【專訪】許權振醫師：將人工耳蝸技術引入台灣，願世上不會再有聽不見的聽障兒

文：丁兆元

會議室的牆上，滿滿掛著孩子們的塗鴉，用注音寫下一筆筆感謝的話語，另一頭則是掛著醫師與聽力師們的合照。照片中央有一位童山濯濯的醫師，笑容特別燦爛——他正是將人工耳蝸技術引入台灣的先驅之一、推動新生兒聽力篩檢、將電子耳納入健保補助、建立聾基因庫，期望世界上的人們都能聽見美妙聲音的許權振。

圖片來源：林亞臻攝 從台大到慈濟，許權振40多年的行醫生涯都奉獻給了聽障者，他期望打造出一個沒有聽障兒不能聆聽美好聲音的世界。

文武兼備，專精於「耳」

1951年，許權振出生於台中，在那個醫療資源缺乏的年代，不少父母都期待自己的孩子能夠從醫，不但能有穩定的生活，還可受到社會尊重。孝順的許權振也應著父母的期待，從小就立下明確的目標，順利考上台大醫學院。

畢業後要決定科系，那個年代以內科為主流，街上診所林立，人人都希望成為開業醫，向「錢」衝，拼經濟。許權振卻反其道而行，先將所有的內科排除在外。

「我對外科比較有興趣，因為可以動刀，只要動刀就可以立刻解決病人的問題！」他笑著解釋。

而在外科的眾多選項中，許多前輩建議他選擇「能文能武」的耳鼻喉科，「武的意思是我們有需要開刀的病人，文就是也有不用開刀的病人，而且大部分的外科系一定要待在大醫院，耳鼻喉科就沒有這個困擾，要離開大醫院自己在外執業也相對容易，進可攻退可守。」

這個決定看似機智，但許權振自此之後就沒離開過台大醫院，退休後又到台中慈濟醫院服務，一輩子默默地在醫院中守在需要他的病患身邊，40多年從未改變。

29歲，住院醫師第四年的許權振正在思考下一步的人生規劃。恩師謝地主任鼓勵他到日本留學進修，並將他介紹給自己的同學，東京大學的野村恭也教授，繼續攻讀醫學博士。

圖片來源：許權振提供 許權振（左）完成耳鼻喉科住院醫師的訓練後，赴日本東京大學繼續攻讀博士。恩師野村教授（右）是日本耳科權威，他一步步地領著許權振完成無數的實驗與研究，打下堅實無比的基礎。

兩年多紮實的訓練，跟在大師的身旁日日薰陶，許權振在攻讀博士的這段時間脫胎換骨。不但有了更豐富的知識與成熟的技術，日本人對研究的嚴謹態度與近乎苛求的執行細節，也內化成了他的一部分，更為他在未來執行精密的耳蝸手術上，打下了堅實的基礎。

技術引進，打破沈默的聲音

取得博士學位後，許權振回到台大醫院繼續服務，精湛的技術與親切的態度讓他成了耳科中的熱門醫師。他在診間中觀察到，大多數聽力損失的患者，可透過藥物或用手術的方式改善，但內耳毛細胞損傷的感音性聽損病人，藥品對他們來說幾乎沒有幫助，也無法用手術治療，只能透過助聽器放大聲音來輔助。其中，又有部份屬於極重度的患者，連助聽器都沒有用。

「我們遇到這類型的患者時，都覺得非常無能為力，尤其是小孩子，父母都不知道孩子的未來該怎麼辦，甚至還跪下來拜託我們醫師能夠幫忙。但因為當時的技術有限，我們也束手無策，心情很沮喪。」許權振滿是遺憾地說道。

終於在1980年代，人工耳蝸這項劃時代的裝置誕生了。

藉由外部的麥克風收音，由語音處理器將聲音轉為電子訊號，再透過植入於耳蝸深處長長的電極放電，對功能還完好的聽覺神經進行刺激。患者在接受手術後，開機調頻後就能聽見周遭的環境聲響，再經過訓練，不但能聽懂語言，還可進行對話。

這項技術出來後，立刻吸引了眾多關注，在國外臨床上的反應也非常好。許權振心癢難耐，請當時的主任徐茂銘教授推薦他去進修，將人工耳蝸的技術帶回台灣。1988年，他再度背上行囊啟程，以人工耳蝸為主題前往美國哈佛大學和麻州眼耳專門醫院進修，打定主意一定要讓那些活在沈默世界中的人們聽見聲音，而不再遺憾。

圖片來源：NIH/NIDCD 人工耳蝸（電子耳）透過外部的語言處理器將聲音訊號轉換成電子訊號，再將訊號轉為電脈衝，經由植入耳蝸內的電極束來刺激耳蝸神經，藉此產生聽覺，對聽障者是個跨時代的發明。

經歷一年半的密集訓練，許權振順利將人工耳蝸的技術引進。

許權振不斷幫聽障的孩子找回聽力，人數多到自己也數不清。他也積極教育學生，毫不藏私地將技術傳出去，希望能幫助更多孩子走出無聲的世界。看著這些孩子因為人工耳蝸而能夠正常講話，進入一般小學，撕下原本一輩子都甩不開的「聾啞」標籤，在扭轉人生滑向另一道軌跡，許權振心中充滿滿足與感激。

但他又開始繼續思考，還能幫孩子們再做些什麼呢？

每個患者，都能成為改變未來的種子

他想到，幾乎每個患者或家屬在診間聽到他宣布噩耗後，都會在診間問他「為什麼會這樣？」

「有的可能是發炎，或是本身的構造有畸形，這樣的情況我們可以透過儀器檢查找出原因，但有更多的情況是我們也不知道確切的原因。」許權振無奈地道出現代醫學的極限。

先天性的聽損兒當中，有高達60％～70％是受到基因變異的影響，當中約有2/3為隱性遺傳。上一代的父母雖然聽力正常，但雙方都是聾基因變異的帶原者，到了下一代就有四分之一的機率會有聽力損失。

為了追根究底找出原因，2002年許權振結合了分子生物和基因學，在台大醫院建立全台第一個「耳聾基因庫」，開始進行先天性耳聾患者的基因研究。他採集先天性聽損患者的血液，查看是否有哪個與聽力相關的基因產生變異，建立了一筆又一筆的資料。

透過資料的累積與比對，可以了解每一個基因損失的情形，對聽力會有什麼影響。有了完善的資料庫和足夠的參考樣本後，不論是用來研究或是治療，都可以讓醫師們做出最合適的判斷。

「整個基因庫從2002年到今天，20年來已經累積了7、8000筆基因資料，每位患者，都提供一個改變未來的機會。」他期盼地說。

電子耳的最後一哩路，不再有缺

人工耳蝸（電子耳）的引進雖然造福了不少重度聽障者，但普及率一直無法提升，最大的原因就是一個人工耳蝸就要價新台幣60～90萬。父母們雖然清楚人工耳蝸對孩子的重要性，但高額的單價卻讓他們怯步，不少人因而放棄了治療，也放棄了改變孩子人生的機會。