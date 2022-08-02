天安門廣場拉布條抗議、手撕川普講稿，82歲裴洛西無所畏懼的政壇路

文：黃金山

裴洛西（Nancy Pelosi）這幾年來裴洛西因與美國前總統川普鬧翻，使她躍居成美國左派的代表人物。裴洛西的傳記作者波維奇（Elaine Povich）透露，她原本要在2016年退休，卻在川普意外擊敗前國務卿希拉蕊，當選美國總統後生變。裴洛西一得知川普當選，幾個小時後就把退休的計畫拋諸腦後，決定死守議長之職，跟川普一決勝負。

在裴洛西的主導下，川普在美國總統任內兩度遭到眾議院彈劾，雙方針鋒相對，毫不掩飾相互鄙視的態度。2020年2月，川普到國會發表國情咨文，川普先無視裴洛西的握手善意，等到川普演講結束，只見裴洛西站在川普後方的議事台，當眾撕毀川普的講稿影本，表示「這已是十分客氣的作法」，又稱國情咨文內容沒有一頁是真話。

美國政治的大亂鬥，精采程度不亞於電視劇的情節。

裴洛西有能力與川普周旋，與她的出身背景有很大的關係。她生長在美國東岸的義大利裔天主教家庭，她是最小的女兒，有六位哥哥。父親是小羅斯福總統的摯友，曾擔任美國眾議院議員（馬里蘭州選區）和巴爾的摩市長，美國媒體形容，那是一個生活與呼吸都與政治有關的政治世家。

她從小就看父親如何與政治金主建立關係，如何分配政治資源，如何做好選民服務，做了選民服務還要建檔分類，並適時討回人情，每每都能在投票前夕，就精準計算出當選票數。

霸氣眾議院議長！撕毀川普講稿，批沒有真話

然而，裴洛西第一份正式工作卻是家庭主婦，她在六年內生養了五個小孩，並與從事金融業的丈夫搬到西岸。她雖然沒有一開始就站到舞台前，卻從未間斷政治工作；她私下爭取政治同道認同、安排會議，為加州民主黨的政治人物辦理募款餐會，一直是幕後的推手。

直到47歲，等到小孩都大學畢業，她才參加舊金山地區的眾議員補選，以原有政治家族的指定接班人之姿，步入政壇。

為愛滋病發聲一鳴驚人

裴洛西剛當選眾議員，就要求上台發表談話。當時美國眾議院強調論資排輩，政治文化極度保守，菜鳥議員就像候補球員，只能在場邊觀望；裴洛西的要求不但破天荒，且一開口就是以愛滋病危機為主題。那時的美國保守派人士，僅把愛滋病視為同志社區的傳染病，衛道人士根本連提都不想提，裴洛西卻一舉把愛滋病議題抬高到全國層次，她的政治爆發力可想而知。

或許因為出道得晚，又擅長政治計算，她的政治字典裡沒有「謙虛」兩字，取而代之的是「責任」與「義務」。她認為從政所承擔的每一項工作，都是自己的使命，也樂於在每一件法案上，扮演不可或缺的角色。

裴洛西有美國人樂天派的熱情，對於堅持的事，總是態度堅決。她擔任眾議員才兩年，就遇上1989年的天安門事件。風聲鶴唳的年代，她在1991年訪問北京，並非去與當權者交好，而是與另兩名眾議員在天安門廣場拉布條抗議，布條寫著「獻給為中國民主事業犧牲的烈士」，觸怒了中國政府而遭驅逐出境。

1992年時，她還提出《中國學生保護法案》，為六四流亡學生提供庇護。從政之路，一直對共產政權保持高度戒心。

支持台灣加入世衛

裴洛西從不吝於對中國異議人士伸出援手，對於中國人權問題更是不假辭色。她不顧中國抗議，會晤達賴喇嘛、關心西藏問題；對於近期的香港議題，她聲援示威者，會見香港民主代表人士黃之鋒，並敦促美國行政體系應確實執行《香港人權民主法》。

至於台灣議題，副總統賴清德去年訪問宏都拉斯，過境美國時，也與裴洛西進行視訊會議，當時裴洛西就表示堅定支持台灣參與世衛組織。

裴洛西是高度務實派，她的選區是民主黨的鐵票區，讓她從來不用擔心連任問題，可以盡情地參與黨內事務。她有過人的組織協調能力，是民主黨最會募款的政治人物。根據她辦公室統計，在她擔任眾議院議長的政治生涯中，已為民主黨募得10億美元，堪稱美國政界的募款天后。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航