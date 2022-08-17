【專訪】許權振醫師：將人工耳蝸技術引入台灣，願世上不會再有聽不見的聽障兒
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許權振不斷幫聽障的孩子找回聽力，人數多到自己也數不清。他也積極教育學生，毫不藏私地將技術傳出去，希望能幫助更多孩子走出無聲的世界。看著這些孩子因為人工耳蝸而能夠正常講話，進入一般小學，撕下原本一輩子都甩不開的「聾啞」標籤，在扭轉人生滑向另一道軌跡，許權振心中充滿滿足與感激。
文：丁兆元
會議室的牆上，滿滿掛著孩子們的塗鴉，用注音寫下一筆筆感謝的話語，另一頭則是掛著醫師與聽力師們的合照。照片中央有一位童山濯濯的醫師，笑容特別燦爛——他正是將人工耳蝸技術引入台灣的先驅之一、推動新生兒聽力篩檢、將電子耳納入健保補助、建立聾基因庫，期望世界上的人們都能聽見美妙聲音的許權振。
文武兼備，專精於「耳」
1951年，許權振出生於台中，在那個醫療資源缺乏的年代，不少父母都期待自己的孩子能夠從醫，不但能有穩定的生活，還可受到社會尊重。孝順的許權振也應著父母的期待，從小就立下明確的目標，順利考上台大醫學院。
畢業後要決定科系，那個年代以內科為主流，街上診所林立，人人都希望成為開業醫，向「錢」衝，拼經濟。許權振卻反其道而行，先將所有的內科排除在外。
「我對外科比較有興趣，因為可以動刀，只要動刀就可以立刻解決病人的問題！」他笑著解釋。
而在外科的眾多選項中，許多前輩建議他選擇「能文能武」的耳鼻喉科，「武的意思是我們有需要開刀的病人，文就是也有不用開刀的病人，而且大部分的外科系一定要待在大醫院，耳鼻喉科就沒有這個困擾，要離開大醫院自己在外執業也相對容易，進可攻退可守。」
這個決定看似機智，但許權振自此之後就沒離開過台大醫院，退休後又到台中慈濟醫院服務，一輩子默默地在醫院中守在需要他的病患身邊，40多年從未改變。
29歲，住院醫師第四年的許權振正在思考下一步的人生規劃。恩師謝地主任鼓勵他到日本留學進修，並將他介紹給自己的同學，東京大學的野村恭也教授，繼續攻讀醫學博士。
兩年多紮實的訓練，跟在大師的身旁日日薰陶，許權振在攻讀博士的這段時間脫胎換骨。不但有了更豐富的知識與成熟的技術，日本人對研究的嚴謹態度與近乎苛求的執行細節，也內化成了他的一部分，更為他在未來執行精密的耳蝸手術上，打下了堅實的基礎。
技術引進，打破沈默的聲音
取得博士學位後，許權振回到台大醫院繼續服務，精湛的技術與親切的態度讓他成了耳科中的熱門醫師。他在診間中觀察到，大多數聽力損失的患者，可透過藥物或用手術的方式改善，但內耳毛細胞損傷的感音性聽損病人，藥品對他們來說幾乎沒有幫助，也無法用手術治療，只能透過助聽器放大聲音來輔助。其中，又有部份屬於極重度的患者，連助聽器都沒有用。
「我們遇到這類型的患者時，都覺得非常無能為力，尤其是小孩子，父母都不知道孩子的未來該怎麼辦，甚至還跪下來拜託我們醫師能夠幫忙。但因為當時的技術有限，我們也束手無策，心情很沮喪。」許權振滿是遺憾地說道。
終於在1980年代，人工耳蝸這項劃時代的裝置誕生了。
藉由外部的麥克風收音，由語音處理器將聲音轉為電子訊號，再透過植入於耳蝸深處長長的電極放電，對功能還完好的聽覺神經進行刺激。患者在接受手術後，開機調頻後就能聽見周遭的環境聲響，再經過訓練，不但能聽懂語言，還可進行對話。
這項技術出來後，立刻吸引了眾多關注，在國外臨床上的反應也非常好。許權振心癢難耐，請當時的主任徐茂銘教授推薦他去進修，將人工耳蝸的技術帶回台灣。1988年，他再度背上行囊啟程，以人工耳蝸為主題前往美國哈佛大學和麻州眼耳專門醫院進修，打定主意一定要讓那些活在沈默世界中的人們聽見聲音，而不再遺憾。
經歷一年半的密集訓練，許權振順利將人工耳蝸的技術引進。
許權振不斷幫聽障的孩子找回聽力，人數多到自己也數不清。他也積極教育學生，毫不藏私地將技術傳出去，希望能幫助更多孩子走出無聲的世界。看著這些孩子因為人工耳蝸而能夠正常講話，進入一般小學，撕下原本一輩子都甩不開的「聾啞」標籤，在扭轉人生滑向另一道軌跡，許權振心中充滿滿足與感激。
但他又開始繼續思考，還能幫孩子們再做些什麼呢？
每個患者，都能成為改變未來的種子
他想到，幾乎每個患者或家屬在診間聽到他宣布噩耗後，都會在診間問他「為什麼會這樣？」
「有的可能是發炎，或是本身的構造有畸形，這樣的情況我們可以透過儀器檢查找出原因，但有更多的情況是我們也不知道確切的原因。」許權振無奈地道出現代醫學的極限。
先天性的聽損兒當中，有高達60％～70％是受到基因變異的影響，當中約有2/3為隱性遺傳。上一代的父母雖然聽力正常，但雙方都是聾基因變異的帶原者，到了下一代就有四分之一的機率會有聽力損失。
為了追根究底找出原因，2002年許權振結合了分子生物和基因學，在台大醫院建立全台第一個「耳聾基因庫」，開始進行先天性耳聾患者的基因研究。他採集先天性聽損患者的血液，查看是否有哪個與聽力相關的基因產生變異，建立了一筆又一筆的資料。
透過資料的累積與比對，可以了解每一個基因損失的情形，對聽力會有什麼影響。有了完善的資料庫和足夠的參考樣本後，不論是用來研究或是治療，都可以讓醫師們做出最合適的判斷。
「整個基因庫從2002年到今天，20年來已經累積了7、8000筆基因資料，每位患者，都提供一個改變未來的機會。」他期盼地說。
電子耳的最後一哩路，不再有缺
人工耳蝸（電子耳）的引進雖然造福了不少重度聽障者，但普及率一直無法提升，最大的原因就是一個人工耳蝸就要價新台幣60～90萬。父母們雖然清楚人工耳蝸對孩子的重要性，但高額的單價卻讓他們怯步，不少人因而放棄了治療，也放棄了改變孩子人生的機會。
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產學鳴笛出題，5G人才解題，共創時代讓新世代順利啟航
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5G帶來的低延遲、高頻寬與多連結等特性，在產業上也創造出更多場景應用。但在打造場景背後，存在著不少需要被突破的技術與人才需求，此時，產學合作就成了重要關鍵，由產業出題，讓學生們得以在求學時期就先學以致用，才能快速掌握5G未來的致勝關鍵。
隨著基礎建設的逐步完備，5G頓時成了推動各式產業向前躍進的大浪，即便各式場景都將因5G而進入下一章，但也考驗著當前掌舵手從技術到場域整合的實力，這艘船應該怎麼順著5G浪潮航行，更凸顯產業對「有能力駕馭5G場景應用」人才的渴求。
對此，經濟部工業局也超前部署，為解決未來5G產業人才缺口，推動「5G+產業新星揚帆啟航計畫」，藉由企業對市場敏銳的嗅覺進行出題，攜手學子的創新與創意，以產學合作的方式讓人才有機會搶先跨入實戰場域，不只是學以致用，更能為研究計畫或職涯規劃帶入全新觀點。
今年，有不少加入「5G+產業新星揚帆啟航計畫」的實驗室與學生，透過計畫豐富的資源，在各自研究的領域上有了全新體驗。「5G+產業新星揚帆啟航計畫」經過密集聯繫了解後，找出三所各有特色的學校教授，作為本次訪談對象，其中包括：推動跨域人才的國立臺灣科技大學主任秘書暨電子工程系呂政修教授和科技管理所黃振皓助理教授；國立成功大學工程科學系綠能元件實驗室張御琦教授；以及專攻天線應用領域的國立高雄科技大學電訊工程系所天線及微波工程實驗室陸瑞漢教授。
從推薦學生加入「5G+產業新星揚帆啟航計畫」後，教授們觀察到學生有什麼樣的改變？以及如何以傳道授業解惑的角度帶領同學成長？以下是本次《關鍵評論網》直擊各實驗室教授們對於5G全新世代的見解，也帶大家了解產官學如何方向一致的航行在5G大浪上，發現市場與需求的新契機。
鼓勵學生參與計畫，發揮創意接招產業出題挑戰
Q1：您對於經濟部工業局推動「5G+產業新星揚帆啟航計畫」的看法及觀察為何？
國立臺灣科技大學（以下簡稱臺科大）呂政修教授：這就像「試婚」過程。產業始終在面臨人才荒，若能藉由產學合作會是個好的開始，透過企業出題，尋求學界支援，讓業界培養未來所需人才，同時學生也能在步入職場前了解市場上正面對的挑戰及自我欠缺的技能，加速未來5G產業的落地應用，特別是也有機會培育出跨域人才，讓5G發展更加多元。
國立成功大學（以下簡稱成大）張御琦教授：我認為這是一個很棒的計畫。我們的學生在台郡科技股份有限公司業師的帶領下，發揮自己課堂所學，捲起袖子動手解決產業提出的挑戰，對技術落地、成本考量以及跨部門溝通都有大幅度進步，這是課本無法提供的寶貴經驗，並且產學合作的計畫中，讓學生能更快了解他們的所學究竟在解決未來5G產業的哪些問題，相當有意義。
國立高雄科技大學（以下簡稱高科大）陸瑞漢教授：就我觀察，這樣的計畫能發揮兩個不同價值，其一是率先掌握產業需要的技術研發、其二則是培育產業人才庫。我一直很鼓勵學生在能力可及下多參與這樣的計畫，目的是希望藉由產業合作過程中，減少產學之間的落差，特別是5G產業發展日新月異，需要更有韌性的學習態度才能因應未來各種挑戰。
Q2：「5G+產業新星揚帆啟航計畫」對未來產業將帶來哪些潛在的影響？
臺科大呂政修教授：5G產業的應用已不再是單一領域，需要集結跨域人才一同找出解方。當獵戶科技股份有限公司願意任用非本科系的研習生時，我想就已成功一半。因為產業需要整合有技術、創意與場域應用等各式人才，透過計畫讓學生能學到跨域知識，同時創造彼此的溝通機會，對未來推動5G產業發展將能激盪出更有創意的火花。
成大張御琦教授：產學合作是串起業界跟學界的橋樑。學生目前所面臨到的產業題目，多半都還是跟製程有關，但當全球都在倡議淨零碳排的此刻，實驗室所賦予他們的能力或許在不久的將來有機會導入到產業中，可以說在計畫的推動下，開始讓學生學習多元思考，從不同角度看問題，就能為產業未來的發展注入一股創意活水，創造產業與學界互利、共創價值的生態。
高科大陸瑞漢教授：我們所投入的產業比較專一，就是以天線技術為本位，相比其他應用領域可能需要的跨域人才，這塊所追求的反而是，在本職學能上的實際場域該如何落地應用。因此，在計畫的推動下，我相信能讓學生們更早了解在整個5G產業鏈中，筆電、移動裝置、電動車等不同應用上，天線的設計該如何發揮最佳效益，以求為產業未來發展取得最佳利基點。
企業靠計畫超前部署，培育5G場域人才應戰
Q3：您認為「5G+產業新星揚帆啟航計畫」的產學合作能如何紓解求才若渴的現象？
臺科大呂政修教授：我們希望能「以戰養才」，而這項計畫相比單點式的競賽而言，更具全面性及前瞻性。透過企業出題讓學生能將實驗室及課堂所學與實務結合，在了解產業問題之前也能洞察自己本職學能的不足，進而誘發學生主動求知的慾望，想必對未來5G產業的人才培育上將有長足的助益。
成大張御琦教授：我們有不少博士生加入這項計畫。過去社會整體氛圍一直對博士生有偏見、認為他們多以學術研究為主要任務，在實務經驗上相對缺乏，但我認為博士生的技術養成是條漫漫長路，同時也為培育未來人才帶來機會：產業能善用博士生的獨立思考和解決問題的能力訓練他們在本職學能上的深化，同時在實驗室研究計畫的時間管理上，也能發揮統御能力，例如掌握好碩士班學弟妹的研究進度，為未來成為管理職做準備，透過計畫是博士生領導力培養的最佳練兵場。
高科大陸瑞漢教授：我們已經與川升股份有限公司簽訂MOU，可以見得產業相當積極希望透過產學合作育才、留才。我也告訴實驗室的學生們，市場上不只有一個護國神山，其實還有許多領域值得去關注，並發揮解決問題的能力，所以我不認為市場上真的存在人才荒，反倒是企業應挹注資源與學界合作，儘早培育產業需要的人才技能；而學生也該透過這樣的訓練，找出自己的興趣，提早對未來職涯作出規劃，深度挖掘自己的潛能。
Ｑ4：您如何看待「5G+產業新星揚帆啟航計畫」中，教授與學生其角色扮演的重要性？
臺科大黃振皓教授：學生比我們都還要積極爭取這項計畫的實習機會。對我們來說，學生在其中得到的不只是與業界溝通的能力，也能將經驗帶入研究計畫，並傳承給學弟妹為學習帶來更正向的影響；而作為教授，則是盡量讓學生自由發揮，確保學生在加入計畫後能獲得有系統的訓練，而這項計畫也確實為學生規劃了非常紮實的內容，這也是為什麼我會支持學生持續參與。
成大張御琦教授：技職體系的學生有比較多銜接產業的技能，我認為高教體系的教授應該要站在「鼓勵」的角度出發，讓學生能多參與這類讓學生可近距離接觸產業的計畫，提早培養跨域的技能與接觸相關環境，唯有教授願意放手讓學生嘗試，學生才會在求學過程中找出自己的興趣並學以致用，5G產業的多元性也才能遍地開花。
高科大陸瑞漢教授：身為教授非常贊成學生投入產學合作，但我認為參與計畫不應因噎廢食，反而要懂得學習時間分配，實驗室的計畫、論文的研究及實習的案子，都能帶來不同的學習與腦力激盪，不只是本職學能更是職場態度的磨練，每個角色對學生都充滿挑戰，能為實驗室裡注入活力，學生更應該要感激政府這類的人才培育計畫帶來的學習機會。
計畫持續進行，助5G產業揚帆升級
面對學生加入這項「5G+產業新星揚帆啟航計畫」，教授們不約而同地認為從個人到實驗室，學生們都像是脫胎換骨般帶來了全新活力，對於知識的渴求也比過往更加積極，並且讓學弟妹們看見參與計畫帶來的前後改變。正因5G列車已經開始啟動，臺灣作為全球產業鏈中的要角，接棒人才更應持續強化技術量能保有即戰力、並更接地氣，而透過未見歇止的計畫推動，在這個趨勢浪潮上縱使產業發展仍充滿挑戰，但能攜手產官學各方力量，在不同場域中持續磨刀練兵，依舊能為下個新世代在5G產業裡找到自己發揮的舞台與新天地。
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