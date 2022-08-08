每間公司主要有五種職場人設，你是哪一種？
我們想讓你知道的是
其實，稍微有規模的組織，也都有一些我們常在戲劇中看到的人設。主要分為許願池、傳福音、啦啦隊、擦屁股與吉祥物。
文：公關人生相談室
從工業時代到現在，職場的存在一直是種基於比較利益、專業分工與利益最大化的存在。這種存在不但不自然也不太人性，但某方面卻也為了許多人創造了一定程度的安全感。無論是每天入睡之前，都可以確認明天一醒來還有個至少可以投入8小時換取謀生收入的工作，或是身為組織的一份子，那種好像從屬於某個群組可以被命名、被記得的安全感。
職場上也從來不缺大大小小的性向或職場人格測驗，無論是DISC還是最近又流行起來的MBTI測驗，大家也急於把自己放入職場的座標裡，想知道自己跟同事，甚至是主管到底是哪種人格。彷彿知道了這些，就獲得了某些人的產品說明書，不但避免踩雷，說不定還有機會步步高升。然而，人性與組織動力的複雜性，往往不是透過簡單的分類可以明確透析理解，不然職場文章也不會一直高踞商業媒體排行榜上位了。
其實，稍微有規模的組織，也都有一些我們常在戲劇中看到的人設。主要分為許願池、傳福音、啦啦隊、擦屁股與吉祥物。
1. 許願池
就像是我們常見的高階主管秘書或是特助，他們往往最靠近主管而且對於主管的行程瞭如指掌，也是常常需要接收不同臨時狀況或指令的人。無論是會議臨時行程調動要到處協調相關人、高階主管有特殊任務交辦（送禮、宴客還是舉辦活動的提案），他們彷彿許願池，只要把願望丟進去，通常就是使命必達。
而他們對於高階主管的親近，也往往是其他人得以更了解高階主管偏好行事風格的管道，而成為可靠的消息來源。
2. 傳福音
這些人就像是行銷、公關或是做企業社會責任的人，把企業的產品、訊息甚至是行動包裝成一份份文宣和宣傳品，透過不同的管道去接觸客群。就像是耶穌需要使徒而孔子也有門徒幫忙傳講話語，傳福音的人就是公司與外界世界的窗口，也像是經紀人，目的是希望將企業的產品與訊息，以最容易接觸到受眾、最易理解的方式，觸及他們想要接觸的對象。
傳福音的人，通常對於自身的企業品牌跟產品，也需要有高度認同感，也才有機會將自己的認同傳達給溝通的對象。
3. 啦啦隊
這些人就像是業務、技術顧問，負責幫公司帶進業績跟提供客戶解決方案，也會開拓未曾開拓的藍海市場，無論透過人脈串連或是技術創新。這些人因為離公司的命脈營收最近，也往往是公司最為看重的一群人，也是在公司中講話比較有份量的人。這些顯而易見的角色，就像是競技啦啦隊中的「上層」，是最吸睛的焦點。
但在「上層」之外，還有「底層」、「前保」、「後保」等角色，以支撐和保護上層的成員，在做出高難度的動作外也避免受傷。這些人就像是公司的法務、財務、人資、資訊和行政。他們的工作的目的，就是用方方面面的保護和設想成就上層的人的最佳表現。
4. 擦屁股
這種人通常就是公司的救火隊，有可能是客戶的技術支援、法務、公關、人資與高階主管等職務，必須要在企業發生天災人禍時進行即時反應，避免商譽或品牌信譽受損。這樣的人通常也需要有夠多的彈性和耐性，以面對危機時所帶來的許多不可控的變因。
5. 吉祥物
這樣的人就是公司的門面和與客戶高階主管談判的代表，承受的業績壓力或許也是最大，但對外仍必須保持親和、果敢甚至是敢衝的領導人形象。吉祥物本身就像是公司的代言人，而其他類型的人通常也需要仰望著吉祥物，也需要一起維護吉祥物的人設和形象。
其實在職場上，我們也都動態地在不同的情境跟場域中扮演不同的人設，很多時候也不僅僅止於單一人設，更像是不同人設不同比例的投入，或是在光譜上動態地挪移。而身為職場人，或許最需要的練習是針對當下情境、相對於他人的任務與角色，選擇最合適的人設，而不是緊抱著自己的職業角色內容不放，而失去了可以與他人成就不一樣工作成果的機會。
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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新國科會主委吳政忠：部會協力串聯，打造不只科技部的科技，回應社會多元需求
我們想讓你知道的是
國家科學及技術委員會揭牌及主任委員布達儀式7月27日於科技大樓舉行，原科技部部長吳政忠出任首任主任委員，承接過去使命再提出四點精進方向，期待透過跨部會協力，布局新興科技與產業。
科技部改制為「國家科學及技術委員會」（以下稱「新國科會」），7月27日於科技大樓舉行揭牌及主任委員布達儀式，與會貴賓不只涵蓋產官學界，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌也親臨會場，共同見證我國科研事務推動最高權責機關成立，為政府組織改造立下重要的里程碑。
新國科會打造不只是科技部的科技，建立科技與臺灣社會的多元聯繫
臺灣的科技不應該只有科技部，而是還有經濟部、衛福部等所有部會在一起，但是用科技部的名稱出去國外，好像就變成全臺灣的科技都是科技部的。所以我說，科技不會只有科技部的科技，應該是所有部會的總合。
新國科會首任主委吳政忠在致詞開頭即強調「部會合作」的組織核心，表示「科技不只是科技，科技與經濟、社會、環境等面相都有密切的關係」，也因此不應侷限於某個部分，應當是多個部會、學術界、產業界等攜手合作推動。
有別於過去科技部與行政院科技會報辦公室以合作關係來協調部會，未來新國科會改以委員會的組織形式運行，透過每月主要部會的首長共同商議策略方向，能夠整合部會資源，協作共達目標，此舉不只立下我國科技發展全新的里程碑，也讓臺灣能夠更靈敏的面對國際競爭。
新國科會前身是1959年行政院國家科學委員會，又於2014年改制為科技部，過去肩負推動全國整體科技發展、支援學術基礎研究，以及發展科學園區等三大使命，在歷任部長的努力下，更將創新創業加入推動目標。如今的新國科會不只承接過去使命，主任委員吳政忠更提出以下四點未來新國科會所精進的方向：
一、跨部會協力，布局新興科技與產業
儘管臺灣小、科技預算不如國外，但臺灣部會之間高效率、精準連結的合作模式，將成為與國外競爭時的最大優勢，而「跨部會」溝通不只是未來新國科會的努力目標，也是新國科會最核心的思考架構。
二、基礎學術研究奠基
回顧過去兩年臺灣新冠疫情的防疫成果，無論在病毒醫學還是疫苗研發領域，基礎科學研究一直都是技術開發的堅強後盾；所以在臺灣邁向國際頂尖的路上，無論半導體、太空、還是人工智慧，科技的基礎研究與國際互動都將是新國科會注重的發展方向。
三、打造精緻多元的生活科學園區
過去半導體產業已替臺灣打下堅實的基礎，科技園區的產值從2.7兆成長到去（2021）年3.7兆，但除了半導體，其他的產業也需要布局，尤其是精準健康、智慧農醫、電動車、太空科技、低軌衛星等「接近生活」的重點產業。
四、實踐科技的人文社會價值
隨著科技與生活拉近距離，未來的科技發展必然需要與社會需求、環境永續連結，回應外在社會環境的變化；此外，科技人才培育、加強臺灣女性在科技面的投入比例，都將是未來新國科會欲強化的目標。
進一步探究，就會發現上述新國科會的策略方針並非憑空發想，而是源自對產業發展的細微觀察與豐富的知識、經驗的珍貴結晶。早在吳政忠任職行政院科技顧問組副執行秘書時，就已觀察到「當科技更接近生活，產品價值就會大幅度的翻倍成長」的現象，再回顧臺灣善於代工製造零件的發展歷史，才萌生「將臺灣強而有力的製造技術與創新想法整合」的初步想法。
但是「整合」一詞的背後，需要的是基礎研究、應用研究，產業實務之間的環環相扣，過程不只涉及公私跨部門、跨領域的協調，也是一個漫長轉換的過程，並非一蹴可及。最後，在數年醞釀及無數人的共同努力下，儘管過程困難重重，以「部會合作」思考為核心的組織架構「新國科會」終於順利誕生，讓整體國家的科技發展得以提升至行政院層級的高度，向下整合上中游的基礎研究、下游的應用研究及產業實務的連接，創造更多的商機與價值。
新國科會的挑戰與期許，後疫情時代的科技人文關懷
如今全球進入後疫情時代，國際關係變動不定，更面臨供應鏈重組、數位轉型等產業挑戰，科技作為國家發展重要的中堅力量，勢必需要更快速的布局因應，在變動中搶得先機。但除了研究與創新，科技與人文社會的結合也是新國科會的一大核心。
隨著人工智慧、太空等科技發展，生活中科技將無所不在，因此未來傳統產業必然將被完全翻轉，此時人文社會科學就扮演嫁接技術與生活文化的重要橋樑，彰顯科學研究成果對人類福祉的巨大貢獻。但這一切的前提是科技與社會必須主動伸手，彼此接觸、相互了解，攜手促進社會總體的福祉發展。新國科會成立之日，同時也是「國科會職場互助教保服務中心[註]」揭牌日，便能看見國科會對人文的用心，除了前述四大重點外，對於女性人才的培育、原住民教育的深耕、環境永續，都將是國科會的重點目標，如何透過科技連結社會的需求，正是新國科會追求的核心，因此新國科會不只是部會整合、資源分配與未來展望而已，更是將科技應用在民間的推動者，同時成為科技與人文交流的平台，最大化科技對總體社會福祉的貢獻。
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[註]：國科會職場互助教保服務中心於110年8月開辦，位於科技大樓1樓，是臺灣公共托育協會承接的第一間職場教保中心。以平價、優質、非營利、社區化之方向營運，希望透過政府與公益法人團體協力的方式，結合民間團體資源，提供孩子優質的教保品質，減輕社區家庭照顧負擔，提升教保人員工作環境與權益。資料來源：財團法人彭婉如文教基金會。