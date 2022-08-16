《解決人生90％煩惱的阿德勒心理學》：自我正當化是欺騙自己的行為，一不小心就會使我們把失敗歸咎於他人
我們想讓你知道的是
憤怒在各種情緒當中，是最難控制的一種。停止思考誰對、誰錯，將有助於我們建立良好的人際關係。而過度追究原因，將使人陷入負面的連鎖效應中。
文：小倉廣
了解憤怒如何產生，才能遠離憤怒
誰「對」、誰「錯」的思考模式，會讓人心產生憤怒情緒。
怒氣的產生過程和「是對」、「是錯」的觀點或想法，有著密不可分的關係。阿德勒心理學建議人們避免這樣的想法，並且應該重視「哪種思考模式方便我們追求幸福，而哪種思考模式會造成不便」。「正確性」終究是只屬於某人的「正確」，然而世間的紛爭，小至親子吵架，大至國家戰爭，都是由「誰對、誰錯」所引起的。
憤怒的根源有著個人固有的信念與想法，例如「應該要○○」、「必須○○才行」等。「我是對的，那個人錯了。」這樣的縱向關係思維會引發怒氣，進而演變成爭吵。憤怒在各種情緒當中，是最難控制的一種。停止思考誰對、誰錯，將有助於我們建立良好的人際關係。
過度追究原因，將使人陷入負面的連鎖效應中
不可以過度執著於追究原因。請放眼未來，想想接下來自己能做些什麼。
發生問題時，我們都會回顧過去，思索「當時哪裡做錯了？」並試著找出原因。這就叫做「原因論」。過度執著於原因，就會開始尋找犯人，冒出「都是那個人害的」的想法，然後陷入「後悔過去，否定現在」的負面連鎖反應中。然而再怎麼追究原因，也無法改變過去。
阿德勒心理學的「目的論」主張「人的任何行動背後，都有一個建立在個人想法上的目的」。目的論認為問題是自己的事，而不是他人的錯。跟「過去」不同的是，「未來」是可以靠自己改變的。思索之後能夠做什麼，才能達成目標，這種做法就是有目標的思考。有目標的思考也是鼓舞自己的有效方法。
「煩惱」會不知不覺助長自我正當化？
「自我正當化」是保護自己的手段之一，但必須留意。一不小心就會使我們把失敗歸咎於他人。
許多人總是相信自己是正確的，而事情不順利都是別人或其他事情所導致的。這就叫「自我正當化」。這其實是一種保護自己的方法，而不是什麼不好的事。將「保護自己」當成目的並沒有錯，只不過，選擇其他方法會來得更有建設性。
自我正當化往往會欺騙自己，甚至會轉移注意力，令自己暫時忽略真正的問題。其實，改變自己的行動才是解決問題的方式，儘管如此，人還是會試著在別人身上尋找出錯的原因，並以此欺騙自己。如此一來，就會不斷遇到相同的問題，且永遠無法解決。欺騙自己無法改變任何事，因此，人一定要正視問題，並改變自己的行動。
書籍介紹
本文摘錄自《解決人生90%煩惱的阿德勒心理學：跳脫負面循環，養成正向思考的習慣與勇氣！》，台灣東販出版
作者：小倉廣
譯者：鄒玟羚、高詹燦
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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連續三年展出獲業界佳評肯定，亞洲工業 4.0 暨智慧製造系列展 8 月 24 日至 27 日盛大登場
我們想讓你知道的是
國內規模最大的「Intelligent Asia 亞洲工業 4.0 暨智慧製造系列展」將於 8 月 24 日至 27 日在台北南港展覽館一、二館隆重登場，九大工業主題的專區展出與論壇活動組成歷屆之最的龐大陣容。
近年來，全球製造業者面臨供應鏈的多重挑戰。台灣因為良好的製造基礎，結合 AI、5G 等科技的導入，不斷往「亞洲高階製造中心」的目標邁進，搶占全球供應鏈的核心地位。國內規模最大的智慧製造展覽會「Intelligent Asia 亞洲工業 4.0 暨智慧製造系列展」連續三年成功實體展出，獲得業界的高度評價與肯定。今年展會將於 8 月 24 日（三）至 27 日（六）在台北南港展覽館一、二館隆重登場，結合自動化、機器人、物流、冷鏈科技、模具、3D 列印、雷射、流體傳動及機械要素等九大工業主題，匯集 1200 多家參展廠商、使用超過 4000 個攤位，龐大陣容為歷屆之最。
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