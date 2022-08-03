國民黨徵召王育敏參選嘉義縣長，朱立倫：已提名十位女性，縣市長選舉「十全十美」

國民黨今（3）日在中常會上通過嘉義縣長人選，徵召副秘書長王育敏出戰，並核准連江縣現任副縣長王忠銘、現任地政局長曹爾元參選連江縣長。朱立倫表示，國民黨現在已經提名了10位女性現任縣市長與參選人，之前是九天玄女，現在是十全十美。

朱立倫表示，國民黨這次提名堅持中道、理性、穩健的優秀參選人，嘉義縣毫無疑問是艱困選區，但王育敏出身嘉義縣中埔鄉，過去是兒福專家，擔任兩屆不分區立委，嘉義縣有很多偏鄉需要兒福界出身的縣長來照顧，相信王育敏絕對是最專業、最有愛心的縣長參選人。

王育敏：全台老化程度最高，要找回嘉義活力

王育敏則在臉書上表示，自己從小就在嘉義長大，對這片土地有著很深的感情，雖然後來到外縣市念書、工作，但對嘉義的關心從來沒有減少。

民進黨在嘉義縣已經執政長達20年，但是嘉義發展的腳步卻非常緩慢，從2010年至今，嘉義縣的人口數從54萬掉到僅剩49萬，老年人口比率超過20％，更是全台老化程度最高的縣市。

而在109年度的家庭收支調查報告中，也顯示嘉義縣的個人可支配所得只有45.7萬，在全國排名倒數第一。年輕人不願留在家鄉，紛紛出外求學、工作，也導致嘉義縣近年來人口流失的問題持續惡化。嘉義縣整體發展和轉型的速度過於緩慢，已經讓這座城市逐漸失去了活力，王育敏強調，沒有另一個20年可以蹉跎，因此決心回到家鄉，用具體的行動，為嘉義鄉親帶來一個全新的選擇，開創一個更好的未來。

《聯合新聞網》報導，嘉義縣黨部主委、立委翁重鈞說，尊重支持黨中央提名的人選，他肯定王育敏長期投入兒福聯盟等公益，建立的公益形象受各界肯定。國民黨在嘉義縣目前唯一提名的鄉鎮市長參選人、水上鄉的陳德榮說，王育敏有全國高知名度，又有公益形象，可帶動拉抬選情氣勢，期待黨中央盡快完成提名程序，王育敏返鄉帶領大家「母雞帶小雞」拚選戰，畢竟縣長人選拖太久了。

但表態參選的南華大學教授歐崇敬，卻質疑王育敏戶籍不在嘉義縣，26日是年底九合一選舉，取得選舉與被選舉權的基準日，未遷戶籍回嘉，無參選資格，現在選戶籍也來不及了，他強調，仍會登記參選。

《聯合新聞網》報導，王育敏過去擔任立委的助理嘉義市議員陳家平表示，王育敏戶籍在故鄉嘉義縣中埔鄉，參選資格沒問題，期待王返鄉拚選戰，帶動藍營選情氣勢。

國民黨在決定嘉義縣長提名人選後，目前只剩新北市、台中市還沒有完成提名。由於國民黨將在8月28日舉辦全代會，黨中央規劃在全代會前，完成提名新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕競選連任。

尋求連任的民進黨籍嘉義縣長翁章梁表示，任何人參選嘉義縣長都尊重；他認為嘉義縣的選舉必須要深耕，以及對嘉義縣有貢獻，才能取得鄉親的支持認同；嘉義縣這幾年發展，正朝向「農工大縣」的轉型方向邁進，相信鄉親一定會繼續支持帶領嘉義縣轉型「農工大縣」的參選人。

延伸閱讀

責任編輯：李秉芳

核稿編輯：羅元祺