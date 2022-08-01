2022/08/01,
商業

台灣景氣遇逆風，7月PMI中斷連24個月擴張、創10年最大單月跌幅，電子業庫存飆高暫緩投資腳步

台灣景氣遇逆風，7月PMI中斷連24個月擴張、創10年最大單月跌幅，電子業庫存飆高暫緩投資腳步
Photo Credit: 中央社

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台灣製造業採購經理人指數（PMI）經季節調整後，中斷連續24個月的擴張轉為緊縮，指數由上月53.6，大跌5.8至47.8，並創2012年7月創編以來單月最大跌幅，全球經濟放緩、終端需求轉趨疲弱，引爆電子業資本支出下修與建廠延後潮。

受到全球通膨影響，台灣GPD下修、台灣製造業採購經理人指數（PMI）中斷24個月擴張轉為緊縮，創下10年來最大單月跌幅；而各科技大廠由樂觀轉趨保守，資本支出出現下調或暫緩腳步的情況，其中又以面板業最為嚴峻。

台灣GDP下修，PMI創十年單月最大跌幅

上周，台灣行政院主計總處發布數據，經季節性因素調整後，第2季度GDP相較上期萎縮0.74%，達3.08%。年初官方單位預期GPD年成長率4.42%，下調為3.91%，而去（2021）年GDP成長為6.57%，下挫幅度也越來越快的趨勢。

另一方面，中華經濟研究院發布7月PMI經季節調整後，中斷連續24個月的擴張轉為緊縮，指數由上月53.6，大跌5.8至47.8，並創2012年7月創編以來單月最大跌幅。

中經院指出，PMI中5項組成指標中，新增訂單緊縮，生產轉為緊縮，人力僱用與存貨擴張，供應商交貨時間轉為下降。該數據顯示第一線廠商對未來景氣轉趨保守，而資本支出、擴廠等計畫將延遲。

而台灣6大產業回報PMI面臨緊縮依序包含了：電子暨光學產業（45.5%），電力暨機械設備產業（47.2%）、基礎原物料產業（47.3%）與化學暨生技醫療產業（49.2%）。僅交通工具產業（55.5%）與食品暨紡織產業（54.8%）PMI仍呈現擴張。

半導體：電子業庫存高，資本支出趨於保守

面臨全球經濟放緩，北美、歐洲持續受到通貨膨脹困擾，大中華區又受到房地產不振影響，消費市場終端需求趨於疲弱。業內人士向《經濟日報》分析，近日電子業庫存飆高，科技廠索性暫緩投資腳步。其中以晶圓代工、記憶體、面板以及手機相關指標長為主，透露整體景氣正遇逆風。

半導體代工龍頭台積電，原訂今年資本支出達440億美元（約新台幣1.32兆元），受半導體設備交貨拉長影響，進而推遲部分投資建廠，晶圓二哥聯電則維持原本投資計畫，今年資本支出倍增至36億美元，南科Fab 12A的P5廠區擴建產能在第2季已進入量產。

不過，聯電總經理王石強調，受通膨等因素影響，已經有長期合約客戶無法履約情況，但占比小，且整體長約數量仍持續增加，短期產業逆風並不影響長期擴產計畫；力積電則原訂今年第4季移入設備的計畫要到明年首季才會達成。

載板：下半年不要太積極；記憶體：資本支出下修一成

半導體重要零件載板部分，載板大廠欣興指出，短期市場有一些變數與不可控因素，適當調整是需要的，對下半年預估不要太過積極，而資本支出部分，今年為新台幣440億元，明年則是新台幣420多億元仍維持不變。

記憶體產業，台灣最大DRAM廠南亞科原訂今年資本支出新台幣280億元，如今下修1成，縮減新台幣28億元投資。全球記憶體大廠SK海力士日前表示，今年下半年記憶體晶片需求將出現放緩，搭載記憶體晶片在內的個人電腦和智慧型手機，出貨量將低於最初預期，由於客戶將消化庫存，伺服器記憶體晶片需求也可能出現放緩。

面板：遇逆風資本支出下修2成，面臨虧損

最後，友達考量面板景氣前景不明，將推遲后里8.5/8.6代新廠的建廠案，今年資本支出下修2成，由原訂450億元下修至360億元，縮減金額達90億元，降幅達2成。

近日，面板雙虎友達、群創公布第2季財報，受面板市況疲弱導致價格跌勢延續影響，兩家公司單季都陷入虧損，雙雙終止連七季獲利，合計淨損逾新台幣103億元。友達強調，會持續做好現金流管理，維持健康的財務體質。

群創則表示，本季外在變數對經濟前景及終端需求的影響程度，尚不明朗。將加速推展非顯示應用領域的產品開發，並提升高附加價值產品營收比重，以抵禦景氣下行時的波動影響，並維持營運及財務狀況穩健。

超豐半導體業內人士對此說明，前幾個月歐美各大品牌廠陸續停止召募員工，甚至有些大廠已經進行裁員，而台灣產業處於中下代工，通常會晚1至2個月才會感受到「後座力」。他說8月後數月，對產業訂單庫存等波動感受會較大，其中受創最深是面板類驅動IC，而晶圓代工上除台積電外，其餘業者壓力較大，至於記憶體、載板則趨於保守。

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核稿編輯：翁世航


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2022/07/22,
科技

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