台灣產業拚轉骨，工總2022白皮書示警5大風險、提9大建言
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工總秘書長陳益民指出，台灣當前有5大風險，包括產業失衡、能源挑戰、人口危機、通貨膨脹與供應鏈變化、兩岸關係與地緣政治風險。
（中央社）工總今天發布2022年白皮書，以「轉骨」為主題提出9大建言，包括呼籲政府多元布局新能源，延役現有核電廠為備載能源，碳費不高於主要競爭對手國、先低後高分階段滾動檢討，並呼籲「民間先行、政府支持」方式，重啟兩岸對話。
工總今天發布2022年白皮書，為理事長苗豐強上任後首次發布，今年白皮書內容從產業發展、能源暨環境政策、賦稅暨金融政策、勞資關係暨人力資源、國際經貿、兩岸政策、智慧財產權、青年政策等涵蓋8單元，共提出74個議題，208項政策建議。
工總秘書長陳益民指出，台灣當前有5大風險，包括產業失衡、能源挑戰、人口危機、通貨膨脹與供應鏈變化、兩岸關係與地緣政治風險。
針對上述5風險，今年白皮書歸納9大建言。
第一，推動台灣成為區域運籌中心。除政府目前推動的「亞洲高階製造中心」與「半導體先進製程中心」外，建議區域運籌中心應納入智財、營運總部及資產管理3中心。
第二，打造陸海空新興產業體系。建議政府除在半導體、5G通訊產業外，也應加強力道推動陸海空新興產業，這包括電動車、離岸風電、太空、低軌衛星、無人機等，讓中小企業有機會切入並參與高附加價值的供應鏈。
第三，加速基礎建設更新速度。建議政府應多加利用基礎建設證券化、促進民間參與公共建設，將民間資金與思維納入公共建設推動的機制中；在能源基礎設施方面，建議加速建立加氫站基礎設施，且建置冷鏈物流園區時，應加強「冷能」在冷鏈體系的運用。
第四，多元布建新能源，確保穩定供電。政府應將燃煤、燃氣、再生能源、核能、氫能、冷能等所有能源都列入考量，建議延役現有核電廠作為備載能源，重新檢討「電業法」綠電先行及優先併網原則、提高法定備用容量至20%以上，並加快儲能設置。
第五，全力推動低碳轉型。建議對中小企業有更多輔導措施，協助其進行碳盤查，加速推動碳排放交易制度，並觀察他國落實執行淨零排放的成效及國內綠能進展，再決定是否將「2050年淨零排放」目標入法。
對於碳費問題，工總也建議徵收對象應擴及所有事業與民生，以直接與間接溫室氣體排放者為對象，費率應不高於主要競爭對手國，費率也應先低後高分階段滾動檢討。
第六，解決人口危機與人力資源不足困境。在挽救生育率方面，建議加速研議將幼兒教育納入國民教育的機制，且建議政府放寬租稅及移民政策，加速推動引進國際人才政策，增加在台服務誘因。
第七，協助產業應對通貨膨脹與供應鏈重組。建議政府掌握全球物價波動情形，同時確保能源、原物料、糧食供應穩定，並檢討總體金融及財政政策配合調整可能性，也修正政府採購規定，以符實際物價波動情形，讓廠商保有合理利潤。
第八，掌握國際經貿趨勢，強化新南向政策效益。區域全面經濟夥伴協定（RCEP）已生效，因此推動新南向政策時，須留意各國在此扮演的上中下游位置，並從產業鏈體系，建構各國推動計畫的策略地圖。
第九，重啟兩岸對話，恢復民間互動交流。在確保主權完整前提下「能戰也要能和」，兩岸應重啟對話機制，恢復民間交流，也應以「民間先行、政府支持」方式，從產業、民生等議題交流與對話。
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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：翁世航
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為什麼該替孩子選擇有機棉？營養師高敏敏「3招」挑對敏感肌衣物，毒物不殘留
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穿在孩子身上的衣服，除了品牌、版型、舒適度以外，別忘了注意染料及材質，尤其是敏感肌膚型的孩子，往往對於透氣性和有毒化學物質特別敏感。到底該如何挑選，才能好穿、時尚又親膚不致敏呢？
「媽咪，我的手好癢。」「衣服會一直黏在我身上，爹地，我好不舒服。」台灣夏天又濕又悶熱，最怕孩子身上穿的衣服不透氣，一不小心就會長濕疹，這一句句哀嚎幾乎是家長們的夢魘。
市售衣料百百款，選錯材質讓寶貝好難受
衣服是肌膚對外的第一層接觸，尤其是學齡前的孩子，肌膚往往非常敏感、脆弱，若是又不小心挑到含有致毒染劑的衣物，除了造成肌膚不適，誘發過敏現象，引起異位性皮膚炎，更有可能會致癌。因此，衣服的材質對於肌膚健康就扮演著相當重要的角色。
一般來說，挑選吸水性高、通透性佳的天然棉麻布料遠勝於人造化學纖維或混紡纖維，像是化學物質、溶劑、皂類、清潔劑、芳香劑等，含有化學染劑及螢光劑殘留的紡織品，都會對孩童的敏感肌膚造成刺激。
然而，現今世上約四分之一的農藥都用在棉花，但棉花只佔農產品的三成不到，換算下來，用在棉花上的農藥幾乎等同一般農產品的八倍；加上使用落葉劑加快棉花採收速度，殘留在布料上的化學藥劑也更容易造成敏感肌膚不適。
有機棉也有分好壞，100%天然有機棉親膚又安全
人氣營養師高敏敏分享，從第一胎開始她就相當重視小孩貼身衣物的品質和安全，「以前常看著朋友的小孩，每到夏天就抓著渾身癢，尤其台灣夏天又濕又悶熱，常常因為服裝透氣性不足一不小心就全身紅疹、發癢，看著就好讓人心疼。」
由於高敏敏的先生有過敏體質的遺傳基因，因此大女兒「小蜜瓜」一出生時，高敏敏就特別注意，「過敏通常都是從皮膚開始，且衣服是除了尿布以外，與寶寶接觸最長時間的物品，因此挑選衣服就得更嚴謹。」
高敏敏提到，有一次，她看見小蜜瓜身上出現莫名紅腫痕跡，「女兒一直抓腿、抓肚子，有時還會自己把衣服掀開來抓，整塊紅紅一片。」原以為可能是絨毛娃娃或其他過敏原造成，之後幾次穿到同一件上衣，小蜜瓜拼命抓癢的行為就會很明顯。「這才讓我意識到，原來不是材質摸起來舒服就沒有問題，往往是穿久了才會有感。」高敏敏指出，原來有機棉也是有分等級的，一般傳統有機棉，品質良莠不齊，所以造成布料容易破損，為了耐用進而混紡其他紗線，造成不夠親膚容易引起刺激與搔癢。
為了根絕大女兒身上的紅疹，高敏敏往後在挑選孩童衣物時，特別會挑選100%天然無毒有機棉的材質，其所製成的衣服更為舒適、透氣，更加親膚也不容易引起過敏反應，小女兒出生後，也比照辦理。
高敏敏三招挑對敏感肌衣物：挑材質、無車標、選剪裁
高敏敏建議，孩童的皮膚角質層薄，挑選衣物時，家長可多注意以下三點：
- 挑材質：挑選100%天然有機棉的材質，比較不容易刺激皮膚。
- 無車標：衣服標籤是造成異物感的潛在因素，也容易造成摩擦，可挑選無車標衣服，或是買回來前先剪標。
- 選剪裁：避免過緊或有鬆緊帶的衣服，可選擇有立體剪裁者，除突顯衣服本身質感，也能增加穿衣的舒適度及透氣。
高敏敏提醒，若衣服材質有國際、國家毒物檢測合格標章更好，能避免選用到含有甲醛、人工染料、螢光劑等傷害健康的化學物質，不僅避免刺激皮膚，也可預防小孩接觸衣服時不會吃進毒素；另外，新衣服一定要洗過再穿，以避免接觸到毒化物殘留。
有機棉精品童裝bbc，舒適好穿又時尚
「我自己很喜歡baby baby cool的原創設計100%有機棉童裝，它同時符合我對於衣服要安全又好看的要求。」高敏敏說，bbc是台灣有機棉精品童裝，符合歐盟最高標準GOTS認證，確保有機紡織品從收獲、原材料、到加工，以及最後產品的包裝都符合環境與人道規範，同時在衣服領口、袖口、大腿處則以彈性織帶增加耐用度和美觀。
高敏敏提到，車標、鈕扣與拉鍊是不少人會忽視的挑選小細節，卻是造成皮膚物理性刺激的重點之一，「車標是造成異物感的潛在因素，也容易造成摩擦；而鈕扣及拉鍊造成的金屬過敏案例也很常見，肚臍周圍容易有接觸性皮膚炎，而拉鍊若拉到頂端就會碰觸到下巴。」BBC使用進口副料、無鎳無重金屬的訂製扣子，衣服設計上沒有車標，穿起來也不會有異物感。
最讓高敏敏情有獨鍾的一點是，bbc採用3D立體剪裁，大量使用立裁、幾何拼貼等設計手法，強調線條與比例，每件樣衣都經過孩童試穿並修改多次才可完成，「合身舒適又兼具美感，大量使用立裁、幾何拼貼等設計手法，小蜜瓜穿起來合身舒適又可愛，看她穿得舒適不抓癢，我也安心很多。」bbc有適合長期穿搭的經典款式和品質，不論送禮自用都相當和宜大方。