩，他現在希望進入國企。而另一面胡（音）姓畢業生也指，「在互聯網公司工作的人，都擔心可能被突然解僱。」

與高學歷要求的職缺相比，製造業的職缺卻供過於求，技工如電工和鑄造工人的職位欠人問津。人力公司Robert Walters副主席張晴向《Fortune》表示，2025年時製造業需要6千2百萬勞工，目前估計有3千萬職位短缺。但即使是失業的大學畢業生，在苦讀多年後，已很難接受這些與學歷不匹配的工作。

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