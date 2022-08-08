每間公司主要有五種職場人設，你是哪一種？

文：公關人生相談室

從工業時代到現在，職場的存在一直是種基於比較利益、專業分工與利益最大化的存在。這種存在不但不自然也不太人性，但某方面卻也為了許多人創造了一定程度的安全感。無論是每天入睡之前，都可以確認明天一醒來還有個至少可以投入8小時換取謀生收入的工作，或是身為組織的一份子，那種好像從屬於某個群組可以被命名、被記得的安全感。

職場上也從來不缺大大小小的性向或職場人格測驗，無論是DISC還是最近又流行起來的MBTI測驗，大家也急於把自己放入職場的座標裡，想知道自己跟同事，甚至是主管到底是哪種人格。彷彿知道了這些，就獲得了某些人的產品說明書，不但避免踩雷，說不定還有機會步步高升。然而，人性與組織動力的複雜性，往往不是透過簡單的分類可以明確透析理解，不然職場文章也不會一直高踞商業媒體排行榜上位了。

其實，稍微有規模的組織，也都有一些我們常在戲劇中看到的人設。主要分為許願池、傳福音、啦啦隊、擦屁股與吉祥物。

1. 許願池

就像是我們常見的高階主管秘書或是特助，他們往往最靠近主管而且對於主管的行程瞭如指掌，也是常常需要接收不同臨時狀況或指令的人。無論是會議臨時行程調動要到處協調相關人、高階主管有特殊任務交辦（送禮、宴客還是舉辦活動的提案），他們彷彿許願池，只要把願望丟進去，通常就是使命必達。

而他們對於高階主管的親近，也往往是其他人得以更了解高階主管偏好行事風格的管道，而成為可靠的消息來源。

2. 傳福音

這些人就像是行銷、公關或是做企業社會責任的人，把企業的產品、訊息甚至是行動包裝成一份份文宣和宣傳品，透過不同的管道去接觸客群。就像是耶穌需要使徒而孔子也有門徒幫忙傳講話語，傳福音的人就是公司與外界世界的窗口，也像是經紀人，目的是希望將企業的產品與訊息，以最容易接觸到受眾、最易理解的方式，觸及他們想要接觸的對象。

傳福音的人，通常對於自身的企業品牌跟產品，也需要有高度認同感，也才有機會將自己的認同傳達給溝通的對象。

Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

3. 啦啦隊

這些人就像是業務、技術顧問，負責幫公司帶進業績跟提供客戶解決方案，也會開拓未曾開拓的藍海市場，無論透過人脈串連或是技術創新。這些人因為離公司的命脈營收最近，也往往是公司最為看重的一群人，也是在公司中講話比較有份量的人。這些顯而易見的角色，就像是競技啦啦隊中的「上層」，是最吸睛的焦點。

但在「上層」之外，還有「底層」、「前保」、「後保」等角色，以支撐和保護上層的成員，在做出高難度的動作外也避免受傷。這些人就像是公司的法務、財務、人資、資訊和行政。他們的工作的目的，就是用方方面面的保護和設想成就上層的人的最佳表現。

4. 擦屁股

這種人通常就是公司的救火隊，有可能是客戶的技術支援、法務、公關、人資與高階主管等職務，必須要在企業發生天災人禍時進行即時反應，避免商譽或品牌信譽受損。這樣的人通常也需要有夠多的彈性和耐性，以面對危機時所帶來的許多不可控的變因。

5. 吉祥物

這樣的人就是公司的門面和與客戶高階主管談判的代表，承受的業績壓力或許也是最大，但對外仍必須保持親和、果敢甚至是敢衝的領導人形象。吉祥物本身就像是公司的代言人，而其他類型的人通常也需要仰望著吉祥物，也需要一起維護吉祥物的人設和形象。

其實在職場上，我們也都動態地在不同的情境跟場域中扮演不同的人設，很多時候也不僅僅止於單一人設，更像是不同人設不同比例的投入，或是在光譜上動態地挪移。而身為職場人，或許最需要的練習是針對當下情境、相對於他人的任務與角色，選擇最合適的人設，而不是緊抱著自己的職業角色內容不放，而失去了可以與他人成就不一樣工作成果的機會。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航