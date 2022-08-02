件事未「鉛」！重返郊野公園被污染現場，香港槍會說好的清理工作呢？

香港槍會前年被發現「讓子彈飛」，任由射擊廢料亂入大欖郊野公園，事後聲稱用上百萬港元清理。事隔兩年，我們重返「案發現場」，卻發現附近山頭仍有大量射擊廢料，污染問題依然未完，揸著支槍就大晒？

香港槍會同部份大欖郊野公園範圍重疊，我們與綠惜地球當日沿著大欖大橋村途經槍會外的郊野公園範圍，即使無刻意去發掘，大量灰色鉛粒仍然隨山頭可見，一塊塊被射碎的橙色飛靶同樣遍佈山頭，槍會界外的位置幾乎行幾步路就有，有碎靶面積甚至有成5cm、接近半隻手板咁大。更嚴重的是當日連引水道都見到飛靶廢料，意味著仍有可能沿著引水道流入城門水塘，就算唔係啟晴邨都可能飲緊鉛水。

槍會於現址營運長達49年，不難想像累積污染的程度，實地更見到鉛粒變成「沉積泥」，「層層疊」式沿著30cm深的泥土累積上去，親身體驗何為「人類世」，但槍會竟然估計清潔工作只需時2至3個月，就算最終用7個月時間清理亦難以根治對郊野、甚至居民長年累積的禍害。屢次被質疑清理進度，槍會又突然自打嘴巴承認難完全清理廢料，明明清潔工作理應係污染者的責任，槍會的說法突顯只在壓力下「敷衍式」應對污染問題。

綠惜地球曾經抽驗泥入面的鉛含量，但遍布山頭的飛靶、對於環境以及人的影響仍然是未解的謎團。槍會自稱飛靶係「用泥造成」，但考察當日拿上手，靶碎甚有重量，亦比想像中硬，與一般對泥的想像相去甚遠。槍會亦有指出飛靶「對環境影響低」，但至今從未公布物質含量，對環境的影響只能夠單靠化驗泥土樣本。

不過，事件被發現至今兩年，仍未有任何政府部門交代對環境影響的報告，負責保護環境的環保署只為槍會驗泥「提供技術意見」，管理郊野公園的漁護署同樣從未化驗涉及公園範圍內的土質。政府依賴槍會自行驗泥，但槍會去年底仍指會「考慮分階段」進行泥土檢測的「可行性」，反映部門縱容「hea做」。

槍會獲政府以《私人遊樂場契約》的1,000元象徵式地價租用，但可以享用服務的會員只得大約400人，入會費更加高達15萬元。批地條款亦列明要「自費清理該土地所造成的廢物」、「不應對地段內及以外的集水區造成污染」。明明係官地，政府更有say可以處理違契情況，但地政總署竟然拖延逾年至去年9月才向槍會釘契，而釘契本身僅影響續租的決定。換言之，至2027年契約屆滿前槍會仍可繼續營運，甚至靠槍會「主動暫停」飛靶射擊活動，令釘契淪為「象徵式懲罰」。槍會享盡優惠地價、一小撮人「自私玩」所造成的惡果倒頭來竟然要公眾分擔。

地政曾經指一旦發現違契會考慮以收地作為懲處，本身一地都係的射擊廢料足以證明槍會違契，加上兩年以來污染仍然持續，現屆政府既然要「每日解決一個問題」，又話「提速」、「提效」，其實更應該考慮即時中止租約，唔使等到2027年先考慮槍會續租安排啦。

（文章獲授權轉載，題目由編輯所修擬，原文可見於此。）

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin