Bill Russell 88歲高齡辭世：首位NBA非裔傳奇球星，克服種族歧視為人權和尊嚴挺身而出

（中央社）NBA傳奇球星比爾．羅素徹底改變了NBA的防守生態，他重新定義籃球打法，把籃板球和阻攻提升到前所未見的新境界，更在一個種族分裂的國家，改變了運動被看待的方式。

今天以88歲高齡辭世的比爾．羅素（Bill Russell）克服種族歧視，成為聯盟首位非裔超級巨星。

他是「綠衫軍」波士頓塞爾蒂克王朝主力中鋒、曾獲11枚NBA總冠軍戒指，也入選名人堂。他曾和金恩博士（Martin Luther King Jr.）一同遊行、力挺傳奇拳王阿里（Muhammad Ali），並曾從歐巴馬總統那裏獲頒總統自由勳章。

生涯5度奪MVP、12次入選明星賽、拿過11座總冠軍

細數羅素豐功偉績，他不僅是波士頓塞爾蒂克王朝13年贏得11次總冠軍的核心人物，生涯最後幾個賽季以球員兼教練身分贏得生涯最後兩個NBA總冠軍，更是美國主要運動第1位非裔總教練、也是首位贏得總冠軍的非裔總教練。

羅素生涯5度榮膺NBA最有價值球員（MVP），12次入選明星賽，以球員身分拿過11座總冠軍（最後2座是球員兼總教練），是歷史上以球員身分拿到總冠軍最多的人。1968年他成為第1位贏得總冠軍的非裔總教練，1969年告別賽季再次獲得總冠軍。

當時，傳奇中鋒張伯倫（Wilt Chamberlain）是最能和羅素一較高下的對手，已於1999年辭世的張伯倫生涯得分是羅素兩倍，也是聯盟史上唯一比羅素搶到更多籃板的人（23924比21620），但總冠軍戒指卻僅有2枚，遠遠不及羅素。

Photo Credit：AP / 達志影像 NBA傳奇中鋒張伯倫（Wilt Chamberlain）

1963年，羅素參加華盛頓大遊行，在那裏，金恩博士發表「我有一個夢」（I Have a Dream）演說；當拳王阿里因拒絕入伍而受到嘲笑時，羅素也給予力挺。

塞爾蒂克今（1）天發布聲明說：「成為這項運動最偉大的冠軍、徹底改變比賽的方式、同時成為社會領袖，似乎讓人難以想像，但比爾．羅素就是這樣的人。」

2011年，歐巴馬頒發總統自由勳章給羅素時表示：「比爾．羅素是為所有人權利和尊嚴挺身而出的人，他和金恩一起遊行，他支持阿里，當餐廳拒絕為塞爾蒂克的非裔球員服務時，他拒絕參加已排定的比賽。他忍受侮辱和報復行為，把重點放在讓摯愛隊友成為更好的球員上面。」

種族隔離制度下成長，帶著沉著與自信成為NBA傳奇球星

羅素曾經表示，他在種族隔離的南方成長、後來遷居加州時，父母都教導他要沉著、有自信，正因為這樣的教誨，讓他可以不去在乎種族主義的嘲諷。

他曾在2008年時表示：「多年過後，人們問我經歷過什麼，很遺憾、或該說幸運的是，我從未經歷過任何事，從我活著的第一刻起，我知道的就是爸媽愛我。」

母親告訴他，有人看到他在庭院玩耍或許會說些什麼，但不用理會。羅素說，當時母親告訴他，「不管他們說的是好是壞，他們都不認識你，他們正在和自己的惡魔搏鬥」。

Photo Credit：AP / 達志影像 Bill Russell

通稱比爾．羅素的威廉．費爾頓．羅素（William Felton Russell）1934年2月12日出生於路易斯安那州門羅（Monroe），8歲時隨家人搬到加州奧克蘭，之後進入舊金山大學（University of San Francisco）就讀。

他的母親在他12歲時辭世，無法看到羅素代表舊金山大學贏得2座州冠軍和兩座全美大學冠軍。1955年他率隊打入全美冠軍賽，但區域頂尖球員獎項卻沒他的份，之後他就把目標轉而放在團隊勝利，不再追逐個人成就。羅素當時表示：「這讓我知道，如果我接受這些作為我生涯的評判，我晚年會含恨而死。」

羅素為了要打1956年奧運而延後1年進入NBA，他在奧運場均14.1分率美國隊贏得金牌，隔年又以場均19.6個籃板和4.7分，助塞爾蒂克奪下1957年NBA總冠軍。1958年，羅素獲頒生涯首座NBA最有價值球員獎，但因腳傷導致總冠軍系列賽無法發揮，以致塞爾蒂克最後落敗，但球隊也在隔年開啟8連霸偉業。

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責任編輯：藍妮蒨

核稿編輯：翁世航