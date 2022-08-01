台灣產業拚轉骨，工總2022白皮書示警5大風險、提9大建言

（中央社）工總今天發布2022年白皮書，以「轉骨」為主題提出9大建言，包括呼籲政府多元布局新能源，延役現有核電廠為備載能源，碳費不高於主要競爭對手國、先低後高分階段滾動檢討，並呼籲「民間先行、政府支持」方式，重啟兩岸對話。

工總今天發布2022年白皮書，為理事長苗豐強上任後首次發布，今年白皮書內容從產業發展、能源暨環境政策、賦稅暨金融政策、勞資關係暨人力資源、國際經貿、兩岸政策、智慧財產權、青年政策等涵蓋8單元，共提出74個議題，208項政策建議。

工總秘書長陳益民指出，台灣當前有5大風險，包括產業失衡、能源挑戰、人口危機、通貨膨脹與供應鏈變化、兩岸關係與地緣政治風險。

針對上述5風險，今年白皮書歸納9大建言。

第一，推動台灣成為區域運籌中心。除政府目前推動的「亞洲高階製造中心」與「半導體先進製程中心」外，建議區域運籌中心應納入智財、營運總部及資產管理3中心。

第二，打造陸海空新興產業體系。建議政府除在半導體、5G通訊產業外，也應加強力道推動陸海空新興產業，這包括電動車、離岸風電、太空、低軌衛星、無人機等，讓中小企業有機會切入並參與高附加價值的供應鏈。

第三，加速基礎建設更新速度。建議政府應多加利用基礎建設證券化、促進民間參與公共建設，將民間資金與思維納入公共建設推動的機制中；在能源基礎設施方面，建議加速建立加氫站基礎設施，且建置冷鏈物流園區時，應加強「冷能」在冷鏈體系的運用。

第四，多元布建新能源，確保穩定供電。政府應將燃煤、燃氣、再生能源、核能、氫能、冷能等所有能源都列入考量，建議延役現有核電廠作為備載能源，重新檢討「電業法」綠電先行及優先併網原則、提高法定備用容量至20%以上，並加快儲能設置。

第五，全力推動低碳轉型。建議對中小企業有更多輔導措施，協助其進行碳盤查，加速推動碳排放交易制度，並觀察他國落實執行淨零排放的成效及國內綠能進展，再決定是否將「2050年淨零排放」目標入法。

對於碳費問題，工總也建議徵收對象應擴及所有事業與民生，以直接與間接溫室氣體排放者為對象，費率應不高於主要競爭對手國，費率也應先低後高分階段滾動檢討。

第六，解決人口危機與人力資源不足困境。在挽救生育率方面，建議加速研議將幼兒教育納入國民教育的機制，且建議政府放寬租稅及移民政策，加速推動引進國際人才政策，增加在台服務誘因。

第七，協助產業應對通貨膨脹與供應鏈重組。建議政府掌握全球物價波動情形，同時確保能源、原物料、糧食供應穩定，並檢討總體金融及財政政策配合調整可能性，也修正政府採購規定，以符實際物價波動情形，讓廠商保有合理利潤。

第八，掌握國際經貿趨勢，強化新南向政策效益。區域全面經濟夥伴協定（RCEP）已生效，因此推動新南向政策時，須留意各國在此扮演的上中下游位置，並從產業鏈體系，建構各國推動計畫的策略地圖。

第九，重啟兩岸對話，恢復民間互動交流。在確保主權完整前提下「能戰也要能和」，兩岸應重啟對話機制，恢復民間交流，也應以「民間先行、政府支持」方式，從產業、民生等議題交流與對話。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：翁世航