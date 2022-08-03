蔡英文總統接見美國眾議院訪團，頒授裴洛西「特種大綬卿雲勳章」，彰顯「台灣最堅定友人」
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裴洛西指出，現在全世界正面臨兩個選擇：選擇民主或威權；她表示，美國致力於保障台灣，以及全世界的民主的決心堅定不移。
美國聯邦眾議院議長裴洛西昨（2）日晚間抵台，今天上午先到立法院，隨後到總統府拜會總統蔡英文。蔡英文也頒授特種大綬卿雲勳章表揚，肯定裴洛西是台灣最堅定友人；裴洛西表示，儘管台灣面臨嚴峻挑戰，這次來訪就是要彰顯，美台之間的團結。美國將會致力保障台灣和全世界民主。
蔡英文稱裴洛西是台灣最堅定友人
蔡英文頒授裴洛西「特種大綬卿雲勳章」，她表示，裴洛西議長和台灣有很深淵源，1999年10月曾訪問台灣，當時特別關心921後續，此後20年台灣走出921陰影而且重建，也克服各項挑戰，她持續關心台灣民主發展，支持台灣國際參與，她要表達最誠摯的感謝。
蔡英文也重申，台灣應對變局的基本態度，第一、面對持續、刻意升高的軍事威脅，台灣不會退縮，將堅守民主防線，希望和全世界民主國家團結合作，維護民主價值。第二、台灣會盡最大努力強化本身自我防衛力量，致力台海和平穩定，成為區域安全關鍵穩定力量，確保自由開放的印太地區，以及全球供應鏈的穩定發展。
最後蔡英文也強調，台灣是美國可靠、可信賴的合作夥伴，會持續和美國國會、行政部門在印太區域包括供應鏈等各層面合作，讓台美關係進一步提升。
裴洛西：台灣是座韌性之島，美台團結十分重要
裴洛西表示，「訪團很榮幸來到台灣，要向外界宣示並且清楚表達，我們不會背棄對台灣承諾！」裴洛西說，台灣的故事就是一群熱愛自由民主的人民的故事，其美國也一樣，在全世界都有許多這樣子熱愛自由的人民。她強調，台灣是一座韌性之島，台灣人民也向外界證明了，只要有希望、有勇氣、有決心，一定能打造一個和平又繁榮的未來，儘管台灣面臨這麼多嚴峻的挑戰。
裴洛西指出，現在全世界正面臨兩個選擇：選擇民主或威權；她表示，美國致力於保障台灣，以及全世界的民主，這樣的決心是堅定不移的。美國與台灣的團結也非常重要，此行就是要向外界彰顯美台間的團結。
裴洛西說，這次訪團訪問亞洲各國，有3個主要的重點，其一就是人民的安全及全球的安全，其二是創造未來繁榮的經濟，以嘉惠更多的人，第三則是好的治理，安全、經濟、治理就是此行3大支柱，而美國在這3個領域與台灣都有很多合作，美方也非常重視與台灣在這3個領域的夥伴關係，也要特別向台灣政府及人民恭賀，台灣在防疫方面的所有成就，台灣的防疫真的是全世界的模範，可以彰顯台灣人民的合作，台灣防疫政策的成功。
裴洛西表示，這次訪台的一個重點是要提醒大家，「43年前我們通過《台灣關係法》，許下對台灣堅定的承諾和台灣站在一起，在這基礎之上，台美有非常繁榮的夥伴關係，不但有共同命運自覺，還有共同安全議題，以及必須要保障，讓台美兩國人民有更好的生活。她在1999年訪台時學到了很多，也在立法的殿堂中致力了非常多與台灣發展貿易關係的工作，這些工作都持續在推展，這些推展能夠開啟更多的可能性，讓彼此有更多機會互相學習。
裴洛西也說，非常榮幸能夠接受「特種大綬卿雲勳章」的頒贈，也以總統和自己都身為女性領導人為榮，她非常虛心接受獲頒這個勳章，這是因為她不只代表她自己，也代表美國的國會議員們一起來接受這份勳章。
她強調，此行同行的議員們，對於台美關係都有盡一份力，而且無論是民主黨、共和黨，在眾議院或參議院，大家都是團結一致，有著高度共識的，「我也非常興奮能夠代表整個眾議院，代表美國政府，能夠接受這樣一個勳章，並且能把勳章帶回去」，她也開玩笑表示，勳章會展示在辦公室當中，畢竟在辦公室她不會穿戴著這個勳章工作。
延伸閱讀
- 裴洛西抵台發布《華盛頓郵報》投書全文：當中共持續威脅台灣與民主時，美國不能袖手旁觀
- 睽違51年再有美國現任眾議院議長拜訪立法院，裴洛西讚「台灣是全世界最自由的社會之一」
- 【裴洛西訪台】台灣、中國民間如何反應？BBC訪專家：「劍拔弩張，得失難料」
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核稿編輯：翁世航
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