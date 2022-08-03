國民黨徵召王育敏參選嘉義縣長，朱立倫：已提名十位女性，縣市長選舉「十全十美」
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尋求連任的民進黨籍嘉義縣長翁章梁表示，嘉義正朝向「農工大縣」的轉型方向邁進，相信鄉親一定會繼續支持帶領嘉義縣轉型「農工大縣」的參選人。
國民黨今（3）日在中常會上通過嘉義縣長人選，徵召副秘書長王育敏出戰，並核准連江縣現任副縣長王忠銘、現任地政局長曹爾元參選連江縣長。朱立倫表示，國民黨現在已經提名了10位女性現任縣市長與參選人，之前是九天玄女，現在是十全十美。
朱立倫表示，國民黨這次提名堅持中道、理性、穩健的優秀參選人，嘉義縣毫無疑問是艱困選區，但王育敏出身嘉義縣中埔鄉，過去是兒福專家，擔任兩屆不分區立委，嘉義縣有很多偏鄉需要兒福界出身的縣長來照顧，相信王育敏絕對是最專業、最有愛心的縣長參選人。
王育敏：全台老化程度最高，要找回嘉義活力
王育敏則在臉書上表示，自己從小就在嘉義長大，對這片土地有著很深的感情，雖然後來到外縣市念書、工作，但對嘉義的關心從來沒有減少。
民進黨在嘉義縣已經執政長達20年，但是嘉義發展的腳步卻非常緩慢，從2010年至今，嘉義縣的人口數從54萬掉到僅剩49萬，老年人口比率超過20％，更是全台老化程度最高的縣市。
而在109年度的家庭收支調查報告中，也顯示嘉義縣的個人可支配所得只有45.7萬，在全國排名倒數第一。年輕人不願留在家鄉，紛紛出外求學、工作，也導致嘉義縣近年來人口流失的問題持續惡化。嘉義縣整體發展和轉型的速度過於緩慢，已經讓這座城市逐漸失去了活力，王育敏強調，沒有另一個20年可以蹉跎，因此決心回到家鄉，用具體的行動，為嘉義鄉親帶來一個全新的選擇，開創一個更好的未來。
《聯合新聞網》報導，嘉義縣黨部主委、立委翁重鈞說，尊重支持黨中央提名的人選，他肯定王育敏長期投入兒福聯盟等公益，建立的公益形象受各界肯定。國民黨在嘉義縣目前唯一提名的鄉鎮市長參選人、水上鄉的陳德榮說，王育敏有全國高知名度，又有公益形象，可帶動拉抬選情氣勢，期待黨中央盡快完成提名程序，王育敏返鄉帶領大家「母雞帶小雞」拚選戰，畢竟縣長人選拖太久了。
但表態參選的南華大學教授歐崇敬，卻質疑王育敏戶籍不在嘉義縣，26日是年底九合一選舉，取得選舉與被選舉權的基準日，未遷戶籍回嘉，無參選資格，現在選戶籍也來不及了，他強調，仍會登記參選。
《聯合新聞網》報導，王育敏過去擔任立委的助理嘉義市議員陳家平表示，王育敏戶籍在故鄉嘉義縣中埔鄉，參選資格沒問題，期待王返鄉拚選戰，帶動藍營選情氣勢。
國民黨在決定嘉義縣長提名人選後，目前只剩新北市、台中市還沒有完成提名。由於國民黨將在8月28日舉辦全代會，黨中央規劃在全代會前，完成提名新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕競選連任。
尋求連任的民進黨籍嘉義縣長翁章梁表示，任何人參選嘉義縣長都尊重；他認為嘉義縣的選舉必須要深耕，以及對嘉義縣有貢獻，才能取得鄉親的支持認同；嘉義縣這幾年發展，正朝向「農工大縣」的轉型方向邁進，相信鄉親一定會繼續支持帶領嘉義縣轉型「農工大縣」的參選人。
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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：羅元祺
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抗疫時分，飲食危機更需注意！日常NG飲食調查，看你中了幾個陷阱？
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TNL Research（關鍵議題研究中心）透過網路問卷進行疫情期間民眾飲食自評調查，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
防疫關在家已經夠悶了，悶熱的盛夏來臨更讓人心情煩躁，不少人得靠喝飲料、吃點心才能維持好心情，但能讓人幸福快樂的美食，吃多了也可能埋下疾病的種子，甚至讓人到老都病痛纏身。西方俗諺：「You are what you eat.」，意思是你吃什麼食物，你就會變成什麼樣子，那麼究竟台灣人普遍「把自己吃成什麼樣貌」呢？TNL Research（關鍵議題研究中心）在2022年6月進行的「飲食習慣調查」，收集360位30-55歲台灣民眾的飲食習慣，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
本次調查中，有72.8%受訪者人自認飲食習慣健康，然而從後續問答中發現，不少自認健康的受訪者，飲食生活其實潛藏著NG危機！這些自認飲食習慣健康的受訪者中，有31.1％常喝乳酸菌飲料、29.8%常喝果汁，這些看似比手搖飲、酒精飲料相對健康的選擇，其實都是含糖量很高的飲品。
你以為的健康飲料真的健康嗎？糖讓健康離你而去
一罐170ml的乳酸菌飲料含有26g的糖，已超過一般人每日糖量建議攝取上限50g的一半；一杯250ml的蘋果汁則含有25g的糖，卻沒辦法提供與同重量蘋果相同的營養價值，而長期喝這些飲料，很可能攝取過多糖分而不自知。
在日常生活看似健康卻隱藏高糖份的食物，還有含糖豆漿、番茄醬等，都可能成為健康的陷阱食物。雖然糖能刺激腦部產生多巴胺，讓心情感到愉悅，但過多的糖分不只使人肥胖，更會造成代謝症候群，讓高血壓、高血脂、糖尿病、腦中風等疾病的風險增加數倍之多！根據國健署統計的國人三高盛行率，18歲以上國人有25.2%比例人口有高血壓、22.5%有高血脂，高血糖則有11.5％，要能夠健康地被排除在三高之外，其實並不容易，不可不慎！
宵夜、點心都是多吃的，吃多負擔跟著多
在本次調查的受訪者中，幾乎人人都有吃點心的習慣（97%），且以餅乾小點、洋芋片為最首要的選項；其次在吃宵夜習慣的調查中，即使是自認健康的受訪者，也有54.6％會吃宵夜。這些點心、宵夜，多半是三餐之外額外攝取的食物，對身體來說已經是額外的熱量，而宵夜最熱門的品項前三名，分別是油炸食物、泡麵、滷味，正分別是高油、高鈉的代表食物，容易造成身體負擔；
高油食物容易使人攝取過多飽和脂肪，會增加血栓、中風、心臟病等心血管疾病的罹患機率，也增加大腸癌風險；高鈉食物則會讓腎臟排鈉負擔增加、身體水腫，也會增加高血壓的風險，進而造成心血管的傷害與疾病，這些美味但不健康的食物，久久吃一次無妨，常常吃可對健康不妙。
即使是看似健康的水果，吃多了一樣攝取過多熱量的風險，例如吃下一整顆芒果，就可能相當於吃了一整碗白飯的碳水化合物含量。縱使日常努力防範，如果不好好注意飲食習慣，就同樣是讓自己暴露在疾病的風險之中。
在忙碌生活中，能夠自己親自調理健康食物的受訪者比例很低，且隨著疫情興起的外送平台服務，讓消費者即使在家也能購買各式各樣的外食。超過八成受訪者（84.2%）每週吃一次以上的外食，每週超過五次外食的受訪者則高達28.6%。縱使盡可能留意自己所吃的食物，但在外食中常見的食材如貢丸、百頁豆腐、五花肉片等也都含有較多的脂肪，這些食材設下的陷阱，也可能讓人不知不覺攝取過多油脂。
正確飲食觀念，為自己的未來做好萬全準備
根據國家發展委員會推估，2025年台灣將邁入「超高齡社會」，屆時將有五分之一的國民為65歲以上的長者，而長者比例也會隨著我們的變老持續增加！人人都會變老。隨著壽命越來越長，想要一生之中常保健康又快樂，謹記「You are what you eat.」，現在就要吃對食物，為自己的未來做好萬全準備。簡單的小訣竅，就能讓人享受美味同時擁有健康。首先謹記「天天五蔬果」，每天吃三份蔬菜與兩份水果，補充天然維生素、礦物質、膳食纖維，既能幫助排便，也不用額外花錢買營養保健品；其次，想吃炸雞、烤肉，不必忌口，只要將頻率降到最低，少吃就能更健康，還能讓美味顯得更珍貴。
另外，喜歡吃點心喝飲料給自己一個痛快，或者大吃大喝感到特別療癒的人，更要留意日常飲食，盡可能避免靠飲食提振心情、消除煩悶，從源頭減少情緒性進食，也能避免從點心飲料中攝取過多的糖分，還給自己更健康的生活。
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